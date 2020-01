Zimbaue Revalúa su Dólar

Los inversores chinos de Zimbaue van a poder cambiar su dólar de Zimbaue actual por un dólar dólar estadounidense, y así regresar el dinero a su país en esta nueva moneda revaluada, lo que supone la primera señal pública del reinicio financiero mundial.

Siempre se ha afirmado en este canal que Zimbaue juega un papel crucial en este proceso de reseteo por tener la segunda mayor reserva minera de oro del mundo y otras muchas riquezas naturales que se hallan enterradas bajo su suelo.

El Ministro de Finanzas y Desarrollo Económico, Mthuli Ncube, dijo que Zimbabwe ha entrado en un acuerdo de intercambio de divisas con China. Esto permitirá a los potenciales inversores procedentes de China intercambiar o cambiar su moneda extranjera con los inversores chinos que ya están en Zimbabwe y que desean enviar su dinero a China.

El intercambio de moneda de dólares estadounidenses por dólares de Zimbabwe se hará con la aprobación del Banco de la Reserva de Zimbabwe y el Ministerio de Finanzas. La medida tiene por objeto aumentar el comercio y la inversión.

REVALUACIÓN DE LAS DIVISAS

La revaluación mundial de las divisas se compone en realidad de varios factores diferentes. Los 209 países necesitan tener algún tipo de sistema de intercambio para facilitar el comercio. Hay algunos fideicomisos antiguos que tienen propósitos humanitarios. Hay demandas legales por malas acciones del pasado.

Las guerras pasadas han causado grandes daños a ciertas naciones (Irak, Vietnam, Corea y otros). Ha habido una gran cantidad de destrucción de naciones por parte de los gobiernos para ganar el control de los recursos naturales del mundo.

Hay tantos gurus en funcionamiento que sólo nombraré a unos pocos: Bruce, Tank, TNT Tony, Judy Byington, Yousef, MarkZ, Dave Schmidt, Shelton y muchos más. Ninguno de ellos ha acertado sobre la fecha de lanzamiento del reinicio financiero mundial. Sin embargo, todos están de acuerdo en que es real el reseteo.

En realidad hay tres aspectos separados en los cambios globales que se están intentando. El geopolítico, el financiero y el religioso. Cada uno de estos elementos de los cambios tiene su propio grupo de gurus. Está el aspecto de seres de otros planetas que también están jugando un papel en el drama. David Wilcox y David Adair están involucrados en esto con ideas muy interesantes.

Hay un gran grupo de personas conocidas como ‘denunciantes’ que se han alejado del Estado Profundo y han ofrecido pruebas de una conspiración mundial para asumir el control del planeta para su beneficio y placer personal. Este grupo de denunciantes de irregularidades está creciendo en número y proporcionando cada vez más pruebas de corrupción dentro del Gobierno estadounidense y algunos de los aliados más confiables en el pasado.

Hay otro grupo de personas que se están inscribiendo como «testigos cooperantes» que están dando información y pruebas importantes al equipo de drenaje del pantano.

VISITANTES DE LAS ESTRELLAS

“Los extraterrestres existen y quizás viven en la Tierra, pero no podemos verlos” afirmó al diario “The Guardian” la primera astronáutica británica Helen Sharman, de 56 años, que voló a la estación espacial soviética Mir en mayo de 1991.

Sharman, química, pasó ocho días en el espacio con solo 27 años, y es una de las personas más jóvenes en entrar en órbita. Ella es la primera de siete británicos que se ha convertido en astronauta.

“Hay tantos miles de millones de estrellas en el universo que debe haber todo tipo de formas de vida”, continuó. “¿Serán como tú y yo, compuestos de carbono y nitrógeno? Quizás no”.

Luego, en una teoría que probablemente debería hacer que sospeches mucho de tus colegas, Sharman agregó: “Es posible que estén aquí y ahora, y simplemente no podemos verlos”.

Sin embargo, Sharman no es la única persona que especula que hemos tenido roces con extraterrestres. Un exfuncionario del Pentágono que dirigió un programa secreto del Gobierno para investigar posibles ovnis, revelado en 2017, le dijo a la CNN en ese momento que cree que hay evidencia de vida extraterrestre que llegó a la Tierra.

Para la astronauta británica «no hay mayor belleza de mirar la Tierra desde lo alto» y nunca olvidará el momento del despegue: «Abandonamos la atmósfera y de repente la luz entró por la ventana. Estábamos sobre el Océano Pacífico. El increíble mar azul me dejó sin aliento».

PRIMER ESTUDIO

Cada vez son más comunes las teorías sobre la existencia de visitantes de las estrellas. Hace 15 años, el científico de origen alemán Alexander Wendt publicó el que se considera el primer estudio académico sobre el fenómeno. Junto a su director Robert Duvall sacaron a la luz “Soberanía y ovnis” el artículo más leído de la historia de la revista académica “Political Theory” y considerado como el primer documento académico sobre visitantes de las estrellas.

El provocador trabajo de Wendt se ha convertido en un clásico de la ufología en el proceloso mundo académico. En él, el ya reputado politólogo ponía el dedo en la llaga al recordar que si no sabemos qué pasa con los ovnis es porque es una de las grandes amenazas para la autoridad del Estado contemporáneo. Según el autor, el fenómeno ovni era un tabú que ni la ciencia ni las administraciones públicas estaban dispuestas a discutir. La ignorancia extraterrestre era una cuestión política, no científica, en la medida en que la soberanía política moderna es antropocéntrica desde que el hombre mató a Dios.

El profesor de Ciencia Política de la Universidad Estatal de Ohio señaló en una entrevista que él mismo había explicado algo más de una década atrás, que no hay ninguna duda de que existen los ovnis, entendidos como objetos no identificados. La muestra es que desde 1947 se han reportado alrededor de cien mil avistamientos. La mayoría de ellos pueden ser explicados de forma convencional, concede, pero entre un 5% un 20% no son tan fáciles de explicar.

CHINA

EEUU deja de acusar a China de manipular su moneda.- Estados Unidos dejó de catalogar a China como «manipulador de monedas» antes de la firma de la primera fase del acuerdo comercial entre ambas potencias, en una nueva señal de distensión entre Washington y Pekín después de más de un año de una puja que crispó los nervios de la economía mundial.

EEUU amenaza con sanciones a China si no deja de comprar petróleo iraní.- Washington ha logrado reducir drásticamente los ingresos petroleros de Irán, según el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, quien también señaló que China e incluso los países europeos podrían enfrentarse a sanciones de EEUU por la compra del petróleo iraní.

La OMS dice que un nuevo virus en China podría propagarse y advierte a los hospitales.- Un nuevo tipo de coronavirus tuvo una transmisión limitada de persona a persona en China, principalmente pequeños grupos en las familias, pero hay potencial de una mayor propagación, dijo el martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

IRÁN-IRAK

Irán anuncia arrestos por el derribo del avión ucraniano.- Irán anunció el martes que ha arrestado a un número no precisado de sospechosos acusados de haber participado en el derribo de un avión de pasajeros ucraniano, cuando las manifestaciones antigubernamentales desencadenadas por el desastre entraron en su cuarta jornada.

Irán demandará en La Haya al Ejército de EE.UU. y Trump por el asesinato de Soleimani.- Irán está planeando demandar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya por el asesinato del general Qassem Soleimani el pasado 2 enero.

Nuevo ataque contra una base militar irakí.- Cuatro personas resultaron heridas el domingo en un ataque contra la base aérea Balad en el norte de Irak, que alberga personal militar estadounidense. Ocho cohetes Katyusha fueron disparados contra la base, a unos 80 kilómetros al norte de la capital Bagdad, y los cuatro heridos incluían a dos oficiales. Siete bombas de mortero habían alcanzado la pista de aterrizaje de la base.

Irak alerta de su posible colapso económico si Trump le bloquea el acceso a su cuenta en la Reserva Federal.- Funcionarios iraquíes alertaron sobre la posibilidad de un colapso económico de su país, mostrando así su preocupación después de que las autoridades estadounidenses advirtieran que EEUU podría cerrar el acceso de Irak a la cuenta que el banco central del país tiene en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

CURIOSO

Científicos inventan robots vivos.- Los ‘biobots’ son pequeños robots vivos, hechos a partir de células de rana, y que se podrían usar para suministrar medicamentos, limpiar residuos tóxicos o recoger microplásticos en los océanos. Son, según uno de los responsables de la Universidad de Vermont, máquinas vivas novedosas que no llegan a ser ni robots tradicionales ni una especie animal ya conocida, sino una nueva clase de artefacto, un organismo vivo y programable.

Cientos de miles de argentinos descendientes de españoles podrían acceder a la nacionalidad española en este año 2020.- La aprobación de la ley de nacionalidad para descendientes de españoles, en el pacto para un Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos anunciado el pasado día 30 abre la posibilidad de obtener la nacionalidad a miles de argentinos.

