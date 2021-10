El próximo jueves, 7 de octubre, comienza el XII Ciclo de Cine y Derechos Humanos

de Amnistía Internacional Almería que será inaugurado por director del Hospital

Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida Gutiérrez. En esta primera sesión se

proyectará la película “Dallas Buyers Club” basada en la historia real de Ron

Woodroof, diagnosticado de SIDA cuando todavía no había tratamiento farmacológico,

y su lucha por encontrar una medicina.

Josefina Jiménez Betancor, enfermera y activista-feminista de la ONG Acción en Red-

Andalucía, presentará la segunda sesión del ciclo de cine en la que se proyectará el

documental «Placer femenino». Dirigido por Barbara Miller, analiza la liberación de la

sexualidad femenina a lo largo del siglo XXI a través del testimonio de cinco mujeres.

La película «Styx», dirigida por Wolfgang Fischer, nos acercará en la tercera sesión a la

realidad de las personas migrantes que cruzan el mar huyendo de la guerra o del

hambre y los problemas legales que se presentan al rescatarlas. El film será

presentado por Hanane el Mansouri, responsable de Intervención Social de Cruz Roja

de Roquetas de Mar.

Clausurará el ciclo Zahara Heredia López, técnico en mediación de la Fundación

Secretariado Gitano, con el visionado de «I Am not your negro», dirigida por Raoul

Peck, en la que el escritor James Baldwin narra la historia del movimiento

afroamericano en la América moderna como una extensión de su libro «Remember

This House».

El XII Ciclo de Cine y Derechos Humanos, que pretende servir de reflexión y debate

sobre algunos de los temas del último año, tendrá lugar todos los jueves de octubre en

el Museo Arqueológico de la capital almeriense a las 18:30 horas con entrada gratuita

hasta completar aforo.

Como en anteriores ocasiones el Ciclo de Cine y Derechos Humanos de Amnistía

Internacional Almería cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura de la

Junta de Andalucía, la Diputación, el Colegio de Abogados de Almería y el Festival

Almería en Corto.