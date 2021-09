Reaparece el monstruo del lago Ness

Un dron graba por primera vez en la historia al monstruo del lago Ness. Capta una misteriosa sombra que acecha en el lago. Una extraña forma negra en el lago Ness ha sido captada en imágenes 4K por un dron. El campista Richard Mavor estaba navegando en canoa en la zona en agosto y grabando vídeos para su canal de YouTube. Cuando subió el vídeo, algunos espectadores vieron algo extraño acechando en el agua cerca de la orilla del lago a las 3:54.

El increíble vídeo grabado por Richard Mavor, de 54 años, muestra una misteriosa forma oscura en la orilla del lago en Escocia. Tal como podemos apreciar en las imágenes, el dron se acerca a la sombra oscura que se mueve a medida que la cámara se acerca. Aunque es sin duda la mejor evidencia de todos los tiempos, éste no es el primer avistamiento del monstruo del lago Ness este año; al menos otros cinco se han registrado oficialmente.

Mavor dijo que no había ninguna madera flotando cerca del avistamiento y que la sombra tenía la misma forma que las descripciones de Nessie. Estaba grabando un vídeo para subirlo a su canal de YouTube “Richard Outdoors”, en el que se describe como piloto profesional, exmilitar de las Fuerzas Armadas británicas, entusiasta del aire libre y de los campamentos ‘salvajes’.

«No podía creerlo. Tuve que rebobinar el metraje varias veces y lo he visto varias veces desde entonces», dijo. «No me di cuenta de lo que había recogido hasta que otros me dijeron que tuviera cuidado. Podría ser un truco de la luz, pero no podemos estar seguros». Según Mavor, la sombra tenía «la misma forma que los avistamientos anteriores de Nessie». La leyenda sobre la misteriosa criatura antigua que vive en el lago todavía atrae a muchos turistas. Se han reportado al menos otros cinco avistamientos del famoso monstruo desde principios de este año.

DECLARACIÓN OFICIAL

Declaración oficial de la Federación Galáctica de Mundos sobre la polémica en marcha y la difusión de información errónea.- «Hay agentes, agentes de contrainteligencia, que están trabajando muy de cerca con aliados terrestres. El propósito de estas comunicaciones es sembrar confusión y miedo entre la especie humana. Estas personas terrestres, que están difundiendo contra-inteligencia, están intentando, consciente o inconscientemente, desacreditar a la Federación Galáctica de Mundos. Estos agentes utilizan varias formas de comunicación con sus informantes terrestres, ninguno de los cuales es usado por la Federación Galáctica de Mundos. Estos métodos son los siguientes: inteligencia artificial utilizando comunicaciones por satélite y otros métodos, que no diremos, pero que son tácticas comunes de control mental de la Flota Oscura y de sus aliados. Aumentarán las comunicaciones de esta naturaleza en un esfuerzo de mantener el control y además desacreditar nuestros esfuerzos trascendentales. No consientan tener miedo. Nunca les defraudaremos. Les saludamos.” Firmado: altos comandantes Val Nek y Ardaana.

Una vez, el expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo en su discurso, «Los extraterrestres de muy lejos están decepcionados con la política mundial». El papa Francisco una vez en su discurso dijo que también bautizaría a los extraterrestres. Eso significa que él sabe lo que les espera, y no solo él lo sabe.

¿Por qué hay tanto sufrimiento en un mundo donde los recursos naturales que construyen casi todo lo que se vende en un mercado que utiliza un sistema no contabilizado para comprar escasez?

El capital Kirk viajará al espacio.- Décadas después de interpretar el personaje principal de la serie televisiva ‘Star Trek’, el actor William Shatner se estaría preparando para viajar al espacio. Actualmente con 90 años, el astro que dio vida al capitán James Kirk en las icónicas aventuras interestelares participará en la segunda misión espacial del cohete New Shepard de Blue Origin.

Primera película en el espacio.- El próximo 5 de octubre, una tripulación rusa formada por un cosmonauta y dos profesionales del cine despegará hacia la Estación Espacial Internacional para rodar la primera película de ficción en el espacio exterior.

CINCO TORMENTAS

Se avecinan cinco tormentas:

Tormentas tropicales de Peter y Rose. Tormentas solares “Apocalipsis de Internet”. Evento de susto de falsa bandera del volcán Cumbre Vieja de La Palma con falso maremoto . Sería toda una campaña de información falsa. Todo apunta a la caída masiva de la bolsa de valores que desencadenar ía la t ormenta y luego el apagón. Una vez que escuchen l a frase «la tormenta está sobre nosotros» ten dría mos doce horas para prepararnos para el cierre. Los buenos estar ía n con nosotros en todas partes para que no haya demasiada protesta y violencia.

Despertar a la verdad no es fácil para nadie. Sería aún más difícil para aquellos que todavía están durmiendo profundamente. Habrá un tiempo para sanar después de estos acontecimientos. Tendremos que estar allí para ayudar a los somnolientos que todavía ven televisores de medios falsos y escuchan la radio. Los enemigos no son los durmientes.

CAMBIO DE SISTEMA

Sistema financiero.- Por la seguridad del dinero y las finanzas de todos, habrá una toma total de control de las finanzas del planeta mediante el QFS, un sistema financiero cuántico, que es imposible de piratear. Todos tendrán una cuenta en este sistema en el mundo. También habrá una revaluación de monedas, países que fueron completamente devaluados injustamente como Irak, Vietnam y Zimbabue; habrá más países involucrados, pero esos son ejemplos.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/09/24/the-greatest- war-story-ever-told-the-light- has-won/

El oro ganará la batalla.- Las monedas digitales de banco central serían simplemente una cura temporal en un sistema roto. En última instancia, esto sería un viento de cola para el oro. La inflación actual supera el 12% cuando se calcula como se hizo en los años setenta. Quieren una inflación alta, ya que esta es la única forma políticamente viable de abordar algunos de los problemas de la deuda. El mercado cree en la narrativa de la inflación ‘transitoria’. Una vez que se pierda la fe, el oro despegaría. El oro es un seguro de divisas. El precio importa, pero muy pronto sería más importante conservar el poder adquisitivo.

Nuestra economía está colapsando por diseño y todo está a punto de cambiar.- Todo está a punto de cambiar, dice Glenn, y especialmente en relación con nuestra economía que está siendo empujada a un tipo de economía del segundo mundo por diseño. Costco está limitando los artículos para contrarrestar los desafíos de la cadena de suministro, los caminos rurales pronto pueden reflejar los de Cuba, y es probable que haya un dólar digital en el horizonte. Estamos en una guerra, dice Glenn, y cuanto más dure, menos recordarás lo que solía ser nuestra vieja normalidad.

PRONÓSTICO

Lo que depara el futuro cercano.- Esto ocurriría en las próximas semanas o meses. Es por eso que Lynn Wood anunció que todos deberían almacenar de tres a cuatro semanas de comida para su familia. Pero sólo se refiere a EEUU. Los trabajadores humanitarios liderarán el camino en la Nueva Tierra, para reconstruir el planeta, con tecnología que estaba oculta, y para detener el hambre, la pobreza, nadie sin vivienda y nadie que sufra daños.

Lo haremos con energía de punto cero; una forma de cuidados de energía libre, hidrógeno o electricidad, replicadores de alimentos, tecnología anti-gravedad y la joya de la corona, las cámaras celestiales. Nadie quedaría fuera del planeta, y todos compartirían la riqueza y abundancia de este gran planeta humano. La primera gran transición del planeta sería en las próximas tres a seis semanas, a partir de múltiples fuentes, pero se desconoce el momento exacto. Sabemos que ésta es una transición muy importante para la humanidad.

Éste sería el gran despertar. Con esta información, nos daríamos cuenta de que la humanidad ha llegado al siguiente paso de la evolución, para acercarse a Dios, para conocer la verdad de lo que sucedió. Y conocer más verdades de la tecnología oculta y la verdad de la Galaxia y de otros mundos. Porque la humanidad está realmente comenzando el paso final hacia lo que es realmente real y veraz. Porque así Dios hará brillar la Luz sobre la humanidad y permitirá que se diga la Verdad.

¿Cómo encajas realidades como el alma, la familia, la belleza, la humildad, la paciencia, la inteligencia, la armonía, la caridad, la sabiduría, el discernimiento, los ángeles, la propensión del ser humano a la bondad, el amor incondicional, un nuevo nacimiento, la inocencia de un niño en esa imagen? No puedes. Todos estamos llamados a ser grandes santos. No perdamos la oportunidad.

CIERRE DEL GOBIERNO

Biden envía un mensaje a las agencias gubernamentales para prepararse para el cierre del Gobierno.- La Administración Biden envió un mensaje a las agencias federales el jueves para prepararse para un posible cierre del gobierno en las próximas semanas. La noticia llega cuando los demócratas y los republicanos en el Congreso están listos para ir a la guerra por el presupuesto propuesto por la Casa Blanca.

Como informa Fox Business, se espera que el Senado vote tan pronto como el lunes sobre un proyecto de ley aprobado por la Cámara que mantendría al Gobierno financiado hasta principios de diciembre y elevaría el techo de deuda de $ 28 mil millones. Pero es casi seguro que el proyecto de ley estaría condenado al fracaso en la Cámara Alta, donde todos los senadores republicanos, excepto cuatro, han prometido votar en contra. Los demócratas necesitarían obtener el apoyo de al menos diez legisladores republicanos para superar el obstruccionismo.

No está claro qué viene a continuación: sin un proyecto de ley de gastos a corto plazo, el Gobierno cerraría la próxima semana. Al mismo tiempo, el Gobierno Federal se quedaría sin efectivo para pagar sus facturas en noviembre, a menos que se eleve o se suspenda el techo de la deuda, según múltiples advertencias de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

El plan de la Fed para el incumplimiento de la deuda sería un paso hacia el abismo.- La Reserva Federal podría prescindir de los últimos argumentos en Washington sobre el límite de endeudamiento del gobierno. No llegar a un acuerdo podría dejar al tío Sam sin poder pagar sus facturas. Si los legisladores permiten que cualquier deuda quede impagada, el banco central se encontrará en una situación seriamente difícil.

Ni para ti, ni para mi.- En el aire. Así queda la querida y presunta subida de tipos de la Fed para 2022 tras la más reciente reunión del Comité Federal de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. Un resultado producto de reñidas discrepancias entre palomas y halcones en la tierra del tío Sam, según Javier Benítez.

ECONOMÍA

El Dow Jones y el S&P 500 terminan con ganancias después de una semana llena de baches.- El Dow y el S&P 500 subieron el viernes y terminaron una semana turbulenta con ligeros aumentos, ayudados por las ganancias en Tesla y Facebook que compensaron la caída de Nike.

Los bonos del Tesoro están en riesgo.- Parece estar disminuyendo el tráfico, en el camino hacia mayores rendimientos de los bonos del Tesoro, a medida que los bancos centrales se acercan más a poner fin a las políticas de emergencia contra la crisis.

Se recupera la plata.- Los mercados de la plata se han recuperado inicialmente durante el transcurso de la semana para mostrar signos de fortaleza nuevamente, pero luego dieron un giro bastante drástico el viernes para probar el nivel de $ 22.

Intel inicia la construcción de dos fábricas de chips informáticos en Arizona.- Intel inició la construcción de dos nuevas fábricas de chips de computadora en Arizona como parte de un proyecto de $ 20 mil millones para ayudar a satisfacer la alta demanda de semiconductores.

El puerto más grande de Los Ángeles se enfrenta a un gran atasco de tráfico, ya que más de 60 barcos no pueden descargar su carga.- Unos 62 buques porta-contenedores están atrapados fuera de los puertos de Los Ángeles y Long Beach en medio de interrupciones en las cadenas de suministro, informó el Daily Mail, citando fotos satelitales que muestran el enorme atasco marítimo. Dichos puertos son responsables de procesar el 40% de todos los contenedores que llegan a EE.UU. y se encuentran entre las principales entradas de productos chinos al mercado estadounidense.

Abogado de Clinton acusado de fraude en Rusiagate.- La acusación del abogado Michael Sussman arroja luz sobre la participación de la campaña de Clinton en convertir la operación de investigación de la oposición Russiagate en una investigación criminal.

EUROPA

El Reino Unido se sumerge en el caos debido a la crisis del petróleo: pánico, colas interminables, y carreteras bloqueadas.- La situación fue causada por la escasez de conductores de vehículos pesados, y los medios locales informaron que el país carece de miles de trabajadores debido a la crisis. La escasez de conductores ha provocado posteriormente problemas con el suministro de combustible.

Visados para camioneros.- El plan de visados para solucionar la escasez de conductores de camiones no resolvería la crisis. La decisión de Gran Bretaña de emitir visados temporales para cinco mil conductores de camiones extranjeros sería una solución a corto plazo que no resolvería una grave escasez de mano de obra que corre el riesgo de provocar una gran interrupción para los minoristas en el periodo previo a la Navidad, según los líderes empresariales.

Coches eléctricos: ¿solución o fraude?.- La Unión Europea prohibirá la venta de coches diésel, gasolina e híbridos a partir del año 2035. Esa es la idea de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de una propuesta legislativa. Pero surge la interrogante: ¿son los coches eléctricos la solución definitiva, o sólo estamos en el umbral de un nuevo problema?

Manifestantes protestan contra Hillary Clinton cuando se convierte en rectora de universidad en Irlanda del Norte.- La exmáxima diplomática estadounidense y candidata presidencial fallida, Hillary Clinton, se convirtió en la primera canciller de la Queen’s University en Belfast, pero su entrada triunfal fue objeto de piquetes por personas que la tildaban de «criminal de guerra». Clinton fue investida el viernes como la primera mujer rectora de Queen’s, una universidad pública que data de la década de 1840. En realidad, fue nombrada para el periodo de cinco años en 2020, pero se retrasó su nombramiento debido a la crisis.

Iniciativa de trece estados para una Defensa europea.- Son trece los estados de la Unión Europea que se comprometen a aumentar su cooperación militar e independencia con respecto a Estados Unidos. Es el propósito de la Iniciativa Europea de Intervención, un marco de cooperación militar de trece países al margen de la Otan, tras el final de la ocupación de Afganistán y sobre todo del nacimiento de la asociación Aukus.

EUROPA DEL ESTE

Ucrania no se unirá a la OTAN hasta que logre los ‘estándares democráticos’ y respete los derechos de las minorías, dice el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría.- Ucrania aún no cumple con los estándares que le permitirían ser aceptada en el bloque militar de la Otan, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores húngaro, señalando específicamente cuestiones relacionadas con los derechos de las minorías en el país.

La postura antirusa dará lugar a una mayor presencia militar estadounidense en Europa del Este.- Los aspirantes a halcones del Congreso han insertado una enmienda en el proyecto de ley de gastos de defensa que pide más tropas militares estadounidenses en Europa del Este y en el Mar Negro. Sin embargo, el Congreso está emitiendo cheques que no puede cobrar el Pentágono.

La lira turca alcanza mínimos históricos.- La lira de Turquía tocó un mínimo histórico frente al dólar el viernes, un día después de que su banco central recortara inesperadamente las tasas de interés, lo que refuerza la creciente preocupación por la influencia del presidente Tayyip Erdogan sobre la política monetaria.

CHINA

La prohibición de las criptomonedas en China impulsa a la moneda digital de banco central.- Los bancos centrales de todo el mundo están redoblando sus esfuerzos para ejercer su propia influencia dentro del sector. Esto subraya lo que la mayoría de los observadores creen que se perfila como una carrera armamentista en una nueva era de las finanzas globales. El Banco de Pagos Internacionales anunció recientemente planes para construir una plataforma de cifrado para que la comunidad internacional de banqueros centrales pueda realizar transacciones en moneda digital de banco central y en otros activos de cifrado.

China opina que EEUU ‘traicionaría‘ a la India, Australia y Japón.- China advirtió a las democracias asiáticas de Australia, India y Japón que Estados Unidos los ‘tiraría’ como si fueran ‘basura’, como abandonó a sus aliados en Afganistán, una referencia a la retirada de tropas de la región ampliamente criticada.

CRISIS DE EVERGRANDE

Evergrande esquiva la suspensión de pagos, pero continúa al borde de la quiebra.- La constructora inmobiliaria más grande de China, Evergrande, ha evitado el default o suspensión de pagos al anunciar que pagará los intereses de sus bonos en yuanes. Sin embargo, los tenedores de los bonos en dólares se mantienen en vilo al no ver señales de que la empresa cumplirá con el pago que debía hacer el 23 de septiembre.

Alarmados por Evergrande, los prestamistas de China retienen nuevos créditos para promotores inmobiliarios.- A medida que aumentaban los temores de contagio de cualquier incumplimiento por parte de China Evergrande Group este mes, algunos bancos, aseguradoras y bancos en la sombra chinos dejaron de ofrecer nuevos créditos a los promotores inmobiliarios y realizaron controles urgentes sobre su exposición al sector atribulado.

OTROS PAÍSES

La ONU subraya que la educación para las niñas afganas debería ser «un hecho» antes de reconocer a los talibanes.- La vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohamed, ha subrayado este viernes que la educación para las niñas afganas debería ser «un hecho» antes de que la comunidad internacional otorgue su ‘reconocimiento’ al Gobierno de los talibanes.

Irán y Venezuela llegan a un acuerdo de exportación de petróleo.- Venezuela acordó un contrato clave para intercambiar su petróleo pesado por condensado iraní que puede usar para mejorar la calidad de su crudo similar al alquitrán, y los primeros cargamentos deben entregarse esta semana.

ESPAÑA

Cierra el aeropuerto de La Palma tras el aumento de las expulsiones de material piroclástico.- Más bocas eruptivas y más explosiones. Las coladas de lava se multiplican y la explosividad se siente aún más en la isla. Además se suma el aumento de la expulsión de material piroclástico. Ha habido también más evacuaciones. Las dos nuevas bocas que se abrieron el viernes se unieron en una, con una nueva colada, que transcurre muy rápido debido a su alta temperatura porque procede de partes más internas de la caldera y la lava fluye con más facilidad.

El cono principal del volcán de La Palma sufre un derrumbe.- El cono principal de la erupción volcánica de la isla de La Palma sufrió una rotura parcial, dejando una nueva colada de lava que en estos momentos fluye a una mayor velocidad que las formadas en los últimos días.

El volcán intensifica su actividad.- El volcán de Cumbre Vieja ha intensificado su actividad desde el viernes, con una ralentización por la noche y una recuperación de emisiones, con el surgimiento de nuevas bocas a lo largo de la fisura y la ruptura parcial del edificio del cono.

La lava del volcán ralentiza su velocidad.- La lava que emite el volcán de Cumbre Vieja ha ralentizado su velocidad en las últimas horas después de que, tras el derrumbe de la parte superior del cono volcánico, hubiera alcanzado velocidades de entre los 250 y los 300 metros a la hora.

El volcán Cumbre Vieja arroja bombas de lava del tamaño de un automóvil a más de dos kilómetros.- Explosiones tan fuertes, ventanas rompiendo en la isla de La Palma.- Bombas de lava del tamaño de automóviles están siendo lanzadas a más de dos kilómetros desde la boca del volcán, acompañadas de sonidos de explosión tan feroces que están rompiendo ventanas de edificios a tres kilómetros de distancia. Se están expulsando flujos piroclásticos hasta a dos kilómetros de la zona de erupción.

Los bomberos recibieron la orden de retirarse más lejos de su ubicación durante una semana porque las bombas de lava salen al azar y aterrizan en todas partes. Las ondas de choque de las explosiones pueden dañar a los seres humanos. Aumenta su actividad explosiva rompiendo ventanas a una distancia de hasta tres kilómetros.

Cientos de personas son evacuadas en La Palma.- Cerca de doscientos vecinos de la zona de Tajuya y Tacande han tenido que abandonar sus casas después de que se intensificaran las erupciones del volcán Cumbre Vieja. La mayoría se han marchado a casas de familiares y otros han pasado la noche en el campo de fútbol.

Largas colas para salir de la isla.- Explosiones volcánicas arrojaron lava al rojo vivo en el aire en La Palma el sábado cuando se abrió un nuevo respiradero de emisión, lo que obligó a la pequeña isla española a cerrar su aeropuerto y provocó largas colas para los barcos fuera de la isla.

