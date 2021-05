El oro vuelve a ser el valor refugio

En medio de la inflación y de las tensiones geopolíticas, los analistas económicos creen que el oro alcanzará los 1.850 dólares la onza y ascenderá a los dos mil dólares el segundo semestre, según la agencia rusa Sputnik. Esto llevó al multimillonario Sam Zell a reconsiderar su actitud hacia el oro y compartir algunos consejos para invertir en oro de forma inteligente.

A partir del viernes por la mañana del 14 de mayo, el mercado de valores de EE.UU. se mantuvo a la baja, Canadá a la baja, Europa a la baja, India a la baja, China a la baja, todo lo que muestra el índice de mercado, aunque no se informó en los medios.

El monstruo de la inflación está asomando la cabeza en todo el mundo a causa de la crisis sanitaria. Los precios al consumidor subieron un 4,2% en los doce meses hasta abril, frente al 2,6% de marzo, y marcaron el mayor aumento desde septiembre de 2008. El aumento de los precios al consumidor puede hacer subir las tasas de interés.

La inflación, que mide la tasa a la que aumentan los precios de los bienes y servicios, fue impulsada por los mayores precios de los automóviles y de los alimentos en en abril. La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo.

https://www.fosterswiss.com/ 2021/05/14/el-monstruo-de-la- hiperinflacion-ya-esta-aqui/

ESTRÉS FINANCIERO

El estrés financiero se produce como consecuencia de los problemas económicos que generan ansiedad y producen sensación de vulnerabilidad o escasez. Un buen control de las finanzas es fundamental para prevenir este tipo de estrés y sus posibles efectos negativos en la salud física y mental.

https://www.bbva.com/es/ sostenibilidad/que-es-el- estres-financiero-y-como- afecta-a-la-salud/

Para prevenir el estrés financiero es necesario mantener un buen control de nuestras finanzas, pero si ya lo hemos contraído, sus efectos pueden reducirse abordando el problema financiero rápidamente, planificando nuestras finanzas, reduciendo nuestros gastos y empezando a crear un hábito de ahorro.

https://www.bbva.com/es/ podcast-la-cuesta-de-enero-y- el-estres-financiero/

En tiempo de crisis, mejor no hacer mudanzas, mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación. Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres; pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias.

CONSEJO

A principios de mes, el multimillonario estadounidense Sam Zell advirtió a Bloomberg que la inflación se arremolina literalmente en todas partes, y que ahora es cuando el oro puede ayudar económicamente. Tras estas declaraciones y la subida de los precios en el metal precioso, en Wall Street están cambiando monedas y bonos al oro con la perspectiva de que su precio subirá considerablemente en los próximos meses. “Una forma probada de sacar provecho de la inflación es poseer activos raros, como el oro, que han sido apreciados durante siglos» dijo el analista de Wall Street Charles Ortel.

¿Por qué la inflación está en un máximo de doce años?.- La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicó números que indican que el nivel de precios promedio de los bienes de consumo ha aumentado un 4,2% desde esta vez el año pasado. Esta es la tasa más alta desde 2008. En otras palabras, el consumidor promedio que gana el mismo salario este año ha sufrido un recorte salarial cuando se considera lo que realmente puede comprar con su cheque de pago.

https://www.naturalnews.com/ 2021-05-14-why-inflation-is- at-12-year-high.html

¿ CÓMO INVERTIR ?

El analista Charles Ortel destacó que la decisión de adquirir oro depende en gran medida de las leyes locales donde se quiera invertir. Por ejemplo, en EEUU «los inversores en oro físico o metales preciosos pagan importantes impuestos y costes por la tenencia». Por eso, en estos casos sugiere que sería más prudente invertir en compañías mineras bien administradas que pagan dividendos regulares y tienen bajos costos de producción que operan en países donde los riesgos de expropiación sean bajos.

«A algunos les gusta especular con empresas mineras más pequeñas bajo la teoría de que los grandes descubrimientos tendrán un impacto positivo desmesurado para los inversores. En este caso, advierto que es más difícil atraer a una gestión fuerte a estas jugadas ‘junior’. En cuanto a los ETFs, pueden estar cargados con una mezcla de grandes y pequeñas jugadas, e incluir metales preciosos físicos», explicó el analista.

Un ETF (Exchange Traded Fund), o fondo de inversión cotizado, o fondo cotizado en bolsa, es un producto financiero híbrido que fusiona las acciones con la estructura de los fondos de inversión. Es parecido al fondo de inversión, pero a diferencia de éste, cotiza en un mercado de valores secundarios o bolsa.

Para hacernos una idea más precisa, podemos imaginar un ETF como una cesta diversificada de valores o activos financieros. Esta cesta puede contener acciones de empresas, bonos, materias primas, índices. Por lo tanto, su precio sube o baja dependiendo del comportamiento del índice de referencia o de los valores cotizados que componen dicha cesta.

Según Ortel, elegir entre estas opciones de inversión requerirá que uno comprenda las consecuencias fiscales personales, por lo que recomienda consultar con un asesor de inversiones antes de realizar cualquier inversión en oro u otro tipo de metal.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210517/es-hora-de-acumular- oro-como-invertir- inteligentemente-y-usarlo- contra-la-inflacion- 1112273066.html

CAÍDA DEL MERCADO INMOBILIARIO

Más de cuatro millones de estadounidenses ahora se saltan los pagos de la hipoteca, según “The Atlantis Report”. La deuda del gobierno federal se acerca ahora al 109% del PIB. Muchas empresas están en quiebra y no volverán a abrir. Algunos pueden reabrir con personal reducido. Estamos al borde de la mayor caída del mercado inmobiliario en la historia de Estados Unidos. Espere hasta que descubra que sus impuestos sobre bienes raíces están subiendo, mucho más.

El porcentaje de desempleo actual es mucho más alto que el de la gran depresión. La mayor parte de la economía está de rodillas, con innumerables pequeñas y medianas empresas que nunca volverán a abrir. Más de cien empresas estadounidenses ya cerraron permanentemente durante esta crisis, y eso representa millones de empleos que nunca regresarán.

Los campamentos para personas sin hogar crecen todos los días. Mientras tanto, los súper ricos están comprando búnkeres subterráneos con defensa armada por temor a un colapso social.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/16/the-atlantis- report-markets-massive-ponzi- scheme-while-the-economy-is- on-its-knees/

ALTA VOLATILIDAD

Alta volatilidad e inflación del mercado según The Atlantis Report.- A principios de esta semana, el gobierno informó que la inflación al consumidor subió al nivel más alto en trece años. Los precios al por mayor también están subiendo cada vez más. El mercado de valores se comporta como un globo aerostático. Se eleva milagrosamente; ignora todas las fuerzas económicas adversas, como la inflación, el alto desempleo, la escasez de materiales, etc. Este sigue siendo verdaderamente uno de los mercados más desconectados de la historia.

La alta volatilidad generalmente no es una buena señal. No es necesario que haya un catalizador para una ruptura en ninguna dirección. Todo es el miedo al riesgo contra la tolerancia al riesgo a causa de la codicia. La alta volatilidad indica un colapso en la uniformidad.

Esta volatilidad es un juego de fondos de cobertura. Quieren un segundo gran chapuzón. El mercado está controlado por su software. El miedo a la inflación, la escasez de chips son razones fabricadas. Si hay inflación, el valor de las empresas es mayor. No más bajo.

La inflación si aprieta los márgenes de ganancia debido a los costos de los insumos o quita la demanda futura, y eso es malo. ¡De lo contrario, Venezuela sería el mejor lugar para vivir! Estudie lo que sucedió en la década de 1970, la década de la inflación. A las acciones no les fue bien.

Los efectos de la inflación en el mercado de valores son más que el valor de las acciones simplemente infladas. Cuando la inflación repunta, los inversores anticipan subidas de tipos en un entorno en el que las tasas del 0% han ayudado a mantener el mercado desde 2008.

Cuando baja el valor del efectivo, piensa que a las empresas en el mercado de valores les irá muy bien cuando sus clientes no puede pagar tantos bienes. Sin embargo, las acciones de materias primas son refugios seguros para la inflación porque representan un valor intrínseco en un entorno en el que se vuelve menos valioso el dinero fiduciario respaldado por el gobierno.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/15/the-atlantis- report-beating-the-fed-in-its- game-of-high-market- volatility-and-inflation/

PATRÓN ORO

Basilea III empieza a finales de junio con el patrón oro.- A finales del mes de junio entran en vigor los acuerdos de Basilea III que convierten al oro y a los metales preciosos en activos de nivel uno. En esas fechas se podría implantar el patrón oro, según opina Rafapal.

https://rafapal.com/2021/05/ 16/a-finales-del-mes-de-junio- entran-en-vigor-los-acuerdos- de-basilea-iii-que-convierte- al-oro-y-metales-preciosos-en- activos-nivel-1/

Basilea III es un marco regulatorio voluntario mundial sobre adecuación del capital bancario, pruebas de estrés y riesgo de liquidez del mercado. Esta tercera entrega de los Acuerdos de Basilea se desarrolló en respuesta a las deficiencias en la regulación financiera reveladas por la crisis financiera de 2007-08. Su objetivo es fortalecer los requisitos de capital bancario aumentando los requisitos de capital mínimo, las tenencias de activos líquidos de alta calidad y la reducción del apalancamiento.

La norma de Basilea III tiene como objetivo fortalecer los requisitos del estándar de Basilea II sobre los coeficientes mínimos de capital de los bancos. Además, introduce requisitos sobre la tenencia de activos líquidos y la estabilidad del financiamiento, buscando así mitigar el riesgo de una corrida bancaria.

La Reserva Federal anunció en diciembre de 2011 que implementaría sustancialmente todas las reglas de Basilea III. Dejó en claro que se aplicarían no sólo a los bancos, sino también a todas las instituciones con más de 50.000 millones de dólares en activos.

El acto de ejecución de los acuerdos de Basilea III en la Unión Europea ha sido el nuevo paquete legislativo sobre requisitos prudenciales para entidades de crédito y empresas de inversión. El nuevo paquete, aprobado en 2013, sustituyó a las directivas sobre requisitos de capital. El 7 de diciembre de 2017, el director del BCE, Mario Draghi, declaró que las reformas de Basilea III estaban completas para los bancos de la Unión Europea.

IMPACTO DE BASILEA III

En Estados Unidos, los mayores requisitos de capital dieron como resultado contracciones en las operaciones comerciales y en la cantidad de personal empleado en los pisos de negociación. Un estudio de la OCDE, publicado el 17 de febrero de 2011, estimó que el impacto a medio plazo de la aplicación de Basilea III en el PIB el crecimiento estaría en el rango de –0,05% a –0,15% por año.

La producción económica se vería afectada principalmente por un aumento en el diferencial de los préstamos bancarios, ya que los bancos transfieren un aumento en los costos de financiación bancaria, debido a mayores requisitos de capital, a sus clientes.

Para cumplir con los requisitos de capital originalmente vigentes en 2015, se estimó que los bancos aumentarían su diferencial de préstamos en promedio alrededor de quince puntos básicos. Los requisitos de capital vigentes a partir de 2019 podrían aumentar el diferencial de préstamos bancarios en aproximadamente cincuenta puntos básicos.

Los efectos estimados sobre el crecimiento del PIB suponen que no hay una respuesta activa de la política monetaria. En la medida en que la política monetaria ya no se vea restringida por el límite inferior cero, el impacto de Basilea III en la producción económica podría compensarse con una reducción de las tasas de política monetaria en aproximadamente 30 a 80 puntos básicos. Basilea III también fue criticado por afectar negativamente la estabilidad del sistema financiero al aumentar los incentivos de los bancos para jugar con el marco regulatorio.

https://en.wikipedia.org/wiki/ Basel_III

BASILEA IV

Los estándares del Basilea IV son cambios a los requisitos mundiales de capital bancario que se acordaron en 2017 y se deben aplicar en enero de 2023. Modifican los estándares bancarios internacionales conocidos como los Acuerdos de Basilea. Los reguladores argumentan que estos cambios simplemente completan las reformas de Basilea III, acordadas en principio en 2010-11.

El propio Comité de Basilea (BCBS) las llama simplemente «reformas finalizadas» y el Gobierno del Reino Unido las ha denominado «Basilea 3.1». Los críticos de la reforma, en particular los del sector bancario, argumentan que Basilea IV requiere un aumento significativo de capital y debe tratarse como una ronda distinta de reformas.

https://en.wikipedia.org/wiki/ Basel_IV

NOTICIAS DEL BITCÓIN

Elon Musk hace que el bitcóin se vuelva a desplomar con un tuit.- El precio del bitcóin ha caído, después de que el magnate Elon Musk insinuara el pasado domingo que Tesla habría vendido o iba a vender sus activos en esta criptomoneda. En medio de las especulaciones sobre la venta de las reservas de Tesla, la criptomoneda cayó por debajo de los 43.000 dólares, pero empezó a recuperarse después de que el multimillonario refutara los temores.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/392314-bitcoin- caer-debajo-43000-dolares- tuit-musk

El bitcóin se hunde un 17% tras el anuncio de que Tesla dejará de aceptarlo.- El precio del bitcóin, la criptomoneda más popular del mundo, se desplomó más de un 17% después de que el cofundador y máximo ejecutivo de Tesla, Elon Musk, anunciara que la empresa dejaría de aceptar esta criptomoneda como pago por sus vehículos.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210513/el-bitcoin-se-hunde- un-17-tras-el-anuncio-de-que- tesla-dejara-de-aceptarlo- 1112134011.html

Bitcóin sucumbe a una reacción en cadena.- La semana que comenzó el 10 de mayo será recordada por muchos participantes del criptomercado, puesto que un tuit de Elon Musk y otros eventos desencadenaron toda una reacción en cadena que hizo tambalear los precios del bitcóin y otras criptomonedas.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210517/ha-llegado-a-su-fin- bitcoin-sucumbe-a-una- reaccion-en-cadena-1112245161. html

ESPAÑA

Firmas que impulsarán la recuperación.- Fundación La Caixa, El Corte Inglés, Inditex, Telefónica, Santander y Mercadona son las empresas que más contribuirán a la recuperación del PIB, y a la generación tras la crisis derivada de la crisis sanitaria, así como a la creación de un modelo económico digital y sostenible, según el estudio Advice de Éxito Empresarial.

https://www.europapress.es/ economia/noticia-fundacion- caixa-corte-ingles-telefonica- santander-firmas-impulsaran- recuperacion-20210516125534. html

Archivan en España la causa sobre la supuesta injerencia rusa por falta de pruebas.- Aunque la información no había trascendido hasta ahora, un informe de la Audiencia Nacional que acaba de salir a la luz reprocha a los agentes que sólo hayan aportado el testimonio de un informante y enlaces a informaciones publicadas en medios de comunicación. El asunto de la injerencia rusa en el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña lleva años causando revuelo, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha sabido que la Audiencia Nacional archivó la causa por no encontrar indicios mínimos de delito.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210517/archivan-en-espana- la-causa-sobre-la-supuesta- injerencia-rusa-en-el-proces- por-falta-de-pruebas- 1112250644.html

Activistas veganos protestan en Madrid.- Los activistas veganos han llevado a cabo una peculiar protesta en Madrid el 15 de mayo, en la que imitaron ‘carne humana’ a la venta en envases improvisados, como si fuera carne animal en un supermercado. Una decena de manifestantes se cubrieron de pintura roja para imitar la sangre, mientras permanecieron en unas bandejas gigantes de carne.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210517/carne-humana- activistas-veganos-protestan- en-madrid-1112247499.html

El Gobierno boliviano cedió a presiones de camioneros y no habrá tren entre Chile y Bolivia.- Tras cinco días de bloqueos en todo el país, los sindicatos de transportistas lograron imponerse y suspender definitivamente la reactivación del ferrocarril, que Chile había otorgado a Bolivia como compensación por haberle quitado el acceso al mar en la Guerra del Pacífico. La breve resurrección del ferrocarril Arica-La Paz, que uniría a estas ciudades de Chile y Bolivia, fue definitivamente abortada por los sindicatos de transportistas bolivianos, quienes se opusieron a su circulación porque -según ellos- les iba a quitar puestos de trabajo. Sus reclamos fueron atendidos plenamente por el Gobierno nacional. El sector empresarial lamenta haber perdido la oportunidad de tener más vías de transporte para sus productos.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210515/el-gobierno-cedio-a- presiones-de-camioneros-y-no- habra-tren-entre-chile-y- bolivia-1112219127.html

NOTICIAS BREVES

Día de Internet.- El 17 de mayo se celebró el Día de Internet, una jornada que se conmemora en gran parte del mundo, cuyo objetivo principal fue dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar la información y el nivel de vida de las sociedades. “Una Internet mejor comienza contigo: más conectados, más seguros” este fue el lema elegido para celebrar el Día de Internet 2021. La seguridad en Internet está gravemente amenazada por virus, gusanos, troyanos, etc. Por ello, este 17 de mayo se pretende impulsar cambios positivos y concienciar en ciberseguridad. Debemos usar la tecnología de manera responsable, respetuosa y crítica.

https://www.antena3.com/ noticias/economia/dia- internet-2021-que-celebra-17- mayo_ 2021051460a1efe2a8294d0001a5e5 42.html

Israel está destruyendo los edificios de los medios de comunicación en Gaza.- La destrucción de dos importantes edificios de Gaza que albergan veinte medios de comunicación fue impactante y predecible. La historia muestra que si los medios de comunicación no están presentes, es mucho más difícil informar de lo que pasa. El martes, Israel bombardeó la Torre Al-Jawhara de diez pisos, provocando su colapso. Antes de hacerlo, había advertido que se acercaban los ataques aéreos. Al día siguiente, bombardeó la torre Al-Shorouk de 14 pisos, y también advirtió que lo haría.

https://www.rt.com/op-ed/ 523875-israel-gaza-air- strikes-war-crimes/

Atrapados en Nepal.- Cientos de alpinistas piden ayuda a sus países para salir de Katmandú. Fueron en busca de aventura y se encontraron con un bloqueo tan inesperado como desagradable. Cientos de europeos se encuentran actualmente en Katmandú, Nepal, sin opción de poder volver a casa. La actual situación que vive el país, con un aumento de casos en las últimas semanas, ha obligado a las autoridades del país a imponer serias restricciones, y entre ellas está la de cancelar los vuelos fuera de Nepal, hasta al menos el próximo 31 de mayo.

https://es.euronews.com/2021/ 05/14/cientos-de-alpinistas- piden-ayuda-a-sus-paises-para- salir-de-katmandu-superado- por-el-coro

ASTRONÁUTICA

China hace historia al posar un vehículo en Marte en su primera misión.- China marcó un hito en su carrera espacial al posar con éxito un vehículo explorador sobre la superficie marciana en su primera misión al planeta rojo, algo que solo habían conseguido antes, tras varios intentos, EEUU y la extinta Unión Soviética, aunque ésta no logro completar la hazaña.

https://www.efe.com/efe/ espana/efefuturo/china-hace- historia-al-posar-un-vehiculo- en-marte-su-primera-mision/ 50000905-4537102

SpaceX lanza al espacio 52 satélites más para su red de internet Starlink.- La compañía SpaceX lanzó al espacio este sábado desde Florida el cohete reciclable Falcon 9 con una nueva tanda de 52 satélites para su red de internet Starlink, tras encontrar condiciones atmosféricas favorables para la misión.

https://www.efe.com/efe/ espana/efefuturo/spacex-lanza- al-espacio-52-satelites-mas- para-su-red-de-internet- starlink/50000905-4537543

Despedido el comandante de la Fuerza Espacial después de afirmar que el Ejército está siendo atacado por la teoría crítica de la raza ‘neomarxista‘.- El comandante de una unidad de la Fuerza Espacial estadounidense ha sido retirado de su papel de liderazgo después de una aparición en un podcast en el que afirmó que las ideologías ‘marxistas’ como la teoría crítica de la raza estaban socavando a los militares. Lohmeier, quien comandó el 11° Escuadrón de Advertencia Espacial en la Base de la Fuerza Aérea Buckley, Colorado, apareció en el programa para promover su libro autoeditado, “Revolución irresistible: el objetivo de conquista del marxismo y la destrucción del ejército estadounidense”. El tomo explora la «agenda neomarxista» que, según él, se está infiltrando en las Fuerzas Armadas.

https://www.rt.com/usa/523950- space-force-commander-fired- diversity-extremism/

Jupiter’s Legacy.- Desde su estreno el pasado viernes, Jupiter’s Legacy está causando sensación en Netflix. La serie presenta un gran número de superhéroes, tanto antiguos como nuevos, cada uno con sus diferentes habilidades especiales y su particular forma de utilizarlas. Pero entre todos los personajes destaca, Hutch, que tiene la singularidad de no poseer ninguna habilidad sobrehumana, pero cuenta con un misterioso artefacto que le permite teletransportarse donde quiera.

https://www.culturaocio.com/ tv/noticia-jupiters-legacy- funciona-vara-teletransporte- hutch-20210515180135.html

