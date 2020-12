Nadie puede impedir la Era Dorada

Esto es sólo el comienzo del proceso

El amor incondicional es del Creador

La frecuencia alta neutraliza el miedo

Ser libre es querer la libertad de los demás

Usa tu poder para manifestar lo que quieras

Todos queremos verdad, libertad, justicia y paz

El ser humano está destinado a ser libre. Vivir libre y gozosamente con buena salud y abundancia es el destino de la civilización de la Tierra, por mucho que se empeñen algunos en llevarnos en sentido contrario. La energía del miedo debilita la inmunidad natural del cuerpo, aumenta la vulnerabilidad a cualquier enfermedad y proporciona alimento a los seres parasitarios. Así como de la noche sale el claro día, de la opresión nace la libertad. Nadie ni nada podrá impedir la llegada de una nueva era dorada para la liberación de la humanidad, de los animales y del planeta.

La libertad es aquella facultad que tienen las personas de poder actuar de acuerdo a su propia voluntad. La libertad, cuando comienza a echar raíces, es una planta de rápido crecimiento. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que pueda imponer a la libertad de mi mente. El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Todos hablan de libertad, pero ven a alguien libre y se espantan. La libertad no es digna de tener si no incluye la libertad de cometer errores y de rectificarlos. La libertad viene de la mano con la responsabilidad. Por esta razón, casi todos la temen y prefieren evitarla.

La alta frecuencia de luz que están irradiando ayuda a contrarrestar la baja frecuencia del miedo. Y, a medida que la población se concentre en recuperar el control de sus vidas y medios de vida, disminuirá la preocupación por el bicho y su energía se reducirá hasta que ya no exista, según el último mensaje de Matthew Ward.

https://intothelight.news/ files/2020-12-01-ashtar- raphael.php

La raíz de la insatisfacción generalizada es la corrupción desenfrenada, el robo de las tesorerías nacionales, la pobreza masiva, la opresión de los derechos civiles y los sistemas de justicia injustos. El camino de los rebeldes se desviará de un lado a otro, pero gradualmente, los levantamientos en todos los países producirán cambios beneficiosos en todos los aspectos de la vida.

Afortunadamente, la desgracia nos está uniendo. Todos queremos las mismas cosas, queremos la verdad, queremos nuestra libertad y libre albedrío, queremos justicia y paz, y no queremos bloqueos ni restricciones. Cuando todos quieren las mismas cosas, cuando todos tienen los mismos sentimientos en este planeta, están unidos, son uno.

Ahora estamos comenzando a interconectar todos nuestros deseos, cada persona en este planeta quiere lo mismo. Enérgicamente, vamos a decir que los hilos los están entrelazando a todos. Están unificando, serán este enorme cuerpo de luz unificado que operará para el mayor bien de todos, no el mayor bien de los pocos que tienen el dinero. Todos buscamos la felicidad y tratamos de evitar el sufrimiento. Nuestras discrepancias proceden sobre el mejor medio para alcanzar dicha felicidad.

TRANSFORMACIÓN MUNDIAL

A pesar de las negaciones de cualquier fraude en los procesos de votación, hay evidencia de lo contrario. El fraude no es nuevo en las elecciones de ese país, ni en otros países, y cuando salga a la luz la verdad sobre las elecciones del mes pasado, y no puede pasar mucho más tiempo antes de que se haga. Sacudirá a ese país hasta la médula y las acciones relacionadas se extenderán por el mundo.

Aunque es legislación estadounidense, es la base para la transformación mundial y, cuando se revele la verdad sobre las elecciones, la promulgación de sus disposiciones puede avanzar en serio. Todo lo que sucede a la vista del público y detrás de escena iniciará un cambio integral y desesperadamente necesario. Habrá resistencia y confusión temporales, pero nada puede disuadir a la Tierra de dirigirse hacia la gloria de su Era Dorada en su plenitud.

El despertar masivo que ocurrirá en el mes de diciembre será asombroso y hermoso de contemplar. Y sólo queremos preparar a aquellos de ustedes que pueden ser de mayor servicio para que estén listos para desempeñar el papel de sanador, de guías y los líderes en este movimiento de ascensión que están acelerando ahora mismo con esa voluntad de ir dentro y explorar cada aspecto de la conciencia.

https://intothelight.news/ files/ 385621aaee704859a8d7497f74490d 21-2146.php

AMOR INCONDICIONAL

Comencemos diciendo que el amor incondicional es el Creador, la fuerza primordial en el cosmos y la Fuente de todo dentro del cosmos. De su estado de perfección, el Creador emitió su esencia de amor puro y energía de luz y creó las primeras almas, los arcángeles. A los que me reprochan que yo crea en Dios, les digo que de lo único que estoy seguro en la vida es de la existencia de la Fuente Original de la Creación Universal de la que procedemos todos. Soy de la luz y vengo de la luz allá donde se originó la luz.

En algún momento, el Creador les dio libre albedrío para usar su energía para poner en acción sus propias ideas, y otorgó el mismo regalo a todas las almas posteriores. Es con la energía del amor y la luz que todo lo que existe ha sido, está siendo y será cada vez más co-creado.

Por tanto, el amor y la luz son las herramientas de poder, por así decirlo, dadas por el Creador a todas las almas. La forma en que usen esas herramientas en su vida física y espiritual es su decisión de libre albedrío, la otra parte del don del Creador, e independientemente de sus decisiones, todas las almas son eternamente la esencia energética del Creador. En resumen, eres amor incondicional, usas el amor y la luz para manifestar lo que quieres.

http://galacticchannelings. com/espanol/matthew02-12-20. php

TRABAJADORES DE LA LUZ

¿Eres un Trabajador de la Luz?- Los Trabajadores de la Luz son individuos poderosos y con dones únicos que tienen la capacidad de cambiar el mundo de manera fundamental. Vibran en una frecuencia naturalmente alta, son capaces de leer a los demás con facilidad, y tienen un propósito en la vida que va más allá del mero crecimiento personal, según Reda. Según una definición básica del trabajador de la luz, estas personas tienen lo que podríamos llamar una “misión global”. Además de perseguir su propia realización, tienen la misión de ayudar a otras personas o al mundo en general.

En consecuencia, los trabajadores de la luz suelen sentir un impulso fuerte y constante de usar sus recursos para ayudar a otros, y lo hacen mejor que el promedio. A menudo son los que dan consejos por defecto en su grupo de amigos, y pueden ser conocidos por sus habilidades curativas. Esto suele ser obvio incluso desde una edad muy temprana. Los trabajadores de la luz a menudo son reconocidos como seres muy perceptivos y amorosos incluso en la primera infancia.

En relación con esto, los trabajadores de la luz tienden a tener una facultad de empatía muy refinada que les permite percibir fácilmente los cambios sutiles en los estados de ánimo y los sentimientos que los rodean. Aunque esto es increíblemente útil, esta habilidad en particular puede ser bastante abrumadora para el trabajador de la luz. A veces, pueden tener dificultades para diferenciar entre sus propias emociones y las que pertenecen a otras personas.

La sensibilidad de los trabajadores de la luz significa que deben ser especialmente conscientes del potencial de agotamiento. A su vez, deben tratar de recordar que no pueden cumplir su misión global si se gastan sus recursos.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/12/are-you- lightworker-by-reda-12320.html

ASHOKA EL GRANDE

Este tema humanitario me lo ha inspirado el maestro Sigmund Bathory.- En la historia de la India, Ashoka fue el emperador de la dinastía Maurya que gobernó desde alrededor del 268 al 232 a. C. Mató a sus hermanos para tomar el trono y se convirtió en un señor de la guerra.

Después de arrasar con toda una ciudad, un budista se acercó a Ashoka con un niño muerto: “Gran rey que puede matar a miles a sus órdenes, ¿puede devolverle la vida a este niño?” Esta pregunta cambió a Ashoka totalmente. Dejó sus caminos guerreros y es conocido por difundir la compasión del budismo en Asia.

Según el Aśokavadhana, Aśoka construyó una prisión donde se dedicaba a torturar a los presos. En el mismo texto se nos cuenta cómo intentó torturar a un monje budista que parecía inmune al sufrimiento. Aśoka, impresionado, se convirtió al budismo, destruyó la prisión y se propuso construir 84.000 estupas budistas por todo el imperio.

El edicto XIII de los Edictos de Aśoka refleja el gran remordimiento que sintió el rey tras observar la destrucción de Kalinga: “Su Majestad siente remordimientos a causa de la conquista de Kalinga, ya que durante la subyugación de un país previamente invicto, se produjeron masacres, muertes y deportaciones, por las que su Majestad siente profunda tristeza y dolor.” La letal guerra con Kalinga transformó al vengativo emperador Aśoka en estable y pacífico mecenas del budismo.

El Buda aboga por expresar misericordia a los demás y, en lugar de desearles mal a los enemigos o malhechores, desearles el bien. La meditación budista de la bondad amorosa implica una etapa en la que las personas que meditan desean amar a alguien que no les agrada.

https://operationdisclosure1. blogspot.com/2020/12/mercy- per-se-grant-ouellette.html

MOMENTO CRUCIAL

Desde su fundación hasta la actualidad, los Estados Unidos de América han representado un faro de luz para el mundo, con libertad religiosa y libertad de expresión que no se han visto en otras partes del planeta. Sin embargo, lo que muchos no se han dado cuenta es que durante las últimas décadas, esta gran nación ha sido infiltrada lentamente por el espectro globalista.

https://es.theepochtimes.com/ un-momento-crucial-para- estados-unidos_758657.html

La propiedad iluminoide del sistema de la Reserva Federal, la impresión de dinero de la nada, el interés usurero cobrado en las tarjetas de crédito, las lagunas fiscales y las empresas fantasma han permitido que el número de millonarios y multimillonarios siga creciendo en él a expensas del creciente número de personas sin hogar, hambrientas y empobrecidas, y de un planeta contaminado y gravemente dañado.

Actualmente los hoteles, las aerolíneas, los operadores de cruceros marítimos, los restaurantes para cenar, las empresas de alquiler de autos, entre otros, se enfrentan a una nueva realidad.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/12/the- atlantis-report-this-is-worse- than.html

Estamos en un curso hiperinflacionario y ningún político es lo suficientemente fuerte como para cambiar esta dirección. En algún momento, se verán obligados a respaldar sus monedas con oro o perderán su valor. Cualquier gobierno que dependa de la impresión de dinero para financiar sus déficits destruirá su moneda.

Si observa toda la gama de productos básicos y materias primas, verá que han subido junto con la mayoría de los mercados. Tenemos inflación en la mayoría de los activos, y eso se debe a la impresión excesiva de dinero.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/12/ palisades-gold-radio-eu- banking-system.html

DOS MODELOS DE RESETEO

Poner fin a esa situación injusta e insostenible es la razón por la que las almas fuera del planeta, dirigidas por St. Germain, trabajaron con visionarios en la Tierra para diseñar la ley nacional de Nesara, ahora llamado plan o acuerdo mundial de Gesara, que ahora está en cuestión por la participación de China, pero se trata de los sombreros blancos chinos contra el pantano comunista oriental.

El falso “gran reinicio” del pantano no puede estar completo hasta que Estados Unidos esté bajo la autoridad de la ONU, tal y como quieren hacer los demócratas globalistas. Como les hemos dicho durante mucho tiempo, no se puede tener el viejo orden mundial hasta que se complete el “gran reinicio” del Foro de Davos, y el “gran reinicio” no se puede completar mientras Estados Unidos permanezca fuera de la autoridad mundial de las Naciones Unidas.

El martes, Joe Biden, en una llamada telefónica con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se comprometió a revertir todas las políticas de la era Trump relacionadas con la soberanía nacional, y a acordar formar una nueva asociación con los parásitos globalistas de las Naciones Unidas.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=159579

MONOLITOS MISTERIOSOS

Dediquemos un momento a hablar de los monolitos misteriosos que aparecen y desaparecen. Son materializados y desmaterializados por miembros de tripulaciones espaciales para anunciar el inicio de la civilización de la Tierra que avanza en la conciencia espiritual y consciente.

Aparece un tercer monolito metálico, esta vez en la cima de una montaña de California.- La estructura fue descubierta este miércoles en Pine Mountain, cerca de la localidad de Atascadero, por excursionistas locales. Un monolito metálico parecido a los encontrados anteriormente en el desierto de Utah, y cerca de la ciudad rumana de Piatra Neamt, apareció en el estado de California.

La extraña estructura, fue hallada la mañana de este miércoles en la cima de la montaña Pine Mountain, cerca de la localidad de Atascadero, donde decenas de excursionistas locales ya hicieron el viaje para verla y publicaron sus fotos y videos en las redes sociales, informa “The Atascadero News”.

“Estaba caminando esta mañana por el Stadium Park, lo cual hago una vez a la semana, y mientras caminaba por el sendero me sorprendió ver algo brillante en la cima de la colina”, afirmó a los medios locales Ronelle Volk, de la ciudad de Paso Robles. “Cuando llegué a la cima, encontré un prisma triangular”, agregó. La estructura, de unos tres metros de alto y unos 45 centímetros de ancho, supuestamente está hecha de acero inoxidable. A diferencia del monumento de Utah, este monolito, que pesa unos 90 kilos, no está firmemente fijado al suelo y podría ser derribado con un fuerte empujón.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/375610-fotos- videos-tercer-extrano-monolito

TENSIÓN POLÍTICA

Crece la tensión entre el presidente y el fiscal general que negó un fraude electoral.- La tensión entre el presidente, y el fiscal general William Barr, creció este jueves entre rumores de que podría despedir a ese miembro de su gabinete, que ha

que no ha visto pruebas de un fraude electoral. Trump expresó abiertamente su frustración con Barr en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, dos días después de que el titular de Justicia rompiera con su versión de que hubo un fraude en las elecciones del mes pasado.

https://www.efe.com/efe/ espana/mundo/crece-la-tension- entre-trump-y-el-fiscal- general-que-nego-un-fraude- electoral/10001-4410722

Según Rafapal, el presidente ha contado casi todo sobre el fraude electoral, y ha dejado en situación límite al Partido Demócrata ante la gran cantidad de evidencias abrumadoras presentadas.

https://rafapal.com/2020/12/ 03/el-presidente-trump-lo- cuenta-practicamente-todo- sobre-el-fraude-en-las- pasadas-elecciones-y-deja-en- una-situacion-limite-al- partido-democrata-ante-las- evidencias-presentadas/

El fiscal general William Barr dijo que el Departamento de Justicia (DOJ) no ha descubierto evidencia de un fraude electoral masivo que pudiera cambiar el resultado de las elecciones por ahora. Un portavoz del Departamento de Justicia dijo en un comunicado de seguimiento que la investigación del departamento aún no ha concluido.

El propósito de la declaración de William Barr es estropear los esfuerzos de la campaña republicana para revertir el voto en los estados disputados por el equipo legal del presidente. Es difícil imaginar que las legislaturas estatales o los tribunales se hagan cargo de la causa de la campaña cuando los titulares muestran que el propio fiscal general del presidente dice que no hay nada malo.

https://es.theepochtimes.com/ barr-falla-en-salvar-la- reputacion-del-departamento- de-justicia-con-declaraciones- sobre-fraude-electoral_761776. html

El FBI no anunció ninguna investigación importante por fraude electoral después de las elecciones de noviembre. Se ha notificado que varios sitios de recuento de votos detuvieron la tabulación o expulsaron a los observadores electorales republicanos durante la noche de las elecciones o a la mañana del día siguiente.

ESTO ES EL COMIENZO

El presidente y los patriotas conocen el libro de jugadas del pantano, están usando su plan en su contra, y ahora se están produciendo pruebas. Esto es sólo el comienzo. El plan del pantano nos permite saber que ellos estarán tratando de crear retrasos en el conteo electoral, están tratando de que nadie se convierta en presidente y luego llamar a los militares. El presidente y los patriotas conocen el libro de jugadas, comenzó con el estado clave y terminará allí, el control militar, la constitución es el único camino a seguir.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/12/x22- report-waller-on-fed-board-it. html

Exoficial de la CIA alega que las irregularidades electorales podrían ser parte de un gran plan.- A Gary Berntsen, un exoficial de carrera de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) quien trabajó en varios despliegues antiterroristas, le preocupa que las irregularidades que ocurrieron durante las elecciones de noviembre puedan ser parte de un plan más amplio.

“Si quieres robar unas elecciones, ¿qué haces? Vas a los estados indecisos, a tus demócratas, te diriges a las áreas urbanas donde tienes el mayor número de votos”, dijo Berntsen. “Ellos necesitan producir una gran cantidad de votos masiva, significativa, por lo tanto, tienen que ir a las grandes ciudades demócratas”.

Berntsen fue aún más lejos y alegó que el recuento de votos se detuvo en algunos centros de votación en las grandes ciudades, probablemente porque las personas detrás del esquema descubrieron que necesitaban producir más boletas para llenar un vacío mayor de lo esperado.

https://es.theepochtimes.com/ exoficial-de-la-cia-alega-que- las-irregularidades- electorales-podrian-ser-parte- de-un-gran-plan_762227.html

El general Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional del presidente compartió las mismas preocupaciones que Berntsen.- “Creo que durante las últimas elecciones de 2016, ellos no obtuvieron el candidato que necesitaban ni el tipo de ideología hacia la que estaba avanzando Estados Unidos. Ellos no iban a permitir que ocurriera eso en 2020. Y ahora lo que tenemos es este robo con muerte por el voto por correo con este software”, dijo durante una entrevista.

NOTICIAS BREVES

Fracasa el ingreso mínimo en España.- Lo cobran 400.000 y no 2,3 millones como vendieron. El ingreso mínimo vital lo han cobrado 400.000 personas hasta noviembre, a pesar de que la medida se aprobó en mayo y en ese momento el Gobierno estimaba que sería el principal y único sustento de 2,3 millones de personas. Es decir, que hasta el momento la realidad es que sólo se benefician al 17% de los beneficiarios que estimaron en el primer estado de alarma, cuando la medida se vendió como el gran salvavidas de las personas más desfavorecidas del país.

https://okdiario.com/economia/ fracaso-del-ingreso-minimo-lo- cobran-400-000-no-23-millones- como-vendieron-escriva- iglesias-6486577

Los Gobiernos espían los teléfonos en 25 países.- Un informe de la Universidad de Toronto (Canadá) alerta que distintos Gobiernos utilizan a la empresa de vigilancia ‘Circles’ para hacer espionaje en los teléfonos celulares de sus ciudadanos, aplicando un ‘software’ especial proporcionado por esa firma. Según el informe, la compañía habría prestado este polémico servicio en varias naciones de Hispanoamérica: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Perú y Chile. También se destacan Estados de otras partes del mundo: Dinamarca, Bélgica, Serbia, Estonia; Marruecos, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Botsuana, Kenia, Zambia, Zimbabue, Estonia; Israel, Emiratos Árabes, Tailandia, Vietnam, Malasia, Indonesia y Australia. Sospecho que España debería estar en esta lista.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/375634-25-paises- gobiernos-espionaje-telefonos- ciudadanos

Enlace al vídeo completo en español:

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)