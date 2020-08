La Madre Tierra se prepara para el final de los tiempos

Mucho se mantiene en secreto para evitar interferencias

Muchos tienen miedo de hablar, y otros están sobornados

Cuantas más prohibiciones, más se empobrece el pueblo

Cuantas más leyes se promulgan, más delitos se cometen

Todas las cosas tardan su tiempo en este mundo tan denso

La frustración acumulada explica la violencia en el mundo

No se puede poner fecha a la mayoría de las cosas en la vida

El efecto limpieza está reduciendo el poder de los iluminoides

Seremos elevados en frecuencia y se verá el fin de la negatividad

Nada puede evitar que tenga lugar la Ascensión de la humanidad

Cuanta más conciencia tiene un pueblo, menos gobierno necesita

Por eso son de muy baja conciencia todas las dictaduras políticas

El control verdadero está en manos de la Alianza para la Tierra

Trump y compañía son abejas obreras, haciendo lo que se les dice

La Alianza desaparecerá cuando se produzca el reinicio financiero

Entonces nadie podrá demostrar que jamás existió, igual que ahora

La gente que va a vivir en las ciudades de la luz no necesitará dinero

La cuarentena se inventó para encerrar a los enfermos, no a los sanos

Est a cuarentena fue creada por las fuerzas oscuras hace 26.000 años

La Divinidad ha decretado la desaparición de todos los seres oscuros

Las fuerzas oscuras no son civilización, sino un campo de fuerza negativo

Se acabará la crisis sanitaria tan pronto como se detenga a los culpables

S e están acabando los días oscuros, pero todavía queda un largo camino

La exposición de la Verdad cambiará el pensamiento del sistema de control

A cada alma humana se le dará la oportunidad de participar en la transición

A hora mismo la Tierra está rodeada de una rejilla protectora de alta frecuencia

Después del Evento veremos burbujas en el cielo, que son ciudades de luz habitadas

Estos son tiempos realmente asombrosos, ya que están sucediendo muchas cosas, todas al mismo tiempo, y es realmente confuso, pero todo está progresando bien en el gran esquema de las cosas. Estos son tiempos inquietantes, pero la Tierra debe estar preparada para el final de los tiempos, y es por esto que la Madre Tierra está empezando a estar más activa.

(Este artículo de opinión está basado en las enseñanzas de Mike Quisey, Matthew Ward, Blossom Godchild, Cobra, Gene y otros mensajeros, pero la principal fuente de información es mi propio Ser Superior y las musas que me inspiran. A mi juicio, la mayoría de estos mensajes son demasiado largos, por lo que he tratado de resumir los párrafos más importantes.)

Parece que todo se está acelerando, desde los diversos mensajes que se reciben ,hasta los caminos de la Ascensión que se están abriendo. Es difícil de seguir, porque mucho se mantiene en secreto para evitar la interferencia de los oscuros. Parte del problema es el tiempo que se está tardando en ejecutar los planes para reunir a la gente que les ha dado su apoyo. Aceptar que se están haciendo progresos es un buen augurio para el futuro inmediato.

Según la señora Blossom Godchild, se están acabando los días oscuros, pero todavía queda una caminata desde la frecuencia inferior hasta la superior. Los que están del lado de la Luz han estado despejando el camino incansablemente para que cuando se presente a todos la exposición de las noches más oscuras, cambiará los pensamientos de aquellos que se han enamorado del sistema de control. Porque no habrá dos formas de hacerlo. La prueba de lo que es la Verdad y de lo que no es se presentará abiertamente ante nosotros.

ASCENSIÓN

El factor primordial es que ya nada puede evitar que tenga lugar la Ascensión, y hemos entrado en una nueva fase que nos llevará hasta el final, en preparación del gran Evento. El cambio vendrá en muchos frentes, y en algunos países antes que en otros. Pero hay una frecuencia cada vez más alta que aliviará la intolerancia del mundo y caerán los líderes tiranos.

Ya se ha establecido nuestro plan de vida superior, y se nos han dado opciones respecto al camino que elija cada uno, pero sin importar cuál sea el camino, todos los caminos conducen al evento final. Según Cobra, después del Evento, en cierto momento tendrá lugar un Pulso Galáctico, que activará el Sol y provocará un cambio de polos y un maremoto, que básicamente despejará el planeta. Esa será la purificación final del planeta.

VIOLENCIA

Según Cobra, podría haber bastante violencia en los próximos meses porque se ha acumulado mucha frustración, y se tendrá que liberar de una u otra manera. Es lamentable, pero no inesperado, que los alborotadores se infiltren en manifestaciones pacíficas contra el racismo y su profunda injusticia. No descarten la obra de los iluminoides en esto que también están subsidiando a los violentos.

Este grupo de personas siniestras que se creen con derecho a gobernar el mundo, que comenzaron dos guerras mundiales y numerosas guerras civiles, y que han controlado la economía mundial durante un siglo, se han visto reducidas a pagar a sicarios de baja estofa para destruir propiedades y arremeter contra los manifestantes pacíficos y contra la Policía. Pero incluso esto, no está funcionando.

Habrá inestabilidad financiera, pero las Fuerzas de la Luz harán lo que puedan para minimizar el impacto de esta transformación en la sociedad mundial. Por supuesto que las fuerzas oscuras están manipulando las emociones humanas. Están desencadenando esa ira y canalizándola de forma manipuladora. Eso también forma parte de la ecuación.

ENSEÑANZAS DE LAO TSE

Cuanta más conciencia tiene un pueblo, menos gobierno necesita, y viceversa. Por eso todas las dictaduras son de baja conciencia, porque sacrifican la libertad por seguridad, y al final no tienen ninguna de las dos cosas. Cuantas más leyes se promulgan, más delitos se cometen, como dijo Lao Tse. Cuantas más prohibiciones, más se empobrece el pueblo.

El ser humano se encuentra engañado desde hace mucho tiempo. Con un gobierno difuminado, el pueblo se vuelve honrado. Con un gobierno vigilante, el pueblo se hace malicioso. Cuando se gobierna a los hombres y se sirve al Cielo, nada hay como la moderación.

Concentraos en vuestro objetivo y no os distraigáis con lo que sucede alrededor. Cualquier sacrificio que hagamos será bien recompensado, y estén seguros de que no se puede mantener en secreto durante mucho tiempo la verdad de lo que ha sucedido. Todos los seres de luz en este gran universo los honran a ustedes por su firmeza en un viaje que ha requerido una gran perseverancia, paciencia y fe inquebrantable en el poder del Amor.

LIMPIEZA

Según Mike Quinsey, el efecto limpieza ya está reduciendo el poder de los iluminoides y ya no pueden ejercerlo como lo hacían antes, y no pueden hacerlo porque la Luz está ahora al control. Sin embargo, esto no significa que hayan perdido todas sus capacidades para causar problemas. De hecho, son más como un animal herido que ataca en su defensa. Por lo tanto, podéis asumir que todo está progresando bien y que muchas facciones de la Alianza están presentes dentro o alrededor de la Tierra supervisando la acción.

Está avanzando el movimiento para crear una Tierra más limpia, y no menos importante es la introducción de vehículos eléctricos que dará lugar una atmósfera más limpia y menos contaminada. Los mares están severamente contaminados, y el problema se podría eliminar en pocos días con la avanzada tecnología que tienen los visitantes de las estrellas.

LA ALIANZA

Según Gene, en contra de la creencia popular, la Alianza para la Tierra no es el presidente Trump, ni los Ancianos Chinos, ni nadie más en la Tierra asociado a ningún gobierno ni ninguna cara pública o visible de cualquier forma. La Alianza es una organización autónoma que no está en deuda con ningún gobierno de la Tierra, y que está encargada de la ejecución experta del plan para recuperar el planeta.

El presidente Trump y compañía son abejas obreras haciendo lo que se les dice. Están tan alejados del núcleo de la Alianza que, aunque se vieran comprometidos, podrían ser sustituidos rápidamente. Sólo la Alianza sabe la verdad, y nunca revelará nada.

Cuando suceda el reinicio financiero y nuestro nuevo mundo se levante finalmente de las cenizas de la difunta camarilla oscura, la Alianza se desvanecerá en negro, desaparecerá sin dejar rastro y, al igual que hoy, nadie podrá demostrar jamás que alguna vez existió. No hace falta decir que la Alianza para la Tierra no es de este mundo.

En su lugar, aparecerá nuestro nuevo mundo restaurado del reinicio financiero mundial y de la aplicación del plan de Gesara que será facturado por los líderes mundiales de todos los países unidos para darle a la Tierra el gran enema que necesita para traer una paz duradera a este mundo y para volver a encaminarnos al paraíso que la Tierra siempre estuvo destinada a ser.

NO ES TAN FÁCIL

La mayoría de los recién llegados quieren ascender al Cielo, sin necesidad de descender primero a la Tierra. No tienen los pies en el suelo, así que nunca se bajan de él. Intenta saltar hacia arriba, sin empujar primero hacia abajo. Los árboles crecen porque echan raíces primero. Tómate el tiempo para alinearte con los eventos celestiales que están sucediendo realmente.

Los antiguos egipcios, y también los mayas, fueron probablemente los más famosos de la historia por ser extremadamente precisos en cuanto a su tiempo, sus rituales, sus formas de arte, su arquitectura. Ningún pueblo estaba más alineado con la Tierra y el Cielo. Y nadie ha creado aún una civilización más hermosa debido a eso.

Aprende a conocer la diferencia entre la espontaneidad creativa que procede de la alineación divina, y el desenfrenado desahogo emocional porque te entusiasma una idea. Al final, no hay libertad sin disciplina.

Los chinos tienen un viejo dicho: Es como un dedo que señala a la Luna. Si te concentras en el dedo, te pierdes la gloria celestial. No te distraigas. Concéntrate en la elevación de Sirio el 15 y 16 de agosto, y los egipcios estarán orgullosos de ti.

NO HAY FECHAS

La forma en que puedes saber si alguien está mintiendo, es si te dice que sabe algo de verdad porque nadie lo sabe. Nunca nadie sabrá nada sobre las fechas. Todos se enterarán cuando los contacten para hacer citas de redención.

Los proveedores de información no son de confianza. Si los que dicen saber la verdad, no tienen la verdad realmente, esa información no puede venir del lado bueno de la valla. Puede que digan algunas cosas en las citas de redención, pero sólo lo que ellos crean que necesitan saber, que apenas rozará la superficie.

Todo lo que podemos hacer es ser pacientes. Las cosas llevan tiempo. A la mayoría de las cosas en la vida no puedes poner una fecha, sólo planifica la secuencia y deja que las cosas sucedan cuando tengan que suceder en el momento divino perfecto.

Todos sabemos que cuando empujas algo para que suceda más rápido de lo que debería, nunca termina bien. La Alianza está ejecutando el plan de forma experta, pero no hay fechas fijas, ya que no puede haberlas. Llegaremos cuando sea el momento adecuado, ni antes ni después.

NUEVAS IDEAS

La frecuencia seguirá aumentando a medida que progresemos, y las generaciones más jóvenes están llegando con ideas nuevas para superar cualquier problema, y con los medios para hacer progresos esenciales con mucha más rapidez. Las viejas formas de abordar los problemas ya han servido a su propósito, y el nuevo pensamiento lo resolverá todo de un modo más rápido y mucho más eficiente.

Desde 2012 se ha puesto a nuestra disposición mucho más conocimiento simplemente porque hemos demostrado que muchos estamos preparados para ello. El futuro se ha abierto para nosotros y los cambios en marcha nos introducirán rápidamente en una nueva forma de vida que será completamente diferente a la que hemos estado acostumbrados.

Seremos elevados en frecuencia y se verá el final de la negatividad, que ha sido parte normal de nuestra vida hasta ahora. Las nuevas formas están entre bastidores, esperando a que se presente la oportunidad apropiada. Siempre hay un momento adecuado para introducir los cambios con éxito asegurado.

Es hora de que entendamos que todos los seres humanos somos Uno, y que se debe aceptar y respetar las diferencias. Unidad en la diversidad. Por esa misma razón, no debemos imponernos a otros, sino apreciarlos por su originalidad. Mucho se centra en las creencias religiosas de la gente, pero con el tiempo se moverán hacia creencias comunes más evolucionadas.

Ya muchos están entendiendo al Dios que hay dentro de ellos, y eso es un paso hacia una Verdad más grande que la que hemos mantenido antes. Sin embargo, las almas progresan a ritmo diferente, y por consiguiente no estarán necesariamente listas para dar un salto adelante, sino más bien para un lento estudio metódico y cuidadoso de lo que se les presente.

CRISIS SANITARIA

Según Matthew Ward, los oscuros que lanzaron el agente infeccioso en China hace varios meses, han lanzado más patógenos, y se ha debilitado la inmunidad de los ciudadanos debido al estrés causado por el miedo a contraer la enfermedad, el encierro, las cargas financieras, el desempleo y la regulación sobre el uso de bozales. Otra fuente de estrés es la separación de la familia en los hospitales, o que murieron sin la compañía de sus seres queridos.

Ante las verdades que surgen, no es de extrañar que los principales medios de comunicación estén gritando “teoría de la conspiración”. Algunos, que saben la verdad, están metidos en las mentiras oficiales, otros están sobornados para guardar silencio, algunos tienen miedo de hablar, y la gente ignora lo que saben los virólogos, inmunólogos, epidemiólogos y otros especialistas.

EXAGERACIÓN

En en mundo hay cinco enfermedades que producen más víctimas que la nueva gripe, y nadie se acuerda de ellas, entre las cuales se halla la tuberculosis. También mueren de hambre todos los días 140.000 niños y nadie se acuerda de ellos. Y no digamos la cantidad de personas que perece en accidentes de tráfico, y tampoco se acuerdan de ellos para no perjudicar a la industria del automóvil. Por lo tanto, lo que tenemos ahora es algo fabricado y exagerado para asustar a la gente.

Normalmente las cuarentenas se inventaron para encerrar a los enfermos, no para encerrar a los sanos, pero aquí se está haciendo al revés. Algunos creen que esto de la cuarentena es muy moderno, pero es viejo, muy viejo. En realidad, la cuarentena es lo que realmente nos separa del resto de nuestro sistema solar y del resto del cosmos.

Según Cobra, la cuarentena fue creada por las fuerzas oscuras hace unos 26.000 años, que es el año galáctico. Se mantiene mediante una anomalía cuántica, que es una distorsión del continuo espacio-tiempo. Los textos gnósticos de Nag Hamadi se refieren a esto como “un gran error”.

CONTROL MUNDIAL

El control de los iluminoides sobre la vida en la Tierra incluye la educación desde primer grado hasta títulos universitarios, y falta información en los planes oficiales de estudios médicos y farmacológicos para no perjudicar el negocio de la gran industria farmacéutica. Los sanitarios forman parte del objetivo de la élite para eliminar a la mayoría de la población mundial y ser servidos por los pocos supervivientes que queden.

Los iluminoides han visto como se hizo añicos su red de dominio mundial, y necesitaban el agente infeccioso para volver a su cauce, pero en lugar de morir millones de personas diariamente, como ellos deseaban, los ciudadanos de todo el mundo están alzando su voz sobre la falta de atención médica adecuada para las personas más pobres.

Un grupo internacional de resistencia ha emprendido la monumental tarea de liberar al mundo de todas las actividades oscuras. No sabemos cuándo se realizarán todas las detenciones, aunque hay rumores de algunas, pero tan pronto como lo hagan, terminará la crisis sanitaria inmediatamente.

REPTILOIDES

Sí, hay seres reptiloides que residen en la Tierra y algunos son oscuros, pero no es cierto que toda la especie sea oscura. Muchas lagartijas están en las fuerzas de la luz, y también los híbridos humanos. El ADN reptiloide tiene aspectos que faltan en el código genético humano, incluida una mayor capacidad para usar el poder del cerebro.

Las civilizaciones de otros mundos no son ángeles, ya que la frecuencia de las almas en los reinos angélicos es tan alta que son pura energía. Sin embargo, hay almas avanzadas que deciden encarnar en un mundo inferior para dar ejemplo y enseñanzas. Y, cada persona en la Tierra tiene un ángel de la guarda que es el protector de por vida de la persona.

VISITANTES DE LAS ESTRELLAS

Miembros de numerosas civilizaciones han venido al planeta a lo largo de los siglos. Muchas naves son capaces de viajar a velocidad ultrasónica, algunas por medio de su propia conciencia, y las almas avanzadas viajan a la velocidad del pensamiento. Pueden visitar cualquier mundo donde el nivel vibratorio sea compatible con el suyo y, si lo desean, materializar un cuerpo que encaje con el de esa civilización. Nosotros sólo llevamos doscientos años de desarrollo científico y hay civilizaciones que llevan doscientos mil años. Otras, millones de años.

Los seres que conocen su habilidad multidimensional pueden materializarse, desmaterializarse, levitar y manifestarse mediante visualización. Quedan como testimonios de esa humanidad, las estatuas de la Isla de Pascua, el círculo de piedras de Stonehenge en Inglaterra, los geoglifos del desierto de Nazca en Perú; pirámides que anclan la energía en una red mundial y sirven como balizas para naves espaciales; y muros y edificios antiguos en muchas zonas que están construidos con rocas gigantescas bien ajustadas, como las ruinas de Baalbek en el Líbano imposibles de manejar por las leyes de la física que conocemos.

HERENCIA NEGATIVA

Hasta el día de hoy permanecen los efectos negativos de los primeros visitantes al planeta, un grupo de Lyra que buscaba oro. En violación de las leyes universales, vinieron sin obtener el permiso legal del Consejo Intergaláctico, no presentaron una petición minera porque no querían compartir el descubrimiento del oro, y maltrataron a las especies sub-humanas que trajeron para la minería.

Su engaño, avaricia y crueldad iniciaron la baja frecuencia en el planeta, antes prístino y radiante, conocido entonces como Terra Shan, y era considerado una joya en el universo. Y lo sigue siendo, aunque haya sido tan maltratada por esta humanidad. Una perla celeste preciosa.

Y eso nos lleva a las fuerzas oscuras, que no es una civilización. Es un campo de fuerza masivo de formas de pensamiento que serpentea por todo el universo donde sea que lo atraiga la baja frecuencia. Las personas que tienden a ser codiciosas, engañosas, crueles o controladoras emiten baja frecuencia que atrae a ese poderoso campo de fuerza. Su energía intensifica esos rasgos, hasta que la conciencia de los individuos deja de funcionar, se atenúa la luz de la chispa divina, que es su fuerza vital, y se convierten en marionetas de la oscuridad. Da lástima de ver la degradación a la que llegan algunas personas.

También vinieron miembros de civilizaciones oscuras y tuvieron una influencia negativa. Desde hace cincuenta años, las fuerzas de la luz rodean la Tierra con una rejilla protectora de alta frecuencia. Cuando comenzaron a levantar esta red, las fuerzas oscuras abandonaron el sistema solar porque la luz es anatema para la composición de ese campo de fuerza, y la baja frecuencia de los oscuros no puede entrar en el brillo de la red.

SIEMBRA

Desde la más remota antigüedad, personas de mundos avanzados han visitado o se han establecido en el planeta. Algunos de los primeros se cruzaron con los habitantes primitivos, descendientes de las especies traídas por los Lyranos. Eso le dio a la especie un gran impulso en inteligencia, y aumentó el nivel de conciencia en las generaciones siguientes.

También se diseñaron otros programas de siembra genética para elevar a los habitantes del planeta. El gato también lo trajeron de Lyra, y por eso parece un ser mágico, sobrenatural y simpático. Todos los animales que conocemos también fueron sembrados, igual que nosotros, en distintos momentos de la historia.

Los visitantes de otros mundos durante los últimos años incluyen a Saint Germain, autor de la mayoría de las disposiciones de la Ley de Nesara, que es la madre del plan de Gesara. Él y otros maestros ascendidos están coordinados con los directores de los que trabajan para liberar al planeta de todas las actividades oscuras, y algunos visitantes de las estrellas van a pasar tiempo con sus amigos ascendidos que viven en el Himalaya o en los Andes.

Todos esos visitantes tienen un nivel de frecuencia más alto que el que prevalece en la Tierra, y durante su breve tiempo allí, se fortalecen con energía de luz para no quedar atrapados en la densidad del planeta.

Jesús también peregrinó al Himalaya durante sus años perdidos para entrevistarse con los grandes maestros desconocidos de Shambala, y yo siempre he estado enamorado de esa cordillera, y también de los Andes, por el misterio profundo que esconde.

FLASH SOLAR

Según Logan, se habla de un mini evento flash seguido de una revelación completa que separará el trigo de la paja, y hará una clara distinción entre los despiertos y los no despiertos. Habrá burbujas 5-D con ciudades de luz. Se dice que ya hay pequeñas burbujas en zonas deshabitadas y que habrá un segundo evento de luz que desplazará los polos de la tierra y producirá maremotos que limpiarán la Tierra.

No estoy seguro de por qué sería necesario, pero a Dios le gusta lavar la iniquidad con agua. Aquellos que no estén en las Ciudades de Luz serán trasladados de la superficie, ya sea arriba o abajo, y se les dará la oportunidad de ascender en cámaras de luz cristalina. Se les dará la opción de regresar a la Nueva Tierra o convertirse en galácticos. Yo prefiero volver a ser galáctico, porque estoy harto y saturado de este planeta tan difícil y malvado, como muchos de nosotros.

Los verdaderamente malvados serán enviados al Centro Cósmico para su reciclaje. Después de que cubran el mundo las burbujas del Flash y nazca la Nueva Tierra, a cada alma humana se le dará la oportunidad de participar en la transición, pero puede que haya muchas que no lo hagan porque prefieran quedarse en tercera dimensión, y se honrará su decisión.

Todo esto se hizo a la inversa durante la época de Adán y Eva, cuando se eliminaron burbujas como el Jardín del Edén, y toda la humanidad trató de lograr la separación de la Fuente Universal para aprender la ciencia del bien y del mal, sobre todo del mal.

EL PRIMER CONTACTO

Muchos galácticos de arriba y de abajo se están preparando para salir a la superficie a ayudarnos. Está previsto un reinicio financiero para empezar a ayudar a la gente a adquirir la mentalidad de la abundancia, con la activación del avanzado sistema financiero cuántico, que no es de este mundo, aunque existan malas imitaciones terrestres, para que todos logren la abundancia espiritual. La gente que vaya a vivir en las ciudades de la luz no necesitará dinero. Se suministrará todo lo que podamos imaginar y mucho más.

Probablemente podríamos haber logrado un cierto nivel de paz y abundancia en la tercera dimensión, si unos pocos imbéciles, que pensaban que la abundancia sólo debería estar disponible para unos pocos privilegiados, no hubieran invitado a dracos y reptiloides entre nosotros. Las familias de estos imbéciles existen todavía y pagarán por sus crímenes contra la humanidad.

La humanidad volverá de nuevo a la Fuente Original de la Creación Universal y temblará de miedo la oscuridad de todos los rincones de los multiversos ya que la Divinidad ha decretado la desaparición todos los seres oscuros.

Así es como entiendo que se desarrollará el Plan Divino. No se molesten en usar el dinero de su revaluación de las divisas para tratar de crear una Nueva Tierra, porque Dios hará ese trabajo. Pongan el dinero en nuevas tecnologías que alivien el sufrimiento de la humanidad. Seamos compasivos y solidarios por encima de todo.

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)