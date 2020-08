La humanidad ha ganado esta guerra

El problema ahora son los daños colaterales

El obstáculo son las personas programadas por la tele

El trabajo es aliviar miedos en un momento muy difícil

La Libertad es un regalo de Dios que nos ha sido robado

EEUU, Rusia, China y la India son aliados en este cambio

La paz mundial se está haciendo realidad en este momento

Se han procesado 150.000 citaciones de acusados de corrupción

Ha sido el periodo más corrupto en la historia de la humanidad

Melania Trump dio un discurso inspirado basado en la compasión

El Creador tiene el control absoluto de este proceso de cambio mundial

La única razón para cerrar la economía ha sido el reinicio financiero mundial

El famoso informador Charlie Ward, infiltrado en la Alianza para la Tierra y amigo de los Ancianos Chinos, ha vuelto a hablar para decir que estamos en un momento crítico, pero que hemos ganado una tercera guerra mundial que ha durado cuatro meses, en su opinión, mientras que la segunda duró cinco años y medio. El primer país en ser bloqueado fue Italia el 9 de marzo de 2020, y comenzó con el arresto secreto del papa y de los jefes de la mafia siciliana.

Hasta el momento se han procesado 150.000 citaciones contra personas de todo el mundo que han estado involucradas en la corrupción. No estamos pasando por nada más que una limpieza profunda. Estamos pasando por un periodo masivo de limpieza. Un drenaje del pantano. Deshacerse del mal literalmente.

El mal no es algo sobrehumano, es algo menos que humano, que está por debajo de lo humano. El mal es lo contrario al bien, lo que se aparta de lo lícito y honesto, de la rectitud y de la justicia. También es el daño u ofensa que alguien recibe en su persona o hacienda, y de eso tenemos todos mucha experiencia, pero no hay que quedar atrapados en el odio ni en el rencor, porque son emociones de baja frecuencia que nos impiden la felicidad y el ascenso.

El presidente Trump nunca usó a la CIA o al FBI para protegerse, porque no se fiaba, ya que tiene su propia protección personal, y no toda es de este mundo. Por eso he repetido mucha veces que tiene protección sobrenatural, a pesar de haber sufrido más de veinte atentados que no se han divulgado.

Está haciendo caer el periodo más corrupto de nuestra historia que jamás hayamos conocido. Ha habido miles de arrestos de los señores de la droga en todo el mundo, desde Europa a Sudamérica. Están drenando el pantano de la corrupción y están limpiando un desastre mundial.

Ya sé que no es fácil. Mucha gente ha perdido su trabajo, su casa, sus cosas, añade Ward. “Pero les diré ahora que verán esto el año que viene como un pequeño bache en comparación con el nuevo mundo en el que vamos a entrar. Un mundo mucho más limpio, mucho mejor, mucho más seguro que el que hemos dejado atrás.”

DAÑOS COLATERALES

Revela que el presidente Trump, aliado con el equipo ‘Q’, lanzó el proceso que condujo a la tercera guerra mundial desde el día en que fue elegido en 2016. Añade que estamos en la dirección correcta, en una posición en la que sabemos que hemos ganado la tercera guerra mundial, pero hay una gran cantidad de daños colaterales que se están ñproduciendo en muchos países como Sudáfrica, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra y se han visto afectados muchos países como España.

A su juicio, el mayor problema son las personas normales de clase media que están programadas por la televisión y no hacen ninguna investigación por sí mismos. Vas a la India, China, el interior de Camboya, Vietnam, lugares como esos donde no tienen televisión y por lo tanto no están contaminados, así que tienen que hacer su propia investigación.

Mucha gente no tiene ni idea de lo sucio que está el pantano que se está limpiando, de lo contaminado que está, y cuando se despierte a la verdad de su limpieza descubrirán que el presidente Trump ha salvado a muchos miles de pequeños y a sus familias, y se sentirán avergonzados de haberle criticado cuando se sepa la verdad.

EL GRAN ENGAÑO

Añade que cuando empezó esto, a todos los gobiernos del mundo se les ordenó que crearan caos y miedo. Ese era su mandato. Y si miramos hacia atrás, han hecho un maldito trabajo. El bicho creó caos y miedo. La vacuna creó caos y miedo. El 5-G creó caos y miedo. Los disturbios callejeros crearon caos y miedo. Todo estaba planeado de antemano, se lo aseguro. Muy, muy bien planeado.

Como cortina de humo, los tipos malos idearon el miedo al bicho, la vacuna el 5-G y los disturbios, que fueron aprovechados estratégicamente por la Alianza para la Tierra con el fin de ejecutar su plan de liberación lejos de la atención pública. Se trata de un plan cuidadosamente pensado y ejecutado para tener éxito.

Una vez que se levanten las restricciones de la cuarentena, como la libertad de viajar, el bicho desaparecerá de repente como por arte de magia porque no estaba aquí simplemente. Es humo y espejos, un engaño, una maniobra de distracción militar ingeniada con mucho cuidado y muy bien ejecutada. El bicho no es otra cosa que una gripe estacional muy contagiosa, que ha matado a menos gente que otras epidemias de gripe, pero hemos estado encerrados porque la cortina de humo era perfecta y casi todos han comprado dicha cortina sin hacerse preguntas.

ALIANZA

Según el Dr. Charles Ward, “el presidente Trump está trabajando con Vladimir Putin, con el presidente Xi en China y con el primer ministro Narendra Modi en la India. Los cuatro están trabajando muy duro para drenar el pantano de estas repugnantes y horribles personas que han estado controlando y destruyendo nuestra vida. Además, la Alianza ha vaciado el Vaticano de oro en 640 vuelos y lo ha llevado de vuelta a Fort Knox y a otro lugar no revelado construido para este propósito. Ha habido 150.000 arrestos.”

https://intothelight.news/ files/2020-08-25-charlie-ward. php

El simbolismo será la caída de la camarilla oscura: El martes por la noche la primera dama Melania Trump dio un discurso inspirado, en la Convención Nacional Republicana. Un discurso calmo y compasivo, que trató desde la ‘plandemia’ y las tensiones raciales hasta la crisis de los opioides, y le valió un amplio reconocimiento. Que la primera dama expresaría apoyo a la reelección del presildente Trump estaba descontado, pero lo que sí sorprendió fue que transmitiera compasión, algo que rara vez expresa el mandatario republicano y su círculo inmediato porque, su frialdad forma parte de su trabajo de limpieza.

https://www.afp.com/es/ noticias/17/melania-trump-y- su-arma-no-tan-secreta-la- compasion-antes-que-el- combate-doc-1ws1v11

¿ POR QUÉ SE CERRÓ LA ECONOMÍA ?

Charles Ward reveló el 24 de agosto que la única razón para cerrar la economía fue el reinicio financiero mundial y el reajuste de las divisas. Así que nos alejaremos del antiguo sistema ‘Swift’ y del viejo sistema bancario fiduciario que es la Reserva Federal. El primer paso de eso fue que la Reserva Federal se trasladó al Tesoro.

Todos vimos lo que sucedió y la importancia de eso; la mayoría de la gente no tenía ni idea, pero Trump ahora tiene el control total sobre la Reserva Federal. Están sucediendo muchas cosas que tú o yo no veremos. La eliminación de una moneda, que no está respaldada por nada, en un Sistema Financiero Cuántico respaldado por bienes activos y metales preciosos.

Asegura que “el sistema de moneda fiduciaria se cerrará el 31 de agosto de este año. Eso es lo que me han dicho. El sistema financiero cuántico comenzó a funcionar el 2 de agosto. Hicieron ‘ping’ a todos los bancos del mundo el domingo 2 de agosto. Y todos los bancos del mundo respondieron.”

‘Ping’ es una utilidad de diagnóstico en redes de computadoras que comprueba el estado de la comunicación del anfitrión local con uno o varios equipos remotos de una red. Mediante esta utilidad se puede diagnosticar el estado, velocidad y calidad de una red determinada. El comando ‘ping’ tiene su origen en los submarinos y sus sónares, que envían una señal sonora para detectar si hay algún obstáculo. Si ésta regresa, significa que hay algún cuerpo o barrera en la trayectoria de la señal emitida por el sónar. El mismo principio que utilizan los murciélagos para volar de noche.

Esto es algo que la mayoría de los británicos no se dan cuenta, pero durante la última semana el Banco de Inglaterra ha estado cerrado. Su sitio web dice cerrado debido al bicho. Los medios no han tocado esto, lo que me dice que algo está sucediendo. Me han dicho que las oficinas del banco no tienen ni idea de lo que está sucediendo. Sólo el presidente del banco sabe lo que está sucediendo durante esta transición, por lo que no crea pánico.

Se ha probado el QFS, asegura Charles Ward. “Hablé con un cliente que acaba de transferir 50 mil libras a Estados Unidos y llegó en unos cinco segundos. Si se hubiera transferido una gran cantidad de dinero con el antiguo sistema ‘Swift’, hubiera tardado dos o tres días, no cinco segundos.”

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/08/charles- ward-camelot-castle-cornwall- w.html

SUDÁFRICA

“Desde el primer día -añade- supe que Sudáfrica siempre va a ser un problema enorme, porque muchas familias de Inglaterra y Europa viven con salarios de mes a mes. Entonces alguien me dijo, Charlie, Sudáfrica no es así, viven al día, y el Gobierno allí, lamentablemente, es increíblemente corrupto, pero Trump está encima. Es muy difícil tratar de llevar al Gobierno a los tribunales porque puede apostar su vida de que la mayoría de los tribunales en Sudáfrica también son corruptos.”

“Esta es la razón por la que cuando el presidente Trump llegó al poder por primera vez, primero derribó al Vaticano y luego a los fenicios, las trece familias de linaje y el jefe de la Bestia. El presidente Trump tiene ahora el control total de todos los países. Lo que está intentando de hacer con el pueblo sudafricano es despertarlos de lo malvada que es la gente que los dirige. Él no va a invadir el país y forzar un cambio de régimen. Ese no es su estilo. Los sudafricanos deben despertar a lo que votaron. Es hora de votar esto, y votar por las personas que lo van a representar como pueblo.

“Si a Sudáfrica se le devuelve lo que realmente le corresponde desde el punto de vista del oro, los diamantes y el petróleo, África sería un lugar increíblemente rico, pero en cambio es violada y saqueada por el estado profundo de Inglaterra, Holanda, Bélgica, EE.UU. y muchos lugares en Europa controlados por los iluminoides, las familias de los trece linajes de sangre.”

TODO VA A CAMBIAR

“Esos días van a cambiar -agrega- una vez que Sudáfrica recupere lo que tiene derecho a tener con el reajuste de las divisas, el renicio financiero mundial y el plan de Gesara. Será un mundo diferente en el que tendremos tribunales legítimos y personas legítimas. Si la gente sigue robando, terminas robándote a ti mismo, se convierte en una naturaleza humana caída. Creen que tienen derecho a ello, pero no lo tienen.”

“La mayoría de los diamantes han desaparecido de Bruselas, la mayor parte del oro de la camarilla oscura ha desaparecido de Europa, todo ha sido violado, saqueado y robado. Entiendo por qué están molestos. Mi trabajo es muy claro: tratar de aliviar miedos en un momento muy difícil porque estamos pasando por un periodo muy sucio en este momento, con mucho dolor y sufrimiento por despejar.”

Estados Unidos anunció asistencia humanitaria para Irak. Segundo, Pompeo dijo: “Queremos un Irak libre de corrupción, próspero y completamente integrado en la economía nmundial.” Estar libre de corrupción está estipulado por la Ley de Reforma y Seguridad Económica Mundial que es el nombre completo de Gesara. ¡Ésta es una gran noticia! Un gobierno iraquí libre de corrupción significa que Irak será soberano. Los países soberanos tienen moneda soberana. Irak es uno de los muchos países que ahora cumplen con el acuerdo de Gesara.

Realmente nos dirigimos hacia la paz mundial. Primero, paz en Oriente Medio. La paz mundial ahora se está haciendo realidad. El Creador tiene el control. ¡Gloria in excelsis Deo! ¡Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad!

Lo más importante ahora es mantener la calma. Ya casi llegamos. Estamos muy cerca. El Reajuste Financiero Global está virtualmente completo. Hay una cantidad tremenda de regalos entre bastidores que no podemos ver ni oír. Y cuando salgamos por el otro lado, estaremos saliendo a un mundo mejor. Hay muchas sorpresas maravillosas en camino hacia nosotros.

https://youtu.be/X68qTGIcGfA

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)