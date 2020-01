Verdiblanca amplía sus fronteras y trabajará objetivos comunes con once países de Europa

Cuando se persigue un objetivo común, como es el de mejorar la vida de las personas con discapacidad, no hay ni fronteras ni barreras idiomáticas. Por eso, la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, tras el gran éxito que tuvo su proyecto europeo Code N Social, financiado por Erasmus + y con socios de Francia, Italia, Rumanía, Bulgaria y España, empieza el año sumando otros tres nuevos retos internacionales.

Verdiblanca trabajará codo con codo con asociaciones e instituciones de Eslovenia, Italia, Rumania, República del Norte de Macedonia, Alemania, República Checa, Reino Unido, Francia, Polonia, Letonia y Bulgaria.

El primero de ellos tiene una duración de 36 meses y se denomina ‘Trans-flipping the Classroom in an Inclusive Learning Community’. El objetivo principal de este proyecto es crear una comunidad transnacional de aprendizaje basado en diversos temas con maestros y estudiantes en diferentes países, aprendiendo con un método de aula invertida. Para este propósito, un equipo transnacional de maestros creará una serie de videos interculturales, basados en estrategias de instrucción invertidas y en el principio de accesibilidad para los estudiantes con discapacidad visual y auditiva.

‘For The Record’ es un proyecto de 24 meses de duración en el que se desarrollarán las habilidades creativas en los educadores de adultos para permitirles explotar todo el potencial de los recuerdos de las personas en situación de dependencia social, dentro de actividades educacionales y por tanto mejorar las habilidades cognitivas del público objetivo. Está dirigido a dependientes con discapacidad y personas mayores.

Por último, ‘Inclusion through Sustainable Development and European Eco-citizenship (INSIDEE)’. El objetivo principal es desarrollar el conocimiento de los jóvenes con discapacidad (discapacidad intelectual / mental) en términos de sostenibilidad y medioambiente, desarrollando habilidades necesarias para convertirse en un activo y responsable ciudadano ecológico europeo.

El presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, valora de manera muy positiva el desarrollo de estas iniciativas, después del éxito obtenido en la primera experiencia trabajando junto a otras entidades de la Unión Europea.

“Cuando llegué a la presidencia, uno de los principales objetivos que me marqué fue la de la internacionalización de la organización. Ese primer proyecto nos ha abierto muchas puertas porque ha posibilitado que otras organizaciones europeas del sector de la discapacidad o de la exclusión social nos conozcan y hemos sido llamados para participar en otros proyectos. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y que vamos a tener la posibilidad de poder seguir ampliando fronteras en el resto de Europa para hacer proyectos que en definitiva vienen a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad o aquellas que están en riesgo de exclusión social”, concluye.