Este es el objetivo principal de INSIDEE, financiado por la Unión Europea a través de su programa Erasmus Plus

La Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca amplía sus fronteras internacionales ahora con un nuevo trabajo sobre la sostenibilidad y el medio ambiente que permitirá que jóvenes con discapacidad no sean excluidos de la educación ambiental y del desarrollo sostenible. Se trata de INSIDEE (INclusion through Sustainable Development and European Eco-citizenship), financiado por la Unión Europea a través de su programa Erasmus Plus.

El presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, está satisfecho de ver cómo siguen cumpliéndose los objetivos marcados por su Junta Directiva cuando llegó al cargo hace cuatro años de participar cada vez más en proyectos europeos en beneficio de este colectivo en particular y de la sociedad en general, trascendiendo fronteras y campos de actuación que mejoran la calidad de vida de esta población.

Verdiblanca y sus cinco socios comunitarios tuvieron que posponer la primera reunión a causa del confinamiento en Europa, hasta que finalmente la realizaron de manera telemática, organizada por el coordinador del proyecto ‘Au Fil de la Vie’ (Francia) y la presencia de representantes del resto de las organizaciones asociadas: Nyamanevazmozhnineshta de Bélgica, dedicada específicamente al apoyo de personas con discapacidad, al igual que Verdiblanca, mientras que el resto están especializadas en educación ambiental y gestión de proyectos, como Alimos (Italia), Ecological Future Education (Lituania) y Euridea (Italia).

El proyecto INSIDEE tiene como objetivo desarrollar el conocimiento de jóvenes con discapacidad intelectual y mental en términos de desarrollo sostenible y proporcionarles habilidades necesarias para convertirse en ciudadanos ecológicos, activos y responsables, apoyando su compromiso, autodeterminación y empoderamiento a través de actividades de formación y promoviendo su acceso a derechos e información.

El proyecto nace de una necesidad: los jóvenes con discapacidad a menudo se ven excluidos de las preocupaciones medioambientales y del problema del desarrollo sostenible debido a la falta de apoyo adaptado. Sin embargo, tienen las mismas necesidades que el público en general con respecto a la información, la comprensión de su entorno, el descubrimiento del medio ambiente, el origen de sus alimentos, etc. para controlar mejor su consumo y medir su huella ambiental.

El enfoque del proyecto estará en la lógica “Nada sobre nosotros sin nosotros” y, por lo tanto, los jóvenes con discapacidad serán parte de cada etapa del proyecto para definir sus necesidades específicas, diseñar la formación y materiales educativos que les permitirá convertirse en Eco-embajadores para compartir sus nuevos conocimientos con amigos y familiares.

En los próximos meses, la socia italiana Euridea realizará una investigación para identificar qué conocimientos faltan actualmente y para destacar las diferencias y similitudes dentro de los países representados por los socios, realizando entrevistas con especialistas de las que después se difundirán los resultados.