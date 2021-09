La primera teniente de alcalde destaca la gran labor que realiza la Organización Nacional de Ciegos en la Gala de los Premios Solidarios 2021 celebrada hoy en el Auditorio Maestro Padilla

La ONCE ha rendido hoy en Almería homenaje a la sociedad andaluza por la solidaridad que recibe con la entrega de sus Premios Solidarios ONCE Andalucía 2021, galardonando en esta edición a los sanitarios, al Cooltural Fest, al Grupo Social UNEI, Diario Sur y a Ana Bella Estévez Jiménez de los Galanes

Premios que, en su octava edición, se han entregado en un acto celebrado en el Auditorio Maestro Padilla de la capital almeriense con la presencia de la teniente de alcalde y concejala de Presidencia, María del Mar Vázquez, interviniendo en el mismo junto a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez; el director general de la ONCE, Ángel Sánchez; la presidenta del Consejo territorial de ONCE Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet García, y el delegado territorial de ONCE Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez Fernández.

En nombre del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco y de la Corporación municipal, Vázquez ha felicitado a los galardonados, y ha agradecido a la ONCE su “permanente labor por la inclusión, por la accesibilidad y por la justicia social”; y a su consejo territorial y su delegación provincial, por haber escogido Almería como sede para esta gala, reiterendo el compromiso del Ayuntamiento de Almería de continuar colaborando con la ONCE, en el objetivo común de “seguir construyendo una Almería sin barreras arquitectónicas o mentales y en la que se tengan siempre en cuenta las necesidades de los colectivos con necesidades especiales”.

“Distinguir a la solidaridad como un activo de presente y un valor de futuro es, sin duda, una estrategia ganadora, porque nos hace mejores como sociedad y promueve un escenario global más justo y equitativo”, ha defendido Vázquez, significando que la solidaridad es un valor que implica “esfuerzo, generosidad, trabajo, sacrificio y entrega”.

En su discurso, la primera teniente de alcalde ha significado a la ONCE como “ejemplo” para la sociedad con su quehacer diario en favor de una sociedad más inclusiva. “La inclusión es un modelo de calidad de vida y un compromiso de gestión que nos debe llevar a establecer una diferente relación entre las personas y sus diferentes capacidades. El futuro de nuestra sociedad, de nuestras relaciones personales y de nuestros entornos de trabajo ha de ser más inclusivo y accesible”, ha reclamado Vázquez, señalando en ese objetivo el trabajo desarrollado por los hoy galardonados.

En este contexto ha felicitado la solidaridad, hoy premiada y representada en personas, entidades y colectivos, como “una aspiración común” y un valor esencial “para erradicar desigualdades”, agradeciendo “a los sanitarios, por su demostración de compromiso durante la pandemia; Al Cooltural Fest, por haber apostado por el entretenimiento y la diversión sin barreras; Al Grupo Social UNEI, por generar empleo para personas con capacidades diferentes; Al Diario Sur, por ser un promotor diario de los valores cívicos que impulsan la sociedad del futuro y a Ana Bella Estévez Jiménez de los Galanes, por ser un ejemplo personal de compromiso y colaboración con colectivos en riesgo de exclusión”.