La compañía nacional líder en distribución de bebidas espirituosas, vinos y licores, Varma ha inaugurado nueva oficina en la céntrica Plaza Nueva de Sevilla, motivo para el que se ha desplazado a la capital Don Pelayo de la Mata, XI Marqués de Vargas y presidente de Grupo Varma. Desde esta oficina se coordina la actividad de la distribución de bebidas para Andalucía y Extremadura, así como para las ciudades autónoma de Ceuta y Melilla, generando más de 100 puestos de empleo indirectos gracias a su consolidada red de distribuidores locales. Con más de 40.000 establecimientos de hostelería activos actualmente, Andalucía es una de las regiones clave en las operaciones de Grupo Varma y la nueva sede afianza la presencia de la compañía en la región. “Sevilla es una de las locomotoras económicas de la región y un punto de referencia de Varma a nivel negocio. La capital hispalense congrega una amplia representación de la hostelería y gastronomía de la ciudad”, ha explicado D. Pelayo de la Mata durante la presentación. Tal y como ha celebrado, Andalucía es una región estratégica para la compañía de distribución y para sus marcas propias (Ron Barceló, Yzaguirre, Malavita o Master’s) y representadas (Glenfiddich, Hendrick’s, Balvenie, Bollinger, entre otras) . Gran parte de su negocio se desarrolla en la comunidad autónoma, siendo una de las regiones con mayor cuota de mercado, representando más de 18% del total de su facturación. En cuanto a Ron Barceló, buque insignia del Grupo, Andalucía es también uno de sus puntos de venta estratégicos de la marca donde anualmente se comercializan más de 200.000 cajas de 8.4 litros. Presentes en Andalucía desde 2015 La nueva oficina supone una ampliación respecto a la primera sede abierta en la capital hispalense en 2015, que ahora pasará a ubicarse en el centro de la ciudad y que continuará dando empleo a los trabajadores que la compañía tiene en activo en la ciudad. En total, Grupo Varma genera una docena de puestos de trabajo de manera directa en la comunidad autónoma y, a nivel indirecto, más de 100 empleos. “Teníamos la necesidad de contar con un espacio más amplio e independiente, que al tiempo reflejase nuestros valores y nuestra identidad de marca. Y, además, queríamos estar presentes en el centro de la ciudad, a la vista de todos los sevillanos, de ahí que Plaza Nueva haya sido una ubicación más que perfecta”, ha destacado D. Pelayo de la Mata. Sevilla, enclave estratégico para la distribución de bebidas de Varma Grupo Varma cuenta con sedes distribuidas en cuatro puntos estratégicos de la geografía española: Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. El equipo dedicado a la región andaluza gestiona la distribución de todo el portafolio de vinos, licores y bebidas espirituosas del Grupo, que está compuesto por referencias propias y también por marcas representadas. Las principales marcas por categorías son: Ron (Barceló, Bayou y Sailor Jerry), Ginebras (Hendrick’s Gin y Master’s), Whiskies (Glenfiddich, The Balvenie, Monkey Shoulder, Fireball, Grant’s, Tullamore Dew, y Aerstone), Vodkas (Stoli, Elit y Moskovskaya), Tequilas y Mezcales (Se Busca, Cenote y Rooster Rojo), Licores (Malavita Amaretto, Southern Confort, Drambuie, Laranxa, Grappa Libarna y Pazo de Valdomiño), Champagne (Bollinger y Ayala), Vinos (Marqués de Vargas, Conde de San Cristóbal, Pazo de San Mauro, Hacienda Arínzano y Graham’s). En junio del año pasado, Grupo Varma eligió Andalucía como región en la que comenzar a distribuir en primicia el amaretto Malavita. Este licor de almendras, traído desde Italia y uno de los más consumidos en el país mediterráneo, ha entrado con fuerza en el mercado andaluz a pesar de todas las complicaciones provocadas por la pandemia. Tras haber superado con éxito todas las expectativas, Grupo Varma ha expandido su distribución al resto de España. “Lanzamos Malavita el pasado mes de junio, tras el confinamiento y con la hostelería abierta a medio gas, y elegimos Andalucía como lugar estratégico para hacerlo. Un año más tarde hacemos balance de cómo ha funcionado el producto y estamos tremendamente orgullosos de la acogida que ha tenido entre los hosteleros de la región y el público”, comenta Luis Cardona Director Comercial de Importaciones y Exportaciones Varma. Además del presidente del Grupo, al acto de inauguración han acudido José Manuel de la Mata Romero, miembro del Consejo de Varma y Tercera Generación de la familia de la Mata; Luis Cardona, Director Comercial de Importaciones y Exportaciones Varma; Javier Mateos, Director de Recursos Humanos de Grupo Varma; y Rafael Cabanes, Responsable para Andalucía y Extremadura de Importaciones y Exportaciones Varma. Sobre el Grupo Varma En 1942, D. Hilario de la Mata, Marqués de Vargas, crea un negocio de distribución de vinos y espirituosos nacionales en Madrid, embrión de lo que hoy es el Grupo VARMA. Tras más de 75 años de historia, Varma es uno de los líderes en la distribución de vinos y licores en España, y referente en el sector de la Alimentación y Cuidado Personal, con una amplia experiencia en la distribución de primeras marcas de alta gama, con las que compite en todas las categorías del mercado español. El negocio de distribución de bebidas vinos, licores y bebidas espirituosas, gestionado por Importaciones y Exportaciones Varma, cuenta con un amplio portafolio de referencias propias y representadas. Principales marcas por categorías: Ron (Barceló, Bayou y Sailor Jerry), Ginebras (Hendrick’s Gin y Master’s), Whiskies (Glenfiddich, The Balvenie, Monkey Shoulder, Fireball, Grant’s, Tullamore Dew, y Aerstone), Vodkas (Stoli, Elit y Moskovskaya), Tequilas y Mezcales (Se Busca, Cenote y Rooster Rojo), Licores (Malavita Amaretto, Southern Confort, Drambuie, Laranxa, Grappa Libarna y Pazo de Valdomiño), Champagne (Bollinger y Ayala), Vinos (Marqués de Vargas, Conde de San Cristóbal, Pazo de San Mauro, Hacienda Arínzano y Graham’s). La división de Varma Food & Personal Care representa marcas como RoC Skincare, Compeed, Just for Men, Vaseline, ACE, Mulino Bianco, Capitán Maní, Loacker, Sharwoods o Mary Lee, entre otras, además de contar con un área propia de innovación para el desarrollo de productos. Agencia BCW

Emilio Rabanal/ Pepe García-Saavedra