El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Consistorio ejidense, Cecilio Vargas, aclara que “no es la primera vez que nos encontramos ante una situación similar. Esta desidia nos lleva a perder dinero y, encima, tenemos que devolverlo con intereses”

“Es inconcebible que este Ayuntamiento devuelva a la Junta subvenciones dirigidas a zonas desfavorecidas del municipio por la inoperante gestión del equipo de Gobierno”. Así lo ha manifestado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento ejidense tras conocer que las arcas municipales deben reembolsar, por un lado, 27.706 euros correspondientes a la cantidad no gastada de la subvención concedida para 2019 dirigida a entidades locales para la implantación y el desarrollo de las estrategias necesarias de intervención en zonas desfavorecidas. Y, por otro lado, el dirigente de Cs en el Consistorio murgitano ha detallado que “por si no era suficiente, también tendrán que devolver 2.761,32 por otra subvención con los mismos objetivos, es decir, para intervención en zonas desfavorecidas que tampoco han ejecutado”. Cantidades a las que hay que añadir los intereses de demora que superan los 1.600 euros. “Es decir, hablamos de más de 30.000 euros con los que este municipio no va a contar porque, una vez más, este equipo de Gobierno desaprovecha la oportunidad”. “No es la primera vez que nos encontramos ante una situación similar. Esta desidia nos lleva a perder dinero y, encima, tenemos que devolverlo con intereses. Una dejadez que nos perjudica”. Así, ha recordado que, en febrero de este año, Ciudadanos El Ejido ya denunció que se tuviesen que reintegrar más de 50.000 euros dirigidos a fomentar el empleo en el municipio.

Para Vargas esta situación expone de forma rotunda y contundente “la falta de interés” de este equipo de Gobierno por los núcleos y zonas que requieren “actuaciones concretas” para impulsar su desarrollo. Precisamente, Vargas ha recapitulado que su grupo municipal pidió en noviembre que se dotase de servicios públicos Ejido-Centro, zona catalogada como desfavorecida. “No entendemos que se pierda este presupuesto, porque se está dejando escapar alternativas y opciones para actuar y establecer medidas que consideramos urgentes”, ha determinado Vargas.

En esta línea, el portavoz liberal ha reclamado al equipo de Gobierno que “explique los motivos que han provocado que El Ejido pierda más de 30.000 euros para implementar trabajos que impulsen el desarrollo del municipio”, ha ahondado Vargas, quien también ha pedido al socio de Gobierno, al PSOE que se pronuncie al respecto. “El silencio de los socialistas es atronador. No denunciar esto es aceptar la nefasta gestión del PP y admitir que esos más de 30.000 euros no tienen valor alguno para desarrollar acciones en las zonas desfavorecidas del municipio”, ha aseverado.