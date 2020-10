Donde va uno, no han ido todos

El proceso está demasiado atrasado

Estamos cansados de escuchar miles de excusas

Estamos hartos de que nos oculten información

Nuestra batalla digital es profundamente espiritual

Algunos miembros de la Coalición lo estaban deteniendo

Han existido traiciones internas dentro de esta Coalición

Las fuerzas negativas atacan a los despiertos continuamente

Se ha dado un plazo de tiempo para acabar con este proceso

Cada pieza debe encajar perfectamente en este rompecabezas

Todos hicimos un juramento antes de encarnar en este planeta

El mundo que conocías está desapareciendo justo frente a tus ojos

La transformación es muy lenta y casi invisible para el ojo humano

El sistema antiguo debe colapsar primero para ser sustituido por el nuevo

Se está desmoronando como un edificio viejo y nadie puede impedir su caída

Este cambio restaurará el equilibrio divino y todos serán felices y armoniosos

En medio año se ha hecho el mayor trabajo desde la segunda guerra mundial

Estamos en medio del parto de la nueva Tierra y es un momento muy doloroso

Los desastres son provocados por almas corruptas que sirven a maestros oscuros

Está llegando a su final su control de la humanidad, y por eso están tan desesperados

He intuido desde hace tiempo que había divisiones internas dentro de la Coalición, pero no me he atrevido a decir nada públicamente porque no tenía confirmación de esta información. Ahora sé que donde va uno no han ido todos y esto explica los retrasos constantes y otras muchas cosas que siempre habíamos atribuido al sabotaje del bando contrario pero no a las traiciones internas, que las ha habido y muchas.

Algunos de los miembros de la gran Coalición, que ya han sido apartados, estaban deteniendo el progreso de preparación del reajuste de las divisas y de la redistribución de fondos, por lo que el proceso está claramente retrasado. Ésta es la razón por la cual los galácticos dado un plazo de tiempo a los aliados para que se distribuyan los fondos a los habitantes de la Tierra.

Éste es el mensaje galáctico más claro y sincero que he hallado hasta ahora, porque no me conformo con bonitas palabras, sino que prefiero que me cuenten la verdad de lo que está pasando aunque duela, porque estamos cansados de que nos oculten información como si fuéramos niños. Ya somos mayorcitos para conocer la verdad dura y cruda. Estamos en medio del parto de la nueva Tierra y es un momento muy doloroso. No permitan que el caos exterior se peque a su campo aúrico de energía.

CANSANCIO

Estamos cansados de escuchar miles de excusas sobre por qué los fondos no están ahora en manos de seres humanos. Quiero ver resultados y que no me detengan constantemente los obstáculos que están retrasando este importante paso. Los miembros involucrados en este gran proceso pasamos muchas vidas aquí alrededor de la Madre Gaia trabajando para ayudar a la humanidad a lograr esta transformación de ascender de esta dualidad 3-D a 5-D, y este trabajo nos costó la vida a veces.

El mundo que conocías está desapareciendo justo frente a tus ojos, se derrumba cada día más y más, y nadie, ni siquiera los oscuros, puede evitar el deterioro de esta ‘matrix’. Se está cayendo como un edificio viejo, no importa cuánto esfuerzo pongan los negativos para mantenerlo unido, todavía se está derrumbando. El sistema antiguo primero debe colapsar y luego será sustituido por uno nuevo. Esto restaurará el equilibrio divino en el mundo y todos seremos felices y armoniosos nuevamente. Lo podemos ser ya si nos empeñamos.

El Proceso de Ascensión es aquí como un rompecabezas, en el que cada pieza debe encajar perfectamente. Se encuentra a diario con nuevos e inesperados desafíos que aparecen en nuestro planeta. Una de las últimas complicaciones con las que está lidiando es una pareja clave de llamas gemelas. El hombre se escapó de sus responsabilidades, y eso puso la pausa en gran parte del proceso de Ascensión.

Esta reunión de llamas gemelas es muy importante, ya que es la primera gran pieza del rompecabezas que tendrá un efecto dominó en otros pares de llamas gemelas, al activarlos, y también iniciará muchas otras misiones, que harán que este proceso se mueva nuevamente. No van a permitir de ninguna manera que esta llama gemela ponga en peligro este proceso de ascensión con su ego y su egoísmo.

LENTITUD

La transformación de nuestra realidad es muy lenta, por lo que un ligero cambio en Gaia es casi invisible para el ojo humano. Les pido a todos que permanezcan en el momento presente y mediten para ayudar a acelerar las altas energías, que son esenciales para la Ascensión.

Sólo quiero recordar a todos sus responsabilidades, especialmente para aquellos que conocen sus deberes; síganlas por favor, ya que su progreso en esta transición depende de sus acciones. Antes de venir a este planeta, todos nosotros hicimos un juramento de ayudar y cumplir con sus tareas aquí en Terra Christa.

La mayoría de los desastres en nuestro planeta son provocados por las almas corruptas que sirven a sus Maestros Oscuros. Su gobierno y control de la humanidad está llegando al final, y por eso están ahora tan desesperados por detener el Proceso de Ascensión, hasta el extremo de que las fuerzas negativas van tras los despiertos atacándolos. Por favor, no se dejen intimidar por sus acciones, porque estamos ganando la batalla, ya que la Luz siempre derriba a la oscuridad. Sus días están contados en Madre Gaia.

ORIGEN

Este mensaje galáctico canalizado está firmado por la Reina An-Ra procedente de la antigua civilización egipcia y de la galaxia de Andrómeda. Estuvo aquí hace diez mil años y su civilización ayudó a la humanidad en su avance. Enseñaron a la humanidad las leyes espirituales del Universo y parte de su tecnología, pero decidieron marcharse debido a que la civilización humana dejó de escucharlos y comenzó a moverse hacia la dirección negativa por influencia de los oscuros.

Las reglas que se crearon hace mucho tiempo se convirtieron en un obstáculo para todo el proceso de ascensión en Gaia, y en realidad estaban beneficiando más a los negativos que a la humanidad. Después de tener algunas reuniones informativas con el Primer Creador, se decidió dirigirse al Gran Consejo, porque el proceso de ascensión en la Tierra se estaba moviendo demasiado lento.

Ahora están cambiando muchas reglas para facilitar las cosas al trabajar directamente con los humanos y no estar constantemente preocupados en exceso. Actualmente los galácticos están cumpliendo su promesa de llevar esta civilización a su próximo paso de evolución hacia la existencia en la 5-D. No olviden por favor el hecho de que nosotros somos los primeros en la historia de la Galaxia, que estamos pasando por esta transformación hacia la Ascensión llevándonos consigo nuestro cuerpo físico, o dicho de otro modo, no hace falta morirse para ascender.

UN TRABAJO IMPRESIONANTE

Actualmente la gran Coalición está haciendo un trabajo impresionante para deshacerse del pantano. Según don Carlos Pabellón, se ha hecho el mayor trabajo desde la segunda guerra mundial y eso tardó cinco años y medio, mientras que ahora ha tardado de seis a ocho meses.

La Coalición ha derribado a las trece familias iluminoides en Venecia, Italia, recuperaron el oro estadounidense del Vaticano, pusieron a la Reserva Federal y al Servicio de Impuestos Internos bajo la autoridad del nuevo Tesoro, y ahora se está apoderando de la camarilla que controla a los partidos políticos en todo el mundo.

La Coalición ha rescatado a millones de seres humanos pequeños de cientos de millas de túneles subterráneos en todo el mundo, que además estaban repletos de registros ocultos a la humanidad desde hace mucho tiempo, y que almacenaban una cantidad incalculable de riqueza robada al pueblo como oro, diamantes, objetos de valor y otros metales preciosos.

NOTICIAS BREVES

La juez Barrett presta juramento para el Supremo.- Amy Coney Barrett fue confirmada por el Senado como magistrada adjunta de la Corte Suprema el 26 de octubre por la noche, otorgándole al presidente Triunfo otra victoria judicial antes de las elecciones del 3 de noviembre. Poco más de una hora después de la votación, Barrett prestó juramento durante una ceremonia en la Casa Blanca como la 115º juez asociada de la Corte Suprema y la quinta mujer en servir en el tribunal.

EEUU se prepara para protestas masivas tras las presidenciales.- El Departamento de Seguridad Nacional se prepara para el surgimiento de protestas masivas en varias ciudades estadounidenses antes y después de las próximas elecciones presidenciales que han dividido a la sociedad del país norteamericano.

El resultado más favorable para Wall Street.- El índice S&P500 de Wall Street podría subir a 3.900 puntos si el presidente Triunfo es reelegido en las elecciones de la próxima semana, dijo el lunes el banco de inversión JPMorgan, que calificó ese resultado como el más favorable para los mercados bursátiles. Un aumento a 3.900 puntos marcaría un salto del 12,6% desde el nivel de cierre del viernes.

EE.UU. amenaza con destruir los misiles iraníes que se envíen a Venezuela.- El representante especial de Estados Unidos para Irán y Venezuela, Elliott Abrams, ha aseverado que el Gobierno estadounidense destruirá los misiles iraníes de largo alcance si Teherán decide enviarlos a Venezuela.

Un asteroide vale mucho más que toda la economía mundial.- Un nuevo estudio del Telescopio Espacial Hubble ha revelado una imagen más clara que nunca de uno de los asteroides más interesantes y valiosos que conocemos. Se trata del asteroide 16 Psyche, ubicado entre Marte y Júpiter, que cuesta más que toda la economía mundial. Es un objeto denso, en gran parte metálico, que se cree que es el núcleo sobrante de un planeta que nunca se formó.

ESPAÑA

El Gobierno suprime el toque de queda.- El Consejo de Ministros ha solicitado este martes al Congreso, a través de un decreto, la prórroga por espacio de seis meses del estado de alarma, en el que ha suprimido los artículos relativos a la restricción de la movilidad nocturna para que lo decida cada comunidad autónoma.

España quiere subir impuestos a grandes empresas y fortunas.- El Gobierno de coalición de España subirá los impuestos a las grandes empresas y a los más ricos para financiar el gasto social y en infraestructuras que quiere introducir en sus presupuestos de 2021, que necesitará de distintos apoyos para su aprobación parlamentaria.

Cien años de La Legión Española.- La Legión es quizá la unidad española más paradigmática y más conocida en todo el mundo por sus grandes muestras de valor a lo largo de la historia. Así la define el autor del libro ‘Cien años de La Legión española’, el periodista Gustavo Morales Delgado. Añade que esta fuerza ha estado combatiendo durante muchos años en diversos territorios.

