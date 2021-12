Europa se ha vuelto loca y está gobernada por nazis

¡El Cuarto Reich está aquí! Alemania anuncia nuevo bloqueo. Las inyecciones forzadas comenzarán el 1 de febrero. Alemania ahora ha tomado el control total de la Unión Europea y ha anunciado planes para que comiencen las inyecciones forzadas de Covid en todo el continente. Hoy Deutschland. ¡Mañana, el mundo! Mientras tanto, en EE.UU., ¡Biden hará lo mismo al lanzar nuevas restricciones draconianas HOY!

Ursula Van Der Leyen dijo a la prensa que está a favor de eliminar el Código de Nuremberg y obligar a las personas a vacunarse. Es decir, admite que es una criminal de guerra que quiere realizar un tratamiento médico a base de mentiras y contra la voluntad de la gente.

Aquellos que desean eludir Nuremberg son aquellos que quieren matar a más humanos y salirse con la suya, ¡no permitamos que eso suceda. La razón por la que estas personas todavía están en el poder es porque son un grupo fuerte de un millón de quintos columnistas que controlan los niveles más altos de gobierno en la mayoría de los países occidentales.

El cardenal Müller acusa a Gates y Soros de buscar el “control total” y de intentar dar a luz a «un nuevo hombre» creado «a su imagen y semejanza»

La cuenta de atletas por muerte súbita ya asciende a 290 en todo el mundo en lo que va de año

Un estudio constata letalidad por Covid por la interacción de las inoculaciones con la tecnología 5G

Contra la estupidez no tenemos defensa

Diez países ya han retirado y prohibido la inoculación a menores con la dosis de «Moderna»

AstraZeneca reconoce que su vacuna provoca coágulos de sangre que han causado la muerte de 73 británicos

Expertos consideran que los efectos adversos de la vacuna de Pfizer son «alarmantes»

El ingrediente ALC-0315 de la vacuna de ‘Pfizer’ es para uso exclusivo en investigación y no para uso humano

The Lancet apunta a la población vacunada como «relevante fuente de transmisión» y advierte la falsedad del relato de la «pandemia de no vacunados»

NADIE HA PODIDO AISLARLO

137 instituciones en 25 países no han podido localizar el SARS-CoV-2.

Christine Massey le revela al Health Ranger: NUNCA se ha aislado el “virus” Covid-19

Ningún virus aislado para; SARS, Corona, VIH, VPH, Influenza, Nilo Occidental, SIDA, Polio, Zika.

Sin virus = Sin prueba = Sin pandemia = Sin vacuna = Sin Delta = etc …

¡Qué es, es engaño participar en GENOCIDIO!

(COVID sólo tiene sentido cuando estás dispuesto a admitir el genocidio).

África se niega a pincharse porque no tiene covid

Varios países africanos destruyen cientos de miles de vacunas

Himno “métase en el culo el mandato de la guarruna”:

(You can stick your vaccine madate for your ass)

El engaño de Omicron; ¿Cuánto tiempo pueden seguir las historias de mutaciones?

EUROPA

Miles de personas rechazan el pasaporte covid frente al Parlamento rumano

El eurodiputado de Países Bajos, Robert Roos, envía a Ursula Von Der Leyen, épicas «bombas» de verdad

Los expertos advierten de lo que no se puede hacer en Navidad:

«No entremos en casa de los no vacunados, no los invitemos»

Francia prohíbe las reuniones en Nochevieja y agiliza la tercera dosis

Francia hará obligatoria la tercera dosis de la vacuna anti Covid-19 para algunos sectores

Países Bajos anuncia un confinamiento estricto hasta el 14 de enero

El nuevo canciller Scholz promete firmeza contra la “minoría extremista” de los negacionistas alemanes

La vacuna obligatoria abre la primera brecha en el gobierno alemán de coalición de Olaf Scholz

Alemania limita reuniones, también entre vacunados

Los hospitales de EE UU rechazan la inoculación obligatoria para no quedarse sin personal

Republicanos y demócratas de EE UU han invertido en farmacéuticas

Tras la victoria judicial en el Tribunal Supremo de EE UU, el senador Kennedy dijo:

“La nueva vacuna Covid debe evitarse a toda costa»

El primer ministro israelí anuncia el cuarto pinchazo de Covid para mayores de 60 años

Japón rompe filas alarmado por los efectos secundarios peligrosos y potencialmente mortales de las vacunas

Japón coloca una advertencia sobre miocarditis en ‘vacunas’; requiere consentimiento informado

El creador de la cápsula de suicidio revela sus planes de crear un implante corporal que mataría a quien olvide desactivarlo

Llega la «Marca de la Bestia».- Un microchip que contiene la información del pasaporte de su vacuna ahora se puede incrustar en su mano

Apocalipsis 13: 16-17

16 » Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente.»

17 » Y para que nadie pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre».

La sociedad se divide cada vez más en dos clases de personas, y la clase de personas que se conforma voluntariamente recibe muchos «privilegios» que se le niegan al otro grupo.

Durante mucho tiempo, las autoridades sanitarias nos prometieron que si todos hacíamos exactamente lo que pedían, la pandemia llegaría a su fin.

ESPAÑA

El Tribunal Constitucional permite en España un estado de alarma sin confinamientos domiciliarios pero con fuertes restricciones

El Gobierno español dota un fondo para producir vacunas contra la Covid durante 15 años

La UE aprueba que el pasaporte Covid caduque a los 9 meses para forzar la revacunación

La Región de Murcia hace un llamamiento desesperado a las cerca de 98.000 personas que faltan por vacunarse aunque los fallecidos estaban vacunados

La alcaldesa llama a inocularse a las más de 15.000 personas que aún no lo han hecho en Cartagena

Un colegio privado de Orba, al norte de la provincia de Alicante, desaconseja la vacunación de los niños

Educación investiga a un profesor de Torrent por animar a sus alumnos a no vacunarse

Hay pediatras en Baleares contrarios a que se vacune a «menores sanos» y así se lo dirán a sus padres en las consultas

Un médico contra los vacunazis de niños

El gobierno de Castilla La Mancha da marcha atrás con la vacunación masiva en los colegios por las quejas de las familias

Encuestados de Asturias se inclinan en un 55% por la inconveniencia de vacunar a los niños de 5 a 11 años

María José Martínez Albarracín: ‘Los efectos sobre los niños serán desastrosos a corto (miocarditis), medio y largo plazo, infertilidad y problemas cognitivos’

Se estanca la inoculación de tercera dosis en la Comunidad Valenciana

El TSJA tumba el pasaporte Covid obligatorio para entrar en bares y locales de ocio nocturno en Andalucía

Interposición de querellas criminales en todas las Comunidades Autónomas derivadas de los datos procedentes de las PCR

Vox anima a los ciudadanos a levantarse en España en contra del pasaporte Covid: «No tiene razón sanitaria y sí de control social»

Vox “aparta” finalmente al diputado Juan Luis Steegmann Olmedillas por su vehemencia contra los no inoculados

La Asociación «Eleuteria» recurre todas las restricciones del pasaporte covid en nueve CCAA

Dudas de seguridad y efectos adversos, principales motivos para los tres millones y medio de personas aun no vacunadas en España

Fallece de repente convenientemente el teniente fiscal Juan Ignacio Campos, encargado de las diligencias de investigación sobre Juan Carlos I

La creencia de que las vacunas son poco «seguras» y «experimentales», principal motivo de quienes se niegan a recibirlas

Preguntas para los que se creen todo lo que sucede:

1- ¿POR QUÉ SE PROHIBIERON HACER AUTOPSIAS, SI LOS CADÁVERES NO TOSEN, NO HABLAN, NI ESTORNUDAN?…

2- ¿POR QUÉ SE APLICÓ A LOS CADÁVERES DE COVID EL PROTOCOLO DE MUERTE POR IRRADIACIÓN, SI LOS VIRUS NO PUEDEN PERMANECER ACTIVOS SI LAS CÉLULAS ESTÁN MUERTAS?…

3-¿POR QUÉ SE PROHIBIÓ EL USO DE TODO TIPO DE ANTI INFLAMATORIOS Y ANTI COAGULANTES EN LA PRIMERA OLA, SI LOS ITALIANOS QUE HICIERON AUTOPSIAS, SALTÁNDOSE LA ORDEN DE NO HACERLAS, VERIFICARON QUE SE TRATA DE UNA ENFERMEDAD INFLAMATORIA QUE PRODUCE COÁGULOS?…

4- ¿POR QUÉ DESAPARECIÓ LA GRIPE Y NO LA COVID, CON EL USO DE LAS MASCARILLAS, SI AMBAS ENFERMEDADES ESTÁN PRODUCIDAS POR UN CORONAVIRUS?.

5- ¿POR QUÉ EL VIRUS NO MUTO EN EL 2020 Y APARECEN MUTACIONES SINCRÓNICAS A PARTIR DE QUE SE COMIENZA LA VACUNACIÓN, EN DISTINTOS CONTINENTES?…

6-¿POR QUÉ SE OTORGA UN PASAPORTE COVID A UNA PERSONA QUE PUEDE CONTAGIARSE Y CONTAGIAR?…

7- ¿SE PUEDE ACABAR CON LA «PANDEMIA» SI LAS VACUNAS NO INMUNIZAN?…

8-¿POR QUÉ NO SE SUSPENDE LA VACUNACIÓN, QUE SÓLO SE AUTORIZÓ POR VÍA DE. EMERGENCIA, SI YA HAY TRATAMIENTO PARA LOS CASOS GRAVES DE COVID COMO, LA IVERMECTINA, HIDROXICLOROQUINA, CDS Y LA OZONOTERAPIA, CON OPTIMOS RESULTADOS?…

9-¿POR QUÉ LOS MEDIOS INFORMATIVOS NO SE ESTÁN HACIENDO ECO DE TODOS LOS EFECTOS ADVERSOS, INCLUSO MILES DE MUERTES, QUE ESTÁ PROVOCANDO LA INOCULACIÓN DE ESTE FÁRMACO?..

10-LOS VIRUS RESPIRATORIOS SON ESTACIONALES ¿CÓMO PUEDE ESTE VIRUS PERMANECER ACTIVO, SIN PARAR, DURANTE CASI DOS AÑOS, EN TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO Y EN TODA LA DIVERSIDAD DE CLIMAS EN EL MUNDO?…

11-¿QUÉ ES LO QUE SE HA INCORPORADO ESTE AÑO 2021 PARA QUE TANTA GENTE JOVEN Y DEPORTISTAS ESTÉ MURIENDO DE INFARTOS O TENGA QUE DEJAR SU CARRERA DEPORTIVA POR PROBLEMAS SERIOS DE SALUD?…

12-¿SE PUEDE HABLAR DE VARIANTES DE UN VIRUS, SI EL ORIGINAL NO HA SIDO AISLADO, PURIFICADO NI CULTIVADO EN CÉLULAS VIVAS, COMO ASÍ LO HAN RECONOCIDO MÁS DE 139 INSTITUCIONES DE ALTO RANGO SANITARIO, ENTRE ELLAS EL MINISTERIO DE SANIDAD ESPAÑOL?…

13-¿SI EN GIBRALTAR Y EN ISRAEL TIENEN VACUNADA AL 100% DE LA POBLACIÓN, INCLUSIVE CON LA TERCERA Y CUARTA DOSIS, QUIÉN LOS CONTAGIA Y POR QUÉ?…

14-¿POR QUÉ NO SE HA HECHO UN DEBATE CIENTÍFICO, PÚBLICO, CON EXPERTOS QUE DEFIENDEN LA VERSIÓN OFICIAL Y CON EXPERTOS QUE DEFIENDEN OTRAS HIPÓTESIS?…

15-¿SABÍAS QUE YA HAY ESTUDIOS CIENTÍFICOS REVISADOS POR PARES QUE DEMUESTRAN QUE LO QUE TE INYECTASTE O TE PIENSAS INYECTAR DEPRIME TU SISTEMA INMUNOLÓGICO NATURAL Y QUEDAS EXPUESTO A TENER MÁS Y MÁS GRAVES ENFERMEDADES?…

16-¿SABIAS QUE NO ES UNA VACUNA SINO UNA TERAPIA GÉNICA, QUE PARA APLICARLA TUVIERON QUE MODIFICAR UNA LEY DEL 2015 QUE PROHIBÍA LA EXPERIMENTACIÓN CON HUMANOS USANDO TERAPIAS GÉNICAS POR EL GRAN RIESGO DE MODIFICAR EL ADN DE LAS PERSONAS QUE LA RECIBIERAN, ENTRE OTRAS MUCHAS COSAS?…

17-¿SABIAS QUE LOS SEGUROS DE VIDA NO CUBREN EL FALLECIMIENTO DE PERSONAS INOCULADAS CON ESTA TERAPIA GÉNICA?…

18-¿SABÍAS QUE NUNCA VAS A TENER LA PAUTA COMPLETA PORQUE QUIEREN CRONIFICAR LA INOCULACIÓN PERMANENTE HASTA COMPLETAR LA FASE DE EXPERIMENTACIÓN?.

19-¿HASTA CUANDO VAS A SEGUIR SIENDO UN CONEJILLO DE INDIAS, CUÁNTAS DOSIS MÁS Y PARA QUÉ, TE VAS A PONER?…

SI ERES UNA PERSONA MEDIANAMENTE INTELIGENTE Y NO TIENES RESPUESTAS LÓGICAS PARA LO AQUÍ EXPUESTO, SIENTO DECÍRTELO, PERO CREO QUE HAS SIDO VÍCTIMA DEL MAYOR ENGAÑO DE LA HUMANIDAD.

