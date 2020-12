El concejal de Economía, Juan José Alonso, garantiza que esta primera batería de medidas, como parte del Plan Re-activa21 y valoradas en dos millones de euros, entrará en vigor a primeros de año

La celebración, de nuevo de forma telemática, del último Pleno de la corporación en este año 2020, de carácter extraordinario, ha venido protagonizado por la aprobación, por unanimidad, de la modificación de cinco ordenanzas fiscales que suponen una “rebaja histórica y una medida de gran calado” en apoyo a las personas, colectivos y sectores que peor los están pasando en Almería por culpa de la crisis. Rebajas fiscales que se enmarcan dentro del Plan ReActiva21 anunciado por el alcalde desde hace ya varias semanas que se convierten en punta de lanza de otra serie de medidas que irán acompañando la gestión municipal a lo largo de 2021.

La aprobación en Pleno de este primer paquete de iniciativas, que se cuantifica en algo más de dos millones de euros, sigue a la aprobación de la modificación de ordenanzas fiscales ya aprobada en Junta de Gobierno a comienzos de este mes de diciembre ,de forma que tengan efecto desde el 1 de enero de 2021, como así ha vuelto a poner de manifiesto el concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso. Las Ordenanzas Fiscales modificadas supondrán, para 2021, una reducción para comercios y hostelería, entre otros sectores, de la tasa de basura; no se pagará por la instalación de terrazas; aumenta también la reducción de la tasa de mercadillos y por la instalación de actividades de apertura de establecimientos, además de reducirse el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Alonso ha agradecido el “apoyo” de la Corporación a unas medidas que ayudarán a enfrentar un año difícil como será el 2021, felicitando el “esfuerzo” realizado por el Órgano de Gestión Tributaria, haciendo posible que estas modificaciones entren en vigor a la mayor brevedad. “Su aplicación es el resultado de una buena planificación de las finanzas y de la gestión municipal. El Ayuntamiento de Almería es una administración de toda confianza, con credibilidad que, gracias a la labor desarrollada por el Equipo de Gobierno, ha podido enfrentar un complicado 2020 y enfrentar de la mejor manera el próximo año”, ha recalcado Alonso, invitando al resto de administraciones, en particular al Gobierno de España, a ayudar en un esfuerzo que debe ser colectivo.

Así, con la modificación de la Ordenanza Fiscal número 38, reguladora de la Tasa se Basuras, viene a ampliarse la rebaja del 50% de la tasa de basura, aprobada por el Ayuntamiento durante el confinamiento para la hostelería y las actividades vinculadas al turismo, también a todas las actividades comerciales, empresariales y profesionales.

Otra de las modificaciones aprobada afecta a la Ordenanza Fiscal número 27, reguladora de la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público por mesas y sillas y otros elementos con finalidad lucrativa. Su entrada en vigor supondrá que en 2021 ningún hostelero almeriense con terraza nada tendrá que pagar en concepto de tasas por ocupación de vía pública de sillas, mesas y veladores.

La tercera de las ordenanzas fiscales que se modifica para 2021 es la número 11, reguladora de la Tasa por Licencias de Instalación de Actividades de Apertura de Establecimientos, y por actuaciones derivadas de procedimientos de declaración responsable y de comunicación previa para inicio de Actividades. Esta modificación supone una reducción del 50 % de esta tasa.

Del mismo modo, se modifica la Ordenanza Fiscal número 28, relativa a la regulación de la tasa por puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos o atracciones en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes. Esta modificación, de aplicación también para el próximo año, supone la ampliación de la rebaja del 30%, aprobada ya para este año, hasta el 50%.

Con el objetivo también de dinamizar la economía y la actividad empresarial y constructiva, en 2021 también será más barato hacer obras de reforma en viviendas y comercios. Para ello se reduce en medio punto el tipo impositivo del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, conocido como ICIO. Esta es la modificación principal que se incluye en esta Ordenanza Fiscal, la número 5 vigente en la actualidad.

Reconocimientos de crédito

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado también hoy diferentes reconocimientos de crédito correspondientes a gastos de distintas delegaciones de área, por importe total de 321.447,99 euros.

Frente a las críticas de la oposición, el responsable del Área de Economía, Juan José Alonso, ha defendido la gestión municipal y el uso “legal” de un procedimiento empleado en todas las administraciones públicas, explicando que en el caso de los Ayuntamientos “faculta” al Pleno para poder resolver, excepcionalmente, cuando el procedimiento administrativo para un determinado gasto no se hace de manera ordinaria, cuando no existe crédito en una partida, cuando no existe un documento contable o cuando en la contratación no se ha seguido el procedimiento establecido”.

En este sentido, ha justificado los reconocimientos extrajudiciales de crédito elevados a Pleno cumpliendo el compromiso que sigue el Ayuntamiento de Almería en su gestión diaria de “pagar aquellos servicios de prestan los proveedores”, ha subrayado Alonso.

Ha explicado que a través de esta figura “legal”, a lo largo de 2020, se han elevado a Pleno una veintena de expedientes por importe de 664.000 euros, un 0,3% del total del un presupuesto que supera los 200 millones de euros y ha recordado, defendiendo la gestión económica municipal del Equipo de Gobierno, que con un gobierno socialista “el Ayuntamiento de Almería llegó a aprobar, en 2001, un único punto en Pleno con un reconocimiento extrajudicial de más de 2,8 millones de euros”, invitando al PSOE a que “si pone en duda la legalidad de las actuaciones se vaya al juzgado en lugar de mentir a los almerienses”

También el Pleno ha aprobado hoy, con los votos favorables de PP, Vox y el concejal no adscrito, Joaquín Pérez de la Blanca, y con la abstención de los grupos municipales de Podemos, Ciudadanos y PSOE, la Cuenta General Municipal correspondiente al año 2019, un trámite “formal” de obligado cumplimiento de las entidades locales, que viene a poner de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario, como ha explicado el concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, quien ha vuelto a defender “la buena gestión que se viene haciendo de las cuentas públicas, sin subir ni un solo impuesto en los últimos diez años”, confirmando de nuevo “la excelente salud de las finanzas municipales”.

Igualmente, se ha dado cuenta del informe resumen anual de control interno 2019, elaborado por la Intervención General municipal. Todos los grupos políticos han coincidido en este punto en felicitar el “meticuloso” trabajo realizado por los servicios de intervención del Ayuntamiento de Almería, informando más de 3.500 expedientes a lo largo de 2019. Del mismo modo, en las diferentes intervenciones, se ha reconocido la “solvencia” económica del Ayuntamiento y el “cumplimiento” de todas las magnitudes que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, colocando en una buena posición al consistorio para enfrentar la situación de crisis derivada del COVID.