La propuesta de paralización defendida inicialmente por los grupos municipales de Psoe, Ciudadanos, Podemos y Vox ni siquiera se llegó a votar en el Pleno extraordinario al pedir éste último grupo la retirada del punto

El compromiso de convocar una Mesa de Trabajo de la que formen parte los grupos políticos del Ayuntamiento de Almería, agricultores, regantes, representantes de la empresa concesionaria de la desaladora, además de las administraciones con competencia en materia de agua ha provocado, a propuesta de Vox, que no se llegara a votar el único punto del orden del día de la sesión plenaria extraordinaria convocada a petición de los grupos de la oposición para debatir sobre la petición de paralización del aumento en la producción de agua desalada.

“Tenemos muy claro que nuestro trabajo es el de solucionar problemas, no crearlos y la pretensión de llevar a término una votación como la que hoy han planteado Ciudadanos, Podemos y el Psoe significaría ruina para nuestra ciudad. Por eso, lo hemos retirado”, ha expuesto la responsable de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, anunciando la constitución de esta mesa de trabajo “para mañana mismo”. En este sentido, ha felicitado que Vox, finalmente, se avenga a una postura “razonable” que no condene a la ciudad a quedarse sin agua de calidad y a los regantes sin un recurso vital, si cabe ahora más necesario.

“Si ustedes ganan la votación – ha interpelado a los representantes municipales de Ciudadanos, Podemos y Psoe – la desaladora se para y para varios años, porque no podremos arrancarla hasta que se hagan estudios, proyectos y obras de toma abierta; y también estaríamos renunciando a tener buena calidad de agua en el abastecimiento y a ayudar a los regantes en momentos de sequía como este”, ha advertido.

Por ello, en su intervención Margarita Cobos ha vuelto a apelar al “consenso, sentido común y vocación política”, insistiendo en “el trabajo que se viene realizando desde hace meses para estudiar si hay afección a los acuíferos por el funcionamiento de la desaladora, manteniendo reuniones y escuchando a todos los sectores afectados, reclamando estudios, documentación que permita actuar con todas las garantías”.

Y ha afeado la posición “partidista” que tanto Psoe como Ciudadanos y Podemos vienen haciendo sobre este asunto “buscando únicamente hacer daño al Equipo de Gobierno” y para nada pensando en las necesidades “presentes y futuras” que la ciudad tiene respecto al agua.

Cobos igualmente ha reprochado los “cambios de criterio” que viene manifestando la oposición en función de sus intereses, llegando a solicitar la convocatoria de un Pleno en el que realmente lo que se viene a solicitar es que “paremos la desaladora hasta que no haya toma abierta, aunque quieran hacer parecer otra cosa. Pero no contaban con que los regantes se iban a quedar sin agua, y han tenido que echarle imaginación para que ahora parezca que su posición no va contra ellos”, ha explicado.

Ha escenificado esos cambios de criterio en un Grupo Municipal Socialista cuya portavoz, Adriana Valverde, “se hace una foto con regantes que piden agua al tiempo que pide que no se pongan en marcha más bastidores de la desaladora. ¿Les ha dicho usted que no quiere dársela?¿Se lo ha contado también a la Mesa del Agua?”, ha interpelaba Cobos. Frente a ello ha contrapuesto “un criterio único, que es el de apostar por dar agua siempre, con todas las garantías. El abastecimiento es nuestra competencia y la tenemos que proteger, ayudando también al riego, como ya hizo este Ayuntamiento en 2017”, cuando entonces la Junta de Andalucía gobernada por el partido socialista cerró el grifo a regantes y agricultores.

Igualmente, ha pedido a la oposición “criterios técnicos” que sustenten las argumentaciones que proponen y se dejen de “ocurrencias. No se trata de meter sondas, en dos días, en los pozos, como sugiere la señora Valverde. Tampoco que con cuatro duros y una tubería que hay en el espigón de los gatos se arregla el problema, como sugiere el señor Cazorla, tubería que tiene más de cincuenta años y que no cumple con la normativa actual. Es uno de los mayores disparates que se han oído en los últimos días”, ha recordado.

También ha lamentado la “manipulación” que Psoe, Ciudadanos y Podemos vienen haciendo en referencia al aumento en el precio del agua, insistiendo en que “en el peor momento de crisis no vamos a subir el agua, al contrario de lo que si hace un gobierno progresista como el de Psoe y Podemos que, en el peor momento de crisis, sube los impuestos”.

Para Cobos la oposición frontal que vienen haciendo determinados grupos a las propuestas de gobierno “les lleva, como ahora sucede, a quedarse solos, recordando como ayer la Mesa del Agua, integrada por organizaciones agrarias, comunidades y asociaciones de regantes, juntas centrales de usuarios y representantes empresariales, entre otros, vino a apoyar el trabajo realizado por el Equipo de Gobierno en defensa del agua”.

“Nosotros estamos para solucionar problemas, no para hacer populismo a costa de la escasez de agua que sufre Almería”, ha concluido Cobos, reclamando de la oposición altura de miras, consenso y trabajo “para asegurar que el futuro de la desaladora no suponga ningún agravio y sí una garantía. Pensar en las personas y no tanto en las siglas, en quienes precisan agua para beber y agua para regar”.