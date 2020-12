Desde la declaración del Estado de Alarma el pasado mes de marzo el centro Guadalinfo ubicado en Escúllar ha permanecidocerrado.

Una vecina de Escúllar ha sido denunciada por la trabajadora municipal de Guadalinfo en Las Tres Villas tras haberle reclamado en diversas ocasiones el cumplimiento de horarioy la apertura del centro ubicado en Escúllar. Cabe señalar que la trabajadora es además hija de la alcaldesa del municipio y del concejal de hacienda, urbanismo, obras y servicios, que gobiernan el pueblo desde hace más de 15 años.

Las Tres Villas es un pequeño municipio de Almería, de no más de 570 habitantes empadronados, compuesto por tres núcleos principales (Ocaña, Doña María y Escúllar) y numerosas pedanías. A raíz de la declaración del Estado de Alarma el pasado mes de marzo se cerraron al público los centros Guadalinfo de Las Tres Villas. Desde mediados de julio han permanecido prácticamente cerrados, ya que a día de hoy Guadalinfo sigue sin ofrecer servicio en Escúllar, abriéndose de forma puntual en Doña María (previa cita). Desde este verano, han sido muchos los vecinos que han reclamado la apertura del centro de Escúllar, para no tenerque desplazarse a los pueblos colindantes, que sí cumplen un horario de apertura fijo.

El consorcio Fernando de los Ríos es la entidad encargada por parte de la Junta de Andalucía y de las Diputaciones provinciales para la “implantación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento entre la ciudadanía”. Este consorcio subvenciona 20 horas semanales de sueldo al responsable de la apertura de los centros de Ocaña, Doña María y Escúllar. En el año 2012, el equipo de gobierno del ayuntamiento amplió el contrato a 15 horas semanales más, para cubrir mejor el horario de apertura de los diferentes pueblos, y así dar mayor disponibilidad a los habitantes de los tres núcleos. El horario total a cumplir en los centros Guadalinfo, es de35 horas semanales, repartidas en los 3 pueblos.

“La trabajadora titular no suele cumplir su horario en Escúllar desde hace añosy desconocemos cuándo está abierto Guadalinfo. Este verano no ha abierto el centro ningún día a pesar de la solicitud por parte de algunos vecinos y la consecuencia es que los ciudadanos de este pueblo tenemos que desplazarnos a otros municipios, teniendo en cuenta que el más cercano está a 11 kilómetros de distancia. La excusa de la pandemia no nos convence, ya que el resto de centros de la comarca están abiertos, con todas las medidas de seguridad.”, señala un vecino de Escúllar.

Se han presentado reclamaciones tanto al Ayuntamiento, como al Consorcio Fernando de los Ríos, al defensor del pueblo, Delegación territorial de Almería, y la situación sigue sin solucionarse.

A raíz de estos problemas, se ha creado un grupo de Facebook, “Escúllar Reivindica”, en el que personas que prefieren mantener su anonimato exponen los problemas existentes y proponen mecanismos para mejorar ésta y otras situaciones que se producen en el pueblo. Como colofón, una de las vecinas que había pedido explicaciones a la trabajadora por su ausencia durante el pasado verano ha sido denunciada por la trabajadora municipal por supuesto “acoso”.Esta denuncia ha sido archivada por el fiscal, al considerar que la ciudadana no había cometido ninguna infracción.

Resulta lamentable que a día de hoy y a pesar de las reclamaciones, los vecinos de Escúllar no cuenten con este servicio público, que discrimina a aquellos que no pueden desplazarse a otros pueblos, especialmente en un momento como el actual en el que muchos servicios y gestiones se tienen que realizar de forma telemática.Los centros Guadalinfotienen entre sus objetivos y funciones, capacitar a las personas en competencias digitales, de emprendimiento, alfabetización digital entre otras, unos objetivos que difícilmente se podrán cumplir con los centros cerrados, y especialmente sin un horario fijo. Por este motivo la plataforma “Escúllar Reivindica”, pide al Ayuntamiento, y en especial a su alcaldesa, que abra el centro Guadalinfo de Escúllar para que sea operativo y cumpla los objetivos para el que se creó, en lugar de intentar amedrentar a aquellos que protestanpor una situación que no es justa y que está perjudicando a muchos vecinos.