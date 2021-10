¿Hay algo más valioso que una amistad verdadera? según suele definirse,la amistades como una relación de afecto, simpatía y confianza que no son familia. Pues bien, en mi opinión concuerdo en todo pero voy más allá; en una relación de amistad también se incluye apoyo entre ambas personas, consejos (que sean buenos aunque a la otra parte no les guste oírlos porque para lapersona que los recibe crea que no son los adecuados, pero la amistad verdadera tendrá el valor de decirlos), disputas como seres humanos que somos e imperfectos, y ofrecer todo el apoyo moral que se pueda, soy de esas personas que valora mucho más el apoyo moral que el económico.

Una tarde estaba tomando un café en una cafetería, me encontraba solo en dicha cafetería, y me anímicamente me vine un poco abajo; esa misma mañana mi hija fue ingresada en salud mental por estar muy por debajo de su peso normal para la edad que tiene; fue inevitable soltar algunas lágrimas puesto que aún no había asimilado que mi niña había sido ingresada. Es ahí cuando la única camarera que había en dicha cafetería y la cual me atendió se dio cuenta que no me sentía bien. Sin conocerme de nada se acercó a mí a preguntarme que me pasaba, si podía hacer algo para evitar verme así, me veía triste y cabizbajo y le respondí que poco podía hacer y le di las gracias, ella insistió que me ocurría, hasta que al final le dije todo, fue tal desahogo que sentía por dentro que gracias a ella que me di cuenta que hay gente con un gran corazón, ella es una de esas personas con un gran corazón, me escuchaba atentamente, me animaba, me decía que todo saldría bien, y que mi niña estaba en buenas manos, y que razón llevaba! empecé a ver las cosas desde otra perspectiva, me hizo ver que la niña estaba en buenas manos, que dentro de mi preocupación viera lo positivo. Y así fue, el lado positivo que saqué fue que dentro del problema lo cogieron a tiempo y la cosa no fue a peor.

Y desde ese día, antes de ir a mi trabajo (por la tarde) me pasaba por allí a tomar mi café, la chica me preguntaba diariamente como estaba y como se encontraba la niña; desde ese momento me daba cuenta que empezaba a establecerse a una buena amistad, una amistad verdadera que conforme van pasando los días, semanas, meses, va a mejor. Nos reímos, me cuenta sus problemas y yo los míos, nos apoyamos, nos damos consejos, y ojo!, con esto no quiero decir que nunca tengamos algunas discrepancias, por supuesto que las tenemos, pero es una amistad tan grande y verdadera que ahí sigue, y que espero que siga siendo así.

Uno puede tener muchas amistades pero soy de esas personas que prefiero una sola amistad pero que sea verdadera y leal a tener muchas ¨amistades¨que luego te la clavan por las espaldas, que te fallan una y otra vez, que realmente solo miran por sus propiosintereses y les importa 0 la tuya; así que desde aquí os aconsejo que sepáis muy bien escoger las amistades porque no todas son sanas.

Y desde aquí quiero dar las gracias a una amiga especial que apareció de repente un día en mi vida para demostrarme muchas cosas y también darte las gracias por lo bien que te portas y por los consejos que me das, así que solo te pido una cosa, QUE NO CAMBIES NUNCA. Siempre tendrás mi amistad y estaré ahí para lo que necesites, gracias MICHELLE, un beso muy grande por ser como eres y ser una persona fiel.

Tu fiel amigo, Alejandro Rodríguez Ronda