La pandemia de Covid-19 ha impuesto numerosas restricciones a los viajes en todo el mundo. En el caso más concreto de las personas mayores, pensar en un viaje no deja de tener componentes arriesgados puesto que ha sido la población más vulnerable al virus. Sin embargo, el alumnado del taller de estimulación cognitiva del Centro de Participación Activa del Cerro del Águila en Sevilla, ha ‘visitado’ esta misma semana Venecia.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha puesto en marcha un programa piloto destinado a los centros de participación activa de personas mayores que está desarrollando la startup andaluza Vivirtual. Se trata de talleres de estimulación cognitiva, conocidos entre las personas usuarias como talleres de memoria, para los que en esta modalidad se está usando tecnología de realidad virtual.

«Creo que estas clases nos abren la mente. Yo no sabía qué era la realidad virtual y no podía imaginar que era algo tan bonito. Yo tengo pérdida de memoria y estas clases me están sirviendo para recuperarla. No las cambiaría por otras», explica Ángeles Numancia, que es usuaria del centro.

La novedad de estos talleres radica, principalmente, en que al uso de la realidad virtual se le ha añadido una tecnología de implementación rápida y una metodología basada en estimulación de áreas cognitivas guiada por una psicóloga especializada. De esta forma, se ha convertido una tecnología eminentemente lúdica en una herramienta de trabajo.

Camino Montañés es la CEO de Vivirtual e imparte los talleres en hasta cinco centros: «Los beneficios son numerosos. En centros como este de Sevilla en que ya se han concluido más de diez sesiones, las personas son capaces de recordar todo lo hecho en cada clase y podemos trabajar la memoria a corto plazo, a largo plazo o la orientación. Es decir, cosas que de otra forma tendríamos que trabajar muy específicamente, con la realidad virtual hemos conseguido aunarlo todo y crear cohesión», explica.

En concreto, técnicamente, el taller tiene unos objetivos específicos como ejercitar la memoria inmediata, optimizar la memoria reciente, favorecer la permanencia y la recuperación de los recuerdos lejanos, la orientación espacio/persona de las personas participantes, conservar la memoria autobiográfica y ejercitar la fotográfica. De hecho, más del 20% de las personas mayores de 60 años sufre algún tipo de problema neurológico o de salud mental. De ellos, los más frecuentes son la demencia, la depresión y la ansiedad, que se pueden reducir con esta metodología.

Pepi Martínez es usuaria del Centro de Participación Activa Cerro del Águila desde hace años y explica que se apuntó por curiosidad «y me ha venido divinamente. Es una clase muy amena y entusiasmada. Se recuerdan muchas cosas que se habían vivido antes y se tenían encajonadas. Cuando te pones las gafas y empiezas a reconocer ciudades, por ejemplo, esto te recupera tu mente. Estás deseando que llegue el siguiente día para ver lo que puedes recuperar otra vez. No solo memoria, sino todo aquello que estabas perdiendo».

El taller ha tenido una gran acogida entre muchas de las personas que ya eran alumnos y alumnas de los talleres clásicos de memoria que se imparten en el centro. «Cuando la Consejería planteó la posibilidad de implantar el taller de estimulación cognitiva mediante realidad virtual y presentamos la demanda, comprobamos la gran aceptación por parte de muchas personas usuarias. Están muy contentas con su desarrollo desde el primer momento», explica María Isabel Aragón, directora de CPA Cerro del Águila.

Paralelamente al desarrollo de este programa piloto, se recabarán datos de las personas usuarias que hayan participado en los talleres con el objetivo de realizar evaluaciones del estado de ánimo, las áreas cognitivas, el deterioro cognitivo y la usabilidad del sistema. Gracias a ello, se podrá analizar el rendimiento de la realidad virtual como herramienta de estimulación cognitiva. Además, se realizará un ensayo científico validador de la metodología de la estimulación cognitiva con realidad virtual con la participación de la Universidad Oberta de Catalunya y de la directora académica del Máster de Neuropsicología y directora del laboratorio de investigación Cognitive NeuroLab.

El progreso de las personas que están asistiendo a estos talleres está avalado por uno de los últimos estudios desarrollados sobre intervenciones con realidad virtual que explica que son útiles para mejorar la cognición y los síntomas psicológicos en las personas con algún tipo de deterioro cognitivo como accidente cardiovascular o Alzheimer incluso. En concreto, un estudio de las universidades de Queensland, Montreal y Colorado explica que las intervenciones de realidad virtual para la rehabilitación cognitiva mejoran la cognición (memoria, doble tarea y atención visual) y, secundariamente, el funcionamiento psicológico (reducción de la ansiedad, niveles más altos de bienestar y mayor uso de estrategias de afrontamiento).

En definitiva, este proyecto es una apuesta por la mejora de la vida de las personas mayores y paliar algunos de los principales problemas del envejecimiento como son la soledad, el deterioro cognitivo, la brecha digital y la necesidad de ofertar actividades que se adapten a sus posibilidades. Cambiar los clásicos talleres de memoria por esta revolucionaria propuesta ha demostrado que es posible conseguir estados de ánimo positivos y mejorar el rendimiento cognitivo. Todo ello de forma lúdica y sencilla.

«Las personas mayores no quieren dejar escapar sus recuerdos porque son parte de su vida, de esa vida que han dado por nosotros y nosotras. Preservar su memoria fomentando, a la vez, un envejecimiento activo es una de nuestras principales metas con este innovador y pionero proyecto que hemos llevado a los centros de participación activa», señala la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz.

Plan Estratégico para las personas mayores

Para Ruiz, «la atención a las personas mayores no es solo un compromiso moral, sino uno de los grandes retos de futuro» dada la tendencia al envejecimiento de la población en las sociedades occidentales. La consejera ha recordado que la apuesta andaluza por priorizar la atención a las personas mayores tiene como hoja de ruta el Plan Estratégico Integral, que se ha puesto en marcha durante esta legislatura «cumpliendo un mandato que acumulaba 20 años de retraso». Este documento implica a todas las áreas del Gobierno andaluz, coordinados por la Consejería de Igualdad, y cuenta con un presupuesto de 164 millones de euros.

«Desde que llegamos a la Consejería hemos puesto en marcha un nuevo modelo de atención a la persona, de proximidad y más centrado en lo que necesitan y quieren», ha resaltado la consejera, quien ha enfatizado la batería de medidas emprendidas para que las personas mayores «cuenten de verdad con opciones y recursos para llevar esa vida plena y con libertad de elección que desean». Un nuevo modelo, ha recordado además, que ha sido reconocido por el Observatorio Nacional de la Dependencia con la mejor valoración en los últimos cinco años y que será una de las líneas básicas de actuación de los proyectos ya aprobados para ejecutar los 450 millones de euros que Igualdad recibirá de los fondos europeos del Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Así, ha explicado que el plan estratégico aborda la prevención de los malos tratos, la atención a la vulnerabilidad o la defensa de los derechos de los mayores. Y fomenta aspectos como la prevención de la dependencia y el mantenimiento de la mayor autonomía posible al apostar por un modelo desinstitucionalizado, «porque sabemos que las personas mayores donde quieren estar es en sus casas, en entornos amigables y accesibles pero con un amplio abanico de recursos a su disposición».