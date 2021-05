Desactivó sus armas cuando intentaron disparar

Esto sugiere algún tipo de telepatía o precognición

Piloto militar habla del Programa Espacial Secreto

Desaparecen personas a causa de grietas temporales

Los “deslizamientos en e l tiempo” son reales en el mundo

¿Por qué existen tantos misterios y eventos inexplicables?

Oficiales de la Marina aseguran que los ovnis son de origen ET

Un ovni paralizó las armas y los sistemas electrónicos de dos aviones militares iraníes que intentan dispararle, según informó Arjun Walia en Evolución Colectiva. Los residentes de Teherán, Irán, notaron un gran objeto brillante en el cielo en 1.976. El controlador de tráfico del aeropuerto también se dio cuenta. Se mezclaron aviones militares y se inició el juego del ratón y el gato.

El controlador de tráfico del aeropuerto también notó que «era un objeto intensamente brillante que se suponía que no debía estar allí». Se contactó con la Fuerza Aérea de Irán en tiempos del Sha de Persia, y se enviaron dos aviones de combate McDonnell Douglas F-4 Phantom II para verificar el objeto.

Ambos pilotos del interceptor F-4 informaron haber visto el objeto visualmente, también fue rastreado en su radar aerotransportado. Ambos aviones experimentaron instrumentación crítica y la electrónica se desconectó a una distancia de veinticinco millas del objeto. El informe describe cómo el objeto más pequeño, después de separarse del objeto más grande, giró dentro del arco del F-4 y luego recuperó el objeto original. Este incidente duró varias horas.

He aquí un extracto del informe: “Jets de la Fuerza Aérea Iraní y un ovni que jugaba con ellos al ratón y el gato, aparecieron en el radar paralizando sus armas y sistemas electrónicos cuando los aviones intentaron abrir fuego contra él. Cuando el F-4 se acercó a un rango de 25 millas náuticas, perdió toda su instrumentación y sus comunicaciones. Cuando el F-4 se alejó de los objetos, y aparentemente ya no era una amenaza para él, la aeronave recuperó toda su instrumentación y sus comunicaciones. Otro objeto brillantemente iluminado salió del objeto original. El segundo objeto se dirigió directamente hacia el F4.”

En los años 1960 y 1970, EE.UU. ofreció a Irán, la venta de varios cazas pesados de largo alcance, para equipar a su Fuerza Aérea, debido a la amenaza de una expansión de los soviéticos en la región, que se realizó años más tarde en la invasión a Afganistán. Irán compró 225 F-4D, F-4E y RF-4E. Así también como cuarenta de los cazas pesados de largo alcance F-14 Tomcat, pero muchos F-4 iraníes se han vuelto inservibles por el desgaste y la falta de suministro de piezas de recambio y nuevos motores desde EE.UU., a causa del embargo de armas contra Irán.

https://es.wikipedia.org/wiki/ McDonnell_Douglas_F-4_Phantom_ II#Ir%C3%A1n

Los misiles de China y Rusia, un serio problema para los ‘perezosos’ cazas de EEUU.- El nivel de preparación del Mando de Combate de la Fuerza Aérea para una hipotética guerra preocupa al Pentágono. Después de décadas de bombardear blancos prácticamente indefensos desde bases grandes y cómodas, sus numerosos escuadrones se han vuelto ‘perezosos’, considera Forbes. Esta ‘pereza’ en uno de los principales mandos de la Fuerza Aérea, podría hacer que se enfrente a «grandes problemas» en un combate con un «rival de altura», como China o Rusia, sostiene David Axe, especialista militar en su columna para el medio.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210519/los-misiles-de-china- y-rusia-un-serio-problema- para-los-perezosos-cazas-de- eeuu-1112344004.html

OTROS CASOS

Este tipo de “división en dos” también se observó en un incidente ocurrido cerca del aeropuerto de Aguadilla, Puerto Rico en abril de 2013. El incidente fue filmado y el equipo de analistas que trabaja con la Coalición Científica para Estudio de los ovnis, un grupo privado de científicos, analistas militares e investigadores elaboraron un informe analizando el incidente.

En la Base de la Fuerza Aérea de Malmstrom, en marzo de 1967, una base que era responsable de una gran cantidad de armas nucleares, varios testigos militares vieron un ovni rojo brillante flotando justo afuera de la puerta principal. Después de que sucediera eso, se apagaron todos los misiles nucleares, y quedaron completamente muertos. Este incidente no fue aislado y hay múltiples ejemplos.

Objetos que se dividen en dos, que viajan a velocidad imposible para cualquier avión humano, que realizan maniobras imposibles y exhiben otros comportamientos asombrosos, pero no es nada nuevo. Lo más interesante del incidente de Irán es que los objetos parecen saber cuándo intentan dispararles los aviones y pueden evitarlo. Esto sugiere algún tipo de telepatía o precognición.

También es preocupante que intentemos disparar sobre un objeto que no parece estar realizando maniobras amenazantes. Sin duda, su comportamiento representa posibles problemas de seguridad aérea. Hay evidencia que sugiere que los gobiernos del mundo han estado bastante interesados en capturar algunos de estos objetos, y de hecho han tenido éxito pero no han conseguido descifrar toda su tecnología exótica.

https://www.collective- evolution.com/2021/05/18/ufo- paralyzes-weapons-electronic- systems-of-two-iranian- military-jets-who-try-to-fire- upon-it/

AVISTAMIENTOS

¿Son reales?.- Se han registrado avistamientos durante muchos siglos. El primer avistamiento de ovnis se registró en el 1440 a.C. cuando los antiguos egipcios registraron el avistamiento de discos de fuego en el papiro Tuli. Sin embargo, el avistamiento de ovnis más convincente se produjo en abril de 2020, cuando la Marina estadounidense publicó una serie de vídeos de un avión que viajaba a una velocidad hipersónica. Lo persiguieron, intentaron rastrearlo y lo perdieron.

Uno de los principales científicos de la Nasa, el profesor Silvano P. Colombano, ha admitido abiertamente que los extraterrestres habían visitado la Tierra, pero no lo sabemos porque es posible que no se vean como los imaginamos. También argumentó que muchos avistamientos de ovnis no se pueden negar ni explicar.

Según Colombano, hemos estado buscando seres de otros mundos basándonos en nuestras suposiciones, y es posible que no estén muy equivocados. En teoría, solo conocemos nuestra tecnología y, por lo tanto, no podríamos imaginar una tecnología que podría haber sido producida por una civilización más avanzada que ha estado viviendo durante millones de años antes de la existencia de la humanidad.

https://nerdable.com/are- aliens-real-events-that-might- make-you-believe/

NO ES TERRESTRE

Oficiales de la Marina aseguran que los ovnis del Pentágono no son terrestres.- Oficiales retirados de la Marina han hecho una sorprendente revelación, que los avistamientos de ovnis que han violado repetidamente el espacio aéreo, poseen tecnología mil años superior que la de Estados Unidos.

En abril del pasado año, el famoso incidente ‘Tic Tac’ fue uno de los tres vídeos publicados por el Pentágono que mostraban imágenes de fenómenos aéreos inexplicables tomadas por pilotos de la Marina. Al menos seis pilotos encontraron el misterioso objeto mientras volaba a gran velocidad sobre el Pacífico, cerca de México, el 14 de noviembre de 2004. La forma en que se movió ha llevado a la especulación de que era un ovni, y se ha convertido en una pieza clave de evidencia.

Estamos en un momento muy importante de la historia, ya que todas las evidencias parecen demostrar que estamos siendo visitados por civilizaciones de otros mundos, o que ya están entre nosotros desde hace mucho tiempo. Sea como fuere, para los oficiales de la Marina está claro que los ovnis son de origen externo.

https://www. mundoesotericoparanormal.com/ confirmado-oficiales-marina- eeuu-ovnis-pentagono-origen- extraterrestre/

TESTIMONIO DE UN PILOTO

Un expiloto militar dice que vio ovnis diariamente durante un par de años.- Un expiloto de la Marina estadounidense ha afirmado que los encuentros con objetos voladores no identificados fueron comunes durante sus años de servicio militar. Los informes de ovnis se han generalizado después de que el Pentágono confirmó la autenticidad de las imágenes filtradas que muestran un avión interactuando con un objeto misterioso. Desde entonces, el Ejército se ha abierto sobre este tema tabú.

En un nuevo informe de 60 minutos, el expiloto de la Armada teniente Ryan Graves dijo que los avistamientos de ovnis eran parte de su rutina diaria. Graves le dijo al medio que los pilotos que entrenaban frente a la costa atlántica entraron en contacto con objetos no identificados «todos los días durante al menos un par de años».

Graves confirmó que los avistamientos ocurrieron a diario después de que su entrevistador, Bill Whitaker de CBS, expresó su asombro por la afirmación. El expiloto militar dijo que no estaba seguro de qué objetos eran, pero que deberían considerarse una amenaza para la seguridad.

Un encuentro, capturado en una cámara de objetivos por miembros del escuadrón de Graves, muestra un vehículo con forma de esfera que gira y se mueve a alta velocidad, aparentemente sin soltar una columna de escape. Según Graves, los pilotos creen que los objetos desconcertantes son tecnología secreta de Estados Unidos, vehículos de vigilancia de alta tecnología operados por adversarios o algo que no procede de la Tierra. Sin embargo, dijo que pensaba que la explicación más probable era que los objetos no identificados eran de un «programa de observación de amenazas».

https://www.rt.com/usa/524017- ufo-navy-pilot-sightings/

PROGRAMA ESPACIAL SECRETO

El piloto militar Daryl fue reclutado en el programa espacial secreto donde trabajó con Kruger, el Guardián Solar y la Flota Oscura, según informa James Rink. Su carrera militar comenzó en enero de 1999 cuando se unió a la Armada para servir en el batallón de construcción móvil naval 7 donde sirvió en Oriente Medio y así como dos años de servicio en la base de la Fuerza Marítima Conjunta de la Royal Airforce en Saint Mawgan en el Reino Unido.

Durante este tiempo, escoltó a los ejecutivos a la parte subterránea de la base; donde se encontró con seres grises y tecnología exótica que podía escanear sus signos biológicos. También se encontró con Michael Aquino, personas pequeñas en jaulas, y tuvo una discusión con un reptil que resultó en un castigo de esclavitud forzada en las minas de la luna, y luego se vio obligado a aplastar insectos en Marte.

No todas sus experiencias fueron malas, durante cinco días se le otorgó la ciudadanía alemana en su mundo natal e incluso se le dio una esposa alemana, lo que casi nunca sucede con los estadounidenses. Al final de su servicio, fue interrogado a través de la tecnología de espejo y le dijeron algunas cosas que sucederían en el futuro, incluidos disturbios civiles y su aparición en un programa llamado Super Soldier Talk.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/05/18/james-rink- super-soldier-talk-amazing- recall-of-ssp-solar-warden- dark-fleet-kruger-commander- and-pilot/

PERSIGUEN AVIONES

Prueba de que siguen aviones.- El bloguero y cazador de ovnis Scott C. Waring ha revelado otro fenómeno de aspecto extraño detectado desde un avión en los cielos de Karachi, Pakistán. Según un relato de un testigo presencial que aparece en el blog de Waring, el avión navegaba a una altitud de 35.000 pies cuando los que estaban a bordo notaron un objeto redondo blanco brillante en el aire arriba y a la derecha del avión.

El testigo dijo que era difícil discernir la velocidad del objeto y que «podría haber estado flotando o moviéndose lentamente». «Esa es la foto de caza Foo más enfocada en la historia de la investigación ovni» declaró Waring. «La prueba de que todavía están siguiendo aviones y vigilando las actividades de la humanidad.”

https://sputniknews.com/viral/ 202101251081875980-absolute- proof-that-aliens-follow- planes-suspected-foo-fighter- caught-on-film-in-pakistan/

AUSTRALIA

Australiano afirma que tiene pruebas de que son reales.- Los avistamientos de ovnis han aumentado durante la crisis sanitaria, lo que, según los expertos, podría atribuirse a que las personas pasan más tiempo en áreas rurales y ven cosas que nunca antes habían notado. Sin embargo, el Dr. Roger Stankovic, director de Australia y Nueva Zelanda de Mutual UFO Network, dice que hasta el 10% de los avistamientos no tienen una explicación lógica.

Un hombre australiano afirma tener pruebas de que existen, e incluso publicó un vídeo de lo que él cree que es una nave espacial de una civilización externa. George Сsere dijo a los medios locales que estaba volando un dron en Gold Coast, Queensland, cuando de repente se cayó «como si hubiera chocado contra una pared». La colisión estuvo acompañada de una explosión increíblemente fuerte, dijo Csere.

Después de llevarse el dron a casa, revisó las imágenes que capturó y notó un objeto grande desconocido del tamaño de un automóvil. Después de examinar el vídeo varias veces, Csere dijo que llegó a la conclusión de que el dron había chocado contra un ovni. El vídeo, que publicó en línea, muestra un objeto redondo flotando en el cielo. Csere afirma que debajo del lugar donde se vio el objeto misterioso hay un pozo de agua perfectamente redondo sin algas «lo que indica que algo lo perturba».

https://sputniknews.com/viral/ 202105181082928288-aussie- claims-he-has-proof-that- aliens-are-real–video/

PERDIDOS EN EL TIEMPO

Investigador dice que miles de personas desaparecen misteriosamente por culpa de grietas temporales.- Muchas personas han viajado en todo el mundo por placer, negocios, visitar amigos o familiares, o cumplir su sueño de visitar alguna tierra lejana exótica y acogedora, pero hubo algunos que nunca regresaron a su hogar y desaparecieron del mapa, con pistas que parecen no llevar a ninguna parte, escasa evidencia de lo que fue de ellos y, en algunos casos, la falta de cooperación de las propias autoridades, según informa Mundo Esotérico Paranormal.

Los deslizamientos en el tiempo son reales.- Un investigador afirma que miles de personas se pierden en el pasado después de caer por grietas en el tiempo. Rodney Davies dice que es demasiado real el fenómeno de los llamados “deslizamientos en el tiempo”, donde la gente está convencida de que ha viajado en el tiempo.

Davies escribió en 2019 el libro “Deslizamientos en el tiempo: viajes al pasado y al futuro” (Time-Slips: Journeys Into The Past and Future), en que analiza el fenómeno del tiempo y su naturaleza enigmática, y relata las asombrosas experiencias de quienes se han encontrado inexplicablemente, en el ayer o en el mañana.

El investigador británico también sugiere que muchas de las antiguas deidades eran en realidad viajeros en el tiempo, quienes, habiendo descubierto la técnica del deslizamiento del tiempo, regresaron para llevar habilidades prácticas y orientación moral a civilizaciones anteriores, pero descubrieron que su benevolencia egoísta les creaba problemas inesperados. Pero ahora ha ido más allá, y asegura que miles de personas desaparecidas han sido víctimas de grietas temporales.

https://www. mundoesotericoparanormal.com/ investigador-miles-personas- desaparecen-misteriosamente- culpa-grietas-temporales/

¿Por qué hay tantos misterios y eventos inexplicables?.- Conocemos la respuesta a esa pregunta. No nos dicen la verdad porque muchos de nosotros no podemos manejar la verdad. El público en general ciertamente no puede, porque no tiene bases, antecedentes o perspectiva para comprenderlo. No saben que se está librando una guerra por nuestro planeta; por nuestra propia supervivencia. Si se dijera la verdad, se nos doblarían los dedos de los pies, y algún día lo lograremos; pero sabemos que si un avión desaparece en el aire, hay una buena razón para ello. Estamos siendo protegidos.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/05/18/starship-earth- why-are-there-so-many- mysteries-and-unexplained- events/

CONTROL MENTAL

Los científicos diseñan la proteína ‘magneto’ capaz de controlar de forma remota el cerebro y el comportamiento.- En un experimento de 2016, se insertaron proteínas sintetizadas en un virus, y se inyectaron en el cerebro de ratones para controlar finalmente los centros de recompensa y motivación del cerebro mediante campos magnéticos. El profesor de teología advirtió en 1995 sobre las partículas magnetizadas que convertirían a los receptores «en zombis».

https://www.infowars.com/ posts/mind-control-scientists- engineer-magneto-protein- capable-of-remotely- controlling-brain-behavior/

El miedo es el asesino de la mente.- La soga cuelga suavemente alrededor de nuestro cuello. Todos los días, la aprietan más. Para cuando nos demos cuenta de que nos está estrangulando, sería demasiado tarde. Aquellos que, gradual y alegremente, sacrifican su libertad, su autonomía, su individualidad, su medio de vida y sus relaciones en el altar del “bien común”, han olvidado que éste es el patrón seguido por todo régimen totalitario en la historia.

https://www.zerohedge.com/ political/primer- propagandized-fear-mind-killer

Los asesores científicos del Gobierno británico admiten el uso de tácticas de miedo para controlar a las personas.- Los científicos del Reino Unido que trabajan como asesores del Gobierno han expresado su pesar por utilizar lo que ahora admiten ser métodos «poco éticos» para infundir miedo en la población, con el fin de controlar el comportamiento, según un informe. Los comentarios fueron recopilados por la autora Laura Dodsworth, para su libro “A State of Fear”, que explora las acciones del Gobierno británico.

The London Telegraph informa de los comentarios hechos por miembros del Grupo científico de comportamiento, y un subcomité asesor del gobierno. El científico anónimo agrega que «la forma en que hemos utilizado el miedo es distópica». El científico confesó además que “el uso del miedo definitivamente ha sido éticamente cuestionable. Ha sido como un experimento extraño, pero al final, resultó contraproducente, porque la gente se asustó demasiado».

https://www.zerohedge.com/ political/government- scientific-advisors-admit- using-totalitarian-fear- tactics-control-people

http://abundanthope.net/pages/ Political_Information_43/ Government-Scientific- Advisors-Admit-Using- Totalitarian-Fear-Tactics-To- Control-People-During- Pandemic-Report.shtml

Entonces, salgamos del miedo y de la duda, confiemos en que todo encajará y en que vamos a un mundo mejor. Mantengamos la calma y la sensatez, se acabó el tiempo de despertar, pelear, discutir. Preparémonos más bien para el tiempo posterior, cuando tendremos que consolar a nuestros semejantes, cuando tendremos que explicarles lo que se mostrará. No todos podrán comprender esto de inmediato, y darse cuenta de lo que el lado oscuro tenía en mente para nosotros. Y, muy importante, pon pensamientos positivos en el campo morfogenético de la humanidad.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/18/come-out-of-fear- by-stefan-5-18-21/

EL GRAN DESPERTAR

Bienvenidos al Gran Despertar, por el entrenador Jerry.- Hay puntos o marcadores en la historia de la humanidad que son precursores de cambios radicales, tanto en las estructuras sociales como en la ilustración. Todos estamos participando actualmente en un periodo como ese, que se marcará en el calendario de la historia como un tiempo de cambio mundial y de cambio colectivo de nuestra especie.

Una parte de eso, y un precursor importante de este cambio que actualmente está ganando impulso, es la erosión continua de la narrativa oficial, o una colección de narrativas sucesivas, la mayoría de las cuales se han mantenido como una especie de corral para controlar la sociedad a lo largo de caminos predeterminados.

Esta increíble transición geopolítica tendrá un impacto positivo en todos los aspectos de nuestras vida: desde las instituciones bancarias y financieras hasta la industria médica y farmacéutica; desde el transporte y la energía, hasta nuestras futuros comicios, así como nuestro sistema judicial y más allá. Todo cambiará para bien permanentemente y por el amor de Dios. Sin embargo, durante este periodo actual, todavía tiene algo de poder la estructura de Gobierno antigua, antes de su desaparición final.

Cuanto más se desarrolla esta película, más podremos presenciar la genialidad del plan. El objetivo principal de la Coalición parece triple: acabar con el tráfico humano, operar en silencio, detrás de la escena, en modo sigiloso, y limitar el mayor número posible de víctimas, especialmente de ciudadanos privados.

Los ataques cibernéticos y un evento de miedo nuclear falso colapsarían la bolsa de valores y cerrarían Internet. Se espera que el lado oscuro continúe sus ataques cibernéticos durante los próximos dos meses mientras la Coalición continúa desmontanto los sistemas financieros y trayendo el reajuste de las divisas.

El sistema de transmisión de emergencia sería activado por ataques cibernéticos, seguido de la nueva Internet cuántica del Proyecto Odom que inundaría las ondas de radio con redes sociales y documentales sin censura. Los sistemas financieros y de comunicaciones mundiales cambiarían de la oscuridad a la luz.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/15/restored-republic- via-a-gcr-update-as-of-may-15- 2021/

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/15/restored-republic- via-a-gcr-special-report-as- of-may-15-2021/

NO SABEMOS LO QUE VIENE

¿Es la paciencia una virtud?.- La paciencia es como el aire en una habitación sellada. No importa cuánto tenga para empezar, al final se agota. El tiempo y la paciencia se están agotando rápidamente para los supuestos proveedores de inteligencia. Dicen que la información errónea y la desinformación se lanzan para deshacerse de los malos. Si yo fuera un proveedor de inteligencia, estaría pensando mucho sobre qué información le estoy dando a la gente. El karma puede ser devastador para quienes cometen errores.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/18/is-patience-really- a-virtue-by-celticlight-5-18- 21/

Se irán muchos traidores. Charlie Ward dijo que cuatro mil banqueros han sido arrestados en este momento porque se interpusieron en el camino del QFS y consiguieron que todos cambiaran. Son maestros de la obstrucción. Poco ha cambiado desde el 11 de septiembre.

Aunque pensamos que sabemos lo que viene, no sabemos lo que viene en detalle. Vamos a estar tan sorprendidos como todos los demás por algunas cosas y también encantados por muchas cosas. El mundo está obsesionado con lo que está sucediendo ahora, porque el destino de Estados Unidos determina el destino de todas las demás naciones que estamos bajo su influencia. Este proceso es dramático e histórico, y es difícil no emocionarse un poco al ver esto. Sabemos lo que pasará a grandes rasgos. Todas las naciones están regresando. La humanidad está regresando y lo mejor está por llegar.

La mentalidad cambiará a medida que la humanidad en general comience a reconocer la verdad de nuestra realidad. Se abren las puertas, se encienden la luz, y la vista cambia radicalmente. Las mentes envenenadas han creado un mundo insalubre sin nuestro consentimiento. Recuerdo el mantra de Fran: “Basta ya. No consentimos. El poder es nuestro.”

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/05/14/starship-earth- awakening-to-the-great- awakening-and-our-psychoses/

https://youtu.be/adukFAufcX0

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

