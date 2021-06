Colabora con la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA)

Ello explica la repentina crisis de confianza con el Dr. Fauci

T iene conocimiento directo del programa de armas exóticas de China

I nteligencia artificial c hina es capaz de escribir poemas y crear recetas

Anonymous amenaza a Elon Musk por manipular el precio del bitcóin

El próximo informe ovni no será el último paso, según el senador Rubio

El color del río Ganges se vuelve verde, sembrando el pánico en la India

Se acerca el final del juego tras fracasar los ciberataques, dice Sorcha Faal

Una persona que se cree que se encuentra entre los desertores de mayor rango de la historia en Estados Unidos desde la República Popular de China ha estado colaborando con la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) durante meses, escribió Jennifer Van Laar dentro de la comunidad de inteligencia a RedState bajo condición de anonimato.

El desertor tiene conocimiento directo de los programas de armas especiales en China, dicen esas fuentes. La información proporcionada a RedState corrobora y aclara la información del jueves por la noche del periodista Adam Housley. Las fuentes le dicen a RedState que el desertor ha estado con la Agencia durante tres meses y que ha proporcionado un informe extenso y técnicamente detallado a los funcionarios estadounidenses. En la evaluación de la Agencia, la información proporcionada por el desertor es legítima.

Las fuentes dicen que el nivel de confianza en la información del desertor es lo que ha llevado a una repentina crisis de confianza con el Dr. Anthony Fauci, y agregaron que el personal del Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército estadounidense ha corroborado detalles muy técnicos de la información proporcionada por el desertor.

Sorcha Faal ha dicho que se acerca el final del juego porque ha fracasado el intento de arrastrar a Occidente a una nueva normalidad totalitaria y también están fracasando todos los ciberataques a la infraestructura vital de occidente.

Trump denuncia a Fauci y a China en una rara salida pública.- El expresidente atacó duramente el sábado al polémico médico por su manejo de la crisis sanitaria, exigió reparaciones a China y se burló del director ejecutivo de Facebook.

China rechaza las acusaciones.- China ha criticado una investigación estadounidense, diciendo que Washington no está interesado «en descubrir la verdad, no quiere ninguna investigación científica, esto es sólo un juego político, un intento de echar la culpa a otros y arrojar fuera de su responsabilidad».

Un estudio alemán descubre que el bloqueo no tuvo ningún efecto.- Un importante nuevo estudio realizado por científicos alemanes de la Universidad de Munich ha descubierto que los bloqueos no tuvieron ningún efecto. Los estadísticos de la Universidad de Munich no encontraron “ninguna conexión directa entre el bloqueo alemán y la caída de las tasas en el país”, informa el Telegraph.

C HIN A

El «sol artificial» de China establece un récord mundial de 120 millones de grados durante 101 segundos.- El objetivo de China es desarrollar fuentes de energía limpia a través de la tecnología de fusión nuclear de próxima generación. Los investigadores chinos han logrado un nuevo récord mundial después de que los científicos desarrollaron un «sol artificial» e hicieron funcionar el dispositivo el viernes a una temperatura récord de 120 millones de grados Celsius durante más de cien segundos. El experimento se llevó a cabo en el Instituto de Física del Plasma de la Academia de Ciencias de China (ASIPP) en Hefei, China.

Inteligencia artificial de China es capaz de escribir poemas y generar recetas.- Los especialistas de la Academia de Inteligencia Artificial de Pekín (China) presentaron esta semana el modelo de procesamiento de lenguaje natural más sofisticado del mundo, que utiliza 1,75 billones de parámetros para simular el habla conversacional, escribir poemas, comprender imágenes e incluso generar recetas, recoge el periódico South China Morning Post.

El 6-G llegará en 2030.- La comercialización mundial de la tecnología 6-G podría comenzar hacia 2030, según un grupo creado hace dos años por iniciativa del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China.

Biden dice que son EE.UU. y Europa (y no China) quienes deben establecer las reglas.- Son EE.UU. y Europa, y no China, quienes deben establecer las normas del comercio internacional y de la tecnología, afirmó el presidente en un artículo para The Washington Post, publicado este sábado, en víspera de su visita al Viejo Continente. El presidente subrayó que las principales democracias del mundo podrán ofrecer una «alternativa de alto nivel» al gigante asiático para mejorar «unas infraestructuras físicas, digitales y sanitarias que sean más resistentes y apoyen el desarrollo mundial.«

MUNDO DIGITAL

Llega Windows 11.- Microsoft podría presentar al público su sistema operativo de próxima generación. Se espera que la compañía de Bill Gates ofrezca detalles del nuevo sistema operativo en un evento virtual que se celebrará el 24 de junio. En mayo, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, declaró en la conferencia tecnológica Build 2021 que sus empleados están trabajando en «una de las actualizaciones más importantes de Windows de la última década».

El bitcóin será una moneda de curso legal en El Salvador.- El Salvador quiere ser la primera nación del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, comunicó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Anonymous amenaza a Elon Musk por manipular el precio del bitcóin, y mostrar «desprecio por una persona promedio trabajadora».- Los miembros del grupo afirmaron que, al leer comentarios en la cuenta de Twitter del empresario, «parece que los juegos que ha jugado con los criptomercados han destruido vidas». El grupo de ciberactivistas Anonymous publicó este sábado un vídeo en el que amenazó al director general de Tesla y SpaceX, Elon Musk, cargando contra el empresario por las manipulaciones del valor del bitcóin.

NOTICIAS CURIOSAS

El color del río sagrado Ganges se vuelve verde en la India, sembrando el pánico entre los residentes de Uttar Pradesh.- El Ganges se considera un río sagrado en la India y miles de personas se bañan a diario en él. Según el gobierno indio, existen alrededor de 4.500 aldeas a orillas del Ganges, que pasa por varios estados del país. El río sagrado Ganges ha cambiado de color a verde, lo que ha provocado el pánico entre los habitantes del Estado de Uttar Pradesh. Según los lugareños, el río se vuelve verde claro durante la temporada de lluvias debido a la fuerte afluencia de musgos y líquenes de estanques y lagos. Pero esta vez, el cambio de color ha sido en mayor medida. Huele mal y la gente está sufriendo.

Diseñan un revolucionario laboratorio flotante vertical para estudiar las peligrosas aguas del Círculo Polar Antártico.- Impulsado únicamente por la corriente circumpolar, el Polar Pod navegará alrededor de la Antártida durante tres años llevando a cabo una serie de investigaciones y mediciones. El renombrado científico y explorador francés Jean-Louis Étienne, que hiciera historia al convertirse en el primer hombre en alcanzar el Polo Norte en solitario en 1986, ha diseñado un enorme y revolucionario laboratorio flotante concebido específicamente para soportar las peligrosas aguas del Círculo Polar Antártico.

AERONÁUTICA

United Airlines ordena aviones supersónicos por valor de tres mil millones.– United Airlines, Inc. está volando hacia el mundo de los viajes supersónicos y ha anunciado un acuerdo comercial con la compañía aeroespacial Boom Supersonic con sede en Denver para agregar 15 aviones de pasajeros supersónicos con la opción de comprar 35 en una fecha posterior. United dijo que los aviones tienen una capacidad de Mach 1,7, casi el doble de la velocidad de los aviones de pasajeros más rápidos. Viajará de Newark a Londres en solo tres horas y media, de Newark a Frankfurt en cuatro horas y de San Francisco a Tokio en sólo seis horas.

Helicóptero de mochila eléctrica.- La startup CopterPack, con sede en Australia, publicó un nuevo vídeo en YouTube de lo que parece ser un helicóptero de mochila eléctrico volando por primera vez. El fuselaje liviano está construido con un panel de fibra de carbono, con dos hélices a cada lado del operador, elevando a la persona en el aire. El vídeo muestra el vuelo y lo estable que es el helicóptero de mochila eléctrica, todo gracias a su piloto automático auto-nivelante. A juzgar por el vídeo, no hay rotor de cola, ya que el operador ajusta las dos hélices principales con un joystick para controlarlas.

El próximo informe ovni no será el último paso, en una investigación sobre misteriosos encuentros, dice Rubio.- El senador republicano instó a no dejar que el ‘estigma’ ovni se interponga en el camino de la seguridad nacional del país. El senador republicano de Florida, Marco Rubio, dijo que el próximo informe sobre fenómenos aéreos no identificados que el Ejército estadounidense ha presenciado y grabado en cinta no será el último paso en una investigación seria sobre el asunto. “Hombres y mujeres a quienes hemos confiado la defensa de nuestro país están informando de encuentros con aeronaves no identificadas con capacidades superiores”, dijo Rubio a Fox News. «No podemos permitir que el estigma de los ovnis nos impida investigar esto seriamente. El próximo informe es un paso en ese proceso, pero no será el último», agregó.

MENSAJE DE JAMES GILLILAND

El núcleo galáctico o Sol Central está conectado a todos los demás soles, y la conciencia y la energía fluyen por esas conexiones volviéndose exponencialmente más fuertes. ¿Sabías que existen seres de luz en el Sol? La Nasa tiene fotos de ellos, y están repletos a lo largo de nuestra historia antigua, conocidos como los dioses del Sol. Nuestro Sol nos está bombardeando con una expulsión tras otra de masa coronal (CME).

La resonancia Schuman se ha elevado en su escala. Hay explosiones en varios volcanes o montañas inactivos, descargas de presión y una serie de terremotos. Vamos a ver muchos síntomas, dolores, molestias, letargo extremo junto con arrebatos emocionales a medida que estas energías continúan entrando. Algunos llaman a esto enfermedad de la ascensión. En la comunidad espiritual se le llama enfermedad energética. Demasiada energía entrando, reprimiendo los chakras con bloques y sin poder conectar a tierra.

Habrá un aumento en el clima severo, rayos y tormentas nunca antes vistas. También habrá un aumento en la actividad sísmica y volcánica a nivel mundial. Mientras hablamos, la gente está huyendo de nuevas erupciones. A escala política estamos ascendiendo en los últimos días de los tiranos. No son frecuencias específicas de las energías de la nueva tierra, sus acciones se están dando a conocer para que todos las vean y su karma se está acelerando.

Finalmente está aquí, un evento que tantas personas de carácter moral e integridad han estado esperando. El despliegue ha comenzado. Aunque ya se han realizado muchos arrestos y los tribunales militares han enviado justicia, finalmente está saliendo a la luz en la arena pública. Aquellos que han estado mirando el teatro con ojos perspicaces se han estado rascando la cabeza.

En los días venideros prevalecerá la luz. Lo que está presionando a la Tierra es una fuerza imparable. El Gran Espíritu y los hermosos sirvientes del Creador dentro de toda la Creación están presionando exponencialmente junto con los espirituales y tecnológicamente avanzados de fuera del mundo. Los benévolos seres de la Tierra Interna también están participando en el despertar, la sanación y la liberación planetaria. Los sombreros blancos, o lo que algunos llaman patriotas, son el equipo de tierra, aunque no sepan de dónde viene su inspiración. Todos tenemos que ponernos del lado correcto de la cerca y hacer nuestra parte.

DE LA TIRANÍA A LA LIBERACIÓN

Con todo este caos extremo que está ocurriendo actualmente, muchos no se dan cuenta de que procede de una estructura de control mundial. La humanidad está teniendo sus propios patrones de víctima utilizados en su contra y manipulados en tormentas emocionales de odio y violencia al servicio de las mismas personas contra las que dicen estar, completamente ignorantes de sus controladores según Teri Wade.

Lo que muchas personas no se preguntan es quiénes son los divisores. ¿Quiénes son los especuladores que se sientan en la cima de la pirámide de la guerra y de la enfermedad? Son dueños de sus religiones, políticos, medios de comunicación y sistemas monetarios. Lo que muchos no entienden es que también son dueños de tu mente, y lo último que quieren es que te tomes la pastilla roja.

Esta información que está causando el despertar humano es la píldora roja. Incluso cuando crees que sabes la verdad, siempre hay capas de operaciones, giros y vueltas, manipulación y operaciones psicológicas diseñadas para manipular tus creencias. Estos controladores de fuera del mundo han hecho un trabajo brillante al dividir a la humanidad, incluida la financiación de ambos lados de cada guerra que se remonta a Napoleón. Estos controladores se esconden detrás del disfraz de la religión que demoniza y patrocina el daño fuera de la Ley Universal sobre la especie humana. ¡Nuestra historia ha sido una gran manipulación!

La única forma en que la humanidad va a ir más allá de esta esclavitud por parte de estas entidades de fuera del mundo y su agenda oscura es revelándola. Necesitamos superar esta realidad de baja vibración que ha puesto un velo sobre nuestros ojos. Esta transición actual y el caos global que estamos experimentando finalmente nos liberarán de esta tiranía. Necesitamos borrar el pasado y la ignorancia y sanar el trauma colectivo. Revelar nuestra historia y cuán verdaderamente se ha desarrollado todo en la Tierra es la solución para la paz mundial.

Necesitamos saber quién está y ha estado perpetuando este miedo, culpa, indignidad, separación de clases, etc. ¿y quiénes son estas jerarquías de poder y riqueza? Todo se remonta a nuestra verdadera historia antigua y esa historia lleva al mundo. La gente necesita saber que se ha librado una guerra durante millones de años por el control total de la Tierra entre los Anunnaki, los Draconianos y varias razas benevolentes, incluidos los Pleyadianos. Hasta el día de hoy hemos estado bajo la Ley Draconiana o lo que algunas personas llaman la rejilla o red Draconiana, Arconiana.

¿Por qué hay tanto dolor, sufrimiento, sacrificio, guerra, enfermedad, racismo y muerte sin sentido? Todos estos actos inhumanos están patrocinados por estas entidades no humanas y ajenas al mundo. Básicamente, ha habido una guerra total contra la Creación por parte de estos enfermos y su agenda antihumana. Es hora de despertar y crecer, y acabar con la ignorancia. Esta es la solución a la libertad personal.

La increíble dispersión mal administrada de la riqueza y la esclavitud humana debe ser contada con sinceridad, de lo contrario, continuará. La revelación de estas entidades maniobrables invisibles conocidas como Arcontes necesita ser revelada. Esta información en particular será extremadamente difícil para muchos. Habrá ese momento en que se le dirá a la humanidad que hemos sido manipulados, esclavizados por alguna influencia muy oscura y negativa de fuera del mundo. Estos Arcontes son los titiriteros detrás de la mega élite que toma las decisiones de los banqueros, los políticos y la mayoría de los líderes religiosos, y todos los que harán lo que quieran. Nos han lavado el cerebro para jugar su juego siniestro, pero su juego está a punto de terminar.

Lo que es difícil de entender para muchos es que esta guerra galáctica ha estado ocurriendo en la 4ª dimensión y ahora se está extendiendo en 3D, por lo tanto, nuestra situación actual. Es por eso que escuchas a muchos decir «la guerra ya se ganó», ahora se está desarrollando en nuestra realidad, es nuestro turno. Pero todos sabemos que es mucho más complicado que esta explicación. Esta guerra galáctica está siendo librada por estos Draconianos y otras razas ET negativas contra los Pleyadianos, Arcturianos y Andromedanos, etc., que en última instancia, limpiará y liberará a la Tierra de su control. La Tierra es la última fortaleza y estamos viendo a estos Arcontes el último último aliento agonizante. Estamos viendo el desmoronamiento actual de esta rejilla draconiana moribunda.

Esta es una guerra transdimensional, y ya se ha ganado. Estos ejércitos de Dios son multidimensionales y tienen sus naves. Algunas de estas naves son físicas, energéticas o de luz magnetizada. Al igual que sus naves, algunos de estos seres son físicos, energía de luz pura o cuerpos de luz magnetizados. No necesitan preocuparse por las naves y las carreras extraterrestres que se avecinan, deben preocuparse por las que ya han estado aquí. Estas razas ET negativas que salieron de la Ley Universal están siendo retiradas, algunas están siendo rehabilitadas y otras son enviadas de regreso a su planeta de origen y algunas serán recicladas de regreso a la Fuente.

Hay muchos jugadores en esta empresa monumental por la Liberación de la Tierra. Los Pleyadianos, que tienen un importante acervo en genética humana, animal y vegetal y fueron los principales terraformadores de la Tierra en nuestro pasado antiguo, que también crearon las colonias de Mu, Lemuria y la Atlántida, tendrán un papel importante en el proceso de restauración de la Tierra. La Tierra nunca tuvo la intención de ir en una dirección negativa. Estaba destinado a ser un Edén donde todos los habitantes pudieran evolucionar a su máximo potencial. La Tierra fue secuestrada y la Tierra está a punto de reconciliarse. Estamos viendo fotos e increíbles capturas de naves que llegan por todo el mundo y esto es solo el comienzo. ¡Abróchense el cinturón de seguridad!

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)