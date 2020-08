Hay muchos políticos que respaldan esta revelación

Twitter censura miles de cuentas y Facebook hará lo mismo

Las grandes ciudades se están convirtiendo en zona de guerra

Los estudiantes creen que los padres fundadores fueron ‘villanos’

Un S heriff de Washington desaf ía la orden sobre las máscaras

Las élites ricas compran islas privadas para aislarse de la crisis

La guerra financiera contra China podría golpear al dólar USA

Las predicciones sobre la muerte del dólar son muy exageradas

El oro alcanza su máximo histórico de 1.945 dólares la onza troy

El Bitcoin supera los diez mil dólares por primera vez desde junio

Un ex-ejecutivo del FMI habla de un evento mundial ‘ explosivo ’

Se está acelerando la desintegración del viejo sistema financiero

El cielo descarga su ira eléctrica contra la Estatua de la Libertad

Nuevas maniobras navales de Francia y Egipto contra Turquía

Egipto está indignado con Etiopía por cerrar su presa del Nilo

El Pentágono encontró “vehículos no fabricados en esta tierra”

La semana pasada, Twitter suspendió permanentemente miles de cuentas asociadas con el movimiento de conspiración, conocido como Q, alegando que sus mensajes podrían causar daño y violar la política de la compañía. Es la primera vez que una red social toma medidas tan extremas para eliminar contenido afiliado a Q, que se ha vuelto cada vez más popular en Twitter, Facebook y YouTube.

Se informa de que Facebook se está preparando para tomar medidas similares. En mayo, la red social ya eliminó cinco páginas, veinte cuentas y seis grupos afiliados a Q, diciendo que habían violado su política contra el “comportamiento inauténtico coordinado”. En 2018, la plataforma Reddit también prohibió varios grupos centrados en Q.

Según una portavoz de Twitter, citada por The New York Times, en unas semanas la empresa ha eliminado siete mil cuentas que publicaron material de Q, y habían estado cada vez más activas y que habían participado en campañas coordinadas de acoso en la red social.

La información de Q asegura que el presidente Trump está librando una batalla secreta contra un poderoso grupo de demócratas y celebridades involucradas en rituales satánicos y pederastia. Sin embargo, la suspensión de cuentas no impedirá que Q funcione. Es una multiplataforma y se adapta muy bien a los cambios de los ecosistemas mediáticos.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/361229-qanon- teoria-conspiracion-amenaza- eeuu

EVENTO ‘EXPLOSIVO’

Un ex-alto ejecutivo del FMI habla de un acontecimiento financiero ‘explosivo’ que podría hacer colapsar el mercado del viejo dólar. Zhu Min, que fue subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional entre 2011 y 2016, asevera que existe un riesgo creciente de pérdida repentina de confianza en el dólar.

El estatus del dólar fiduciario como moneda mundial dominante corre riesgo de erosionarse debido a la creciente deuda del Gobierno, estima Zhu Min que actualmente es jefe del Instituto Nacional de Investigación Financiera de la Universidad de Tsinghua en Pekín, en declaraciones al “South China Morning Post”.

En la misma línea, Michael Every, estratega global de Rabobank, señala que el uso de la política monetaria para hacer frente al déficit público podría causar “el colapso de la hegemonía monetaria” del dólar, ya que las personas “pierden la fe en él”.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/361095-evento- explosivo-colapsar-dolar-fmi

Sin embargo es posible que las predicciones sobre la caída del dólar sean probablemente prematuras y exageradas. Los gobiernos han apuntado al efectivo y desean movernos hacia una sociedad sin dinero donde controlen cada uno de nuestros movimientos mientras que la inflación está a punto de levantar su cabeza fea a medida que las monedas se degradan.

https://www.zerohedge.com/ markets/wilds-are-predictions- dollars-demise-premature

DESINTEGRACIÓN

Se acelera la desintegración del sistema financiero. Las instituciones escleróticas y ocultas optimizadas para la estabilidad lineal y el crecimiento permanente simplemente no están diseñadas para adaptarse al cambio no lineal y a la interrupción del crecimiento permanente. Estamos a punto de descubrir cómo se ve una economía cuando arrojas a millones al desempleo durante la noche. El sistema parece estable hasta que aparezca un catalizador que lo empuje al acantilado.

https://www.zerohedge.com/ markets/why-unraveling-will- accelerate

Fallo sistémico.- Los números nos dicen que la recuperación económica está muerta y las empresas están fallando a un ritmo asombroso. A pesar de que las condiciones económicas eran absolutamente terribles durante el mes de junio, los principales medios de comunicación insistieron en que la economía se estaba recuperando y que el mercado de valores seguía subiendo en cada indicio de buenas noticias. Pero ahora la narrativa de “recuperación económica” está completamente muerta, porque los números muestran que la economía se está moviendo rápidamente en la dirección equivocada.

https://www.zerohedge.com/ economics/numbers-tell-us- economic-recovery-dead-and- businesses-are-failing- staggering-pace

El principal economista de Obama advierte de riesgo catastrófico.- El exsecretario del Tesoro y el director del Consejo Económico Nacional de Obama, Larry Summers, dice que nunca ha visto una recuperación más incierta, especialmente si el Congreso no actúa “fuerte y rápidamente” para mantener el estímulo durante la crisis.

https://www.zerohedge.com/ political/obamas-top- economist-warns-catastrophic- risk-economy-if-stimulus- lapses

Guerra financiera.- El fundador de “Bridgewater Associates” Ray Dalio, habló con la presentadora de “Sunday Morning Futures”, Maria Bartiromo, advirtiendo que la guerra financiera contra contra China podría golpear al dólar. “Hay una guerra comercial, hay una guerra tecnológica, hay una guerra geopolítica, y podría haber una guerra de capitales”, dijo y agregó que podría estallar una guerra de capitales si Washington prohíbe las inversiones en China.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/ray-dalio-warns- capital-war-between-us-and- china-would-hit-dollar

RÉCORD DE ORO

El oro alcanza su máximo histórico.- La cotización del oro batió este lunes un récord en las transacciones asiáticas, confirmando su condición de valor refugio en tiempos de tensiones, aunque la caída del dólar también ha contribuido a su subida. El oro cotizó este lunes a 1.945,26 dólares la onza troy poco después de las once de la mañana.

https://es-us.finanzas.yahoo. com/noticias/oro-valor- refugio-alcanza-cimas-hist%C3% B3ricas-151302233.html

Causas de la fiebre del oro.- Durante siete semanas el oro ha ido aumentando su cotización con la crisis sanitaria de fondo, y ahora ha alcanzado su máximo debido a las tensiones geopolíticas que se están viviendo entre China y EEUU. Esto ha convertido al oro en un activo más atractivo que los demás.

https://mundo.sputniknews.com/ economia/202007271092221742- un-experto-explica-a-que-se- debe-el-maximo-del-precio-del- oro/

170 toneladas de oro fueron entregadas en el Comex.- La entrega física en el mercado de futuros de oro más grande del mundo, el Comex en Nueva York, ha alcanzado máximos históricos este año desde que comenzó a subir el 23 de marzo.

https://www.zerohedge.com/ markets/record-170-tons- physical-gold-were-just- delivered-comex-heres-why

Wall Street abre en verde.- Wall Street abrió este lunes en verde y el Dow Jones avanzaba 0,35% en una semana que estará marcada por la publicación de resultados de grandes empresas como Apple, Facebook, Amazon o Alphabet (Google), que cosechaban ganancias.

https://es-us.finanzas.yahoo. com/noticias/wall-street-abre- verde-dow-142708514.html

El Bitcoin supera los diez mil dólares por primera vez desde inicios de junio. Esto se da tras semanas de negociación en rangos estrechos. En la jornada de la semana pasada alcanzó un máximo de diez mil dólares el domingo 26 de junio, sin embargo, la moneda ha estado sufriendo caídas de valor constantes este año.

https://es-us.finanzas.yahoo. com/noticias/bitcoin-supera- 10-mil-d%C3%B3lares-193749890. html

DISTURBIOS CALLEJEROS

Guerra en las ciudades.- Los disturbios civiles que presenciamos en Estados Unidos este fin de semana fueron extremadamente alarmantes. Durante algunas semanas, parecía que disminuyó el caos, pero en los últimos días ha habido un resurgimiento dramático. En las últimas 48 horas, ha habido erupciones de violencia en ciudades importantes como Seattle, Portland, Atlanta, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Oakland, Louisville, Austin y Richmond.

https://www.zerohedge.com/ political/americas-major- cities-are-being-turned-war- zones-and-its-not-going-end- november

Un Sheriff de Washington insta a desafiar la orden de las máscaras.- Un Sheriff del estado de Washington llamado Robert Snaza instó a los residentes a desafiar el mandato estatal del gobernador Jay Inslee que exige que las personas lleven máscaras en público, declarando: “No seas una oveja”, según las imágenes publicadas por un fotógrafo del Daily Chronicle.

https://nypost.com/2020/06/25/ washington-state-sheriff- urges-residents-to-defy-mask- order/?fbclid=IwAR33SMr6qgk3R- qXRWGALyQD8Jx- sweu6gRhcgxxypIB8jEfSOeTuCcuKv Y

El cielo descarga su ira contra la Estatua de la Libertad.- Un espectacular vídeo muestra el momento en el que un rayo impacta varias veces sobre la Estatua de la Libertad, símbolo del país y del sueño americano, durante una fuerte tormenta eléctrica que se registró esta semana en Nueva York. “El mejor video de mi vida”, comentó en Twitter el autor de la grabación, que acumula ya más de 134.000 ‘me gusta’ y alrededor de 42.000 ‘retuits’.

https://actualidad.rt.com/ viral/361151-video-rayo- impactar-estatua-libertad

https://mundo.sputniknews.com/ increible/202007261092213488- el-cielo-descarga-su-ira- contra-la-estatua-de-la- libertad-en-eeuu–video/

Los estudiantes dicen que los padres fundadores fueron ‘villanos’.- El resultado de una encuesta de Fox News demostró que los estadounidenses menores de treinta años tienen más probabilidades que otros grupos de edad de describir a los Padres Fundadores como ‘villanos’. “Lograron muchas cosas, pero muchas de ellas no fueron muy buenas”, dijo un estudiante. “Villanos, porque tenían esclavos“, respondió otro cuando se le preguntó.

https://www.zerohedge.com/ political/watch-students-say- founding-fathers-are-villains

Las élites ricas compran islas privadas para aislarse de la crisis.- La demanda de islas privadas está aumentando a medida que las élites ricas escapan de las ciudades. El Financial Times habló con agentes inmobiliarios que dicen que la demanda de escondites privados en el Pacífico Sur, el Caribe y partes remotas de EEUU y Europa se está convirtiendo en una gran demanda.

https://www.zerohedge.com/ personal-finance/wealthy- elites-buy-private-islands- isolate-coronavirus-storm

Bill Gates quiere fabricar doscientos millones de vacunas para junio.- El cofundador de Microsoft sostiene en una carta enviada al presidente surcoreano que está impresionado por la respuesta dada por Corea del Sur. Asegura que la empresa surcoreana que él financia podría fabricar doscientos millones de dosis de vacuna para junio.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/361146-gates- afirma-empresa-surcoreana- fabricar-vacuna

HISPANOAMÉRICA

El presidente de Chile retira pensiones.- Un día después de su aprobación en el Congreso el presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó este viernes la ley que permite el retiro anticipado de hasta el 10% de los fondos privados de pensiones, en medio de una gran expectativa de la población tras cuatro meses de crisis económica.

https://es-us.finanzas.yahoo. com/noticias/presidente-chile- promulga-hist%C3%B3rica-ley- retiro-anticipado-pensiones- 003807799.html

España aprueba un crédito de 35 millones de dólares para Honduras.- Miles de hondureños del denominado Corredor Seco, en una región empobrecida, tendrán acceso a tecnología y asistencia productiva a través de un crédito aprobado por el Gobierno de España a Honduras.

https://es-us.noticias.yahoo. com/espa%C3%B1a-aprueba-cr%C3% A9dito-35-millones-002000245. html

Negociación de quita de la deuda ecuatoriana.- La negociación sobre una quita de 1.500 millones de dólares de la deuda externa ecuatoriana “avanza conforme el programa establecido”, aseguró el Ministerio de Finanzas, a una semana de que concluya la fecha límite y sin que haya convencido aún al porcentaje necesario de sus acreedores de sumarse a la iniciativa.

https://es-us.finanzas.yahoo. com/noticias/negociaci%C3%B3n- quita-deuda-ecuatoriana- semana-000830838.html

TENSIÓN BÉLICA

Grecia amenaza a Turquía.- Días después de que el Departamento de Estado advirtió a Turquía sobre sus planes de exploración y perforación de reservas de gas en aguas entre Chipre y Grecia, que Atenas declaró ‘ilegal’ debido a los cortes en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Grecia, la Unión Europea también puso a Turquía en aviso, advirtiendo que podría avanzar con sanciones.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/turkey-rejects- us-eu-calls-cease-east-med- gas-exploration-greece- threatens-military

Francia y Egipto realizan ejercicios navales contra Turquía.- El sábado, las fuerzas navales egipcias y francesas realizaron simulacros navales en el Mediterráneo oriental, con la participación de las fragatas fantasmas egipcia y francesa (ACONIT). Estos ejercicios navales conjuntos también se producen en un momento en que Egipto, Grecia, Francia y Chipre están en desacuerdo con Turquía por la intervención de este último en Libia.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/message-turkey- france-egypt-conduct-joint- naval-exercises-mediterranean

Egipto está indignado con Etiopía.- Hace una semana, Etiopía dio el paso enormemente controvertido de iniciar el llenado del embalse detrás de la ‘Gran Presa del Renacimiento de Etiopía’, enfureciendo aún más a Egipto, que dice que el proyecto devastará su economía, su agricultura y su ecosistema ligado con el Nilo río abajo.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/nile-ours- ethiopia-foreign-ministry- tweet-outrages-egypt-giant- upstream-dam-being

El Pentágono encontró “Vehículos no fabricados en esta tierra”.- Una unidad secreta que opera dentro del Departamento de Defensa y está encargada de investigar objetos voladores no identificados, hará públicos algunos de sus hallazgos después de que se revele que el Pentágono ha sido informado recientemente sobre “vehículos de fuera del mundo, no fabricados en esta tierra. Pronto comenzará a dar informes actualizados semestrales sobre su investigación al Comité de Inteligencia del Senado, informa “The New York Times”.

https://www.zerohedge.com/ technology/pentagon-found- vehicles-not-made-earth-rubio- hopes-its-alien-not-chinese

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)