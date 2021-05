Sospecha de truco en los sistemas operativos

H ay un módulo de software espía ‘keylogger’

La buena noticia es que se puede desactivar

La gente sufre pobreza y falta de vivienda

El dólar ha estado cayendo durante un año

La UE ha logrado equilibrar su presupuesto

Estamos viviendo una economía en caída libre

China está comprando oro de forma masiva

La ignorancia es la verdadera enfermedad del mundo

Cae dogecoin después de que Elon Musk lo llama un ‘ajetreo’

Se restablece la ruta del tren Chile-Bolivia después de 16 años

Fotografiada en alta resolución la Piedra Negra de la Kaaba

Todos los fanáticos de bitcoins, criptomonedas y Tor deben saber que ha instalado en secreto un registrador de pulsaciones de teclas de puerta trasera en todos los sistemas operativos de Windows para que el lodazal sepa todo sobre sus transacciones de bitcoins. Windows 10 escucha en secreto todo lo que dices y registra todas tus pulsaciones con un registrador de teclas oculto que se carga a Microsoft, según Ethan Huff.

Escondido dentro del software del sistema operativo Windows 10 de Microsoft hay un módulo de software espía keylogger que registra las pulsaciones de teclas y las voces de los usuarios y envía estos datos privados directamente a una central.

Un keylogger o ‘registrador de teclas’ es un tipo de software o un dispositivo hardware específico que se encarga de registrar las pulsaciones que se realizan en el teclado, para posteriormente memorizarlas en un fichero o enviarlas a través de internet. Suele usarse como malware del tipo daemon, permitiendo que otros usuarios tengan acceso a contraseñas importantes, como los números de una tarjeta de crédito, u otro tipo de información privada que se quiera obtener.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Keylogger

WINDOWS 10

Otra característica de una plataforma de software que fue diseñada originalmente por el multimillonario Bill Gates, el complemento del registrador de teclas de Windows 10 supuestamente estaba «destinado a pruebas, no al uso diario». Y, sin embargo, esto último es en lo que se convirtió, aunque la mayoría de los usuarios no tienen ni idea de que existe.

Microsoft admitió a regañadientes cuando se le presionó que «podemos recopilar información de voz» y «caracteres escritos» de los usuarios sin su conocimiento o consentimiento expreso. Ahora sabemos que la corporación con sede en Washington está haciendo precisamente eso. “Dije que ‘dudo seriamente que las peores características del software espía permanezcan en el producto terminado’”, escribió el editor colaborador de PC World, Lincoln Spector. «Estaba equivocado.»

La sección «Preguntas frecuentes sobre voz, escritura, escritura y privacidad» de Windows 10 admite que cuando un usuario interactúa con un dispositivo Windows al «hablar o escribir, Microsoft recopila información de voz, y escritura, incluida información sobre su Calendario y Contactos.” La declaración de privacidad de Microsoft reitera esto, aunque contiene todo tipo de información adicional en forma de 17.000 palabras que requiere algo de tiempo y esfuerzo para leerla detenidamente.

DESACTIVACIÓN

La buena noticia es que la función de registro de teclas de Windows 10 se puede desactivar, o eso parece. Al hacer clic en Configuración en el panel izquierdo del menú Inicio, seguido de hacer clic en el botón Privacidad, un usuario de Windows 10 encontrará un cuadro de selección para desactivarlo, todo en la parte inferior, por supuesto.

«Una vez en Privacidad, vaya a la sección General y desactive Enviar información a Microsoft sobre cómo escribo para ayudarnos a mejorar la escritura en el futuro», explica Spector. «Mientras está allí, examine las otras opciones y considere si hay algo más aquí que desee cambiar».

Para evitar que Windows 10 recopile su discurso, también debe ir a la sección Discurso, entintado y escritura y hacer clic en Dejar de conocerme. Esta misma área contiene opciones para impedir que Microsoft recopile datos de su cámara, micrófono, contactos y calendario. “Ojalá tuviera esa capacidad en Android”, señala Spector, sugiriendo que los teléfonos inteligentes son propensos a espionaje similar sin la opción de desactivarlo.

Microsoft también se ha jactado de ser una de las principales corporaciones responsables de «rehacer la economía china». Mientras tanto, Microsoft está aplicando silenciosamente tecnologías de espionaje como esta que harían sonrojar de envidia incluso al comunista chino más extremista.

https://humansarefree.com/ 2021/03/creepy-bill-gates- strikes-again-windows-10- secretly-listens-to- everything-you-say-and- records-all-your-keystrokes- with-registrador-de-teclas- oculto-que-sube-a-microsoft. html

NOTICIAS BREVES

Cae el dogecoin después de que Elon Musk lo llama un ‘ajetreo’.- El dogecoin perdió más de un tercio de su precio el domingo, después jefe de Tesla y partidario criptomoneda Elon Musk lo calificó como “prisa o ajetreo” durante el programa de televisión “Saturday Night Live”.

https://www.reuters.com/ technology/dogecoin-spotlight- cryptocurrency-backer-musk- makes-snl-appearance-2021-05- 07/

Elon Musk admite tener síndrome de Asperger.- El empresario tiene síndrome de Asperger, una condición que, si bien afecta la interacción social y la capacidad para planificar el futuro, también ayuda a desarrollar estrategias alternativas y permite recordar gran cantidad de información. Según la Confederación Asperger de España, este síndrome afecta la interacción social, así como la comunicación y la capacidad para planificar el futuro, pero al mismo tiempo ayuda a generar estrategias alternativas, promueve el perfeccionismo y permite recordar gran cantidad de información. En la infancia, «las personas con este síndrome son, generalmente, extremadamente buenas en las habilidades de memoria, y muchos sobresalen en matemáticas y ciencia».

https://actualidad.rt.com/ actualidad/391600-elon-musk- admite-tener-asperger

SURAMÉRICA

Se restablece la ruta del tren Chile-Bolivia después de 16 años.- Los operadores de líneas ferroviarias están restableciendo un sistema de trenes para llevar las exportaciones bolivianas a los puertos del Pacífico de Chile por primera vez en 16 años, con la esperanza de un aumento en el comercio regional.

https://www.reuters.com/world/ americas/chile-bolivia-train- route-being-re-established- after-16-years-2021-05-09/

El mundo puede quedarse sin cobre.- Un estratega de materias primas del Bank of America advirtió que los inventarios medidos en toneladas se encuentran en niveles vistos hace más de una década. Esto puede hacer que el cobre suba sobremanera y lleva a pensar a los analistas que el metal se convierta en «el nuevo petróleo». Chile es el mayor productor mundial de cobre.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210509/es-el-nuevo-petroleo- por-que-el-mundo-puede- quedarse-sin-cobre-1112018065. html

36 pueblos indígenas piden «¡basta de terricidio!» en Argentina, en una marcha de dos mil kilómetros.- Son mujeres de las 36 naciones originarias que pueblan el territorio argentino. Comenzaron a caminar el 14 de marzo desde diferentes puntos del país para confluir el 22 de mayo en Buenos Aires. Su pedido de ayuda al Estado y a la sociedad para frenar con el extractivismo se escribe en pasos, ya que sus voces han sido históricamente silenciadas.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210507/36-pueblos-indigenas- piden-basta-de-terricidio-en- argentina-en-marcha-de-2000- km-1111993495.html

Fuerte subida de la soja en Argentina.- Graves sequías que afectaron las cosechas en el país que ocupa el tercer lugar mundial en producción de soja, que llegó a ser la peor en diez años en la zona núcleo de la pampa húmeda. A pesar de que la oleaginosa alcanza precios récord en 2021, los productores no ven los beneficios debido a las complejas condiciones locales. Hubo graves sequías que afectaron las cosechas en el país que ocupa el tercer lugar mundial en producción de soja, que llegó a ser la peor en diez años en la zona núcleo de la pampa húmeda. A pesar de que la oleaginosa alcanza precios récord en 2021, los productores no ven los beneficios debido a las complejas condiciones locales.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210506/la-paradoja-de-la- soja-en-argentina-el-alza- record-de-precios-que-no-le- sirve-a-todos-1111955172.html

ORIENTE MEDIO

Fotografiada en alta resolución la Piedra Negra de la Kaaba.- La tecnología ha logrado traspasar fronteras y acercar tesoros que antes estaban reservados solo a un grupo selecto a millones de personas. Pues ahora, el ente saudita encargado de administrar las mezquitas de La Meca y Medina, ha publicado una foto en alta resolución de la Piedra Negra de la Kaaba, ubicada en el sitio más sagrado del islam.

La Piedra Negra consta de ocho pequeñas rocas fijadas a una gran piedra encerrada en un marco plateado, debido a que se fracturó en el año 683 por el calor provocado durante un incendio. Se encuentra dentro de la Kaaba, en la mezquita Masyid Haram de La Meca. Esta es considerada la mezquita más importante para el islam debido a que la peregrinación a este lugar es uno de los cinco pilares de esta religión.

Esta reliquia se remonta a los tiempos de Adán y Eva, ya que fue «enviada al Paraíso desde el cielo». Según el relato musulmán, la piedra al llegar era blanca como la leche, pero debido a los pecados del hombre fue cambiando su color hasta alcanzar su tono actual. Al rezar, todos los musulmanes deben hacerlo en dirección a la Kaaba y a la Piedra Negra. A pesar de lo importante que es en su cultura, los creyentes del islam no adoran a estas reliquias, ya que solo pueden adorar a Alá.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210509/la-piedra-negra-de- la-kaaba-como-nunca-la-habias- visto-gracias-a-una-imagen-de- 49000-megapixeles-1112007510. html

CRISIS BANCARIA

Según The Atlantis Report, se acerca una crisis bancaria.- Estamos viviendo una economía en caída libre tanto en el sector manufacturero como en el sector servicios. Está explotando la deuda y el déficit, y lo llaman una economía en auge, cuando en realidad nos dirigimos hacia la depresión, mientras que la gente sufre la pobreza y la falta de vivienda.

El dólar ha estado cayendo constantemente durante un año. En las comunidades de inversión de twitter hay mucho pronóstico bajista. China está comprando oro de forma masiva, la UE ha logrado equilibrar su presupuesto recortando gastos, y Estados Unidos es el único que queda imprimiendo dólares.

Miles de millones de dinero de estímulo desapareciendo en el cielo del mercado de valores. Cuando el gobierno tenga el control del mercado, lo tomarán cada vez más alto para financiar programas. Los mercados son ahora el motor que impulsa el Seguro Social, las cuentas de jubilación, las pensiones, etc. La afluencia masiva de nuevo efectivo de la asistencia social está a punto de golpear e impulsar la siguiente etapa.

Trillones en déficit, programas sociales desbocados, me refiero a “inversión en infraestructura social”, veinte millones de trabajadores percibiendo prestaciones por desempleo y mayor déficit presupuestario de la historia del mundo moderno.

El dólar ya se ha debilitado tanto que cada compra adicional de acciones por parte de la Fed debilita exponencialmente al dólar. Han creado una tormenta perfecta. Si continúa eso, entonces Estados Unidos puede colapsar el mercado de valores como única opción para ahorrar dólares.

Estamos a un paso de la hiperinflación.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/08/the-atlantis- report-banking-crisis- approaching/

ALEMANIA

En Alemania, las centrales eléctricas de carbón se han cerrado y se están cerrando. La contribución de Alemania a la prevención del supuesto cambio climático provocado por el ser humano, mientras que en China se están construyendo ochocientas nuevas centrales eléctricas de carbón.

Pero necesitamos las llamadas cenizas volantes, el producto de desecho de las centrales eléctricas de carbón, para la producción de cemento. Entonces, ¿qué pasará? Como no podemos producir cemento de baja calidad, tendremos que importar estas cenizas volantes. Por tierra y mar, por supuesto, y con mucha quema de combustibles fósiles.

Nuestro nuevo mundo debe construirse de pequeño a grande, de regional a nacional. Comienza con la familia intacta o en equipo, continúa con la aldea, termina en algún momento en un estado. Pero nadie que dirija una aldea, una región, un estado o un país en el futuro debería pensar que va de acuerdo con su voluntad, la voluntad de cada pueblo será decisiva y tendrá problemas si el jefe no la aplica. El pueblo soberano, que todos seremos, ya no se dejará gobernar y humillar.

Nuestro planeta se convertirá en un planeta escaparate para las comunidades, viviremos con la naturaleza por la naturaleza, sana y viva, respetaremos todas las creaciones, seremos razonables y cuidadosos con nuestros recursos. Estoy seguro de que todos podremos hacer esto.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/08/the-hint-with-the- fence-post-by-stefan-5-8-21/

IMAGINACIÓN CREATIVA

Según Parisse Deza en la mitología griega antigua, a la humanidad se le dio epinoia, imaginación creativa, de la Madre divina, Sofía, y su hija, Zoe, la Fuerza de Vida. ‘Imaginación creativa’ no es un término abstracto y no significa vivir en el país de los sueños; es el poder real otorgado por el Creador para que podamos cocrear. Se supone que debemos determinar nuestra propia vida y somos capaces, como dijo Jesús, de hacer todas las cosas que él hizo. Su mensaje principal, de hecho, fue: “vosotros haréis cosas más grandes que yo”.

Esa es la verdadera soberanía. Y perdimos nuestro conocimiento de eso cuando se adulteró y se perdió nuestra conexión con el Espíritu que nos creó y la Naturaleza que nos da nuestros cuerpos. Nuestro regreso a la soberanía se basa en este entendimiento. Es sólo recordando lo que somos y de dónde venimos que podemos encontrar la fuerza para dejar de tener miedo y de obedecer a las falsas autoridades que tan felizmente toman el control en lugar de nuestro conocimiento interior. Y todo lo que han tenido que hacer para hacerse cargo es asustarnos.

LA VERDAD SOBRE NOSOTROS

Como seres innatamente buenos, somos parte de un universo benévolo, creativo y auto-ordenado. No importa en qué país vivamos, todos estamos dotados de conciencia, la voz de nuestra moralidad natural que nos guía como un piloto automático para tratarnos unos a otros con amabilidad y respeto y mantener nuestro equilibrio como grupo. Siempre sabemos cuando estamos fuera de rumbo cuando prestamos atención a cómo nos sentimos a través del conocimiento interno. La marca registrada del sociópata es que no presta atención a ese conocimiento interno y, por lo tanto, es capaz de hacer daño, porque no le importa. Sin esa cualidad de relación entre sí, es “cada uno para sí mismo”.

La función del sentimiento está aquí para permitirnos vivir juntos en armonía como la familia extensa que realmente somos. Si confiáramos en nuestra bondad natural y usáramos esta función de sentimiento junto con nuestra creatividad innata, la sociedad humana se expresaría libre y felizmente como una “anarquía guiada por Dios”.

Pero nos hemos confundido mucho acerca de nuestra verdadera naturaleza. Hemos aprendido a escuchar voces oscuras, dentro y fuera de nosotros, que dicen que no se puede confiar en nosotros y que debemos controlarnos, y debemos controlarnos unos a otros. Estas voces nos dicen que la vida misma y la naturaleza también son intrínsecamente sospechosas. Pero, ¿son tan sabios que se debería confiar en ellos sobre la voz de nuestra verdadera naturaleza?

Al creer en estas voces oscuras, casi hemos perdido nuestra capacidad de distinguir la verdad de las mentira y hemos entregado nuestro ritmo natural y, con él, nuestra paz natural. En lugar de prestar atención a cómo nos sentimos, empezamos a pensar y a imaginarnos negativamente, y la preocupación y la duda aparecen. Luego, con miedo y baja compresión, nos congelamos o aceleramos.

Sin sensibilidad e impulsados por conclusiones falsas, se corta nuestra conexión interna y no podemos actuar de manera equilibrada, armoniosa entre nosotros y con la Naturaleza. Nuestro comportamiento se vuelve equivocado y lleno de errores, y luego nos asustamos aún más. Creamos la culpa, que nos impide mirarnos a nosotros mismos, y esto agrava nuestro error y conduce a la creación del mal, el resultado final de una inconsciencia deliberada y repetida. La disposición de uno a resistirse a conocer la verdad es todo lo que se necesita para que las cosas empeoren. La ignorancia deliberada es la verdadera enfermedad en nuestro mundo.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/08/parisse-deza-a- radical-examination-of- freedom-and-happiness-in- america/

REPÚBLICA

Una república es la transición de la incompetencia de las masas a la corrupción de unos pocos.

Ninguna república ha funcionado nunca, y siempre ha estado controlada por los financieros: Roma fue destruida por la usura hasta que todos los granjeros soldados fueron expulsados de la tierra por endeudamiento de la usura, por la corrupción de unos pocos. Luego, el ejército de Roma se convirtió en un ejército profesional en lugar de soldados ciudadanos, y el Imperio acabó con la fachada de una República Romana.

El sistema de usura no funciona, ya que el oro que es dinero genuino no puede procrearse, de modo que si tiene 180.000 toneladas en el mundo prestadas al diez por ciento de interés o usura pagadera en un año, entonces no se puede pagar porque no existe, y toda propiedad gravita gradualmente hacia el usurero.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/05/08/the-great- reset/

SUPERVIVENCIA

La supervivencia de los más inteligentes o los más malos diezma a la población mundial según Peter B. Meyer. Los Anunnaki cambiaron la frecuencia de la Tierra y su polarización en polaridad negativa, destinada a la guerra y a la destrucción. Cuando mueren más, mejor pueden controlar y manipular al resto. El dinero de la deuda endeuda a la gente y los convierte en esclavos de la deuda.

Los teóricos de la conspiración se clasifican como buscadores de fatalidad negativos, mientras que lo contrario es cierto, son los verdaderos cazadores de la verdad. A las personas se les lava el cerebro tan profundamente que lo positivo se ha vuelto negativo.

Las ovejas viven en un mundo de ilusión, donde la democracia se promueve como libertad, mientras que en realidad es una dictadura donde el 51% gobierna al 49% restante, suponiendo que haya elecciones limpias. Y el concepto de anarquía ha cambiado por el de insurrección, mientras que originalmente significa auto-gobierno.

Gracias a nuestros soldados digitales, la verdad y la honestidad están saliendo del bosque, a nuestro alrededor. Desafortunadamente, las ovejas continúan creyendo las mentiras de su gobierno y dicen públicamente que los buscadores de la verdad despiertos son cazadores de fatalidades y perseguidores de problemas deprimentes.

Como dijo el comediante George Carlin, “no quieren personas bien informadas, bien educadas, capaces de pensar críticamente. Quieren trabajadores obedientes. Personas que son lo suficientemente inteligentes como para manejar las máquinas y hacer el papeleo, y lo suficientemente tontas como para aceptar todos estos trabajos cada vez más aburridos con el salario más bajo, las horas más largas, los beneficios reducidos, el final de las horas extras y la pensión que se desvanece, desaparece en el momento en que vas a recogerlo.”

A través de su propiedad de las multinacionales, controlan todos los gobiernos y, por extensión, nuestros alimentos, agua, electricidad y productos básicos. Estas personas aspirarán a comerciar, compartir y cooperar, en lugar de robar y cometer corrupción. Lo cual está en el corazón del progreso y de la prosperidad. Esto significa en otras palabras; cuanto más se desee, más innovadores y mejores productos tendrá que producir.

Además, las muchas ventajas que se presentan, como dinero e ingresos suficientes para todos, energía gratuita, medio ambiente limpio, y alimentos y productos saludables. Una verdadera era dorada está sobre nosotros, como nuestra recompensa. Construiremos sobre bases completamente nuevas para establecer una economía de personas, basada en el sistema monetario QFS, mercados libres y comunidades autónomas innovadoras lideradas por conciudadanos.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/05/08/survival-of- the-smartest-decimation-of- the-world-population/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/TeqfucIVMsQ

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)