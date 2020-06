Hará “temblar de emoción” a los tenedores de divisas

El presidente Trump anunció oficiosamente en su Hotel de Las Vegas el regreso al patrón oro en un ‘tweet’ que se publicó el miércoles 24 de junio. Su frase enigmática fue “El oro es el estándar, pero los forros plateados son muy buenos también”. Trump dijo la palabra ‘oro‘ cuando relató una historia sobre un hombre que llevaba mochilas en una reunión del Departamento de Justicia. Trump dijo, “Tenía mucho oro en esas mochilas. Los atrapamos.”

https://twitter.com/KarluskaP/ status/1275563681968017409

El comentario sobre “el oro en las bolsas” y “los atrapamos” también se podría relacionar con los arrestos del estado profundo y sobre la confiscación de sus bienes, representados por la palabra ‘oro’. Cuando se trata del presidente Trump, de la Alianza y de Q, existen múltiples significados encriptados a menudo. En otro ‘tweet’ también dijo en un texto críptico que hoy hará “que los cambiadores de divisas zumben de emoción”.

https://twitter.com/ TrumpLasVegas/status/ 1275883895901179904

Sin embargo, el oro ya no es un ancla tan estable como lo era antes, porque su precio en dólares ha fluctuado desde 900 dólares en 2009 hasta 1.900 dólares en 2011 y de nuevo a 1.500 dólares en la actualidad, y no sería de extrañar que llegáramos a los dos mil dólares por onza troy.

SEÑALES

El presidente Trump está enviando muchas señales sobre las reformas financieras entrantes, incluyendo la revaluación de las divisas y el patrón oro, para aquellos de nosotros con oídos para oír y ojos para ver. Estamos listos y esperando. La nueva moneda está lista.

Sin embargo Trump ha bajado en los sondeos electorales. El presidente se encuentra en el punto más bajo de su aprobación, un 40%, después de las protestas raciales y por los casos de maltrato policial y en medio de un repunte de los contagios, reveló este viernes un sondeo.

También hubo varias gotas de Q y muchos vídeos en ‘tweet’ con ‘Anons’ prestando su juramento de lealtad como soldados digitales. Este juramento de lealtad se ofrece a todos los patriotas del mundo, dondequiera que vivan porque estamos juntos en esto. Echa un vistazo a la gota Q número 4507: https://qmap.pub/

https://dinarrecaps.com/our- blog/gold-is-the-standard-by- sierra-nz-6-25-2020

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/06/gold-is- standard-by-sierra-nz-62520. html

GUANTÁNAMO

Mil marines acompañaron al general Mattis a Guantánamo para brindar seguridad a los “prisioneros especiales”, según ha adelantado el canal “El Quinto Elemento”. Se han renovado las instalaciones de Guantánamo para un nuevo tipo de “invitado especial”.

Fuentes confidenciales de alto nivel han dicho que la prisión militar en la bahía de Guantánamo ha sido alertada para esperar en breve a prisioneros de alto perfil, posiblemente como resultado de más de diez mil acusaciones federales selladas en 2017.

Estamos pendientes del anuncio que hará el presidente Trump a las nueve de la noche, hora de la costa oriental. Quizás hable sobre detenciones de alto perfil o sobre la declaración de una emergencia nacional en derechos humanos que justifique dichas detenciones de alto perfil.

https://www.youtube.com/watch? v=3HZutiGxa5A

Estados Unidos se retiró oficialmente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hace más de dos años, el 19 de junio de 2018, un órgano muy criticado por sus manipulaciones interesadas. La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, justificó esta decisión por las posturas en el organismo de países como China, Venezuela, Cuba o la República Democrática del Congo, ya que, a su juicio, no respetan los derechos humanos.

DERECHOS CIVILES

Trump crea un grupo con la tarea de rechazar vacunas obligatorias.- El presidente Trump creó en 2017 un grupo en la Oficina de Derechos Civiles en Salud y Servicios Sociales con el objetivo expreso de prohibir las vacunas obligatorias en todo el país y garantizar que los ciudadanos tengan derecho a elegir su propio cuidado de la salud. Los principales medios de comunicación han buscado silenciar esta noticia desesperadamente. El presidente Trump está tratando de garantizar a los ciudadanos el derecho a elegir su propia atención médica.

Con la creación de la división llamada “Conciencia y Libertad Religiosa”, Trump sentó las bases para desmontar todos los mandatos de inmunización, en particular de los planes de la gran industria farmacéutica sobre la salud de los ciudadanos.

Esta división ofrece a muchas personas y organizaciones defender sus derechos constitucionales. Los cristianos y otras religiones, los libertarios, así como los librepensadores, tienen un interés común en luchar contra el corrupto sistema de salud.

https://larazon.pe/trump-crea- grupo-con-la-tarea-de- rechazar-vacunas-obligatorias/ ?fbclid= IwAR3o0cMLzxaY5u74nSmgo4tWuIuj dB_MOAVAn5c3Qo-7- 4AhawyUHUUW52M

FINAL DE LOS ‘CHEMTRAILS’

Trump promete terminar con el programa ‘chemtrail’ de estelas químicas.- El presidente Trump, acompañado por miembros selectos de su gabinete, recorrió un avión de dispersión equipado con químicos en la Base Aérea de Andrews, según un informe de noticias de la NBC.

El presidente está cumpliendo la promesa de poner fin al polémico programa y redirigir los fondos del gobierno lejos de las operaciones de geoingeniería y hacia otros programas como carreteras, infraestructura de la red eléctrica envejecida.

“Hoy marca un gran día para nuestro país donde le damos la espalda al envenenamiento secreto de nuestros cielos y miramos hacia un nuevo futuro con mejores carreteras, una red eléctrica segura y un gran muro para protegernos” dijo el presidente Trump leyendo comentarios preparados delante de un Boeing 767 que había sido modernizado para la fumigación de estelas químicas. “Y escúchenme, no vamos a dejar que los científicos y otros cerebritos de élite nos digan cómo controlar el medio ambiente nunca más.”

https://www.gishgallop.com/ donald-trump-tours-chemtrail- planepromises-to-terminate- program/

NOTICIAS BREVES

Jubileo de la deuda.- Según Michael Cottrell, el síndico canadiense que habló con Dizzy Bear dijo que después del reajuste con el programa de recuperación de la deuda externa, cada familia estadounidense recibiría 300 mil dólares por el jubileo de la deuda y no habría más impuestos sobre la renta. Cien millones de familias en los EE.UU. deberían recibir este dinero.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/06/first-of- july-markz-q-intel-stream.html

Ocaso del sistema.- En el último episodio de Keiser Report, Conner Brown opina que el actual sistema se encuentra en el ocaso y que la supuesta pandemia ha acelerado su final. “Cuanta más deuda se contrae, menos rentable resulta, y todos sabemos que ese modelo es insostenible, porque no puede ser que la deuda aumente más que el crecimiento de forma sostenida”.

https://actualidad.rt.com/ programas/keiser_report/ 357801-primavera-papel-moneda- emision

Comienza el sistema de subasta de divisas de Zimbabwe.- El gobernador del Banco de la Reserva de Zimbabwe, John Mangudya, dice que a partir del 23 de junio todos los negocios han adoptado el sistema de subastas como la fijación oficial de la moneda local frente al dólar estadounidense y otras monedas extranjeras.

https://www.thezimbabwemail. com/banking/zimbabwe-foreign- currency-auction-system- starts-tuesday/

Rebelión en Italia.- El político italiano Fabio Rampelli ha quitado de su despacho la bandera de la Unión Europea y la ha sustituido por la bandera nacional de Italia. A su juicio, si esta crisis sanitaria hizo algo bueno fue exponer a los ineptos burócratas de la Unión Europea.

https://www.burbuja.info/ inmobiliaria/threads/se- comenta-que-hoy-trump- anunciara-el-regreso-al- patron-oro.1319690/page-11 #

Italia sigue el ejemplo de China.- Italia se está uniendo a China y a otros países en la adopción del concepto de moneda digital. La Asociación Bancaria Italiana dice que sus miembros están dispuestos a probar una versión digital del euro respaldada por el Banco Central Europeo (BCE), pero Christine Lagarde no quiere respaldarla de momento.

https://asiatimes.com/2020/06/ digital-currency-italy- follows-chinas-lead/

NOTICIAS DE SALUD

La luz ultravioleta destruye un virus en seis segundos.- La compañía Signify, líder mundial en iluminación profesional, y los Laboratorios Nacionales de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Universidad de Boston, han realizado investigaciones que validan la eficacia de las fuentes de luz ultravioleta contra el bichito diabólico.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/357880-luz- ultravioleta-destruir- coronavirus-segundos

El Príncipe Carlos da positivo.- El príncipe Carlos, heredero del trono británico, de 71 años, ha dado positivo en el test del covid-19, dijo Clarence House, su residencia real oficial, en un comunicado el miércoles, señalando que tiene síntomas leves y que sigue trabajando en su casa como de costumbre.

https://eu.usatoday.com/story/ entertainment/celebrities/ 2020/03/25/coronavirus-prince- charles-tests-positive-virus/ 5076687002/

El 85% de los fallecidos estaban vacunados de la gripe.- Un estudio científico realizado por médicos y farmacéuticos del Hospital de Barbastro en la provincia de Huesca ha demostrado una relación entre la vacuna de la gripe y los muertos por la supuesta pandemia. Los vacunados contra la gripe tienen cuatro veces más posibilidades de fallecer que los no vacunados. En concreto, 17 de los 20 ancianos muertos habían sido vacunados. El estudio también analiza la composición de la vacuna encontrando elementos que perjudican al sistema inmunitario como el Polisorbato-80.

https://drive.google.com/file/ d/1x3pJnsalTasJ189qIF89dhT- b4bMJsqf/view?fbclid= IwAR0wXCGLM_ CZTYrhjshwfopcT30eUlbX4cS6nK_ XMkuPZN_JkDYa7Y38iuc

Plaga de langostas en Argentina.- Argentina intenta contener una plaga de langostas que ingresó a fines de mayo desde Paraguay, y que podría trasladarse hacia sus vecinos Uruguay o Brasil, según las autoridades de sanidad agroalimentaria. Este jueves se declaró la emergencia en dos estados del sur de Brasil. La nube de langostas avanza unos 150 kilómetros al día.

https://actualidad.rt.com/ video/357950-plaga-langostas- argentina-brasil

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)

Posible causa de la pandemia por coronavirus:

Interferencia inmunológica entre el POLISORBATO 80 de la vacuna

antigripal adyuvada y el SARS-CoV-2

Juan F. Gastón Añaños (1), Ana Martínez Giménez (2), Elisa Ma Sahún García (1).

(1) Servicio de Farmacia. (2) Servicio de Medicina Preventiva. Hospital de Barbastro.

RESUMEN

El objetivo de este estudio es analizar la pandemia por coronavirus desde el doble punto de vista de

la Farmacoepidemiología y la Farmacovigilancia.

Partiendo de un análisis epidemiológico de las defunciones por COVID-19 en el Sector Sanitario

atendido por el Hospital de Barbastro, y del estudio de la historia farmacoterapéutica de los

pacientes afectados, se encontró que el fármaco más común a todos los fallecidos era Chiromas®.

Esto llevó a plantear la hipótesis de que la vacunación antigripal de la campaña 2019-2020 pudiera

estar asociada a un mayor riesgo de fallecimiento por COVID-19 en mayores de 65 años, es decir, a

la sospecha de una posible yatrogenia, sospecha que se confirmó al acceder a datos de otro sector.

Se revisa la situación actual de la Farmacovigilancia de las vacunas en España, buscando una vía de

comunicación de la citada sospecha que resulte ágil y dinámica. Se aprecia un aparente exceso de

confianza en la seguridad de las vacunas, muy alejado del principio de prudencia.

Se plantea un posible mecanismo de acción para la hipótesis de la interferencia inmunológica con el

POLISORBATO 80 parenteral, y se confronta el grado de concordancia de los datos esperados

frente a los observados, llegando a la conclusión de que la hipótesis podría resultar válida, por lo

que se decide publicarla.

Palabras clave: COVID-19, vacuna gripe adyuvada, POLISORBATO 80, interferencia

inmunológica, tormenta de citoquinas.

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the coronavirus pandemic from the double point of view of

Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance.

Based on an epidemiological analysis of COVID-19 deaths in the Health Sector attended by the

Hospital of Barbastro, and the study of the pharmacotherapeutic history of affected patients, it was

found that the most common drug to all the deceased was Chiromas®. This led to the hypothesis

that the influenza vaccination of the 2019-2020 campaign could be associated with an increased risk

of deaths by COVID-19 in people over 65 years of age, that is to say, to the suspicion of a possible

iatrogenesis, suspicion that was confirmed when accessing data from another sector.

The current situation of Vaccine Pharmacovigilance in Spain is reviewed, seeking a way of

communication of the aforementioned suspicion that is agile and dynamic. There is an apparent

overconfidence in vaccine safety far from the principle of prudence.

A possible mechanism of action is proposed for the hypothesis of immunological interference with

parenteral POLYSORBATE 80, and the degree of concordance of the expected data is compared to

1

those observed, concluding that the hypothesis could be valid, and that is why it is decided to

publish it.

Key words: COVID-19, adjuvanted influenza vaccine, POLYSORBATE 80, immunological

interference, cytokine storm.

Introducción

El Sector Sanitario atendido por el Hospital de Barbastro ocupa geográficamente la mitad oriental

de la provincia de Huesca, con una población eminentemente rural muy dispersa de 100.000

habitantes.

La Farmacovigilancia forma parte de la labor cotidiana del farmacéutico de hospital, que debe estar

atento para prevenir y, en su caso, detectar y resolver posibles casos de yatrogenia en los pacientes a

los que atiende.

Dentro de esa labor de Farmacovigilancia, se llevó a cabo el registro de los casos confirmados de

fallecimiento por COVID-19 en el propio hospital a 30/04/2020, y el análisis de sus tratamientos

previos. Posteriormente, el 05/05/2020, el estudio se amplió a todo el Sector Sanitario, con el fin de

ampliar la muestra, utilizándose como fuente de datos la Historia Clínica Electrónica (HCE).

Resultados

El primer dato relevante encontrado es el hecho de que los 20 fallecidos en el Sector eran todos

mayores de 65 años. De ellos, 17 tenían registrada la administración de la vacuna y su lote por parte

de Atención Primaria, y de los otros 3 no consta. Los vacunados contra la gripe representarían por

tanto como mínimo el 85% del total de fallecidos.

Ese dato era superior al esperado según la tasa de vacunación en el Sector Sanitario de Barbastro,

que, según el Boletín Epidemiológico Semanal de Aragón (1), había sido del 63,1% en ese

segmento de edad. Según estos resultados, la vacunación antigripal no sólo no habría mejorado el

pronóstico de los mayores vacunados con respecto al COVID-19, sino que lo habría empeorado.

La inconsistencia de los datos de efectividad de la vacunación antigripal en la prevención de

complicaciones como la neumonía, la hospitalización y la mortalidad general en ancianos

institucionalizados y con comorbilidades ya ha sido puesta de manifiesto por estudios anteriores con

un número de casos mucho más elevado (2).

El dato encontrado llevó a plantear la hipótesis de que la vacunación antigripal de la campaña 2019-

2020 pudiera estar asociada a un mayor riesgo de fallecimiento por COVID-19 en mayores de 65

años.

Para contrastar la hipótesis, se buscó la comparación de esos 20 fallecimientos/100.000 habitantes

con otros datos del entorno, en un intento de ampliar la muestra. Se pasó a analizar los fallecidos en

el otro Sector de la provincia de Huesca, encontrando ciertas dificultades en el acceso al registro de

vacunaciones en la HCE. Se accede a los datos de una residencia de ancianos que contaba a fecha

08/11/2019 con 94 internos, de los que 25 han fallecido por COVID-19, lo que revela el hallazgo de

que han fallecido más personas en esa residencia de ancianos con 94 internos (25 fallecidos) que en

nuestro sector sanitario de 100.000 (20 fallecidos), en una proporción 1000 veces superior.

2

Solventada la falta de registro en HCE, debida a un problema informático, se consigue acceso al

registro manual de Atención Primaria de la vacunación en la residencia, con los siguientes

resultados:

 De los 80 vacunados, han fallecido 24, el 30%.

 De los 14 no vacunados, 13 continúan con vida en la actualidad, y ha fallecido 1. Es decir,

ha fallecido el 7%.

 Por tanto, la tasa de fallecimiento en los vacunados registrados cuadruplica la de los no

vacunados, para una muestra ya importante de 94 individuos.

Se obtiene pues confirmación de la sospecha inicial, y se observa un componente geográfico-social-

sanitario susceptible de ser investigado en más profundidad.

Discusión

Como paso inicial para descartar una posible contaminación de la propia vacuna con el SARS-CoV-

2, se solicitó al Servicio de Microbiología de nuestro centro la realización de la prueba PCR al

contenido de una jeringa sobrante de la campaña, del lote administrado a más fallecidos. El

resultado de la prueba fue negativo.

Posteriormente, se pasó a estudiar la composición de la vacuna adyuvada administrada a los

mayores de 65 años dentro de la campaña de Salud Pública en la Comunidad de Aragón,

Chiromas®, cuya ficha técnica (3) informa de los siguientes componentes:

Antígenos de superficie de virus de la gripe (hemaglutinina y neuraminidasa) cultivados en huevos

de gallina embrionados procedentes de pollos sanos y con adyuvante MF59C.1, de las cepas:

 Cepa similar a A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09 (A/Brisbane/02/2018, IVR-190) 15

microgramos HA (hemaglutinina).

 Cepa similar a A/Kansas/14/2017 (H3N2) (A/Kansas/14/2017, NYMC X-327) 15

microgramos HA (hemaglutinina).

 Cepa similar a B/Colorado/06/2017 (B/Maryland/15/2016, wild type) 15 microgramos HA

(hemaglutinina).

Adyuvante: MF59C.1 es un adyuvante exclusivo: 9,75 mg de escualeno; 1,175 mg de

POLISORBATO 80; 1,175 mg de sorbitol trioleato; 0,66 de citrato de sodio; 0,04 mg de ácido

cítrico y agua para inyección.

El componente adyuvante es lo que diferencia a la vacuna Chiromas® de la vacuna Chiroflu® (4),

que es la que se nos ha administrado a los sanitarios.

Los adyuvantes (del latín, “adyuvare”, literalmente “para ayudar”) son sustancias usadas en

combinación con un antígeno específico que producen una respuesta inmunitaria más robusta que el

antígeno solo (5).

El escualeno es un hidrocarburo natural hidrofóbico obtenido originalmente con propósitos

comerciales a partir del aceite de hígado de tiburón, pero que es producido por todos los organismos

complejos, incluidos los seres humanos, puesto que es un precursor del colesterol. No es pues un

producto extraño para nuestro organismo.

3

Del resto de componentes del adyuvante se realizó una búsqueda bibliográfica inicial que llevó a

centrar el estudio en el POLISORBATO 80, un ingrediente cosmético conocido también como

TWEEN-80, Polioxietilen 20 sorbitan monooleato, Sorbimacrogol oleato 300, y con las siglas E-

433. En la lista INCI (Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos) se denomina

POLYSORBATE – 80 (6).

Químicamente, el POLISORBATO 80 tiene una parte hidrofílica y otra lipofílica, lo que le permite

mejorar la solubilidad en agua de moléculas hidrofóbicas como el escualeno, estabilizando las

emulsiones.

La efectividad del POLISORBATO 80 como agente tensioactivo queda confirmada por la

importancia de los medicamentos que lo incluyen para posibilitar la administración parenteral de

macromoléculas del tamaño y complejidad de los anticuerpos monoclonales (adalimumab,

infliximab, tocilizumab, secukinumab…), epoetina alfa, anakinra, amiodarona… en solución

inyectable, o el acetónido de triamcinolona en suspensión.

El POLISORBATO 80 es muy bien tolerado y no es irritante para la piel y mucosas por vía tópica,

pero la ficha de Acofarma informa de que “los polisorbatos se han asociado con graves efectos

adversos, incluyendo la muerte, en neonatos de bajo peso a los que se administró preparados

parenterales con polisorbatos”.

En varias fichas técnicas de medicamentos se incluyen advertencias respecto del POLISORBATO

80: Así, la ficha técnica de Torisel® alerta de que no deben utilizarse bolsas y dispositivos médicos

de cloruro de polivinilo (PVC) para la administración de preparados que contengan

POLISORBATO 80, ya que el POLISORBATO 80 lixivia el di-(2-etilhexil) ftalato (DEHP) del

PVC (7); la ficha técnica de Trangorex® alerta de que se han comunicado casos de hepatotoxicidad

con amiodarona tras su administración iv que pudieran deberse al disolvente ( POLISORBATO 80)

que la vehiculiza, en lugar del propio medicamento (8).

Se estudió la ficha técnica de Chiromas®, que informa de “Trastornos del sistema inmunológico:

Reacciones alérgicas, incluido el choque anafiláctico (en raras ocasiones), anafilaxis y

angioedema”.

Se buscó bibliografía sobre efectos adversos inmunológicos descritos para otras vacunas de

administración parenteral que también contengan POLISORBATO 80. Se encontraron las

siguientes:

 Pandemrix®: Tras la campaña de vacunación antigripal de Suecia de 2009-2010, se

demostró asociación del uso de la vacuna Pandemrix® con un incremento de casos de

narcolepsia, en especial en menores de 20 años portadores del alelo HLA-DQB1*06:02, al

multiplicarse en ellos por doce el riesgo de sufrir ese trastorno (9).

 Gardasil®: Entre los efectos adversos detectados para esta vacuna frente al Virus del

Papiloma Humano en post-comercialización, se encuentran “Trastornos del sistema

inmunológico (frecuencia no conocida): Reacciones de hipersensibilidad incluyendo

reacciones anafilácticas/anafilactoides” (10).

 Prevenar®: Entre los efectos adversos detectados para esta vacuna antineumocócica en post-

comercialización, se encuentran: “Trastornos del sistema inmunológico: Raras: Reacción de

hipersensibilidad, incluidos edema facial, disnea, broncoespasmo” (11).

4

Se pasó a analizar el estado actual de la Farmacovigilancia de vacunas en España, con los siguientes

hallazgos relevantes:

 Las vacunas de la gripe son medicamentos cuya composición cambia cada año, pero

extrañamente no llevan triángulo negro de seguimiento adicional.

 La vacuna antigripal tiene consideración de medicamento de receta, pero en la campaña de

vacunación ni hay prescripción médica, ni se emiten recetas individualizadas por paciente,

ni las vacunas son dispensadas en farmacia. La vacuna se administra “por protocolo”.

 Con frecuencia, las vacunas se sirven en palets desde el laboratorio farmacéutico a los

centros de administración, sin controles farmacéuticos básicos ni de albaranes ni de lotes

distribuídos.

 El documento sobre el Plan de Farmacovigilancia de las Vacunas Pandémicas de la AEMPS

es de fecha 14 de octubre de 2009 (12), es decir nada menos que anterior a la fecha en que

se demostró la asociación del uso de la vacuna antigripal Pandemrix® con un incremento de

riesgo de narcolepsia de 4 a 9 veces superior en niños y adolescentes vacunados con

respecto a los no vacunados (13).

Esto parece indicar que hay en nuestro entorno sanitario una confianza generalizada sobre la

seguridad de las vacunas, y en concreto de la antigripal. Ante esta situación, se opta por notificar

directamente cada uno de los citados fallecimientos acaecidos dentro del Hospital como sospecha

de posible ALVa (acontecimiento adverso ligado a la vacunación) al Centro de Farmacovigilancia

de Aragón.

Conclusiones

Si bien la notificación de sospecha de posible efecto adverso de un medicamento no obliga al

declarante a plantear un mecanismo de acción para la misma, la experiencia hospitalaria y la

documentación consultada nos permiten proponer un hipotético mecanismo para la posible

interferencia inmunológica, que requiere de la concurrencia de 3 elementos:

 Exposición previa del sujeto a la administración de POLISORBATO 80 por vía parenteral,

ya sea a través de la vacuna adyuvada o de otros fármacos parenterales que lo contengan.

 Estado inmunológico del sujeto no óptimo: avanzada edad, patologías autoinmunes

concomitantes, tratamientos inmunosupresores…

 Contagio posterior con una cepa del coronavirus SARS-CoV-2.

Es decir, por sí mismos, ni el polisorbato ni el coronavirus serían capaces de desencadenar la

reacción de hipersensibilidad. La posible interferencia entre la inmunidad adquirida contra el

POLISORBATO 80 y la infección por coronavirus se produciría en el momento de la replicación

viral en el interior de las células infectadas, y en sujetos con estado inmunológico no 100%

eficiente.

Pero debe entrar en juego otra variable: Los resultados contradictorios de las pruebas PCR

obtenidos para pacientes de nuestro centro, con resultados alternativos (+) y (-), parecen sugerir la

idea de que podrían coexistir al menos dos cepas del SARS-CoV-2, una daría la PCR positiva y la

5

otra la daría negativa. Durante el proceso de replicación en la célula infectada, podría producirse

una mutación que daría lugar a coronavirus de la otra cepa.

La cepa (+) del coronavirus, al replicarse en una célula de la mucosa pulmonar o del epitelio

vascular, haría que ésta expresase en su superficie algún antígeno similar al polisorbato, y sería la

responsable de la interferencia inmunológica, al confundir a un sistema inmunitario no 100%

eficiente, haciéndole utilizar la inmunidad adquirida contra el polisorbato contra las células en las

que se está replicando esa cepa (+), atacándolas y destruyéndolas considerándolas células extrañas.

La doble cepa explicaría el hecho de que haya ciertos individuos con un sistema inmunitario no

100% eficiente y a los que en noviembre-diciembre de 2019 se les administró POLISORBATO 80

por vía parenteral como parte de la vacuna adyuvada, que sólo sufran el síndrome infeccioso inicial

de carácter leve debido al SARS-CoV-2, y serían aquellos infectados por la cepa (-) que generarían

anticuerpos contra ella y la vencerían.

En cambio, en aquellos otros infectados por la cepa (+), o bien en aquellos en que la cepa (-) mutase

en el proceso de replicación a la cepa (+), podría tener lugar la interferencia inmunológica descrita,

desencadenándose una reacción de hipersensibilidad grave, el proceso inflamatorio conocido como

“tormenta de citoquinas” (14), que es la que en definitiva provocaría el fallecimiento.

Las complicaciones clínicas de este proceso pueden manifestarse como un síndrome de distrés

respiratorio agudo (SDRA), coagulación vascular diseminada, pancreatitis aguda (15)…, según las

células en las que se hallen replicándose los coronavirus, que son atacadas por la reacción

autoinmune del paciente, con las gravísimas consecuencias conocidas.

La hipótesis explicaría hechos observados en la pandemia, tales como los siguientes:

 Diferencias geográficas en cuanto a casos de COVID-19 a nivel mundial, focalizándose en

el hemisferio norte (Europa, Estados Unidos, Méjico…), donde se llevó a cabo la vacunación

antigripal previa al invierno, mientras en el hemisferio sur era otoño (16).

 Aparición tardía del COVID-19 en Brasil, donde la campaña de vacunación antigripal se

inició el 23 de marzo de 2020 (17), y ha venido seguida de un incremento exponencial del

número de afectados (18).

 Diferencias geográficas en cuanto a casos de COVID-19 a nivel europeo, donde existen

tasas de vacunación antigripal en mayores de 65 años muy bajas en paises de Europa del

Este, tales como Estonia, que no alcanza ni el 5%, frente a España, Reino Unido, Francia o

Italia, con tasas del 50-60% (19). También existen diferencias en cuanto al acceso a las

vacunas. Así, en Estonia, la vacuna antigripal es de pago (20).

 Diferencias geográficas y sociales a nivel nacional, con mayores tasas en residencias y zonas

rurales envejecidas, donde la tasa de vacunación es más elevada que en residentes en el

domicilio propio y zonas urbanas. Aragón sería un caso emblemático de afectación rural y

de residencias, con una casuística superior a la que por su escasa densidad de población le

correspondería (21), (22).

Consideramos que ante la gravedad de la pandemia, que ya se ha cobrado más de 400.000 vidas a

nivel mundial, la publicación de nuestro estudio podría abrir la puerta a estudios más profundos

sobre la hipótesis de le interferencia inmunológica que, en caso de no rebatirla sino confirmarla,

6

pudieran servir como base teórica para cambiar radicalmente la estrategia seguida hasta ahora por

las distintas administraciones sanitarias.

Bibliografía

1. Boletín Epidemiológico Semanal de Aragón. Información de Salud Pública para

profesionales sanitarios. ISSN 1988-8406. Semana 05/2020 (27/01/2020 al 02/02/2020).

Disponible en: https://www.aragon.es/documents/20127/1650151/BEsA_202005.pdf

2. Barbara Michiels, Frans Govaerts, Roy Remmen, Etienne Vermeire, Samuel Coenen.

A systematic review of the evidence on the effectiveness and risks of inactivated influenza

vaccines in different target groups. (2011). Vaccine. 29. 9159-70.

10.1016/j.vaccine.2011.08.008.

3. Ficha Técnica Chiromas®. Disponible en:

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/63566/FT_63566.pdf

4. Ficha Técnica Chiroflu®. Disponible en:

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62792/FT_62792.pdf

5. Rebecca Helson. Adyuvantes: introducción. Traducción: Jesús Gil, Würzburg, DE (SEI).

Disponible en: http://inmunologia.eu/vacunas-y-terapias/adyuvantes-introduccion

6. Fichas de Información Técnica Acofarma: TWEEN. Disponible en:

https://www.sefh.es/fichadjuntos/TWEEN80.pdf

7. Ficha Técnica Torisel®. Disponible en:

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/07424001/FT_07424001.pdf

8. Ficha Técnica Trangorex®. Disponible en:

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/54723/54723_ft.pdf

9. Ficha Técnica de Pandemrix® (medicamento anulado) con su composición, que incluía el

Polisorbato 80. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-

information/pandemrix-epar-product-information_es.pdf

10. Ficha Técnica de Gardasil®. Disponible en:

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1151007002/FT_1151007002.pdf

11. Ficha Técnica de Prevenar®. Disponible en:

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/ft/09590002/FT_09590002.pdf

12. Plan de Farmacovigilancia de Vacunas Pandémicas de la AEMPS. Disponible en:

https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/planVacunasPandemi

cas_gripeA_H1N1.pdf

13. Nota Informativa de la AEMPS sobre la vacuna antigripal Pandemrix® y narcolepsia.

Disponible en:

https://www.aemps.gob.es/en/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/

seguridad/2011/docs/NI-MUH_05-2011.pdf

14. Información sobre COVID-19. Sociedad Española de Inmunología. Disponible en:

https://www.inmunologia.org/Upload/Documents/1/5/2/1521.pdf

15. Aloysius MM, Thatti A, Gupta A, Sharma N, Bansal P, Goyal H. COVID-19 presenting as

acute pancreatitis [published online ahead of print, 2020 May 8]. Pancreatology.

2020;S1424-3903(20)30154-X. doi:10.1016/j.pan.2020.05.003. Disponible en:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7207100/pdf/main.pdf

16. RTVE. Mapa mundial del coronavirus. Disponible en:

https://www.rtve.es/noticias/20200614/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml

17. Infobae: https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/02/28/brasil-adelanto-su-

campana-de-vacunacion-contra-la-gripe-por-el-coronavirus/

18. Infobae: https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/06/10/brasil-reporto-1300-

nuevas-muertes-por-coronavirus-y-el-total-roza-las-40000/

7

19. https://elordenmundial.com/mapas/vacunacion-gripe-en-europa/

20. https://www.vaktsineeri.ee/et/taiskasvanutele-vaktsineermine

21. https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/06/11/aragon-coronavirus-un-total-de-19-

residencias-mantienen-casos-de-la-covid-19-en-aragon-1379967.html

22. Boletín Epidemiológico Semanal de Aragón. Información de Salud Pública para

profesionales sanitarios. ISSN 1988-8406. Semana 23/2020 (01/06/2020 al 07/06/2020).

Disponible en:

https://www.aragon.es/documents/20127/1650151/BOLETIN+ARAGON+232020.pdf/

dd19a8fb-e356-036c-9783-086957d6d3bf?t=1591876677118

