Tronando la Tormenta Perfecta

Ayer sábado Frank recibió un mensaje de sus contactos en Irak: “Los ciudadanos iraquíes están bailando en la calle. ¡Tremenda celebración! Ya viene el anuncio.” Bruce añadió que el presidente Trump firmó el reseteo en la noche del miércoles 22 de enero. Podríamos recibir la notificación en cualquier momento.

Tronar significa destituir o despedir a alguien de su cargo o empleo, entre otras muchas cosas, y una tormenta es una perturbación o agitación en algún aspecto de la organización política, económica o social. Con la tormenta viene la lluvia que fecunda a los campos y trae riqueza a la sociedad. Una tormenta de ideas es una técnica cuyo objetivo es generar ideas nuevas y originales sobre un tema concreto.

Una tormenta perfecta es una fusión de anomalías que origina una gran agitación. Los expertos la llaman “ciclogénesis explosiva”. La expresión tormenta perfecta fue popularizada por una película basada en hechos reales: los sufridos por pescadores de pez espada sorprendidos por la conjunción de dos grandes borrascas, una de aire frío continental y la otra de aire caliente en la isla del Sable. El choque o la fusión de ambas provocó grandes desgracias.

DIRECTRICES

Además, en la reunión del Foro de Davos en Suiza se desarrollaron las directrices de la política monetaria mundial sobre cómo funcionar con una nueva moneda digital respaldada por oro. Hay necesidad inmediata de una divisa respaldada por oro.

El viernes 31 de enero, la principal moneda de reserva del mundo, el dólar fiduciario de la corporación privada estadounidense “US Inc.”, estaría en quiebra, preparando así el camino para un ‘crash’ de los mercados de valores en febrero, a menos que se produzca el reinicio financiero mundial.

Según la inteligencia militar, al liberarse la liquidez de los niveles 3 y 4, se producirán muchos arrestos ordenados por el Tribunal Internacional o requeridos por el plan de Gesara. Se tiene que arrestar a la élite política acusada de traición para cumplir el acuerdo de Gesara, y participar en el reinicio financiero mundial.

Se sospecha que Bush, Obama, Clinton y Soros, entre otros, residen actualmente en Guantánamo, en una nueva prisión especial de 69 millones de dólares llamada “Campo 7”, que fue diseñada para albergar a quince detenidos prominentes.

SECRETISMO

Sorprende la falta de información en los medios convencionales de comunicación social, y la cantidad de tiempo que se está tardando en exponer a la élite política criminal. De hecho, los juicios militares a los autores del auto-atentado a las Torres Gemelas comenzaron en secreto hace un año en Guantánamo, y nosotros sin enterarnos.

Muchos me preguntan constantemente por qué no se hace público todo esto, o dudan de su existencia. El que no se publique información no quiere decir que no exista. Para comprenderlo, hay que tener una visión de Estado, que no la tiene todo el mundo. Como dice Emilio Siesto, el verdadero desafío no es denunciar a los traidores, sino hacerlo de manera que no se produzca un colapso de la sociedad que provoque el caos social.

Sin embargo, la semana que viene nos prometieron los nombres de las élites políticas de alto nivel que se están investigando por criminalidad. Se rumorea que los que están bajo acusación por cargos graves, e incluso por actos de traición, son los Clinton, Bush, Obama, Pelosi, Biden, Mueller, Comey, Rosenstein, McCabe, Brennan, Ohr, Strzok, Clapper y muchos otros muchos más.

Se rumorea que entre los acusados de traición están el expresidente Barack Obama, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el exdirector del FBI James Comey, el exdirector de Inteligencia Nacional James Clapper, el exdirector de la CIA John Brennan, la exfiscal general Loretta Lynch, el exsubdirector del FBI Andrew McCabe, el exagente del FBI Peter Strzok y la exagente del FBI Lisa Page. (¿Quién dijo que nunca doy nombres?)

Desde que el presidente Trump asumió el cargo, se cree que el fiscal general John Huber, y sus 740 investigadores han trabajado con el Tribunal Internacional y la Interpol en la presentación de acusaciones y en la detención de élites mundiales y políticas, que se cree que han cometido pedofilia y crímenes contra la humanidad, incluida la traición.

ACUSACIONES

Las acusaciones incluyen el uso de su cargo público para obtener beneficios económicos personales, la realización de actos criminales relacionados con el caso “Uranio Uno”, la Fundación Clinton y “Fusión GPS”, además de tratar de subvertir la voluntad del pueblo al conspirar con funcionarios extranjeros para derrocar a un presidente debidamente elegido.

Desde 2016, el Fiscal General de Utah, John Huber, ha estado a cargo de una investigación de Gran Jurado que busca evidencia de las malas acciones de Hillary Clinton, de la Fundación Clinton y de aquellos en los niveles más altos del poder político y de agencias de seguridad de Washington.

El viernes 24 de enero, en una entrevista con “Fox News”, Rudy Giuliani habló de su investigación acerca de un encubrimiento de los medios de comunicación sobre los crímenes de los demócratas que se centraron en el exvicepresidente Joe Biden. Giuliani afirmó que la próxima semana, en su presentación ante el Senado, nombrará a las élites demócratas de alto nivel que están destinadas a investigación criminal.

Una nueva publicación de Q el jueves 23 de enero dijo lo siguiente: “A partir del viernes 24 de enero, comenzaremos a investigar el encubrimiento de los medios de comunicación del pantano sobre los demócratas de alto nivel que venden sus cargos públicos, lo que resultará en millones de dólares, en Ucrania y en el intento conspirado con funcionarios extranjeros para destruir la candidatura de Trump.”

ANTECEDENTES

El 1 de marzo de 2018 el presidente Trump firmó una Orden Ejecutiva que permite la realización de tribunales militares, que se decía que se mantenían en secreto en diferentes bases militares, incluyendo a Guantánamo. El exfiscal general Jeff Sessions, el general James Mattis y el general John Kelly están a cargo de los tribunales.

El presidente Trump declaró enero de 2020 como un mes contra el tráfico de personas, aunque ya se ha dicho que hay hasta el 31 de diciembre de 2019, 144.844 acusaciones selladas han sido presentadas por el equipo de 740 investigadores de Huber en los tribunales federales de todo el país, la mayoría de las cuales contenían cargos de pedofilia y explotación infantil. Se mencionó que el 80% de los demócratas del Congreso, más algunos republicanos, ha sido acusados, por delitos graves como traición.

Se dijo que el expresidente George Bush hijo fue mencionado como uno de los acusados en los crímenes del 11 de septiembre. Después de 18 años de espera, comenzaron finalmente los Tribunales sobre el 11-S en Guantánamo el 28 de enero de 2019. Ya habían comenzado los juicios previos de otros cinco acusados por los crímenes del 11-S, juicios que fueron retrasados hasta marzo posteriormente debido a los problemas médicos del Juez del Tribunal Militar, el Coronel Parrella. (¿Le hicieron Vudú?)

