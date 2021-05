El impuesto de sociedades que tiene un tipo general del 25% para grandes y pequeñas empresas, puede variar desde el 30 hasta el 1% y para que tribute ese 1%, no puede ser una microempresa (la tiendecita de la esquina), si no una empresa que tenga un capital mínimo de unos 2.5 millones de euros que, cumpliendo una serie de condiciones puede ahorrarse prácticamente pagar impuestos.

Existe otro impuesto que es el IVA y es igual para todos, de manera que paga usted el mismo tipo impositivo por comprarse unos zapatos de los más baratos, que por comprarse un Tesla modelo S con oro de 24 kilates, muy progresivo no lo veo, pero lo que es igualitario, eso aún menos.

