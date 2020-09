Ya se están aprobando solicitudes del Ingreso Mínimo Vital todos los días. Y cada mes lo cobran más beneficiarios con efectos retroactivos desde el 1 de junio.

Por supuesto que me gustaría que se pagase al día siguiente de la solicitud (o a los 15 días como máximo) pero estoy seguro que si nos dan a escoger entre tardar cuatro meses en cobrar (con efectos retroactivos) o no cobrar NUNCA la opción elegida no admite dudas.

Tengo clarísimo que con el gobierno del PP, o de las tres derechas, seguiríamos sin aprobar el IMV como lo demuestra todas las ayudas para personas desempleadas que modificó, quitó o bloqueó el gobierno del PP desde 2012 a 2018.

Y ahora las derechas, sobretodo la ultraderecha, con sus fanáticos, están queriendo calentar por las redes sociales a la ciudadanía contra el gobierno: Los que llamaban al Ingreso Mínimo Vital “paguita” (que ahora muchos de ellos también han solicitado) intentan hacer su campaña y convencer de lo “malísimo” que es el gobierno de coalición progresista porque a muchos no les acaba de llegar la aprobación del IMV. Esos fascistas que pululan por Facebook, Twitter… Están ofuscados porque no se van a denegar miles de solicitudes al no aplicar el “silencio administrativo”: Todas las solicitudes tendrán una respuesta. Ajo y agua para los que estaban deseando que se aplicase para sacar réditos políticos.

No hagamos ningún caso a las derechas.

Que si, que sí, que efectivamente, y soy el primero en exigirlo, que el IMV se podía haber hecho y organizado de otra manera pero ya se están corrigiendo algunos aspectos y se puede mejorar muchísimo con MENOS requisitos, MENOS trámites, MAS atención personalizada y MAS presupuesto para que llegue a MAS hogares.

Recordar: Es menos malo tardar unos meses en cobrarlo (con efectos retroactivos) que no cobrarlo NUNCA porque con otro gobierno ni se hubiese aprobado.

Joaquín García Martín

Presidente Asociación Víctimas del Paro.