Cómo entramos a este universo

E l universo anterior fue de magia

Mucha gente vino aquí voluntariamente

Algunas almas se han fugado muchas veces

Programa de competencia para “ser el mejor”

Esto nos pon dría en conflicto con todo el mundo

Este universo se creó para enviar a los indeseables

El punto de entrada est aría en la nebulosa de Orión

El incidente de entrada finaliza con olas de negrura

Los puntos de paso están preparados como estanques

El incidente 1 tuvo lugar hace cuatro mil millones años

El A lma se sintió abrumada por la oscuridad cuando entró aquí

Enlace s para descargar el libro “Auto Aclarándote” de Ken Ogger:

http://freezoneearth.org/ pilot/

http://freezoneearth.org/ index.htm

http://freezoneearth.org/ downloads/files.html

https://es.scribd.com/ document/272527955/ Selfclearing-castellano-spain- pdf

https://alt.clearing. technology.narkive.com/ aKYFhkQ1/super-scio-tech- principles-of-existance

Ningún alma libre entraría voluntariamente a este universo si supiera previamente lo dura que es la vida aquí. Por eso los controladores de la matrix idearon una trampa de miel muy ingeniosa para cazar almas. La visión de esta trampa está descrita en el llamado “Incidente 1” de Hubbard, que luego fue investigado y desarrollado por Ken Ogger alias “The Pilot” de la Zona Libre, quien fue un auditor independiente de cualquier secta, y escribió varios libros. No tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, pero me hubiera gustado, porque llevo media vida investigando este tema.

Ken Ogger, conocido como «El Piloto», pionero de la Zona Libre, fue encontrado ahogado en la piscina de su casa de Los Ángeles el 29 de mayo de 2007. Tenía las manos atadas con alambre y un pesado peso de hormigón le sujetaba las piernas. La Policía sigue investigando sin resultados.

El Piloto (Ken Ogger) jugó un papel notable en su salida de la Iglesia de la Cienciología de 1997 cuando publicó su libro ‘SuperScio’, su página de inicio de ‘Reformadores’ y su libro “Auto Aclarándote”. Todos estos fueron publicados en Internet, bajo el seudónimo «The Pilot».

https://scientolipedia.org/ info/Ken_Ogger

ZONA LIBRE

La Zona Libre comprende una variedad de grupos e individuos independientes no afiliados que practican técnicas de auditación. El término ahora se aplica comúnmente a todos los grupos de cienciólogos independientes. Una creencia básica de esta escuela es que un ser humano es un alma inmortal, atrapado en un cuerpo de carne en el planeta Tierra.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Zona_Libre_(Cienciolog%C3%ADa)

Un comunicado de prensa de noviembre de 2004 publicado por la Asociación Internacional de la Zona Libre citó un párrafo escrito por Hubbard: «antes de ir, susurra esto a tus hijos y a sus hijos: ‘El trabajo fue gratis. Manténgalo así‘».

https://en.wikipedia.org/wiki/ Free_Zone_(Scientology)

Sospecho que la Iglesia fracasó completamente al no predecir el efecto que los nuevos medios de comunicación tendrían sobre su monopolio y capacidad de supresión del pensamiento y la comunicación independientes. Cabe señalar que en aquel momento el negocio no era consciente del peligro de Internet para su monopolio, y sus miembros podían comunicarse por Internet a través de sitios que los hacían anónimos.

https://scientolipedia.org/ info/Early_Internet_and_ Scientology

EL INCIDENTE

El Incidente 1 de entrada al universo físico tuvo lugar hace cuatro mil millones años, en el que un alma desprevenida fue sometida a un fuerte chasquido, seguido de una inundación de luminiscencia. Después de una fuerte serie de chasquidos, el alma se sintió abrumada por la oscuridad.

El incidente se describe en Operating Thetan nivel III (OT III), escrito en 1967. Este incidente es uno de los acontecimientos más importantes que sufre un ser en su línea temporal. Esto se describe como el implante que abre la puerta de entrada al universo físico, separando a las almas de su estado estático natural y divino, que tratamos de recuperar los filósofos naturales o alquimistas. Un implante es una forma de inserción de pensamientos, parecido a un trauma, pero realizado deliberadamente y con malas intenciones. Es una instalación deliberada de ideas fijas, que van contra la supervivencia del alma.

https://en.wikipedia.org/wiki/ Incident_(Scientology)

PROGRAMACIÓN DE ALMAS

Es muy importante conocer el punto de entrada a un universo, porque éste socava el juego que tiene lugar en este mundo físico. El universo anterior a este material fue un universo de magia, parecido en gran parte a los relatos de fantasía y horror que son tan populares.

Cuando entras por primera vez en este universo te meten el programa de la competencia de ser el mejor. El punto de entrada local actual es la llamada «cabeza de caballo» de la nebulosa de Orión, pero hay varios puntos de entrada.

La nebulosa Cabeza de Caballo es una nube de gas fría y oscura, situada a unos 1.500 años luz de la Tierra, al sur del extremo izquierdo del cinturón de Orión. Forma parte del complejo de nubes moleculares de Orión, y mide aproximadamente 3,5 años luz de ancho.

Esta nebulosa oscura es visible por su contraste. Por su forma, es la más familiar de las nebulosas de absorción. El color rojizo de la nebulosa de emisión se origina por la recombinación de los electrones con los protones de los átomos de hidrógeno. La estrella más brillante, situada a la izquierda de la nebulosa, es la popular Alnitak del cinturón de Orión.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Nebulosa_Cabeza_de_Caballo

ENTRADAS

Este universo se hizo en origen como un lugar para desembarazarse de indeseables, entre los cuales no solamente se incluye a criminales y a descontentos, sino también a prisioneros de guerra y otros componentes derrotados. Al final las cosas llegaron a ser tan interesantes aquí abajo, que el universo mágico decayó tanto, que mucha gente también vino aquí voluntariamente, y pocos permanecen detrás. Algunas almas han sido traídas aquí, y han escapado muchas veces, así que la entrada en este universo ha ocurrido muchas veces, pero la más antigua es la mejor para observar.

Los puntos de paso en este universo están preparados como estanques dentro del cual uno es empujado como un espíritu. Hay una espiral de 64 columnas con varias estatuas encima de ellas girando en torno a un estanque. Se parece al estanque que hay en Washington DC frente al obelisco.

Esto puede empezar porque seas sentenciado en un juicio o llevado al inicio de la espiral, o puedes entrar en él a voluntad. Entonces uno gira alrededor de la espiral, siendo arrastrado por la energía. Una vez en el estanque, todas las cosas se hacen pesadas y ocluidas, y parece como si estuvieras en otro lugar.

TODO MUY ATRACTIVO

Es una estética muy fuerte que se te presenta para hacerte interesado y arrastrarte dentro del universo actual. Al final llegas a un conjunto de campanas doradas y escuchas la meta “ser libre” mientras pasas a través de ellas. La próxima meta es “ser responsable” y atraviesas un conjunto de libros dorados o tablas de la ley.

Esta programación continúa a lo largo de una serie de metas: ser como Dios, ser libre, ser responsable, ser creativo, ser importante, ser competente, ser famoso, ser perceptivo, ser enérgico, ser meticuloso, ser exitoso, ser correcto, ser popular, ser hábil, ser sabio, ser bello, ser productivo, ser poderoso, ser santo, ser inteligente, ser fuerte, ser astuto, ser bravo, ser rico, ser independiente, ser bueno, ser emprendedor, ser ordenado, ser diferente, ser respetado, ser feliz, ser codicioso, ser sensual, ser dominante, ser duro, y ser resistente.

El objeto final con la meta “ser resistente” es una pirámide. ¿La famosa pirámide illuminati? Pasas por el interior de ella y llegas a otro paisaje que está en un escenario rodeado por ángeles, demonios y otras cosas variadas, pero todo muy estético, complejo y muy interesante de mirar.

PUESTA EN ESCENA

Todo tiene la atmósfera de ser un espectáculo público. Hay querubines tocando trompetas y haciendo estallar sonidos mientras diversos personajes aparecen en escena y recitan versos para atraer tu atención. El espectáculo comienza con el verso «sólo uno sobrevivirá». Luego te dicen «para ser ese uno que sobrevive debes ser superior a todos los demás».

Luego se retira la multitud disolviéndose, todo se calma y se revela el primer personaje. Se supone que es ‘dios’ que aparece como un anciano y barbudo con una túnica blanca, pero sólo es un actor en un papel misterioso porque no hay un sentimiento real de divinidad en la figura. El supuesto ‘dios’ te dice luego las siguientes frases entrecomilladas:

Para ser como dios hay que resolver la oposición de la gente terca resistiéndose. Para ser como dios hay que ser superior a todos los demás. Para ser como dios hay que sufrir la opresión de los seres libres.

Él sale por tu izquierda y el supuesto “ser libre” viene al escenario desde la derecha y dice:

Para ser libre hay que resolver la oposición de los seres que son como dios. Para ser libre hay que ser superior a todos los demás. Para ser libre hay que sufrir la opresión de los seres responsables.

Él sale por tu izquierda y el supuesto “ser responsable” sale al escenario desde la derecha mirando a cada lado como anteriormente:

Para ser responsable hay que resolver la oposición de los seres libres. Para ser responsable hay que ser superior a todos los demás. Para ser responsable hay que sufrir la opresión de los seres creativos.

Esto continúa con el mismo patrón para toda la serie de metas mencionadas anteriormente. La última es:

Para ser resistente hay que resolver la oposición de los seres tenaces. Para ser resistente hay que ser superior a todos los demás. Para ser resistente hay que sufrir la opresión de los seres que son como dios.

Esto sitúa el patrón completo en un círculo con ser como dios opuesto a resistir. El incidente finaliza con olas de negrura. Entonces tú te encuentras en el universo actual, porque has mordido el cebo y has caído en la trampa.

CONFLICTO

Esto te vende la idea de que el juego de este universo es ser superior a cualquier otro, y te coloca en situación de estar en conflicto con todo el mundo. Por supuesto que si tú estás luchando contra todo el mundo, estás abocado a perder tarde o temprano. Así que no puedes mantener la posición de “ser como dios” sino que por el contrario te hundes a través de todo el ciclo de metas, oscilando al final hacia atrás en el círculo que va desde ‘resistiendo’ a una versión menor de “ser como dios” en una espiral descendente infinita. Para salir de esta trampa tienes que dejar de luchar por la superioridad.

La falsedad es que sólo uno sobrevivirá. Esta idea mueve a juegos de máxima violencia y destrucción. Ésta es la razón por la que luchamos tanto, y no fue más que en engaño programado, presentado con una gran cantidad de estética. Para salir de esta programación, tienes que dejar de luchar por la superioridad, porque todo fue un engaño desde el principio.

El incidente 1 ocurre al comienzo del tiempo, pero esto está solamente dentro de tu pequeño universo de escenas registradas. Antes de eso tú estabas en el universo mágico, y después de esto tú estás en esta confabulación, y estos puntos tienen fechas específicas dentro de cada uno de estos dos universos. Probablemente, esto sucedió muchas veces en diferentes momentos de tu existencia mientras tú saltabas desde el universo material al universo mágico y viceversa.

Este incidente explica en gran medida la condición del juego que tenemos la mayoría en este universo físico. Basta con observar este incidente para disipar alguna carga de las muchas dificultades posteriores que hayas tenido en este universo material porque el conocimiento libera. La desestimulación será obvia para el ser humano que lo recorre, aunque el hecho de leerlo o escucharlo también produce liberación.

FUGA Y ESCAPE

Si te escapas de este universo material podrías encontrarte con uno de los puntos de entrada como los que describe Ken Ogger, pero podría darse la circunstancia de que aparezcas en una de las secuencias descritas por él y podrías ser impulsado de nuevo hacia este universo físico.

Si alguien escapa de este universo material sin un puente inferior lo suficientemente limpio, sería fácil volver a implantarlo debido a la masa inherente que arrastra el propio espíritu. Por el contrario si el alma está ligera de equipaje y lo suficientemente limpia de carga negativa, nada podría afectarla.

Considera que en un estado exterior al cuerpo el traslado a la zona de Orión podría ser inferior al tiempo que tardas en parpadear los ojos, y que hay más puntos de entrada. Considera que una salida segura de este universo sería más fácil y segura cuando abarcas cuatro o cinco universos simultáneamente, cosa que podemos hacer porque somos seres multidimensionales. Esto no te detendría en ningún punto de entrada a ninguno de ellos.

EL JUICIO

Las visiones suelen ser mucho más complejas de lo que he relatado en este resumen, pero quiero destacar una que me ha llamado la atención poderosamente, la visión del juicio de almas que se parece al Juicio de Kafka. Esto puede empezar porque seas sentenciado en un juicio y llevado al inicio de la espiral, o puedes entrar voluntariamente en el universo físico.

Cuando recuperas la conciencia te encuentras en la sala de un tribunal donde sientes que te van a juzgar, que se parece al interior de una gran catedral pero está muy oscuro. La iluminación es bastante tenue y el tamaño de la sala es tan enorme que no alcanzas a poder observarla completamente. Los bancos no sólo son gigantescos, sino que te das cuenta de que es como si estuvieras disminuyendo de tamaño, como mister Bean viendo una película de terror. La percepción de tu cuerpo es como si te estuvieras convirtiendo en una cucaracha, en una ameba, y la sensación que tienes es que has hecho algo terrible y que vas a ser severamente castigado.

Tu atención es atraída hasta la mesa del tribunal y hay un juez con semblante de anciano y una gran barba que con una mirada no muy severa, pero acusatoria, te transmite el pensamiento de que has hecho algo tan terrible que se va a borrar tu memoria y que vas a ser reeducado para que no vuelva a suceder. No hay enfado y muestra un gran respeto hacia ti. Quizás hayas hecho algo tan terrible que no podrías vivir con ese recuerdo y que sería mejor borrar tu memoria para que fueras un ser nuevo.

Instantes después te ves de nuevo con el cuerpo joven al lado de un columna gigantesca encima de una escalinata de proporciones ciclópeas que pertenece a un edificio. Sales al exterior y observas el edificio que es del estilo de un templo griego como el Partenón de Atenas. Tienes una sensación de pérdida tremenda y de haber sido expulsado y despreciado con indiferencia. El templo flota en el espacio entre una neblina cósmica con el universo de fondo.

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Soros canaliza millones a los activistas contra la Policía.- Los registros presentados ante la Comisión Federal de Elecciones y obtenidos por el Faro Libre de Washington en julio revelaron que el multimillonario George Soros proporcionó un millón de dólares a la organización Color del Cambio, que respalda el movimiento “Desfinanciar a la Policía”.

https://sputniknews.com/ 20211209/soros-funnels- millions-into-dark-money-hub- used-by-defund-the-police- activists-grant-database- shows-1091390134.html

Intelectuales rechazan la inclusión de Mario Vargas Llosa a la Academia Francesa.- Un grupo de intelectuales repudió este jueves el nombramiento del escritor peruano y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, como nuevo miembro de la Academia Francesa, el órgano que regula el uso de esta lengua y que es una de las instituciones culturales más importantes de Francia.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/413160- intelectuales-rechazan- inclusion-mario-vargas-llosa- academia

Los últimos indígenas de la Amazonía.- Tamandua y Baita son sobrino y tío. Han sobrevivido a décadas de ataques de invasores de tierras en los que se cree que fallecieron muchos de los miembros de su tribu indígena, los Piripkura, en Mato Grosso, un estado de Brasil símbolo de la expansión del negocio agrario.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/412199-tamandua- baita-indigenas-aislados- amazonia-brasilena

Científicos chinos desarrollan un motor hipersónico, cuyo diseño fue abandonado por la Nasa hace dos décadas.- Un equipo de investigadores de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nankín (China) desarrolló y probó un prototipo de motor hipersónico para aviones basado en un diseño propuesto hace dos décadas por Ming Han Tang, el entonces ingeniero jefe del programa hipersónico de la Nasa.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/413074-cientificos- chinos-desarrollan-motor-nasa

El enfrentamiento de Ucrania.- Ucrania es un estado tapón que siempre ha estado atascado entre Rusia y Occidente. La geografía nunca brindó a Ucrania la oportunidad de mantenerse neutra, por lo que su posición política y su estabilidad siempre han sido frágiles. Estaba previsto que Ucrania sirviera de freno al poder ruso, pero pronto se consideró que Kiev era demasiado débil. Poco después surgió la idea de occidentalizar Ucrania, contribuyendo a su desarrollo como un estado democrático estable.

Pero resulta que Ucrania no quería occidentalizarse; su diversidad lingüística, étnica y religiosa la obliga a vacilar entre Oriente y Occidente. En lugar de elegir entre un estatus occidental seguro pero limitado, o simplemente ser un apéndice de Rusia, la Ucrania postsoviética podría haber seguido el camino tomado por Canadá o Suiza. Desafortunadamente para Ucrania, no era ni particularmente poderosa ni influyente, ni su ubicación geográfica es adecuada para el tipo de autonomía de que disfrutan Canadá y Suiza.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/12/08/the-ukraine- faceoff/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/VP5ra_0roOA

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)