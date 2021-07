La tempestad empieza con las finanzas

Una tormenta de verano suele ser más peligrosa que una de invierno. Las tormentas de verano se producen debido a las altas temperaturas, que calientan el sol, el aire y el ambiente. El aire caliente, que es menos denso, se eleva y choca con una masa de aire frío que hace que se condense en gotas rápidamente, por el vapor de agua presente en la masa de aire. Una tormenta financiera es el nombre periodístico de una crisis financiera. Son movimientos bruscos e impredecibles que se producen en los mercados financieros cuando dominan las operaciones especulativas.

Nouriel Roubini, profesor de Economía en la Universidad de Nueva York, avisa de que «se está preparando el escenario para la madre de todas las crisis de la deuda”. Opina que “estamos presenciando un descarrilamiento en cámara lenta inevitable». Este experto fue uno de los pocos economistas que adelantó con cierta precisión y exactitud la crisis de 2007.

Roubini asegura que el escenario actual cuenta con los peores ingredientes que dieron lugar a la crisis de los setenta y a la crisis de la deuda posterior a la crisis de 2007. El resultado podría ser una nueva crisis que termine mutando en depresión económica.

Los niveles de deuda pública y privada (empresas sobre todo) se encuentran en máximos de las últimas décadas, mientras que la inflación empieza a asomar la cabeza, azuzada por unas políticas fiscales y monetarias sin precedentes que siguen aumentando la deuda pública.

La deuda mundial se disparó hasta un nuevo récord de 281 mil millones de dólares en 2020, según los últimos datos publicados por el Instituto Internacional de Finanzas (IIF). Según este organismo con sede en Washington, la deuda privada y pública total de los 61 países de su muestra, entre los que se incluye a España, aumentó en 24 mil millones de dólares el año pasado, lo que representa más de una cuarta parte del aumento de 88 mil millones de dólares en la última década.

Apocalipsis de la deuda en agosto.- La deuda federal de Estados Unidos superó los 28 mil millones de dólares en marzo, y cada hombre, mujer y niño del país debe más de 85.000 dólares por gastos del Gobierno Federal. La deuda combinada, que incluye la deuda federal más todas las demás obligaciones públicas y privadas, asciende a más de 85 mil millones de dólares, o más de cuatro veces el PIB anual de EEUU. El Gobierno Federal podría quedarse sin dinero y entrar en ‘default’ o suspensión de pagos en agosto, a menos que el Congreso aumente el techo de la deuda, advirtió la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

La inflación perjudica a los trabajadores mientras la Fed imprime dinero como si estuviera pasando de moda, según el informe Keizer, que analiza las medidas de flexibilización cuantitativa que inicialmente se vendieron a los ciudadanos como una medida de emergencia temporal después de la crisis financiera de 2008, pero que desde entonces se han vuelto permanentes.

Las tormentas de Wall Street registrarán récords en la semana de apertura del tercer trimestre después de que los empleos superaron las previsiones.- Las acciones estadounidenses hicieron su debut semanal en el tercer trimestre con máximos históricos para los índices S&P 500 de primera línea y Nasdaq Composite de alta tecnología, ya que las sólidas cifras de empleo para junio señalaron una mayor recuperación de la crisis.

Wall Street tuvo un rugido histórico en el segundo trimestre con el S&P 500 en máximo, el Nasdaq sube un 10%.- Las acciones clave de Wall Street tuvieron un gran segundo trimestre, con el S&P 500 de primera línea marcando un récord, y el Nasdaq Composite de alta tecnología registró el miércoles una ganancia del 10% para el periodo.

El dólar obtiene una mayor participación en la reserva de divisas mundiales.- La participación del dólar estadounidense en manos de los bancos centrales mundiales ascendió al 59,5% de enero a marzo, frente al 58,9% registrado en el trimestre anterior, según datos revelados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El billete verde siguió siendo la reserva de divisas más grande de los reguladores monetarios nacionales. En el primer trimestre, el índice del dólar ganó un 3,6%.

Nuevo récord del yuan chino en la reserva mundial de divisas.- La participación de la moneda china en manos de los bancos centrales mundiales alcanzó un nuevo máximo del 2,45% en el primer trimestre de 2021, según la encuesta de Composición Monetaria de las Reservas Oficiales de Divisas (COFER) del FMI.

Un ataque de ransomware amenaza a cientos de empresas.- Parece ser que se está produciendo un ataque de ransomware contra la plataforma de gestión remota Kaseya, que afecta a muchos de sus clientes, dijo la agencia de ciberseguridad de Estados Unidos. Los investigadores culpan a los mismos piratas informáticos que persiguieron a la empacadora de carne JBS. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) dijo el viernes por la noche que estaba «tomando medidas para comprender y abordar el reciente ataque de ransomware de la cadena de suministro contra Kaseya» y los proveedores que emplean su software.

Código fuente de Internet vendido por $ 5,4 millones como token digital en Sotheby’s.- El código fuente de Internet se vendió el miércoles en Sotheby’s por poco más de $ 5,4 millones, en forma de token no fungible, por la persona que lo escribió, el renombrado científico británico Tim Berners-Sotavento. Este certificado digital único otorga derechos exclusivos sobre bienes digitales raros al propietario.

Detenidos once milicianos que se enfrentaron a la Policía de Boston.- Once milicianos fuertemente armados fueron arrestados cerca de Boston el sábado, poniendo fin a un enfrentamiento nocturno que cerró una importante autopista interestatal al comienzo del día de la Independencia.

La crisis de las personas sin hogar se intensifica en Los Ángeles.- Un clip viral que muestra un extraño ataque a un vagabundo está atrayendo una renovada atención sobre el problema del aumento de la violencia en el vecindario de Venice Beach en Los Ángeles, que se vio inundado de campamentos de tiendas de campaña en los últimos meses. El vídeo publicado en línea muestra a un hombre golpeado por una mujer identificada mientras otra vigila, y los transeúntes ignoran visiblemente la pelea.

Otro vídeo reciente publicado en YouTube mostró a un hombre siendo detenido por la Policía mientras estaba atado a una camilla. La descripción dice que un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles le aplicó una pistola eléctrica después de agredir a un pescador en Venice Beach. El delincuente fue descrito como «enfermo mental».

La UE está preparada para sancionar a Turquía si persiste su postura, dice un alto diplomático francés.- La Unión Europea tiene listo un paquete de medidas, incluidas sanciones contra Turquía, en caso de que no abandone la «postura agresiva» en varios temas de importancia, dijo el ministro de Estado francés para Asuntos Europeos, Clement Beaune.

Tensión Moscú-Londres.- El incidente del miércoles en el Mar Negro, que vio a un destructor de la Marina Real Británica navegando hacia las aguas territoriales rusas de Crimea, sólo para ser recibido con un aluvión de fuego de advertencia por parte de un buque de guerra y un avión rusos, empeoró aún más las relaciones ya frías entre Moscú y Londres.

Rusia anuncia medidas de respuesta a nuevas sanciones estadounidenses.- Anteriormente, Washington impuso nuevas sanciones a las personas, empresas y bonos soberanos rusos en el mercado primario en respuesta a la supuesta participación de Moscú en el pirateo de SolarWinds y la supuesta intromisión en las elecciones de 2020. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha revelado la respuesta del Kremlin a las sanciones recientemente introducidas. La medida incluye acciones contra la misión diplomática en Rusia, así como contra funcionarios americanos.

Atacado un buque de carga israelí en el norte del Océano Índico.- El incidente se produce en medio de tensiones regionales entre Irán e Israel, y supuestos ataques regulares e intentos de sabotaje de los envíos comerciales de los demás. Un carguero israelí ha sido atacado al norte del Océano Índico, informa la televisión libanesa.

China se está adueñando de Internet.- Está en línea el próximo gran campo de batalla en la lucha por el dominio entre EE.UU. y China, con el surgimiento de TikTok, mostrando de lo que son capaces los chinos. Está claro que el orden tradicional de Internet está listo para una reestructuración.

China promete invadir Taiwán en tres etapas.- El presidente de China ordenó la intensificación de los preparativos de guerra para la invasión de Taiwán, que debe tener lugar «dentro de su presidencia». Estados Unidos se enfrenta quizás el mayor desafío de guerra de su historia.

Nuevo submarino chino armado con misiles.- El nuevo submarino más poderoso de propulsión nuclear de China, denominado Tipo 094A, está equipado con misiles balísticos capaces de alcanzar objetivos a una distancia de 10.000 kilómetros. Antes de la actualización, el submarino era capaz de disparar el JL-2 inferior que sólo podía atacar el noreste de Estados Unidos, pero actualmente es capaz de cubrir todo el continente americano.

China advierte que EE.UU. se enfrentaría a una pesadilla en un conflicto con China y Rusia.- El periódico Global Times, alineado con el PCCh, ha publicado un par de editoriales advirtiendo a Estados Unidos y a sus aliados que no provoquen una agresión contra Moscú y Pekín, y sugiriendo que las dos naciones son ahora más fuertes que el antiguo bloque del este.

No hay muchas noticias este fin de semana. Parece que estamos en un día de la marmota, mientras vemos cómo las cosas se desarrollan lentamente. Para la mayoría de nosotros, el gran reinicio tiene que ver con la salud y la prosperidad de aquellos que se han quedado sin tal durante 90 años. Para otros, se trata de la despoblación y un reinicio de su glotonería vampírica.

Hemos experimentado muchos tipos diferentes de guerra en este planeta, y la mayoría de las personas sólo reconocen una o dos, a menos que hayan despertado. Los controladores han librado una guerra contra la humanidad a través de la comida, el aire y el agua, guerras sin sentido en tierras extranjeras con tropas y mercenarios, pero la gente no sabe nada sobre las guerras espaciales.

Cardenal italiano, entre las diez personas acusadas por el Vaticano.- El Vaticano procesará a diez personas, incluido el cardenal italiano Angelo Becciu, en un caso de malversación de fondos, abuso de poder y extorsión. Becciu y otras nueve personas recibieron la orden de comparecer ante un juicio por presuntos delitos derivados de la compra por parte del Vaticano de una propiedad de lujo en Londres, así como por inversiones especulativas que dieron lugar a graves pérdidas financieras para la Iglesia.

Un guru informativo es una persona que está en condiciones de estar conectada a fuentes que les proporcionan información, y pasa esa información a otras personas que no tienen acceso a ninguna fuente. Los gurus sienten la necesidad de animar a los menos afortunados con esta información. Dedican energía y tiempo a realizar este proceso.

Horas de investigación y verificación cruzada, una disciplina para cumplir con los plazos, a expensas del ocio personal. Día tras día trabajando duro para brindar información, respondiendo sólo a la voz interior que los impulsa a hacerlo. Su motivo: llevar esperanza a su familia planetaria. Todo lo que pueden hacer es transmitir la información que han recibido y verificarlo lo mejor que puedan. Pero son atacados cuando esa información no da resultado, ya que este proceso es fluido, dinámico y volátil, y está en un flujo de cambio constante.

Los gurus tienen una resistencia divina. Ellos persisten. La esperanza es una bella emoción que enciende tu ADN para activar los aspectos astrales y mentales de ti mismo. Dándote un mayor acceso a la conciencia de tu Ser Superior e Inteligencia Universal. Brindando mayor capacidad de toma de decisiones, más entusiasmo por la vida, y más tranquilidad.

Personalmente, tengo una fe absoluta en el reajuste de las divisas, el proceso de redención, Gesara, y el nuevo mundo. Resuena con cada fibra de mi ser. No hay duda. Sí, la identidad de mi ego no resuena con el estilo de liberación de ciertos gurus. Pero mi corazón lo hace. Tu estilo no concuerda con el mío, pero tu motivo sí. Cada uno tiene su estilo y todos son respetables.

Aunque puedo criticar los métodos de entrega, no ataco personalmente la integridad de la persona que me proporciona información, que no podría haber obtenido con mis propios recursos. Más importante aún, nunca atacaría a una persona que dedica su tiempo y energía a ayudar a elevar este planeta elevando su conciencia con esperanza por un futuro mejor. Los gurus que no son sinceros y tienen agendas ocultas tienden a quedarse en el camino porque son disidencia controlada y se les acaba viendo el plumero.

A todos los atacantes. Apaga tu cerebro dualista y abre tu corazón. Te conectará con tu mente superior y mucho más. No exteriorices tus deficiencias en otra persona. Mira hacia dentro y atrévete a creer que es inevitable un futuro mejor. Nada sería posible sin una plataforma que proporcione este flujo de información necesario.

Presentan el «primer dispositivo del mundo para adelgazar» cerrando los dientes con un ‘candado’.- El aparato permite al usuario abrir la boca sólo unos dos milímetros, restringiéndolo a una dieta líquida, pero permitiéndole hablar y respirar libremente, y se puede quitar en caso de emergencia. La Universidad de Otago (Nueva Zelanda) comunicó este lunes que un equipo de sus investigadores, en colaboración con científicos británicos, ha desarrollado «por primera vez en el mundo» un dispositivo que ayuda a perder el peso y que contribuiría a combatir la «epidemia mundial de obesidad».

El diente de león bloquearía la proteína espiga, según una universidad alemana.- Las proteínas de espiga se pueden detener con una hierba muy común que se extermina del césped cada año. Un estudio de una universidad alemana descubrió que el diente de león común (Taraxacum officinale) puede bloquear la unión de las proteínas espiga a los receptores de la superficie celular en las células renales y pulmonares humanas.

Las principal causa de cualquier enfermedad se podría derivar de la degradación moral de la población.- El médico griego Galen dijo que el 99% de las muertes prematuras se debió a la degradación moral. Brigitte Bardot cuando explicó cómo había envejecido y se había vuelto tan horrible a los 80 por haber dado su belleza y juventud a los hombres. Sus cien amantes dañaron su salud, e incluso sus caderas recibieron un castigo medida que requirió operaciones.

Esencialmente lo que estaba diciendo es que la frecuencia del acto conyugal provocó su envejecimiento prematuro y la destrucción de su belleza. Hay una razón egoísta para ser buenos, para ser hermosos y para no envejecer como la Sara de la Biblia de 89 años, que a su edad era una belleza tan deslumbrante que la deseaban hasta los propios reyes.

Descomunal objeto de la nube de Oort se adentrará en el Sistema Solar en 2031.- Un objeto de enormes dimensiones, que los astrónomos han bautizado como 2014 UN271 visitará el Sol en 2031. Se espera que el objeto pase por la órbita de Saturno. Este hecho hará que probablemente se convierta en un cometa más grande de lo habitual y los astrónomos están ya atentos para lo que creen que será ya un despliegue visual sin precedentes.

Setenta años de ocultamientos sobre ovnis están llegando a su fin.- Creo que estamos al borde de un gran avance. La evidencia de encuentros con ovnis es creciente, incontestable y se está tomando en serio por primera vez. Se está desmoronando la política de negación y desacreditación de la evidencia de encuentros con naves espaciales extraterrestres, que ha estado vigente desde la década de 1950. Incluso los expresidentes de Estados Unidos y directores de la CIA admiten que hay algo que no podemos explicar.

A menudo se dice que cuando la humanidad reconozca que la vida en el universo ha sido confirmada y una civilización inteligente se acerque a nosotros, ese contacto será el momento más profundo de la historia de la humanidad. Entonces, casi todos estaremos de acuerdo con las ramificaciones de tal contacto pero ¿no hemos tenido durante décadas un compromiso secreto entre seres humanos y criaturas super-inteligentes de otros planetas?

https://www.rt.com/op-ed/ 528201-ufo-cover-ups- breakthrough/

El ‘Stonehenge’ de Hitler, vinculado al desarrollo del platillo volante nazi, dicen los medios.- El círculo de hormigón en cuestión tiene aproximadamente 60 pies de ancho y 30 pies de alto, y tiene cierto parecido con el famoso monumento prehistórico conocido como Stonehenge. Una extraña estructura circular de hormigón construida sobre una red de túneles cavados por los nazis en las montañas Sowie en la Baja Silesia, durante la segunda guerra mundial, podría haber sido parte de un proyecto para construir y probar naves voladoras en forma de platillo, informa el Daily Mail, citando un documental de UK-TV Yesterday llamado «Secret Nazi Bases».

Los túneles en cuestión fueron construidos por prisioneros de campos de concentración nazis como parte del Proyecto Riese, cuyo propósito exacto sigue sin estar claro, debido a la falta de documentación. Aunque no esté claro el propósito del círculo de hormigón, el arqueólogo forense Robert Sparling sugirió que podría haber tenido algo que ver con el desarrollo de una nave en forma de platillo volante.

«La supremacía aérea iba a formar parte de lo que determinaría el resultado de la guerra. Así que tal vez estaban jugando con algún tipo de tecnología que se vería como un platillo volador con sistemas de propulsión resplandecientes» dijo. «Donde quisieras que se levantara del suelo, necesitarías algún tipo de estructura para sostenerlo inicialmente, permitir que el aire fluya por debajo de él, debajo de los pilares».

