Todos dicen que está ocurriendo

Cuesta trabajo creer en la cantidad de filtraciones de inteligencia positivas que están saliendo últimamente, porque nos hemos acostumbrado demasiado a las malas noticias de retrasos, y porque es demasiado bonito para ser cierto, a pesar de que las distintas fuentes de información coinciden en lo mismo. Según estas fuentes, el pasado domingo 5 de enero finalizó la liberación de fondos para el reinicio financiero mundial, y el lunes 6 de enero el presidente Trump liberó la revaluación de las divisas, y muchas más cosas.

Todos dicen que ya está ocurriendo el esperado reinicio financiero mundial, que forma parte de un proceso de cambio de dos años que comenzó el 5 de febrero de 2019, por lo que ya llevamos más de once meses, pero todavía no hemos cruzado el ecuador. Antes de esta fecha se hablaba del tema, pero entonces sólo era un proyecto, y no era un proceso en fase de ejecución como ocurre ahora mismo.

Los malos se creen muy inteligentes para salirse siempre con la suya, pero olvidan que por encima de su voluntad se halla la Voluntad del Creador del Universo, y que la transformación de la Tierra está decretada desde muy arriba hace muchos milenios. Dios gana siempre y esta experiencia es un auténtico bautismo de fuego.

Los que se empeñan en ver todo negro, no se dan cuenta de que es totalmente normal que estén aumentando las tensiones en todo el mundo, porque se está colapsando la falsa matriz tridimensional. Y esto no lo puede parar nadie, por muchas estelas químicas tóxicas que intenten fumigar sobre nuestra cabeza.

Todos nosotros nos embarcamos en este experimento radical hace eones para avanzar hacia la Fuente Original de la Creación Universal, y corregir los errores que se habían cometido, y que se siguen cometiendo en este planeta prisión que es una colonia penitenciaria o una cárcel cósmica. Estamos viviendo el colapso final de un modelo de civilización que ha sido brutal y satánico, y el universo nunca ha visto nada como la culminación de este proceso.

Nos dirigimos hacia al Reino Divino que rezamos en el Padre Nuestro, donde el mal desaparecerá para siempre y ya no será más, y ahora nos toca hacer méritos para ser dignos de este regalo tan maravilloso, porque habrá una selección natural entre las almas que estén preparadas y las que no lo estén. Ha llegado el momento de recoger la cosecha, y cada uno se lleva los frutos que sembró con sus actos positivos o negativos, porque todos somos hijos de nuestras obras, y tenemos la libertad de salvarnos o condenarnos con nuestras buenas o malas acciones.

No hay nada que temer, salvo para los que hayan cometido atrocidades, que son muchos por desgracia, pero la puerta del perdón divino siempre está abierta para los que se arrepientan de corazón. Hay personas que no se sienten dignas de recibir regalos, y éste es un grave problema, porque cada uno recibe lo que cree merecer.

INFORME

Nota de Judy Byington del sitio web de “República Restaurada”:

El pasado domingo 5 de enero, los Sombreros Blancos y Negros finalizaron la liberación de fondos para el reinicio financiero mundial, para que pudieran ocurrir esta semana los cambios de moneda y la redención de bonos. Irak prometió a sus ciudadanos que saldría esta semana el nuevo tipo de cambio del dinar. Un líder de grupo afirmó que esto sucedería esta semana. El lunes 6 de enero, el presidente Trump liberó la revaluación de las divisas y el reinicio financiero mundial, lo cual fue verificado por Bruce, un líder de grupo, cinco fideicomisarios, un abogado, un agente federal, un director de redención del Tesoro estadounidense, y un representante de las 27 familias reales chinas que pagan la redención y da la orden de uso de los fondos. Según Bruce, el reinicio financiero mundial comenzó el lunes 6 de enero a las 2:30 de la tarde. Cinco administradores de los cinco mayores fideicomisos del planeta afirmaron al unísono de que esto iba a bajar a partir del lunes 6 de enero. Según Tony, los bancos iraquíes estuvieron abiertos el lunes 6 de enero, después de haber estado cerrados durante una semana para traer todos los viejos dinares y empezar a funcionar en un nuevo sistema digital cuántico. Irak anunció previamente que pagaría la nueva tarifa de dinar a partir del martes 7 de enero. Una fuente anónima afirmó que la pieza final estaba colocada el martes 7 de enero por la mañana. Bruce dijo que a las 10 de la mañana del martes 7 de enero se pagaron cuentas selectas como los paquetes CMKX, multas y penalidades, cuentas adjudicadas, reclamaciones agrícolas y el Grupo Central de 500 miembros, con 30 pagadores. El miércoles 8 de enero una ‘ballena’ recibió información de que los números 800#s estaban siendo liberados, y más tarde ese mismo día se le dijo que no estaba sucediendo. Esto le ha sucedido todos los días de esta semana. Este tema de los 800#s es el cuento de nunca acabar. Tony afirmó que los Centros de Redención recibieron una llamada para que toda su gente se preparara para reportarse a trabajar el jueves 9 de enero. Tres contactos esperaban que la liberación de los 800#s, o la notificación del sitio web para el Grupo de Internet, fuera para el jueves 9 de enero, o si no, para el fin de semana. Tres contactos dijeron que la revaluación de las divisas estaría en plena vigencia para este próximo fin de semana, cuando deberíamos tener los números 800, aunque esos podrían llegar antes. Para el próximo lunes 13 de enero se espera que el público en general comience a intercambiar información, a medida que se firme la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Otra fuente anónima dijo que el lunes 13 de enero terminará la posibilidad de obtener tarifas de contrato probablemente, cuando se firme la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, lo que permitiría al público en general comenzar el intercambio. Todo se completaría para el viernes 31 de enero, cuando se cree que ya no estarían disponibles las tarifas de contrato más altas, según contactos militares. Contactos militares confirmaron hace una semana que se han producido numerosas detenciones exigidas por el Tribunal Mundial de Gesara, y que continuarán mientras se libera liquidez para los niveles 3 y 4, es decir, el Grupo de Internet que había comprado divisas y bonos. Se dice que estos arrestos masivos comenzaron después de que el Congreso se fue de vacaciones de Navidad, y continúan en este momento. El Tribunal Mundial ordenó a la Interpol que arrestara a los acusados de traición y de los crímenes más graves contra la humanidad. Ciertas élites globales y políticas arrestadas están alojadas en Guantánamo, y están siendo juzgadas por tribunales militares secretos, que están en funcionamiento, y que comenzaron a trabajar contra los autores del 11-S a finales de enero de 2019. En su momento, se pondrá a disposición del público en general la documentación grabada de esos tribunales.

