Vamos a vivir tiempos increíbles. Ha llegado el momento para aquellos que quieren coronar su vida: la luz ha ganado en la nueva Tierra de quinta dimensión por Peter B. Meyer. Para esta fase final del cambio, hemos entrado en una línea de tiempo inmutable. No sucederán las antiguas profecías del Armagedón. El momento más decisivo para la humanidad es ahora. Sin embargo, sigue existiendo un gran obstáculo que concierne al destino de la humanidad.

Dos nuevas líneas de tiempo bien definidas determinarán el futuro: una conduciría a parte de la humanidad a la nueva Tierra de quinta dimensión; la otra conduciría al resto al exilio. Sólo un tercio de la humanidad podría realizar y completar la ascensión necesaria para esta transición; la otra parte no lo haría. Al final tendremos un nuevo cielo y una nueva tierra. Ninguna autoridad es superior a nuestro libre albedrío y a nuestras decisiones personales. Cada uno será su propio juez. Nadie interferirá con las preferencias individuales de los demás.

La Luz ha ganado. Cada uno crea su propia realidad. El destino de la humanidad está decidido ahora. Al separar el trigo de la paja, sólo los seres de cinco dimensiones irán a la nueva Tierra de quinta dimensión. Se espera que este proceso se complete, se despeje y se liquide alrededor del año 2025.

ARCÁNGEL ARIEL

Más noticias sobre esto proceden del Arcángel Ariel.- Ustedes son los que hemos esperado, ya que son los que están dejando atrás lo viejo para realizar la nueva vida con todos sus semejantes en paz y respeto. Despierta y mira en lo más profundo de tu alma. Date cuenta de quién eres y quién serás para siempre: la Conciencia Divina que manifiesta amor incondicional para toda la vida sobre la Tierra.

Estos días exigen todo de nosotros. ¿A dónde va la humanidad y cómo terminaría este juego? La inquietud y la incertidumbre se están apoderando del mundo, y cada vez más seres humanos están perdiendo el control y la orientación de vuestro mundo.

Especialmente las personas que no tienen una conexión interna consigo mismas ni con su Alma eterna, ahora están atrapadas en la vorágine de la desinformación, la confusión y el engaño. No pueden ver lo que está sucediendo y no pueden ver a través de lo que se está reproduciendo. Así que estas personas siguen siendo los juguetes de los poderes fácticos.

Así, mucha gente sería retirada de la Tierra y dejaría este planeta. Sólo se puede lograr la unidad de todos los seres humanos con seres que estén maduros para ello, y así sucede ahora que algunos oprimidos tendrían que dejar esta Tierra junto con sus opresores.

Lo que se alaba como bendición trae la partida, lo que se reviste con una promesa de salvación trae la condena. Las advertencias son y han sido ignorad ustedes están destinados a prosperar as, y el peligro que representan no es visto ni reconocido por estas almas inmaduras. Así sucede que algunos reducen su vida por su propia decisión, porque no están preparados para el cambio que se avecina.

Muchas cosas se deciden del mismo modo al nivel del alma. Porque todos eligen por sí mismos cuándo terminan una vida en la tierra y cuando alcanzan la maestría. Pocos están preparados para el momento en el que alguien decide vivir su última vida en la materia y liberarse de la rueda del samsara, del ciclo de reencarnaciones. Cada alma elige y decide antes de su vida como ser humano qué experiencias quiere tener y qué habilidades quiere adquirir, y cada alma sabe cuándo se debe marchar.

Todos están atendidos. A medida que ocurren los cambios sobre la Tierra, muchos seres de los reinos externos os miran con admiración y reconocimiento. Ustedes son los que han estado esperando y son los que están dejando atrás lo viejo para crear la nueva vida con seres humanos que estén en paz y se aprecien mutuamente.

MADUREZ

Este esfuerzo requiere almas maduras y probadas. Un alma joven con poca experiencia en este planeta Tierra tendría dificultades para encontrar su camino, incluso en condiciones óptimas de tercera dimensión. Tal alma estaría abrumada por lo que ahora se está manifestando sobre este planeta Tierra. Algunos se despiertan mientras que otros se duermen profundamente.

Estarían destinados aquellos que rechazan cualquier aclaración y creen en los relatos que se les presentan. Son aquellos que no tienen discernimiento y no pueden distinguir la realidad. Aquellos que no se preocupen por el cambio, terminarían su último círculo en la Tierra.

La vida iluminada en la que te encuentras sería la rencarnación del Rey cuando ves el sentido y el orden divino en toda la locura de estos días. Si haces tu labor para cambiar y conectarte con tu alma y Dios, siendo lo más precioso en tu vida, entonces estarías en tu encarnación de Rey. El mal desaparece tan pronto como lo reconoces y lo colocas en su lugar. Satanás no tiene más poder sobre tí, porque ves a través de sus artimañas, y no cedes a la atracción de su tentación.

La verdad de este tiempo es que cada ser humano recuerda su destino; o hace su contribución, o pierde la partida. Ha llegado el momento de las almas maduras, ha llegado el momento de los que desean coronar su vida y ponerse al servicio de la Tierra como seres humanos plenamente conscientes. Y luego ya no te acuerdas de tu ego, porque el amor borra el ego.

REFLEX IÓN

La cizaña es una planta anual de la familia de las gramíneas, cuyas cañas crecen hasta más de un metro, con hojas estrechas de veinte centímetros de largo, y flores en espigas terminales comprimidas, con aristas agudas. Se cría espontáneamente en los sembrados y la harina de su semilla es venenosa.

En la antigüedad, los enemigos del propietario de una plantación, le sembraban cizaña para que los segadores más incautos lo cosecharan como trigo, y al hacer la harina envenenada murieran las personas. Está claro que hay que estar atentos a la cosecha para evitar que entren enemigos de noche, porque pueden entrar sin que nos demos cuenta.

El tiempo de la cosecha puede ser largo. Los enemigos del trigo están al acecho. Están presentes en nuestra vida. Crecen junto a nosotros, se parecen, hablan casi igual, tanto que confunde a veces a los que nos cuidan. Hay que descubrir a estos agentes disfrazados, como el agente Smith de la matrix.

El agente Smith ayuda a mantener la falsa realidad de la matrix. Puede tomar el control de los cuerpos de cualquiera que esté conectado al sistema, lo que lo convierte en una especie de superhombre. También puede esquivar balas y realizar otras hazañas sobrehumanas. Profesión: agente del sistema. Es básicamente un agente de policía de la matrix.

Cuando el agente Smith lucha contra Neo al final de matrix, le ocurre algo inesperado. Su programa evoluciona o se corrompe, y cada vez más Smith se encuentra en desacuerdo con el mundo de matrix, donde todos los demás agentes siguen estando a gusto. Es un programa, pero de alguna manera también demuestra una evolución de carácter y propósito.

PACIENCIA Y COMPASIÓN

El bien y el mal viven en todos los pueblos, en todas las culturas, en todas las comunidades, en todos los corazones. Y mientras que a lo largo de la historia hemos vivido el momento de la paciencia, cuando llegue el final de la historia tendrá lugar la siega, el tiempo de la separación.

Sepan que hay un tiempo de cosecha y separación donde cada uno recogerá exactamente lo mismo que ha sembrado y cultivado. Muchos que repiten el refrán: “hierba mala nunca muere”, piensan que el mal es para siempre, pero realmente la cizaña será separada al final de los tiempos, no por los sembradores, sino por los que siegan, que son los ángeles. La enseñanza es clara sobre quienes están de un lado o de otro: “Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.”

En el corazón noble de cada ser humano siempre existe la esperanza de que la cizaña se pueda transformar en trigo, y todos somos responsables de eso, pero la decisión es individual. El trigo debe ser probado para ver si realmente es trigo, y como no podemos seguir solos en este mundo, donde ha aumentado la perversidad, debemos seguir ayudando a los necesitados.

CONCLUSIÓN

No debemos perder el tiempo intentando cortar la cizaña. Esa labor pertenece al Cielo en el tiempo de la siega. Es hora de despertar del sueño para que el enemigo no siembre durante la noche. Den gracias a la Fuente Original por su espera bondadosa en favor de los que están confundidos todavía, tratándolos con amor y amabilidad, porque bastante castigo se han inflingido ellos mismos con sus propios errores. De este modo se ejercita la paciencia de los justos, igual que la paciencia de Dios. Al final los justos brillarán como el sol en el Reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga.

“Vi un nuevo Cielo y una nueva Tierra porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron y el mal ya no existe más. Vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén que descendía del cielo preparada como una novia adornada para su marido.- Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.” Apocalipsis 21:4.

TRANSFERENCIA ENERGÉTICA

Reajuste de la Tierra. Los Pleyadianos a través de Christine Day.- El plano terrestre se está acercando rápidamente al gran cambio, que está destinado a desarrollarse a medida que completa el ciclo de 2021 y gira hacia el próximo ciclo energético de 2022. Esta será la finalización de una fase esencial de su tiempo de preparación, y 2022 presagiará el comienzo de una nueva era de conciencia para usted y el planeta.

Todos ustedes que están en un camino despierto en la Tierra, están en la cúspide de un gran cambio y auto-revelación. Los pleyadianos convocan este próximo paso la mayor transferencia energética que jamás haya tenido lugar durante esta transición actual de la Tierra.

En el mismo momento en que ingrese a la frecuencia de 2022, una división energética multidimensional impactará toda la esfera del plano terrestre. Aquellos de ustedes que están alineados con su corazón estarán listos para orientarse y entrar en esta luz ambiental de dimensión superior que se abrirá en el momento de la división.

En ese momento, se le lanzaría a un marco de tiempo ampliado de realidad alternativa. Aquí es donde aquellos de ustedes que estén en un camino consciente serían reubicados, revinculados a una red de conciencia superior. Esta reapertura del espacio de realidad alternativa es el destino en movimiento, una parte del desarrollo de la era de Acuario.

ESCISIÓN

En el mismo momento de la escisión, ustedes se fusionarán, dentro de un flujo de unidad. Te alinearás con una conciencia de luz superior, que es sólo un aspecto del Todo. Deben tomar su lugar único dentro de la redefinición sagrada de la luz magnética de la Tierra, a medida que ocurren estos cambios dentro de la escisión.

Estas frecuencias multidimensionales de realidad alternativa forjan un entorno bendito, una experiencia alternativa para que ustedes se animen. Recuerda que no estás separado de estos espacios de luz que están resurgiendo, y que nunca has estado separado. Esto es un regreso, una reunión a los componentes sagrados de vuestro Ser Superior que se mantienen dentro de estas realidades alternativas del reino superior.

Siempre han existido en la Tierra estos espacios de realidad alternativa. Ésta es la primera vez que están preparados como comunidad para comenzar a orientarse orgánicamente hacia estos espacios sagrados como una extensión natural de vuestras experiencias diarias. Al vivir dentro de la esencia de estos espacios de realidad alternativa, comenzarás a participar de manera diferente en tu vida. Tu conciencia evolucionará, alineándose profundamente con los componentes de tu Ser Superior. Estos espacios están diseñados para realinearlos a un estado estabilizado dentro del estado de conciencia de luz más expandido de tu Ser Superior. Dentro de nosotros nace algo bello.

HERRAMIENTA ES EN CIAL

Sólo a través de tu corazón podrás participar plenamente a través de estos espacios de realidad alternativa. Tu corazón se convertirá en la herramienta esencial para que te orientes primero y luego te involucres en todo un proceso metamórfico. Tu corazón se convertirá en un elemento estabilizador dentro de estos espacios de luz del reino superior.

Estos estados expandidos están expresamente diseñados para alinearlos con los niveles componentes de vuestro Ser Superior, y luego crear un ancla dentro del mismo centro del corazón multidimensional. Este próximo tiempo está destinado a vuestra rápida transmutación. Al ser revelado a sí mismo, obtienes una mayor comprensión y percepción de tu propio componente divino único.

PORTALES SAGRADOS

en preparación para la escisión ahora sostienen espejos vibratorios de esta esencia de conciencia superior los vórtices, los sitios mágicos y los portales sagrados. Estos espacios sagrados continuarán construyéndose en patrones vibratorios que reflejan estos poderosos reflejos de luz, expandiéndose en impulso por todo el planeta y conduciendo al momento de la escisión.

Estas frecuencias están diseñadas para evolucionar a medida que los patrones sagrados se acumulan juntos, formando un crescendo de luz en espiral. Esta luz giratoria explotará y formará una ola brillante de conciencia en el momento de la escisión, a medida que se desarrolle el momento energético de 2022.

Fuerzas poderosas han entrado este mes en vuestro planeta, diseñadas para apoyar a todas las comunidades despiertas que están esparcidas por todo el plano terrestre. A medida que se acerquen a finales de diciembre, comenzará a emanar desde el interior del núcleo magnético de la Tierra un pulso de luz vibratoria expansiva.

Este pulso de luz comenzará a interactuar directamente dentro de las células de tu corazón en preparación para el cambio. Esta pulsación está diseñada para cambiar el origen energético del marco de tu corazón, realineándolo en un marco fluido multidimensional de frecuencia de luz, y está listo para entrar en estos espacios de realidad alternativa.

COMUNIDADES

Cada base comunitaria está desempeñando un papel fundamental en este momento, produciendo una firma sagrada dentro de cada escenario de comunión. Mientras se reúnen en grupos, sean conscientes mientras se alinean entre sí. Pasen momentos de quietud juntos, mientras se conectan con el centro del corazón, formen un círculo energético y creen un círculo de corazón. Cada uno de ustedes tiene un elemento de frecuencia divina único dentro de su corazón, y pueden formar colectivamente un poderoso círculo de luz que impactará el equilibrio de la Tierra en preparación para el momento de la división.

Tu centro corazón es ilimitado en su capacidad para mantener la luz de la frecuencia multidimensional de tu Ser Superior. Tu fuerza sagrada es inimaginable para ti en este momento, el poder que tienes dentro de la verdadera existencia pura de tu corazón. En el momento de la escisión, se te revelará el verdadero potencial natural de tu corazón.

CAMBIO FÍSICO

Estarás encendido por esta frecuencia de luz dentro de cada célula de tu cuerpo físico, como una llama pura que reflejará todos los aspectos de tu estructura celular. Tu ADN pasará por un rápido proceso natural de transformación. Simultáneamente, se restaurarán las encriptaciones sagradas de tu Ser Superior dentro de tus células cerebrales, poniendo en movimiento una reorientación dentro de tu Ser, y abriéndote a una alineación más profunda con la verdad.

A medida que evolucione la energía, se ampliará la frecuencia de emisión de la tercera dimensión en el planeta, y en cierto momento habrá una fractura de ustedes están destinados a prosperar ntro del drama. La ilusión comenzará a disminuir su agarre, de modo que usted se encontrará comprometido más fácilmente, lejos de la ilusión y alineado con la Verdad. Lo que es esencial en este momento es que permanezcas atento para presenciar el desarrollo del drama en el planeta, mientras eliges conscientemente ir más allá de la tragedia y alinearte con la conexión de tu corazón.

Se transmutan las células de tu corazón cada vez que ustedes están destinados a prosperar creas conscientemente esta acción de alineación. Hay una aceleración en cada célula de tu cuerpo cada vez que eliges ir más allá de la ilusión a través de tu corazón. Creas los bloques de construcción para expandir tu corazón a través de una acción de decisión consciente por tu parte.

ESCISIÓN

Tu corazón pone en movimiento una onda que se mueve hacia afuera a través de todo el plano terrestre promoviendo un gran cambio. Hay necesidad de prepararse enérgicamente para la próxima escisión a través de un enfoque combinado dentro de tu corazón y al mismo tiempo dejarlo ir. A medida que suceda la escisión, se reunirá en una realidad de conciencia superior.

Nunca te has separado de la Conciencia Divina. Siempre ha estado presente en tu vida este aspecto sagrado de tu Ser Superior, más allá del velo. A medida que se acerquen al final de este año, están diseñados para levantarse una serie de velos con el fin de crear revelaciones de la verdad.

Cada uno de ustedes está destinado a desempeñar un papel importante durante este próximo cambio en la Tierra. A medida que eliges participar más profundamente en tu corazón multidimensional, se expande tu frecuencia de luz e interactúa dentro del marco energético de la Tierra apoyando el equilibrio de la luz sobre el planeta. Es esencial darse cuenta de cómo tu frecuencia divina individual impacta a la Tierra y a todo el Universo. Colectivamente, vuestras frecuencias divinas únicas de unidad ayudan a mantener un equilibrio funcional de la luz para todo el plano terrestre.

Se les pide que abran su conciencia y que creen bloques de construcción dentro de su corazón multidimensional, listos ahora para la escisión. A medida que permiten que se construyan estas transformaciones sagradas dentro del espacio del corazón, serán reposicionados para alinearse con su próximo paso de su desarrollo transitorio.

BENDICIONES

A medida que ingresas a una nueva fase de tu iluminación en el marco de tiempo de 2022, se realiza por sí mismo un aspecto esencial de tu misión, a medida que avanzas hacia otra arena; una frecuencia expansiva dentro de tu corazón multidimensional. A medida que ingresas a estos espacios de realidad energética superior, ustedes son restaurados a sus bendiciones, ya que estas siempre se han llevado dentro de la extensión de vuestro corazón multidimensional.

A través de la escisión, comienzas un nuevo camino hacia un proceso de autorrealización de conocimiento y sabiduría. Naturalmente, se reabriría en otra forma de renacimiento que se manifestaría a través de estos espacios de realidad alternativa. Sufrirá un cambio metamórfico completo sobre la Tierra el poder de la luz del reino superior sostenido dentro de estas realidades alternativas, y ustedes están destinados a prosperar a medida que acceden a este marco de luz de esencia superior dentro de vuestro corazón.

Deseamos reconocer la presencia vibratoria que crean en esta coyuntura vuestros caminos colectivos e individuales. A través de tu dedicación a tu despertar, es posible el momento de la escisión. Comprendan que sólo aquellos de ustedes en forma humana, a través del instrumento de tu corazón, podrán los vínculos vibratorios de la Tierra para volver a una realineación sagrada con todo el Universo. Esto es lo que se ha predicho en las sagradas profecías.

