Teresa Piqueras asegura que la campaña Adra Km 0 sólo ha servido de momento para repartir servilleteros y papeleras entre los establecimientos adheridos

El PSOE de Adra ha criticado que el Ayuntamiento de la localidad haya regresado de nuevo a la feria internacional de turismo FITUR, que se celebra en Madrid, con una propuesta “muy poco ambiciosa” y “sin haber hecho los deberes”, ya que el municipio sigue sin contar a día de hoy con ninguna plaza hotelera. La portavoz del Grupo Socialista en el Consistorio, Teresa Piqueras, ha recordado que la presencia en esta cita le cuesta al Ayuntamiento “más de 8.000 euros”, sin que esta cantidad esté suponiendo ningún retorno para el municipio.

Piqueras ha asegurado que la campaña con la que acude este año el Ayuntamiento a FITUR, Adra Km 0, “supuestamente quiere fomentar la gastronomía, con un gasto de 180.000 euros, pero de momento no ha reportado ningún beneficio al municipio, ya que sólo ha servido para organizar una presentación en el Centro Cultural y que se repartan servilleteros y papeleras entre los establecimientos adheridos”.

La portavoz socialista ha recordado que, en 2019, la presentación de Adra “se suspendió a última hora, según el alcalde porque ya habían hablado con los touroperadores y el trabajo estaba hecho”. “Nos llamó la atención que fueran a Madrid cuatro personas y ni siquiera se presentara un vídeo de las bondades de nuestro municipio”, ha señalado. Un año antes, en 2018, Adra acudió a FITUR con unas gafas que permitían visitar el municipio de manera virtual, desarrolladas por una empresa a la que contrató el Ayuntamiento cuando ni siquiera existía, lo que motivó una denuncia del PSOE en los tribunales. Al margen de esta irregularidad, Piqueras ha ironizado sobre la necesidad de que los turistas visitaran Adra “de manera virtual, ya que si querían hacerlo presencialmente no podían alojarse en ningún sitio”.

“Somos el único municipio de la costa andaluza y española que, con más de 14 kilómetros de costa, no dispone de un sólo alojamiento urbano”, ha lamentado Piqueras, quien cree que “lo que de verdad debería hacer el Ayuntamiento para reforzar el turismo en el municipio sería arreglar el problema desde la base y fomentar la creación de plazas hoteleras”. “¿Cómo quiere el alcalde que venga turismo a Adra si no tienen donde hospedarse?”, se ha preguntado.

La portavoz socialista asegura que “el problema de que el turismo no despunte en Adra no es la falta de potencial, ya que tenemos lo mejor y para todos los gustos, playa, montaña, clima, gastronomía y hospitalidad, sino la poca altura de miras del Partido Popular, que, tras 17 años gobernando el municipio, no ha sido capaz de poner en marcha ni fomentar ni una plaza hotelera en el municipio, habiéndose cerrado en este tiempo todos los establecimientos hoteleros que había en Adra, hoteles, hostales y los campings”.

“Nosotros lo tenemos claro y sabemos que, para despuntar en el tema turístico, hay que innovar, darles a los turistas un motivo para visitarnos y hacer posible que se queden en Adra; en definitiva, hay que crear plazas hoteleras y eso no se hace en los despachos, sino moviéndose, atrayendo inversores y, sobre todo, facilitando su implantación”, ha mantenido.

En este sentido, Piqueras considera que Adra tiene “una oportunidad de oro” con los fondos europeos EDUSSI, que supondrán la inversión de 5 millones en el municipio y que “en el ámbito de turismo nos podrían posicionar en el mapa como destino turístico, aunque mucho nos tememos que no van a tener un retorno en forma de desarrollo económico y riqueza para Adra si se siguen gastando sin atender al problema de base”.