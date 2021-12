Matthew Ward cree que sí

Esto no se puede demorar más

Las cosas no son lo que parecen

Hay más civilizaciones emitiendo luz

Todo se acelera hacia un final positivo

Podría ser antes o después de Navidad

Se está acelerando el final de la lección

¿Se acerca el gran reinicio criptográfico?

El Mando Indo-Pacífico está en Defcon-1

La bolsa lleva cayendo más de una semana

Los economistas luchan por ocultar la quiebra

El contagio financiero mundial sería inminente

Huelga de camioneros el 20 de diciembre en España

Mucha gente está preocupada por el hecho de si podremos tener una Navidad normal a causa de la crisis de suministro y de las huelgas anunciadas. La respuesta de Matthew Ward es afirmativa, a pesar de las apariencias y, aunque cueste trabajo creerlo, voy a reproducir un extracto de su mensaje.

No obstante recomiendo que se aprovisionen para que nadie pueda estropearnos estas fiestas tan maravillosas. Es bueno tener esperanza, pero también es bueno tomar precauciones por si acaso. Tengan en cuenta de que a pesar de lo que vean en esta temporada, las cosas no son lo que parecen, afortunadamente.

En España los camioneros han convocado una huelga para Navidad en protesta por el supuesto ‘abandono’ del Gobierno. La brusca subida del gasóleo es “la puntilla” para el sector. “Sólo un cambio radical y urgente podría evitar este conflicto”, subraya el Comité Nacional del Transporte. La convocatoria consiste en un paro de tres días, entre el 20 y el 22 de diciembre. Otros países occidentales también tienen problemas con la cadena de suministro, especialmente el Reino Unido.

https://elpais.com/economia/ 2021-11-10/los-transportistas- convocan-una-huelga-para-los- dias-20-21-y-22-de-diciembre. html

A medida que se acerca el año a su fin, muchos se preguntan si serán como antes los servicios religiosos tradicionales y las festividades con familiares y amigos. Sí, de hecho, podrán disfrutar absolutamente de todas las celebraciones de esta temporada sin restricciones ni requisitos obligatorios y, con los desarrollos recientes, bien podrían ser vacaciones en su nuevo año calendario.

El comienzo de esta fuerte posibilidad fue hace casi noventa años, cuando el Creador autorizó a algunas civilizaciones poderosas a emitir luz hacia Gaia, para que ella pudiera soltar su cuerpo planetario de la profunda tercera densidad, y embarcarse en un rumbo de ascensión. Era su deseo que toda su población avanzara espiritual y conscientemente para que pudieran ir con ella hacia planos astrales superiores.

En aquel entonces, la mayor parte de la civilización dormía en lo que era familiar, pero cuando comenzaron a encarnar en la Tierra los voluntarios de mundos espiritualmente evolucionados, la luz que irradiaban, sumada a la luz que se emitía desde lejos, conmovió a algunas personas a ver la luz y a despertar. A medida que pasaba el tiempo, otros también lo hacían, y luego cada vez más y más.

Pero un buen número de almas seguía rechazando la luz. Gaia concluyó con tristeza que no podría esperar a que renunciaran a su preferencia por la oscuridad y, alentada por los millones y millones que estaban abrazando la luz, mantuvo su paso firme hacia su destino a la quinta densidad alta. El ritmo aumentó gradualmente a medida que las oleadas de energía impulsaron al planeta hacia planos sucesivamente más altos.

DOS AÑOS

Esto nos lleva a los dos últimos años. Lo que sucede en la Tierra afecta a todo el universo, y lo que Gaia y sus pueblos en todo el mundo han estado soportando ha emanado frecuencias bajas y ha afectado negativamente a otros mundos. La acción reciente del lado oscuro fue la última gota, por así decirlo, y civilizaciones adicionales comenzaron a emitir cantidades masivas de luz a la Tierra para que todo pueda ocurrir más rápido. Por lo tanto, se está acelerando la finalización de la lección kármica, las verdades emergentes, la resolución de conflictos, el desarraigo de la corrupción y las circunstancias que se alinean como fichas de dominó para eliminar todos los restos de oscuridad.

El hecho de que muchas civilizaciones distantes estén interviniendo ahora en un proceso que los beneficiará no es egoísta ni niega a los pueblos de la Tierra el derecho a manifestar el tipo de mundo que deseen. Es la respuesta divina a la solicitud de Gaia de que la transformación del mundo se produzca más rápidamente para que sus pueblos puedan vivir libremente, con alegría, paz y armonía, ser nutridos en cuerpo, mente y espíritu, y todas sus necesidades satisfechas en abundancia. Eso es lo que también quiere su gente.

La pérdida de los derechos constitucionales y otorgados por Dios se están acercando al punto de ebullición, y lo que se avecina se puede llamar con razón la revolución de los pueblos contra el mal. La lluvia de luz iluminará a las masas que creyeron la narrativa. La Luz se ha infiltrado en su plan una vez más. La energía es muy diferente ahora en comparación con sólo hace unos años. Hay más Luz y más gente portando esa Luz.

FRACASO DEL MAL

El plan oscuro sembrado en la Tierra no dará el fruto que se pretendía que hiciera. Al final desaparecerán todos los problemas de la experiencia terrenal y sólo habrá Luz. El plan oscuro ha sido cambiado una vez más por la Luz.

Sabiendo que su último intento ha sido otro fracaso, están desesperados. También son tenaces. Lo más probable es que ordenen que creen el caos geográfica y económicamente en todos los lugares que puedan, y su nuevo año sería sorprendentemente activo ya que la reciente intensificación de la luz apuntala los esfuerzos de los líderes valientes para terminar con el control oscuro del mundo. Al mantener la calma, la confianza en sí mismos y la alegría, elevarán e iluminarán a las personas que no saben que lo que parecen ser situaciones terribles, serían motivos de gran optimismo.

La ley universal de la física que se refiere a la justicia son las revisiones de huellas de vida en un mundo espiritual. Esas son como películas de toda la vida en las que el individuo siente exactamente lo que sintieron todas las personas cuya vida afectó, y para las personas mencionadas anteriormente, ese castigo será mucho más severo que cualquier castigo que impongan sus veredictos.

RECORDATORIOS

Ahora regresemos al espíritu de esta temporada de entrega de regalos y celebraciones, y permítanos obsequiarles con amables recordatorios para celebrar la vida con alegría:

Deja que el amor sea tu fundamento. Esto comienza con el amor propio, el respeto por uno mismo, la autoestima y la confianza en uno mismo. Sean valientes, pero no hay nada que temer. Vivan en armonía con la naturaleza. Visualicen la Tierra inmersa en una luz blanca dorada que te llena de luz a medida que la envías por todo el mundo, y la luz es una sonrisa auténtica que tiene un efecto dominó incalculable. Reconoce y siéntete agradecido por las bendiciones en tu vida. Confía y escucha los mensajes de tu alma a tu conciencia, intuición, instinto, inspiración y aspiraciones.

El tiempo en soledad y silencio nutre el alma. También lo hacen los animales de compañía, las risas, la música relajante y el entretenimiento alegre. No juzgues a los demás, porque no conoces el contrato de tu propia alma, y mucho menos el de los demás.

Aprende a perdonar. Las personas que cree que le han hecho mal pueden haberle ayudado a avanzar en el crecimiento del Alma. Perdónate a ti mismo también; si una disculpa a alguien está en orden, ofrécela y libera la baja frecuencia de la culpa. Aprecia los hermosos recuerdos y deja de lado los que te duelen. Desháganse de asuntos triviales y dirijan su energía hacia avenidas que les ayudarán en el camino del auto-descubrimiento.

Las palabras tienen frecuencias; elijan sus palabras con cuidado, con respeto, con amabilidad. Sean lo que quieren en su vida y en su mundo: amor, alegría, bondad, compasión, respeto, generosidad, ayuda, honestidad, perdón y gratitud. La suma de esos recordatorios es: hagan a los demás lo que les gustaría que les hicieran a ustedes y vivan desde el corazón. Absorber la luz es tan simple como ser bondadoso, y el corazón es la sede del alma.

Ustedes se ofrecieron como voluntarios para una de las misiones más importantes de este universo: salvar las almas de la civilización de la Tierra. Entren en su nuevo año con la alegría de saber que su misión está cumplida, que los pueblos están floreciendo en la era dorada de la Tierra. Todos los seres de luz en este universo los honran y apoyan con el poder inigualable del amor incondicional. Amor y paz, Suzanne Ward.

https://www.matthewbooks.com/ december-1-2021/

http://galacticchannelings. com/espanol/matthew01-12-21. php

RESETEO DE CRIPTOMONEDAS

El mercado criptográfico se ha derrumbado oficialmente.- El comerciante más rico de bitcóin ha perdido dos mil quinientos millones de dólares en un día a medida que se quiebra el mercado de las criptomonedas.

https://www.thesun.co.uk/ money/16940761/bitcoin-trader- loses-2-5-billion-in-one-day/ amp/?utm_medium=referral&utm_ source=upday

¿Se acerca el gran reinicio criptográfico?.- La quiebra del bitcóin estaría vinculada a la suspensión de pagos de Evergrande según Mike Adams, quien añade que el contagio financiero mundial sería inminente. La moneda fiduciaria digital no sería más honesta que un banco central.

El ecosistema criptográfico parece estar basado en gran medida en la falsificación digital. Parece que durante años se ha llevado a cabo una operación masiva de fabricación de criptomonedas, creando monedas criptográficas virtuales que se utilizan para comprar bitcóin, ether y otras monedas en todo el ecosistema criptográfico.

Parece que el ecosistema criptográfico se ha erigido como una trampa gigante. Gracias a ciertos jugadores en el ecosistema, las criptomonedas se han convertido en gran parte en una moneda fiduciaria digital con el mismo tipo de impresión de dinero ilimitado del que todos estábamos tratando de escapar.

https://www.brighteon.com/ 8333fcd0-ce14-4cca-9272- 088574c30545

https://www.brighteon.com/ e5f28b95-5ed3-4b58-b9ac- 9b09dbc21519

https://www.brighteon.com/ 266bdd14-1ac9-4ce5-9b7f- 726df70d7ce3

https://www.naturalnews.com/ 2021-12-06-crypto-reset- digital-fiat-currency- counterfeiting.html

QUIEBRA

Informe X-22.- Las noticias intentan convencer a la gente de que la inflación es buena y, al final, los beneficiará. Si la inflación es buena para la gente, ¿por qué la Fed dijo que era transitoria? El FMI ahora se ha redoblado y culpa a la crisis de la destrucción económica. El banco central empuja al bitcóin hacia abajo.

https://rumble.com/vq9xu3-ep.- 2644a-the-economic-truth-has- been-revealed-the-cb-doubles- down.html

Más de doscientas empresas chinas podrían ser expulsadas de los intercambios estadounidenses para agravar más la crisis.

https://insiderpaper.com/more- than-200-chinese-companies- may-be-kicked-off-us- exchanges/

Los economistas luchan por ocultar el colapso económico entrante.- La mayoría de los economistas alternativos habrían calificado la situación correctamente al predecir una quiebra. Algunas de las políticas clave dentro de la literatura para el gran reinicio y lo que el Foro de Davos llama «la cuarta revolución industrial» incluyen la renta básica universal, la «economía compartida» y, finalmente, un sistema de moneda digital mundial que utilizaría como base la canasta de derechos especiales de giro del FMI, pero creo que fracasará este plan.

Esencialmente, sería una forma de comunismo tecnocrático mundial, y si disfruta de la libertad individual, verse obligado a depender totalmente del Gobierno para su propia supervivencia no suena atractivo. Obtener tal sistema requeriría una catástrofe de proporciones épicas. La crisis no ha convencido a muchos cientos de millones de personas en todo el mundo para que renuncien a su libertad en aras de la seguridad.

https://www.birchgold.com/ news/surviving-stagflation- crisis/

NÚMEROS ROJOS

US Inc. se quedó sin dinero a partir del viernes 3 de diciembre. La extensión a febrero de 2022 para cerrar el gobierno no cambiaría ese hecho. La bolsa de valores ha estado en caída libre desde el penúltimo viernes y terminó en números rojos este viernes.

https://money.cnn.com/data/ markets

https://dinarchronicles.com/ 2021/12/06/restored-republic- via-a-gcr-update-as-of- december-6-2021/

Según Whiplash-347, el Mando Indo-Pacífico está en Defcon-1 listo para hacer frente a una bandera falsa de fuego y furia. El sr. Pool dijo que «el sistema de transmisión de emergencia llegaría en cualquier momento». Nadie sabía realmente cuándo ocurriría la liquidez en el reinicio financiero mundial, ya que era una decisión que dependía de ciertos acontecimientos y nadie estaba hablando de ello.

El FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y las autoridades locales quedaron aturdidos momentáneamente y comenzaron a tratar de prepararse para lo que temían que fueran nuevos ataques inminentes. En otras palabras, significa ahora, no la semana que viene, ni el mes que viene ni el año que viene.

ESPERANZA

Actualización de Holly y Wolverine.- Sólo les digo a todos que he recibido noticias increíbles de que el reinicio se lanzaría definitivamente, y las notificaciones aparecerían en cualquier momento. La reunión con el HSBC fue fantástica, ya que definitivamente estamos teniendo una Navidad anticipada este mes.

Estamos en la lucha final del bien contra el mal. Hay una pelea entre bastidores de proporciones épicas. No lo vemos ni conocemos los detalles, pero es real. Es por eso que no se ha lanzado el reinicio todavía, porque no está el horno para bollos. Sólo se liberaría cuando fuera seguro. No queremos que se libere nuestro dinero sólo para que lo roben. Por eso es necesaria nuestra paciencia durante la limpieza.

Todas las fuentes dicen que estaríamos a punto de ver esto antes de Navidad. Si todo se maneja entre bastidores, entonces existe una pequeña posibilidad de que se produzca el próximo año. No sabemos exactamente qué podría suceder entre ahora y entonces. Tenga expectativas realistas. La mayoría espera que las cosas sucedan más temprano que tarde. Las cosas parecen estar en el lanzamiento final. Mantén la fe, ya que esto no se podría demorar mucho más.

https://dinarchronicles.com/ 2021/12/06/words-of-wisdom- part-2-by-the-highlander-12-6- 21/

https://dinarchronicles.com/ 2021/12/05/slight-chance-rv- intel-update-from-holly-and- wolverine-12-5-21/

«Aquellos que resistan el nuevo orden mundial tendrán la ayuda y protección de Dios» según el arzobispo italiano Vigano.

TODO EMPIEZA EN IRAK

Cálculo incorrecto del valor del dinar iraquí en el pago de Kuwait por Inwest.- Los gurus no leyeron el comunicado de prensa y se equivocaron al escribir y hablar con el entendimiento de que el pago era el equivalente al dinar iraquí valorado en 3,67 dólares. ¡Eso fue un error! El comunicado de prensa indica claramente que la cantidad pagada fue igual a cuatrocientos mil dinares kuwaitíes. Esto se calcula en un valor de 90 centavos de dólar para el dinar iraquí.

https://dinarchronicles.com/ 2021/12/06/wrong-calculation- for-the-value-of-the-iraq- dinar-in-paying-kuwait-by- inwest-12-6-21/

La bolsa de valores de Irak anunció el domingo, que se negociaron durante la semana pasada siete mil millones de acciones, con un valor financiero de más de siete mil millones de dinares.

https://dinarchronicles.com/ 2021/12/05/sun-am-pm-ktfa- news-articles-12-5-21/

Todo estaría programado para finales de diciembre o principios de enero, según el Guru del dinar.- Todo estaba completo y esperaban que Irak cumpliera por completo en algún momento a principios de 2022. Ahora es el momento hasta guiar a Irak a la aceptación internacional de su moneda. Una vez que se haya completado ese paso, se mostrará un nuevo tipo de cambio. El nuevo tipo de cambio sería más hacia el final del año, más cerca del comienzo del próximo año.

El Banco Central de Irak establece sucursales bancarias en Turquía. Esta fue una buena noticia porque significa que los inversores posiblemente pueden visitar un país seguro en el que cambiar dinares iraquíes o abrir una cuenta bancaria y establecer posiblemente una tasa de interés del 4%. Ahora todo el dinero está gastado; lo que sea que establezca en pagos todavía está agotando sus ingresos, y sus ingresos no pueden continuar apoyando el estilo de vida que crearon sus fantasías.

https://dinarchronicles.com/ 2021/12/06/dinarland- highlights-for-december-5- 2021/

La televisión estatal turca anunció que la policía está llevando a cabo una investigación para arrestar a los sospechosos en el fallido intento de asesinar al presidente Recep Tayyip Erdogan.

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Trump llama ‘idiota’ al general Milley.- Trump recordó una conversación de Afganistán con Milley, el oficial militar de más alto rango: “Señor, señor. Es más barato dejar el equipo en Afganistán que traerlo”, fue el consejo de Milley. «¿Crees que es más barato dejarlo allí para que puedan tenerlo que llenarlo con medio tanque?» preguntó Trump. «Fue entonces cuando me di cuenta de que era un idiota», añade.

https://thenationalpulse.com/ analysis/trump-is-right-mark- milley-is-in-fact-a-fucking- idiot/

Invertirán mil millones de dólares en la red social de Trum.- Donald Trump ha obtenido acuerdos de inversores por mil millones de dólares mientras trabaja para establecer una plataforma de redes sociales que rivalice con las grandes empresas tecnológicas que lo destituyeron. Trump anunció el 4 de diciembre que las promesas de inversores no identificados se convertirán en inversiones una vez que se combinen Digital World Acquisition Corp., una firma de cheques en blanco, y el grupo de redes sociales conocido como Trump Media & Technology Group Corp. El grupo planea presentar una plataforma llamada Truth Social en 2022.

https://www.theepochtimes.com/ mkt_morningbrief/trump-says- investors-will-invest-1- billion-in-his-social-media- group_4139193.html

Orden de control de vehículos para los fabricantes de automóviles.- el nuevo proyecto de ley de infraestructura también incluirá un mandato para que los fabricantes de automóviles instalen «interruptores de apagado» en sus vehículos. El dispositivo propuesto debe vigilar el desempeño de un conductor de un vehículo de motor para identificar con precisión si ese conductor puede estar deteriorado.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=188479

Estación espacial internacional obligada a caer mil pies para evitar colisión con basura espacial de décadas de antigüedad.- Los astronautas de la Estación Espacial Internacional dieron un salto de trescientos metros el viernes después de que un trozo de basura espacial de décadas de antigüedad amenazara con chocar con ellos. Dmitry Rogozin, que dirige la agencia espacial rusa Roscosmos, dice que la «maniobra de evasión» no programada de tres minutos se puso en marcha debido a los desechos espaciales, que constan generalmente de piezas de naves espaciales que se desprendieron o vehículos lanzados que se abandonaron en el espacio, flotando. En este caso, la basura espacial era un fragmento de un cohete Pegasus que entró en órbita en 1994.

https://www.activistpost.com/ 2021/12/international-space- station-forced-to-drop-1000- feet-to-avoid-collision-with- decades-old-space-junk.html

LAS VACACIONES SON LA PRIORIDAD

La bondad simple conduce a un gran cambio, por Ann Albers.- Un simple y diminuto acto de bondad marca la diferencia en el mundo para aquellos cuyas vidas ha afectado. Un acto de bondad puede detener un suicidio. Un acto de bondad puede detener la imprudencia que puede cambiar toda una vida. Un acto de bondad se puede transmitir una y otra vez, y un acto de bondad envía una onda vibratoria de amor que se extiende hacia un mundo necesitado. No subestimes tu valor en esta tierra. Nunca subestimes tu poder para hacer el bien, para influir en el equilibrio de energías hacia la luz.

https://www.visionsofheaven. com/AAngels/newsletter_2021_ 1204.html

Poofness dijo.- Estamos siendo entretenidos por los continuos trastornos y miasmas que prevalecen ahora mismo en la sociedad. El arte del engaño ha prevalecido a lo largo de los siglos a medida que el ser humano se ha aprovechado del ser humano, y se ha progresado muy poco a lo largo de las eras pero ese tiempo está cambiando ahora rápidamente.

Como hemos dicho, no ha cambiado mucho, pero sabemos que así será. Tienes que agarrarte fuerte y disfrutar del viaje. Esto es todo lo que podemos compartir con esta situación en este momento. La luz y la oscuridad están en eso. Haz lo que puedas..

No estás siendo olvidado; continuamente se te envía energía y siempre puedes pedir ayuda. La noticia es que nada ha cambiado en los últimos días. Eso se puede esperar para la época del año que es; las cosas se priorizan y las vacaciones son la prioridad.

Continúe viendo el planeta entero bendecido y enriquecido y la libertad reinando en todas partes. Véalo y luego créalo. Haga el trabajo, sostenga la luz en alto, haga las paces y abrace a sus seres queridos. La luz es un regalo en todas sus formas.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=188435

Reflexión de la Oficina de Poofness.- ¿Por qué se considera que las vacaciones son una “época de donaciones”? ¿No debería ser una constante el dar? ¿Alguna vez te has convencido de que «es mejor dar que recibir»?

El problema parece estar basado en expectativas o recibir algo por lo que das. La gente se decepciona cuando no se reconoce el agradecimiento por su ofrenda o no se da nada a cambio. Qué maravilloso sería si la gente hiciera todo lo posible por los demás sin buscar nada a cambio. Uno nunca debe recordar una bondad hecha y nunca olvidar una bondad recibida. Se llama ser humano. Antes de llamarse cristiano, budista, musulmán, hindú o de cualquier otra teología, primero aprenda a ser humano.

Cuando le das a alguien el acto de bondad o compasión que exhibes, es su propia recompensa. Dicen que la compasión es la base de la moralidad. En cuanto a la moral, sé que lo que es moral es aquello por lo que te sientes bien después de hacer y lo que es inmoral es lo que te hace sentir mal después de hacerlo.

Cuando los obsequios que otorga a los demás no se usan de la manera que esperaba, no niegues tus intenciones de tu acto de dar. Puede ser un buen consejo, tu tiempo, tus esfuerzos, sabiduría, dinero o algo físico. No importa lo que le dé, es el acto en sí el que tiene mérito y debe ser aplaudido por uno mismo.

Es un mundo caótico en el que vivimos estos días donde los valores humanos no se perciben como un bien valioso. Tómese su tiempo durante estas fiestas y dé lo que pueda. Concéntrese en lo que la gente necesita, no en lo que quiere. Si tienes la capacidad de dar, da. Tenga en cuenta que dar puede tomar muchas formas además del dinero, su tiempo, amabilidad, sabiduría o simplemente reconocer a alguien que de otra manera podría estar solo en el mundo.

Siempre se siente bien que alguien piense en él. Llame a un amigo o familiar con el que no ha hablado por un tiempo, juegue a la pelota con sus hijos y, sobre todo, haga siempre lo correcto, incluso si no hay ningún beneficio para usted. Incluso si tu brújula está rota, puedes moverte en la dirección correcta.

https://dinarchronicles.com/ 2021/12/05/the-office-of- poofness-update-from-dj-12-5- 21/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/RQrjT0wZCew

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)