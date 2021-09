Proyecto del multimillonario Marc Lore

Albergaría a cinco millones de habitantes en 2050

El georgismo es una idelogía económica colectivista

Parece una utopía futurista con una agenda social radical

Estaría basada en una «versión reformada del capitalismo»

Otro multimillonario loco que planea salvar a la humanidad

Está previsto un enorme rascacielos, denominado «Torre Equitismo»

Telosa es una propuesta de ciudad utópica planificada en Estados Unidos, concebida por el multimillonario Marc Lore y anunciada en septiembre de 2021. Sería una metrópolis futurista, verde y de alta tecnología, pero con una agenda social radical junto con taxis voladores. El proyecto tiene como objetivo una población de cinco millones de personas en 2050, y se espera que la primera fase de construcción albergue a 50.000 personas. En un vídeo promocional, Lore afirma: «Vamos a ser la ciudad más abierta, más justa e inclusiva del mundo».

Las caras representaciones de los arquitectos muestran una metrópolis exuberante, torres de vidrio con muchas áreas peatonales, personas en patinetes eléctricos, un monorraíl estilo era espacial, taxis voladores y mucho sol. El nombre de Telosa deriva de la palabra griega antigua telos, que significa «propósito superior».

Inicialmente no se había elegido la ubicación, ya que los planificadores del proyecto pretendían que la ciudad se construyera en terrenos baratos de los Apalaches o del desierto del Oeste americano. Los planificadores del proyecto pretenden que la ciudad se construya en terrenos desérticos baratos en una ubicación aún no decidida a partir de 2021, con Utah, Idaho, Nevada, Arizona, Tejas y los Apalaches propuestos como posibles ubicaciones.

En otros lugares, sin embargo, hay soñadores cuyas ambiciones pueden ser más modestas y mundanas. Está el líder de Arabia Saudita, Mohammad bin Salman, que tiene la esperanza de comenzar a trabajar a finales de este año en la construcción de Neom, una ciudad futurista y de alta tecnología construida en el árido noroeste de su reino, llena de pasarelas peatonales, jardines, fuentes y alta tecnología en el desierto.

PROYECTO

Telosa fue concebida por el expresidente de Walmart y multimillonario Marc Lore. En un comunicado en el que anunciaba su dimisión de Walmart, Lore expresó su deseo de construir una «ciudad del futuro» basada en una «versión reformada del capitalismo».

Lore se refiere a su filosofía de diseño para la ciudad como «Equitismo», que según él es «un nuevo modelo de sociedad, donde la riqueza se crea de forma justa. No es gravar a los ricos; no es aumentar los impuestos. Es simplemente devolver a los ciudadanos y a la gente la riqueza que han ayudado a crear».

Lore ha contratado al estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG), propiedad del arquitecto danés Bjarke Ingels, para que se encargue de la planificación general de la ciudad propuesta. El sitio web de Telosa es como el sueño de un urbanista progresista, repleto de referencias a la sostenibilidad, al impacto ambiental y a los recursos renovables, y lleno de palabras como “abierto, justo e inclusivo”. Cuando usa el léxico del soñador, inventa palabras como ‘equitismo’ para explicar el concepto de que todos compartirían sus cosas con los demás. Esto significaría el final de la propiedad privada.

CARACTERÍSTICAS

Telosa está pensada para ser una ciudad de quince minutos, en la que los lugares de trabajo, las escuelas y los bienes y servicios básicos estén a menos de un cuarto de hora del hogar de los residentes. En la ciudad no se permitirían los vehículos propulsados por combustibles fósiles, sino que se haría hincapié en la posibilidad de caminar, y en el uso de patinetes, bicicletas y vehículos eléctricos autónomos.

Está previsto que un enorme rascacielos, denominado «Torre Equitismo», sirva de «faro para la ciudad». Las características proyectadas del rascacielos incluyen espacio para el almacenamiento de agua, granjas aeropónicas y un techo fotovoltaico.

GEORGISMO

La propuesta de propiedad del suelo en la ciudad se basa en los principios georgistas, defendidos por el economista político Henry George en su libro de 1879 titulado “Progreso y Pobreza”. Según las normas propuestas, cualquier persona tendría licencia para construir, mantener o vender una casa, un edificio o cualquier otra estructura, y los residentes compartirían la propiedad del suelo en virtud de una dotación comunitaria.

El georgismo, también llamado en los tiempos modernos geoísmo y conocido históricamente como el movimiento del impuesto único, es una ideología económica que sostiene que, aunque las personas deben poseer el valor que producen ellos mismos, la renta económica derivada de la tierra, incluidos todos los recursos naturales, los bienes comunes y las ubicaciones urbanas deben pertenecer por igual a todos los miembros de la sociedad.

Desarrollado a partir de los escritos del economista y reformador social estadounidense Henry George, el paradigma georgista busca soluciones a los problemas sociales y ecológicos, basadas en principios de derechos territoriales y finanzas públicas que intentan integrar la eficacia económica con la justicia social.

El georgismo se ocupa de la distribución de la renta económica causada por la propiedad de la tierra, los monopolios naturales, la contaminación y el control de los bienes comunes, incluido el título de propiedad de los recursos naturales y otros privilegios artificiales (por ejemplo, la propiedad intelectual). Cualquier recurso natural cuya oferta sea inherentemente limitada puede generar una renta económica, pero el ejemplo clásico y más significativo de monopolio de la tierra implica la extracción de la renta del terreno común de valiosas ubicaciones urbanas.

Los georgistas argumentan que gravar la renta económica sería “eficaz, justo y equitativo”. La principal recomendación de política georgista es un impuesto sobre el valor de la tierra, argumentando que los ingresos de un impuesto sobre el valor de la tierra se podrían utilizar para reducir o eliminar los impuestos existentes (como sobre la renta, el comercio, o las compras) que a su juicio serían “injustos e ineficaces”. Algunos georgistas también abogan por la devolución de los ingresos públicos excedentes a la población mediante una renta básica o un dividendo ciudadano.

