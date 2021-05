Los Cursos de Verano de la Universidad de Almería han lanzado uno dedicado a aquellas personas que quieran saber cómo funciona su cuerpo, su mente y sus emociones. Se trata del curso ‘Bienestar a través de la salud holística’ que se va a desarrollar del 12 al 14 de julio en formato virtual. En él los participantes podrán conocer las herramientas o recursos que pueden utilizar para trabajar en ellos mismos y en su entorno, creando una vida con salud y bienestar.

Dirigido por Antonio Casimiro, profesor titular del área de Educación Física de la UAL y María José Padilla, coach personal, ejecutivo y organizacional, el curso enseñará técnicas psicológicas, terapéuticas y educativas impartidas por especialistas en cada materia, que darán forma al desarrollo integral de esta formación que incita a la profunda reflexión. Entre otras cosas, se hablará de estilo de vida saludable (alimentación, ejercicio físico, descanso, meditación), desarrollo de la espiritualidad, principios esenciales del movimiento consciente y equilibrio emocional.

En este curso, los participantes van a aprender pautas esenciales para trabajar en la salud holística, herramientas para conseguir el bienestar, descubrir cómo equilibrar cuerpo, mente, emociones y espiritualidad, aprender a fluir con los ritmos naturales y energía a través del ADN (Activarse, Descansar y Nutrirse).

“Vamos a hablar de bienestar, de cómo conseguir el equilibrio en la vida a través del desarrollo de los cuatro planos del ser humano», explica Antonio Casimiro. Esos planos son “el físico, el mental, el emocional y el espiritual. Y tenemos ponentes para cada uno de ellos», apunta María José Padilla.

Los objetivos del curso son mejorar la salud implementando nuevos hábitos (cuerpo); transformar la vida impulsando las habilidades personales (espiritualidad), empoderar a las personas siendo más productivas (mente) y mejorar las relaciones entre personas (emociones).

Para la directora del curso, María José Padilla, “lo importante es trabajar en los cuatro planos porque si no al final hay un desequilibrio interior que afecta a tu cuerpo». Ese desequilibro, señala Casimiro, “es una falta de firmeza que tiene consecuencias en nuestra salud. Aparece un síntoma y se pone un parche, pero no se acude al origen del problema. El objetivo es desarrollar de forma equilibrada los mencionados cuatro planos. Por tanto, no se trata de solo deporte o solo buena alimentación, sino de un equilibro entre todos los planos».

Para abordar estos asuntos, el curso contará con ponentes de reconocido prestigio internacional. Por ejemplo, “José María Toro, que en ‘educar con corazón’ es un referente a nivel nacional e internacional; Roberto Aguado, que hablará de ‘la razón justifica, la emoción decide’; Laura Chica, con ‘autoarmor para la vida’; o Yolanda Rodríguez, que abordará el tema de mejorar la salud y la energía a través de la alimentación», ha destacado el director del curso.

Pero, además, participará el mediático doctor Jesús Candel, ‘Spiriman’ quien hablará de salud y enfermedad, en concreto, “de una nueva concepción del tratamiento de la enfermedad. Él está padeciendo un cáncer y contará cómo está relacionándolo con el bienestar holístico y, por supuesto, el ejercicio físico», ha apuntado Antonio Casimiro.

Otros de los ponentes serán Diego Gutiérrez, que hablará de coaching y liderazgo emocional en el deporte, o Begoña González, que hablará del concepto ‘vivir conectado’. Por último, a los dos directores se sumará la participación de otro ponente almeriense, José Escánez, quien hablará de compasión y mindfulness.

Todo el programa, información y acceso a la matriculación en este curso, que oferta 30 plazas, está disponible en la dirección: https://www2.ual.es/cverano/oferta-de-cursos/curso/19/bienestar-a-traves-de-la-salud-holistica.