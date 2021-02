E n la cima de una colina sagrada

La cima de una colina en el centro de Tailandia ha atraído a personas que creen que los visitantes de las estrellas se ciernen sobre una enorme estatua de Buda, adornada con una serpiente de siete cabezas, y que envían mensajes telepáticos a algunas personas para intentar advertir a la humanidad sobre la dirección en la que nos dirigimos, según publicó el “Bangkok Post” y recogió Arjun Walia en el portal de Evolución Colectiva.

Las reuniones en Tailandia en esta zona se han vuelto bastante populares, tanto que los funcionarios del gobierno disolvieron varios grupos en la cima de la colina, y solicitaron ante un tribunal que prohibiera las reuniones masivas. En septiembre de 2019, muchos entusiastas de los ovnis que se reunieron en la zona fueron confrontados por la Policía y los funcionarios forestales.

La cima de la colina Khao Kala en la provincia de Nakhon Sawan que se halla en una reserva forestal en el centro de Tailandia ha atraído a muchas personas, especialmente a aquellas que tienen interés en el fenómeno ovni debido a los informes de avistamientos en la zona que se ciernen sobre una gran estatua de Buda que se encuentra en la cima de la colina. Todo sucede aproximadamente a tres horas por carretera o ferrocarril al norte de Bangkok en Nakhon Sawan, que se traduce como “Ciudad del cielo”.

ELEGIDOS

Los miembros de UFO Kaokala meditan con la esperanza de ponerse en contacto con seres de otros mundos debajo de una escultura en la cima de la montaña Khao Kala. Aquellos que se reúnen allí afirman que estos objetos son pilotados por visitantes de las estrellas y que reciben mensajes telepáticos que son bastante parecidos a los mensajes y enseñanzas que proceden del budismo.

Ana Thongcharoen, de 28 años, es miembro de UFO Kaokala, un grupo que medita debajo de la gran escultura de un Buda en la montaña Khao Kala con la esperanza de recibir mensajes de supuestos extraterrestres de Plutón. Los visitantes de las estrellas, dicen, están enviando mensajes para ayudarlos a salvar a la humanidad en caso de un desastre nuclear, que dicen que podría suceder en 2022. Ella y los otros miembros de UFO Kaokala creen que hay cinco mil ‘elegidos’ a quienes los extraterrestres han decidido entregar mensajes útiles. Cuanto más mediten y acaten los principios budistas, más probabilidades tendrán de recibir una visita.

MENSAJES

Para alguien que no ha estudiado la tradición de los contactados, esto puede parecer divertido y ridículo, pero la supuesta comunicación telepática con seres de otros mundos es bastante común entre aquellos que afirman haber tenido tales experiencias. En muchos casos, las enseñanzas y los mensajes supuestamente recibidos también parecen corroborar muchos otros encuentros de todo el mundo. La corroboración entre los experimentadores es bastante reveladora y amplia. Hay miles de experiencias que se corroboran entre sí de varias formas fascinantes.

Estos seres en particular en Tailandia han advertido sobre un desastre ambiental y también de la amenaza de una tercera guerra mundial si la humanidad no pone en orden sus asuntos. Algunos de estos seres en Tailandia aparentemente dicen proceder de Plutón, llegan en naves espaciales a través de un supuesto agujero de gusano sobre la estatua, y los seres y las naves se ven aparecer y desaparecer espontáneamente. Se supone que son seres delgados con piel plateada.

Los visitantes de Plutón se preocupan de que pudiera suceder algo tan devastador en la Tierra, como la guerra o la destrucción del medio ambiente, que podría afectar a su planeta. También quieren dar a algunas personas la capacidad de comunicarse con ellos, por lo que si los seres humanos destruyeran todo en una guerra, los plutonianos podrán ayudar a los supervivientes a reconstruir la civilización humana.

EL GRUPO

Si bien el estereotipo de un creyente ovni podría ser la imagen de un teórico de la conspiración paranoico con un sombrero de papel de aluminio, los miembros de UFO Kaokala son, en su mayor parte, profesionales educados. Los miembros de su grupo incluyen diseñadores gráficos, abogados, consultores y trabajadores públicos.

Dicen que el grupo consta de cincuenta miembros principales, la mayoría de los cuales hacen el viaje de tres horas desde Bangkok, y en realidad no viven en Nakhon Sawan. Pero desde el inicio de UFO Kaokala en 1998, dicen que más de mil personas, incluidos visitantes de los Estados Unidos y otros países, han participado en los eventos que han realizado. Además de recibir mensajes de seres de otros mundos, algunos de los miembros también afirman tener poderes añadidos como leer karma y curar enfermedades.

EL LUGAR

Conduciendo hasta Khao Kala, donde la llanura se encuentra con las colinas, las nubes cuelgan del suelo; es posible que tenga la sensación de que está más cerca del cielo que en la ciudad. Campos de caña de azúcar y palmeras bordean el camino que conduce a la montaña. Por la noche, las luces rosadas y verdes parpadean y se apagan, y un gran cartel que dice ‘Ovni’ le permite saber que se está acercando.

La evidencia de la historia de Nakhon Sawan con la tradición alienígena cubre esta pequeña ciudad de 114.000 habitantes, también conocida por albergar el origen del río Chao Phraya: una antena parabólica volteada en el patio de alguien para que parezca un platillo volador; imágenes de Stonehenge decorando el vestíbulo de un hotel; una pequeña maqueta de Stonehenge en una gasolinera; equipo extraterrestre y de temática espacial que se vende en el mercado nocturno. Incluso hay un gran puente que costó millones de bahts construir, que se parece inusualmente al tipo de nave espacial extraterrestre que a menudo se muestra en las películas.

Chaleow Puucharoen, jefe de la organización administrativa de Khao Kala Tambon, fue citado en los medios locales diciendo que la mayoría de las personas en la zona no creen en los visitantes de las estrellas y no han visto a seres de otros mundos ni a sus naves espaciales. Los que creen tienden a ser forasteros, dijo. “Creen en un dios o espíritu de Plutón, pero hablando personalmente, yo no pude ver nada. Pero depende de la gente lo que crean, no se puede criticar”.

LA LEY CÓSMICA

“Hay una Federación Galáctica”, dice Ann. “Es como las Naciones Unidas en la Tierra, excepto que está entre planetas”. Su código es 11:17. Por tanto, el tiempo 11:17 también es sagrado. “Es una señal de deber. Una señal de contacto”, dice. La era posterior al “gran desastre” también está dotada de una capacidad limitada; sólo sobreviviría el 30% de la población mundial.

Su filosofía es tan específica que incluso se describe en un libro de 134 páginas, escrito tanto en tailandés como en inglés, titulado “Mensajes de extraterrestres”. “En el momento de la crisis, los extraterrestres elegirán buenas personas para vivir en la nueva era. Entonces, las personas que piensan en el dharma, la ley cósmica o el Buda son buenos ciudadanos universales”, dice Ann.

Estos seres son amistosos, dicen. Algunos de ellos se comunican solo en forma de energía, pero otros asumen figuras más humanas. Con aproximadamente un metro y veinte centímetros de altura, son más bajos que una persona promedio, pero se parecen a las personas en muchos aspectos. En lugar de comer alimentos, toman cápsulas. Pueden comunicarse con cualquier persona, independientemente de su lengua materna. Lo más importante es que siguen un “sabai sabai” o estilo de trabajo relajado, según la Sra. Wassana. Cuando ocurre un desastre, no quieren que los humanos se estresen, al menos no demasiado.

LA SAGA LEGAL

El ovni Kaokala llegó a los titulares nacionales cuando la policía allanó la montaña Khao Kala por presunta invasión de tierras protegidas. “Comenzó por un malentendido de la historia porque ahora Kaokala es famosa y muchas personas en Tailandia quieren unirse”, dice Ann. El grupo había programado una reunión en el centro de meditación para el cumpleaños de la Sra. Somjit, y esperaban que una gran multitud acampara en la montaña. Las autoridades no dieron otra razón para la redada que involucró a unos cuarenta oficiales y funcionarios del Departamento Forestal, aparte de que el grupo estaba ocupando terrenos públicos.

Si el fallo del tribunal en este caso determina que el centro de meditación está, de hecho, invadiendo terrenos públicos, es posible que tengan que desmontar el centro, que ha estado en la cima de Khao Kala durante más de sesenta años y fue construido mucho antes de que se diera a conocer como el lugar más caliente de Tailandia para avistamientos de ovnis.

Pero los miembros de UFO Kaokala están relativamente relajados sobre todo el fiasco, quizás siguiendo la mentalidad sabai sabai de sus camaradas extraterrestres. “Son simplemente cosas”, dice Ana. “Los extraterrestres vendrán de todos modos. De hecho, pensamos que es algo bueno porque ahora el Departamento Forestal se hará cargo de la tierra y nosotros no tendremos que hacerlo”.

“Ella, la Sra. Wassana, no está estresada porque es el plan de los extraterrestres”, dice Ann. “Siempre le informan sobre cada paso de su trabajo. La gente piensa que es una locura y que estamos inventando la historia para confundir a la sociedad y hacerla creer en algo increíble”, dice. “Pero puedo sentir que la gente ahora tiene una mente más abierta sobre los extraterrestres”. El futuro del centro de meditación en la cima de la montaña Khao Kala está en juego, pero por ahora, todo forma parte del plan.

PRUEBAS EN TAILANDIA

Además de innumerables fotografías y videos que muestran supuestas visitas de seres de otros mundos en Tailandia, hay historias y pruebas que demuestran que no son visitantes de hoy en día.

Dos pinturas prehistóricas encontradas en un acantilado en el Parque Nacional Pha Taem, Ubon Ratchathani, lo dicen todo. Fueron descubiertas el 16 de junio de 1981 y se estima que tienen entre tres mil y cuatro mil años de antigüedad. Tienen formas de aspecto curioso y representan formas extrañas. Parece un grupo de seres con túnicas de cuello alto o cabezas en forma de cono. Además, se ven seres flotantes como peces. ¿Eran una especie de ovnis primitivos o era un pintor prehistórico con una imaginación muy activa?

En un informe del profesor Dr. Debhanom Muangman, el entusiasta extraterrestre más conocido de Tailandia, sobre su estudio del ovni y su piloto de 1997-1998, afirma que los invitados de las estrellas estuvieron aquí durante la era de Sukhothai. Él cita el Trai Bhumikatha escrito por el Rey Lithai, que contiene un relato escrito sobre un objeto volador y su arma. Su piloto accedió a ayudar a un rey tailandés a ganar una batalla y luego abandonó la Tierra. Si fuera cierto, debió ser una matanza. Rayos láser y rayos desintegradores contra espadas y escudos.

LA PASIÓN VALE LA PENA

Un artículo de 2016 de Rome Bunnag, publicado por Manager Online,discutió un fenómeno inusual en Phra Pathom Chedi, que se dice que contiene una reliquia de Buda, en Nakhon Pathom. Y puede ser de algo fuera de este mundo. En esencia, Rome volvió a contar una historia sobre un ser llamado “el chedi”, que ocasionalmente se sabía que brillaba con un aura misteriosa y había sido presenciado por muchos durante los reinados del rey Rama IV, el rey Rama V y el rey Rama VI. A veces, se ven encima de la estructura estrellas brillantes rojas y amarillas.

El rey Rama IV, padre de la ciencia tailandesa, ordenó una investigación sobre el resplandor porque sospechaba que el fósforo podría haber tenido algo que ver con él. Pero antes de que un equipo pudiera realizar un examen, un grupo de abejas atacó al equipo, lo que hizo que huyeran. Por supuesto, el escuadrón de abejas desapareció misteriosamente después. El misterioso fenómeno se atribuyó a un milagro budista. Pero, ¿podría haber sido hecho por seres de otros mundos?

OPINA UN EXPERTO

Muchas de las afirmaciones del Dr. Debhanom Muangman también están fuera de este mundo. El exprofesor universitario y exalumno de Harvard afirmó que su primer avistamiento de ovnis tuvo lugar cuando estaba acampando con amigos en Vermont, EE.UU. Despertó su interés de toda la vida por los extraterrestres y, por sugerencia del Dr. Artong Jumsai, comenzó la mediación en un esfuerzo por comunicarse con ellos. Más tarde, afirmó poder comunicarse con ellos, Eddie de Plutón y Parasital de Marte, solo por nombrar dos, y ha recopilado fotos de avistamientos.

Su interés abarca una amplia gama de fenómenos paranormales, incluidos fantasmas, espíritus, experiencias psíquicas y reencarnación. No ha sido visto mucho en el ojo público en los últimos años debido a una enfermedad, según Thai Rath.

El Khao Gala Group fue fundado en 1997 por Segt Maj Cherd Chuensamnaun, un soldado retirado, que afirmó poder contactar extraterrestres a través de la mediación. El grupo se reunió por primera vez con el Dr. Debhanom en la segunda feria de la Asociación de Tailandia para la Investigación Psicológica en la Universidad de Ramkhamhaeng en diciembre de 1997 y le presentó una voz extraterrestre grabada.

A través de una supuesta telepatía, Cherd afirmó que los extraterrestres le dijeron dónde harían una aparición en el cielo. Esto llevó a eventos de avistamiento en varias provincias donde muchas personas se reunieron para ver ovnis ese año. Establecieron un centro budista en Khao Kala en 1998 donde afirmaron haber presenciado muchos ovnis mientras los creyentes practican la meditación para poder comunicarse con extraterrestres. Cherd falleció en 2000. La verdad todavía está ahí fuera.

