La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha trasladado al presidente andaluz la “necesidad de bajar la ratio a 20 alumnos por clase como han hecho otras comunidades autónomas”

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha mantenido esta tarde una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo y ha manifestado que “el PSOE es el partido con más votos y que tiene ánimo de colaborar” y que “siempre hemos estado centrados en las preocupaciones de los andaluces, con la voluntad de que los ciudadanos tengan seguridad en el acceso a los servicios públicos”. Así, Díaz ha pedido al Gobierno andaluz “la misma colaboración con los ayuntamientos que ellos han prestado, con información y transparencia, porque ellos merecen tener la información al día y tienen que recibir el dinero que marca la ley”.

Susana Díaz ha trasladado a Moreno Bonilla “su mano tendida” a la hora de elaborar el próximo presupuesto de la Junta de Andalucía, porque es imprescindible “para contratar más sanitarios y profesores”. “Estamos dispuestos al acuerdo en el presupuesto si el Gobierno andaluz quiere soltar la mano de la ultra derecha” ha dicho. Por eso, Díaz ha mostrado su “perplejidad” ante el debate de que no haya presupuestos andaluces para el año 2021. “Nuestras líneas rojas son que haya más sanitarios y más docentes” ha explicado, por eso ha destacado que “no hay excusas si de verdad hay voluntad”. Así, Díaz ha recordado que los “7.000 millones de euros que llegarán del Gobierno de España” necesitan el instrumento de los presupuestos para materializarse.

La secretaria general del PSOE de Andalucía ha destacado que el PSOE andaluz ha ido propositivo a la reunión con el presidente de la Junta, “tras escuchar a muchos colectivos”. Así, ha recordado que “hoy han abierto los colegios y ha habido centros con más de 30 personas por clase haciendo exámenes y muchos profesionales sin saber los resultados de los test PCR”. “Moreno Bonilla no puede dejar todo para el ultimo día” ha criticado Díaz y ha recordado que es fundamental la bajada de la ratio a 20 alumnos por clase como sí han hecho otras comunidades. “No es pedir la luna, para esos son los recursos que están llegando del Gobierno central, hoy los 2.000 millones para refuerzo educativo en las CCAA” ha explicado Díaz. Además, la secretaria general socialista ha hecho hincapié en la necesidad de luchar contra la brecha digital “que no es sólo comprar tablets”. Díaz ha manifestado no compartir el planteamiento de Moreno Bonilla respecto a que un 20 o 25% de los niños no vayan a ir a clase, “un Gobierno tiene que ser riguroso y serio, no se puede creer que se mantenga la distancia social porque no vayan los niños a clase” ha ironizado Díaz.

Además, Susana Díaz ha criticado que Andalucía “está hoy peor que hace un mes” y ha puesto de ejemplo el colapso en la atención primaria “como ha reconocido el propio consejero” o los centros de salud cerrados y rastreadores que no dan abasto. Atención primaria colapsada, reconocido por propio consejero. No tiene profesionales suficientes, centros salud cerrados y rastreadores q son muchas más cosas y no dan abasto. Además, Díaz ha mostrado su preocupación por la situación de las residencias de ancianos, “es imposible que en la Junta se trasladen competencias en 24 horas, cambiar la competencia genera incertidumbre y genera inseguridad”. Díaz se ha mostrado partidaria de “medicalizar” las residencias de mayor riesgo, como la del Zapilllo en Almería o la de Mairena del Aljarafe, tal y como ha pedido hoy el alcalde de la localidad sevillana.

Respecto a la próxima negociación en el Gobierno de España para la elaboración de unos presupuestos generales, Susana Díaz ha manifestado que “hace falta un presupuesto para España” y ha afirmado compartir con el presidente de la Junta “que haya un buen trato con Andalucía” algo de lo que “ya he hablado con el presidente Pedro Sánchez”. Por eso, le ha pedido a Moreno Bonilla que “hable con Pablo Casado, su jefe de filas” porque “es irresponsable que digan que no al presupuesto”. “El gobierno andaluz tiene que demostrar que es útil y eficaz, lo otro es dejar de ejercer tus funciones desde la incapacidad y la indolencia” ha afirmado. Díaz también ha alertado de la tentación de que “se use la pandemia para ir contra el estado de las autonomías al ver que sus instituciones no responden, hacen delación de sus funciones y no ejercen para combatir los efectos de la crisis” ha concluido.