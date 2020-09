La secretaria general del PSOE de Andalucía manifiesta su disposición a apoyar los presupuestos del Gobierno andaluz y muestra su esperanza de que el gobierno “esta vez no actúe con prepotencia ni desprecie el apoyo del partido mayoritario de la cámara andaluza”.

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha mostrado su apoyo a los vecinos y vecinas de los municipios del Andévalo, en Huelva, que se han visto afectados por el terrible incendio de las últimas horas, “sabemos que es un espacio querido, admirado, reconocido y que esas 12.000 hectáreas tienen un alto valor ecológico, el daño es enorme”. “Desde el pasado jueves los socialistas hemos tenido una presencia permanente en el incendio” ha recordado Díaz y ha reivindicado “un plan urgente de restauración y recuperación de la zona” que debe aprobarse en el Parlamento andaluz, ya que además del daño del entorno natural “también hay muchas explotaciones agrícolas afectadas” ha lamentado.

Así, en la primera reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía tras el mes de agosto, Susana Díaz ha manifestado que “la situación que vivimos hoy en Andalucía es mucho peor de lo que vivimos a principios de verano, el Gobierno andaluz no se ha puesto al día para trasladar seguridad a los andaluces” y por eso ha anunciado que en la reunión que mantendrá mañana con el presidente de la Junta de Andalucía “vamos con voluntad de diálogo y nos centraremos en lo que necesitan y preocupa a los andaluces, reforzar los servicios públicos y fortalecer la economía andaluza”. Por eso, “en esa mano tendida a Moreno Bonilla” Susana Díaz ha considerado indispensable “una vuelta al colegio segura”. “Mañana abren las puertas de los colegios y tienen que hacerlo con toda la seguridad que se merecen, por eso vamos a plantear al presidente un documento con 14 medidas para tener una vuelta al colegio segura” ha anunciado Díaz. Además, ha recordado que otras CCAA han tomado la decisión de bajar la ratio y ha destacado que “no tendría que haber más de 20 alumnos por clase”. “Es urgente y necesario tratar temas como la presencia de sanitarios en las aulas” ha afirmado la secretaria general. “Seguimos ofreciendo la mano tendida porque lo más importante es la seguridad de nuestra comunidad educativa” ha destacado.

Respecto a la situación de la sanidad, Susana Díaz ha recordado que “la gente tiene que hacer colas al sol” para ser atendidos porque no funciona la atención telefónica y “hay más brotes, más contagios y más dificultades para ir al médico”. “La solución no puede ser cerrar los centros de salud y desviar a la sanidad privada” ha criticado Díaz. Así, ha recordado que los socialistas ya “planteamos un rastreador por cada 4.000 habitantes y no nos hicieron caso” ahora “el gobierno de España ha puesto sobre la mesa 2.000 agentes de Cuerpos y Seguridad del Estado a disposición de las CCAA”. La secretaria general se ha referido al cambio de competencias en el seno del Gobierno andaluz, “no es lógico el cajón desastre de cambiar una competencia que afecta a las residencias de mayores a otra consejería, no es esto lo que necesita Andalucía”. “No necesitamos la debilidad del vicepresidente que da su competencia ahora al Partido Popular, este gobierno está en otra cosa y no está en lo que sienten o necesitan los andaluces” ha criticado Díaz.

Así, Susana Díaz ha manifestado su disposición a dar el apoyo a los presupuestos de la Junta de Andalucía, “es el principal instrumento que tiene un gobierno para hacer frente a una situación como ésta” y ha mostrado su esperanza de que “esta vez el gobierno andaluz no actúe con prepotencia ni desprecie el apoyo del partido mayoritario de la cámara andaluza” y ha recordado que los socialistas “estamos para arrimar el hombro y me hubiera gustado que lo hiciera el gobierno andaluz, separar el trigo de la paja y centrarse en lo que necesitan los andaluces”.

Comisión parlamentaria para la reconstrucción económica y social de Andalucía

Sobre el documento resultante de la comisión parlamentaria para la reconstrucción económica y social de Andalucía, la secretaria general del PSOE andaluz ha manifestado que “tiene un sesgo ideológico brutal de la ultraderecha” con alusiones a la violencia intrafamiliar, el trato a la inmigración o el cuestionamiento de la autonomía andaluza. “Esto era un sainete, una pantomima para dar gustillo a la ultraderecha” ha destacado Díaz quien ha afirmado que le gustaría “escuchar a Moreno Bonilla valorar el documento y saber qué le parece” ha concluido.