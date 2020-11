La secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista afea “el teatro” del Gobierno andaluz y la ultraderecha que ha permitido que “la Junta se pliegue a las exigencias ideológicas en lugar de reforzar la sanidad y la educación pública”

La secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Susana Díaz, ha resaltado que Moreno Bonilla coloca a VOX “en el puente de mando de las cuentas públicas andaluzas”, concediéndole incluso “una comisión para gestionar los fondos europeos” a un partido de ultraderecha que no cree en Europa. “Mientras las derechas europeas aíslan a los populismos de extrema derecha, Moreno Bonilla los sienta en la mesa de reparto de fondos europeos”. “Han preferido plegarse a la exigencia de la ultraderecha, en lugar de escuchar las demandas del PSOE y de la inmensa mayoría de los andaluces de reforzar la sanidad y educación públicas, las políticas sociales, compensar los estragos que está dejando en nuestra economía y mejorar la calidad en el empleo”.

Durante su intervención en el Parlamento en el Debate a la Totalidad del Presupuesto para Andalucía 2021, Díaz ha reprochado a Moreno Bonilla que “los andaluces no merecían este teatro. Han elegido pactar con la ultraderecha, que es lo contrario a la igualdad, la equidad y la solidaridad”.

La líder socialista ha preguntado al consejero de Hacienda si con este presupuesto, “puede garantizar que a 1 de enero se abrirán los centros de salud de Andalucía, que no veremos colas para pedir una cita médica, que no se colapsarán urgencias y que dispondremos de pruebas diagnósticas de forma rápida y eficaz, que los autónomos, los hosteleros o los comerciantes no van a tener que bajar la persiana”.

“Si estuviera en la calle y se reuniera con los colectivos más afectados -ha añadido- sabría que éste no es el presupuesto que Andalucía necesita”. Es el momento de “poner a las personas en el centro de las cuentas públicas, ser honesto y ambicioso es no dejar a nadie atrás, sin embargo proponen un presupuesto con más de lo mismo, una prórroga del de 2020”, aplicando el mismo modelo de gestión “que no ha funcionado para atajar la crisis sanitaria, y las mismas recetas neoliberales de austeridad que alejaron a los españoles de la política por falta de respuestas en la anterior crisis”.

Díaz ha reiterado “la mano tendida del PSOE desde el primer momento, con voluntad real, anteponiendo el interés de los andaluces por encima del interés partidista”. “No ha habido una intención real del gobierno andaluz de negociar, nos dieron un presupuesto elaborado al que hacer sugerencias”, indicó. El gobierno andaluz ni siquiera trasladó al PSOE toda la información para iniciar la negociación, igual “que no han enseñado aún la factura Covid de lo que han gastado durante la crisis sanitaria”.

Actualmente, el Gobierno andaluz “está ejecutando un presupuesto más elevado que el que quiere aprobar, y aun así no han sido capaces de atajar contagios, colapso de los servicios médicos, o respuestas a pequeños comerciantes”, ha señalado Díaz, quien ha detallado que un crecimiento del 3,7% respecto a 2020, es decir, 1.438 millones de euros son muy insuficientes”. El crecimiento del presupuesto es gracias al Gobierno de España, ha recordado, si bien “las consejerías que más suben son Presidencia y Hacienda, no educación ni sanidad”, espetó.

En esta crisis, a diferencia de la anterior, “Europa se ha empeñado para salvar a España, España se está empeñando para salvar a Andalucía”, por lo que Susana Díaz ha exigido al consejero que “tiene que poner todos los recursos de la Junta para salvar a la gente”. Actualmente, “ni están salvando vidas, ni están salvando a las empresas”, concluyó.