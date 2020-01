Susana Díaz: “Las socialistas y feministas de Andalucía vamos a parar los pies a una derecha más salvaje que nunca contra las mujeres y contra la igualdad”

La secretaria general del PSOE andaluz anima a que el próximo 8 de Marzo en la comunidad sea “un grito de resistencia” frente a los retrocesos en la comunidad y critica el “desahogo” del Gobierno de PP y Cs al “culpar a los funcionarios” tras dejar sin financiación a 241 colectivos de mujeres.

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha animado “a los hombres y mujeres socialistas y feministas de Andalucía a parar los pies a una derecha que viene más salvaje que nunca contra las mujeres y contra la igualdad”, que “tenía claro que quería bloquear España hasta que le salieran los números y pudiera extrapolar a todo el país su experimento del 2 de diciembre” con la extrema derecha y que “insulta y ofende cada vez que se habla de igualdad, de sanidad y educación públicas, de dependencia, de respeto y de memoria democrática”.

En la inauguración de la I Escuela de Pensamiento Feminista del PSOE de Sevilla, junto a su secretaria general, Verónica Pérez, y su secretaria provincial de Igualdad y Equidad, Elizabeth Donaire, la líder socialista andaluza ha insistido en que, “ahora más que nunca, las mujeres y hombres socialistas y feministas, especialmente en Andalucía, vamos a parar los pies a esa derecha por el bien de nuestra tierra, de nuestra sociedad y de nuestro país”.

“Está en nuestras manos”, ha recalcado, advirtiendo de que esas derechas “no nos lo van a poner fácil, no van a ceder ni un milímetro porque no tiene generosidad que tuvimos en el PSOE en 2016, en la Transición y en todos los hitos más importantes de este país, y no se van a parar contra las mujeres tampoco, porque saben que cuando nos rearmamos, salimos a la calle, nos unimos y formamos redes, somos imparables”. En este sentido, ha defendido que el próximo 8 de Marzo en la comunidad “tiene que ser un grito de resistencia por la igualdad y por el reconocimiento de las asociaciones y colectivos feministas, por el trabajo de tantos activistas y por miles de mujeres que lo dieron todo para que hoy estemos aquí: tiene que ser un grito de que por aquí no van a pasar y no les vamos a dejar”.

Susana Díaz ha criticado que, justo en el inicio de la “década de las mujeres”, se vivan momentos de involución, regresión y machismo en Andalucía y ha recalcado que “tenemos la obligación de para a la derecha en nuestra tierra y en el país”. Ha recordado que la próxima semana se cumple un año de gobierno de las derechas en Andalucía “con dos socios dentro y uno fuera que tiene la sartén por mango” y, en este tiempo, las “amenazas en el horizonte” contra la igualdad ahora “se pueden palpar”.

La secretaria general del PSOE andaluz se ha referido a dos decisiones del Ejecutivo de PP y Cs en la Junta de Andalucía que coincide con la formación de “un Gobierno progresista en Madrid con un presidente socialista y comprometido al frente, que da pasos importantes desde la misma sesión de investidura hablando de lucha contra la trata y la explotación sexual y de apoyo al colectivo trans hasta ahora silenciado y a mujeres vulnerables por su origen, raza, religión o situación económica”. En contraste, ha señalado que el “Gobierno muy de derechas de Andalucía ha dejado sin financiación 241 proyectos de colectivos de mujeres” y ha criticado que “culpen con desahogo a los funcionarios. Que no señalen a las y los trabajadores públicos ni hagan listas negras: lo hacen porque quieren, dejar sin financiación centenares de proyectos de mujeres con discapacidad, necesitadas de protección ante la violencia de género o de zonas rurales con más dificultad para acceder a protección”.

Díaz ha criticado, además, “el primer nombramiento de la ultraderecha de Vox” en la Junta, con la designación al frente de la dirección general de Salud Sexual y Reproductiva “a una mujer contra el aborto y alta dirigente del Obispado de Córdoba”. “No es casualidad, es la constatación de que lo vivido este año era el sendero trazado por la derecha para volver a llevar la violencia a las alcobas, a las mujeres al hogar y la igualdad y el feminismo como algo mal visto en la sociedad”, ha denunciado.

Ha añadido que, sólo en el último año de gobierno de las derechas en Andalucía, se ha señalado a maestros y maestras que educaban en igualdad hasta la implantación del llamado ‘pin parental’, han quemado la fachada de un instituto de San José de la Rinconada “porque se pintó de morado contra la violencia de género” o han tapado el teléfono contra la violencia machista por el de “violencia intrafamiliar”.

Ante este panorama, Susana Díaz ha instado a “rearmarse ideológicamente” de la mano del nuevo Gobierno progresista y feminista en España que, según ha resaltado, “es una garantía” en la defensa de los avances y derechos conquistados en igualdad. “Las y los socialistas andaluces tenemos el reto de ayudar y ser el roble sólido en el que se apoyen todos los socialistas españoles y el Gobierno de España, que nace con una agenda social para cambiar la vida de la gente y que está siendo atacado por una derecha ‘asalvajada’. Para que tenga raíces fuertes en nuestro territorio, ahí vamos a estar los socialistas andaluces, con responsabilidad porque queremos volver cuanto antes al Gobierno andaluz para que nadie pierda derechos en esta tierra”, ha concluido.