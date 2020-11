La secretaria general del PSOE-A califica de “estremecedor” el informe de la Fiscalía de Sevilla sobre las residencias de ancianos y pide al gobierno andaluz “humanidad” en la gestión de la situación en los centros de mayores

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha pedido a Moreno Bonilla que “acabe ya con el maltrato a los sanitarios andaluces” y ha manifestado que “basta ya de pedir perdón” lo que hay que hacer es “cuidar a los profesionales que nos cuidan a nosotros”. Díaz, que ha mantenido un encuentro telemático con representantes de sanidad del sindicato UGT, ha exigido al gobierno andaluz que “retire inmediatamente” la orden que suspende descansos y permisos del personal sanitario porque es un “atropello y un maltrato”. Además, ha pedido a Moreno Bonilla que ponga sobre la mesa “más medios materiales y humanos que refuercen nuestros centros de salud y hospitales” y que dote a los profesionales de los medios que necesitan para realizar su trabajo en condiciones.

En relación al informe de la Fiscalía de Sevilla acerca de la gestión de la Junta de Andalucía en las residencias de la provincia de Sevilla, Susana Díaz ha considerado que es “estremecedor” y ha recordado que el pasado día 1 de septiembre ya planteó “el riesgo enorme” que suponía cambiar la consejería a la que estaban adscritas las residencias de mayores. Muchos centros de mayores han estado “abandonados” y “no es normal que haya 290 residencias en Andalucía con casos positivos, 2.300 ancianos afectados y más de 1.000 profesionales contagiados” ha lamentado Díaz. “Las decisiones que se están tomando no responden al interés general ni a lo que necesita Andalucía” y ha pedido al gobierno andaluz que “abandone el reparto de poder y los líos internos” y se centren en lo importante, “salvar a las personas y la economía”. “Nuestros mayores no pueden estar abandonados y que no funcionen los protocolos” por eso ha pedido “humanidad” a Moreno Bonilla y que “entienda que nuestros abuelos no pueden encontrarse sin la cobertura sanitaria y abandonados a su suerte” ha concluido.