La secretaria general del PSOE de Andalucía muestra su “preocupación” por los repuntes en los contagios de los últimos días y lamenta que estemos por encima de la media en España

Díaz acusa a Moreno Bonilla de “oscurantismo” en la toma de decisiones de medidas y advierte de que Andalucía no puede quedarse estancada a las puertas del verano

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado su “preocupación” por los repuntes en los contagios de los últimos días y ha lamentado que “estamos por encima de la media en España y eso no es buena señal”. Díaz ha exigido a Moreno Bonilla conocer los informes del comité de expertos porque ahora se retrasan una semana las medidas y “no conocemos nada ni tenemos ninguna información al respecto”. Así, Díaz ha afirmado que la comunidad se juega mucho en las próximas semanas con el inicio de la campaña turística de verano, “queremos conocer todos los datos” porque “el oscurantismo no es el mejor camino para dar seguridad y confianza a la gente”. La dirigente socialista ha agregado que Andalucía no puede quedarse estancada a las puertas del inicio del verano y la temporada turística, por lo que ha urgido al presidente de la Junta a tomar medidas reales y a comunicarlas con transparencia.

Susana Díaz, que ha visitado el municipio de Guarromán ha destacado que “los sanitarios se han jugado la vida por salvar a las personas” y ha criticado que ahora tengan que manifestarse en las puertas de los centros sanitarios para reclamar los complementos salariales que son suyos”- Por eso, Díaz ha pedido a Moreno Bonilla “menos estatuas y más pagar lo que les corresponde” porque este no es el reconocimiento que merecen estos profesionales “que lo han dado todo y han estado al límite”. Además, Susana Díaz ha lamentado la falta de “sensibilidad” en el proceso de vacunación y que los centros de salud sigan cerrados tras dos meses y medio desde que lo prometió Moreno Bonilla.