La secretaria general del PSOE andaluz y presidenta del Grupo Socialista recuerda que la situación de inseguridad en la vuelta al colegio afecta “a más dos millones de personas en Andalucía”

La secretaria general del PSOE andaluz y presidenta del Grupo Socialista, Susana Díaz, ha mantenido un encuentro con representantes de la Confederación de Ampas de Andalucía, Codapa, en el Parlamento andaluz y ha mostrado su preocupación por la vuelta al colegio en Andalucía, afirmando que “veníamos denunciando que el Gobierno andaluz llegaba tarde y mal a la vuelta a las aulas y lo volvieron a demostrar cuando no quisieron aprobar la comparecencia en la Cámara del consejero de Educación, Javier Imbroda”. “Ésta es la prueba de que Moreno Bonilla llega tarde y no se da cuenta de que en apenas cinco días abren los colegios y no se puede garantizar la seguridad de los niños y niñas ni de los docentes”, ha subrayado.

Susana Díaz ha recordado que esta situación afecta a “dos millones de ciudadanos que están ligados a la comunidad educativa en Andalucía y la planificación del Gobierno andaluz llega tarde y sin anticipación de ni un tipo”. Ha resaltado que, llegados a este punto, hacen falta “medidas urgentes” empezando por la bajada de la ratio, y ha incidido en que “hay otras comunidades que lo están haciendo, con la contratación de más profesionales”, como Valencia, Castilla y León o Cataluña. “En Andalucía han contratado en 24 horas a vigilantes de playa de forma exprés” y ha denunciado que, en el caso del personal docente, que es fundamental para reducir el número de escolares por aula y avanzar en la seguridad en el entorno educativo, “no lo hacen”. Para la dirigente regional socialista, lo importante es que las “familias se sientan seguras y para eso no puede haber más de 20 alumnos por clase”, y ha criticado que Moreno Bonilla debería tener ya “los deberes hechos” y “mantenido diálogo con todos los colectivos implicados” antes del encuentro interministerial convocado por el Gobierno de España”. “Moreno Bonilla va deprisa y corriendo, cuando se tenía que haber reunido ya también con las empresas del transporte escolar, de comedores y de aulas matinales”, ha añadido.

Por otro lado, la secretaria general del PSOE andaluz ha demandado a Moreno Bonilla que “ponga orden en el caos que tiene dentro de su Gobierno”, al que ha calificado como “indolente e incapaz” porque “no le duele lo que está pasando Andalucía ni es capaz de solucionar nada”. Sobre el vicepresidente Juan Marín y sus afirmaciones de que padres y madres “están en su derecho de no llevar los niños al colegio” cuando la Consejería de Educación afirma casi al mismo tiempo que “la no asistencia no es una opción”, Susana Díaz ha censurado que en el mismo Gobierno de la Junta “dicen una cosa y la contraria, nos tienen acostumbrados a ese caos y Moreno Bonilla debe poner orden”.

Sobre la propuesta del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a que las comunidades puedan solicitar cuando lo necesiten el estado de alarma en sus territorios, Díaz ha considerado que “es una buena noticia porque da capacidad de gestión a las autonomías en base a sus competencias”.

“Cuando España necesitaba un estado de alarma, el sentido de responsabilidad faltó en muchos partidos” que, según ha lamentado, hablaban de “secuestro de las autonomías, ahora claman para que intervenga el Gobierno de España”. “Ahora, en un acto de generosidad del presidente Sánchez, en el caso de que una comunidad autónoma entienda que necesita instrumentos legales para frenar el virus, puede recurrir al estado de alarma en su territorio”. La secretaria general del PSOE andaluz ha criticado la actitud del líder del PP nacional, Pablo Casado, “es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer y Moreno Bonilla, que hace seguidismo, tampoco le para los pies”, ha concluido.