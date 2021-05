La secretaria general y precandidata en las elecciones Primarias del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha subrayado que “somos el PSOE de Andalucía, no somos una sucursal. El PSOE de andalucia es autónomo y toma sus decisiones; somos leales, pero con libertad. En este sentido, agregó que “tenemos dignidad con la blanca y verde, y sabemos que cuando al PSOE de Andalucia le va bien, al PSOE le va bien”. En un acto celebrado en Salteras (Sevilla) junto a militantes y al alcalde y presidente de la agrupación local, Antonio Valverde, Díaz ha destacado que su candidatura es “la del talento, capacidad, humildad, entrega, la que ha hecho autocrítica y la de que cuando todo acabe, salgamos todos y todas unidos”. “Me presento a la primarias -subrayó- porque ganamos las elecciones en el 2018 y hay un millón de personas que confiaron en el PSOE y no se equivocó. Después se unieron las tres derechas y llegaron al gobierno. Tengo ganas, fuerza, ilusión, madurez de haber sido monaguilla antes que fraile y es ahora cuando hay que darle la voz a la gente que está pasándolo mal”. Díaz ha señalado que Moreno Bonilla “convoque elecciones cuando quiera, estamos preparados para volver a la Junta lo antes posible. Porque además llego habiendo superado todos los conflictos con mis compañeros, desde el respeto, pero que nadie señale a nadie, que se vote en conciencia y cuando hable la militancia, después todos a una, unidos”. “Tengo fuerza y ganas de batirme el cobre todos los días como hacen los alcaldes y alcaldesas. Y yo la tengo, gastando suela”, ha relatado Susana Díaz, quien ha recordado que “aprendí en el PSOE que cuando uno se presenta a las elecciones y las gana, aunque no pueda gobernar, no coge la puerta y un cargo y se va, sino que se queda dando el callo. Estoy aquí porque tengo ganas de ganar para transformar la vida de las personas”. “Estos dos años han sido una lección de vida. Y ahora distingo cuando te halagan el oído para conseguir algo”, añadió. Susana Díaz aboga por un “partido abierto, plural y con los mejores al frente. Con aquéllos que no vienen a pedir nada, sino a ofrecerse al PSOE”. La fecha del congreso, ha indicado, “no se decidió en Andalucía, sino en un Comité Federal por unanimidad, pero había ruido de primarias, y ese ruido tapaba nuestra labor de oposición, lo que tenía que hacer como secretaria general”. “Vamos a votar; -ha resaltado- pero vamos a votar libremente, con dignidad y autonomía. Se han encargado de que se sepa que no soy la candidata de Madrid, y no lo quiero ser, porque quiero ser la candidata de los militantes andaluces que voten en libertad”. “Tenemos lealtad, pero eso no significa no decir lo que pensamos: lo hemos hecho posicionándonos contra los peajes en las autovías, y valoramos que el gobierno lo ha haya reconocido y haya dado un pasa atrás”. Díaz ha reivindicado “la democracia interna. La voz de un militante cambia una agrupación, pero esa voz tiene que ser libre. No se pueden dar empujones ni presionar ni señalar. Nadie se puede sentir ofendido porque discrepe de ti”. “Quiero volver, pero no para hacer lo mismo, sino para hacer cosas distintas, con sensibilidad y cambiando las cosas, rindiendo cuentas y explicando que estamos al servicio de la gente. La rebeldía es la que me permite cambiar las cosas y la libertad es la que me permite cambiarlas de verdad”. La precandidata ha reconocido que “este partido es mi familia, mis principios, mis valores y mi manera de estar en el mundo. Cuando nuestras discusiones salen a la calle se transforman en lío y en fracaso. Los compañeros y compañeras tienen que votar en estas primarias en libertad, sin miedo, y una vez que finalice todos salimos a defender juntos al PSOE”. “Ya sé y tengo claro que no le gusto a Moreno Bonilla. Eso lo tengo claro, por eso no podemos permitir que con este proceso de primarias las derechas y Moreno Bonilla se froten las manos, los mismos que han blanqueado la entrada de la ultraderecha y del fascismo en las instituciones, como ha ocurrido en Andalucía”, apostilló. “Os pido el voto para poner a los mejores al frente del partido, y eso es un cambio radical y una renovación profunda en nuestro partido. Ése es el PSOE al que aspiro. Y tenemos ideas y proyectos: Queremos escuelas de 0 a 3 años, para avanzar en igualad y conciliación, crear bolsas públicas de energía para que nadie especule con los más desfavorecidos y las clases medias. Queremos cambios con luces largas, nunca con marcha atrás. Y para eso hace falta libertad en el voto”, ha reseñado Susana Díaz, que ha concluido la jornada con otro encuentro con militantes en la agrupación local de Mairena del Aljarafe.