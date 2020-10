La secretaria general del PSOE andaluz respalda a las familias afectadas, más de 2.500 sólo en Jaén, y exige a la Junta información, escucha y lealtad hacia los ayuntamientos y diputaciones para frenar la pandemia y afrontar la crisis

Cuestiona “a qué lumbreras se la ha ocurrido” en el Ejecutivo de PP y Cs cerrar las aulas universitarias en Granada cuando las mayores aglomeraciones juveniles son en las calles y ha lamentado que el presidente autonómico “actúa como Díaz Ayuso, sólo pensando en la economía de unos cuantos en vez de en el interés general”

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha denunciado que más de 2.500 familias sólo en la provincia de Jaén y hasta 12.000 niños y niñas de toda la comunidad están sin comedor escolar por “falta de rigor y de sensibilidad” de Moreno Bonilla y su Gobierno y por su total ausencia de planificación para atender y resolver los problemas de la empresa que presta este servicio esencial para la conciliación, sobre todo ante el inicio de la campaña olivarera en la provincia jiennense.

Junto al secretario general del PSOE de Jaén y presidente de la Diputación, Francisco Reyes, la líder socialista andaluza ha mantenido un encuentro con representantes municipales y de asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas afectadas por la interrupción del servicio de comedor escolar en la provincia jiennense, recordando que ya hubo 2.000 niños y niñas en esta situación entre octubre y enero pasados y “ahora ha vuelto a fallar la Junta y hay afectadas más de 2.500 familias por falta de planificación y de rigor y por insensibilidad del Gobierno andaluz, que debe 1,5 millones de euros a la empresa que presta el servicio y tiene en total a 12.000 niños desatendidos en Andalucía”.

Con 51 comedores escolares cerrados en 32 municipios de Jaén, Susana Díaz ha incidido en que esto ocurre “en pleno en el arranque de campaña olivarera” y ha certificado que desde el PSOE regional y provincial “estamos al lado de las familias y presentamos iniciativa en comisión” para que la situación de impago con la empresa se resolviera a tiempo. “Al Gobierno de la Junta le ha atropellado la fecha, y eso es una falta de sensibilidad y de responsabilidad”, ha reiterado, recalcando que “se podría haber evitado porque la empresa avisó de su situación por falta de recursos el 3 de septiembre”.

La responsable regional socialista ha expuesto que, junto a Francisco Reyes, “nos reunimos con alcaldes y alcaldesas de la provincia” para analizar la situación de la pandemia y ha criticado que los representantes locales siguen “mendigando datos del Covid en sus municipios en los centros de salud” ante la ausencia de transparencia por parte de la Junta. “Igual que defendemos la colaboración del Gobierno central con la Junta, el Ejecutivo andaluz tiene que colaborar con los ayuntamientos y las diputaciones para afrontar situaciones como la de Jaén, donde para la campaña de la aceituna hay problemas con los albergues de temporeros y se han recortado un 50% los recursos para atenderlos”, ha denunciado.

Para Susana Díaz, es clara la “falta de escucha y de lealtad del Gobierno de la Junta con los alcaldes y alcaldesas”, y ha censurado que “no hay planificación para hacer test a los trabajadores del campo, atender a las empresas en sus medidas de prevención y disponer más recursos” en los municipios con más actividad.

La secretaria general del PSOE andaluz ha subrayado que “los datos de la pandemia no son positivos en Andalucía” y, como ejemplo, ha citado que sólo en Jaén hay 20 municipios por encima de la tasa marcada para la adopción de medidas restrictivas, añadiendo que “la situación de Linares sería menos grave si se escuchara a los socialistas” y las demandas de información y actuaciones para frenar los contagios.

“Moreno Bonilla no escucha ni ayuda a los alcaldes y presidentes de diputaciones porque no le preocupa la situación”, ha advertido Díaz, y ha indicado que Andalucía estaba entre las comunidades con menos impacto en los peores momentos de la pandemia “y ahora, con mando único en la Junta y con menos PCR, registra más aumento de afectados”.

Sobre la situación de la Granada, Susana Díaz ha cuestionado “a qué lumbreras se le ocurre que se cierren las aulas” de la Universidad de Granada “con las imágenes que han circulado” sobre aglomeraciones juveniles en las calles durante el pasado puente festivo, certificando que esto ocurre porque “en Andalucía no hay nadie al frente del mando, están sólo en el autobombo y en el control de la información” por parte del Gobierno de Moreno Bonilla.

Ha recalcado que en el PSOE de Andalucía “estamos al lado de la gente que lo pasa mal” y ha reivindicado del Gobierno de la Junta “más humanidad, más sensibilidad hacia los servicios públicos de la educación y la sanidad, cuyas plantillas están dando ejemplo, y más sentido común”.

Susana Díaz ha defendido que, en la gestión de la pandemia de coronavirus, “la economía y la salud pública tienen que ir la mano, pero Moreno Bonilla actúa como Díaz Ayuso, sólo pensando en la economía de unos cuantos en vez de en el interés general de la mayoría”.

En relación a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la secretaria regional socialista ha lamentado que el PP “pretende secuestrar las instituciones” oponiéndose y bloqueando la renovación de las instituciones “cuando no gobierna”. Ha recordado que, en la comunidad, el PSOE propició la renovación de los órganos de extracción parlamentaria estando en la oposición, “cosa que no hace la derecha. No es de recibo que el PP tenga tantos meses paralizadas las instituciones, actúa como el perro del Hortelano, no ayuda y sólo crispa. Nadie entiende que el PP sea antisistema, al lado de la ultraderecha”, ha certificado.