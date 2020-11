La secretaria general del PSOE de Andalucía denuncia que el Gobierno de Moreno Bonilla sigue sin plantear soluciones ante el colapso de la Atención Primaria y alerta de interrupciones en la campaña de vacunación de la gripe en la comunidad por desabastecimiento en los centros de salud

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha denunciado que la derecha “está obsesionada con derrocar al Gobierno de España” y tiene clara “su hoja de ruta” para intentar que el Ejecutivo central no saque adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en medio de la pandemia global y que el país vaya a elecciones, mientras, según ha certificado, el objetivo del presidente Pedro Sánchez es “salvar vidas y la economía” ante la crisis del coronavirus.

En una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3 Televisión, Susana Díaz ha afirmado que Pablo Casado “no es patriota” y su partido está en la “sobreactuación” con Bildu pese a que sus votos “no son relevantes” para la aprobación de los PGE. “Desde el PP hacen esa sobreactuación para poner el foco ahí y no en ellos mismos”, ha recalcado la líder socialista andaluza, advirtiendo de que, en el momento más grave vivido por el país debido a la pandemia, la derecha “no tiene generosidad para ayudar a salvar vidas y la economía y el empleo”.

Tras reiterar que “mi opinión sobre Bildu no ha cambiado y, lo que ha hecho un su diputado a título personal de condenar y mostrar solidaridad con las víctimas del terrorismo etarra, lo tiene que hacer la fuerza política en su conjunto”, la secretaria general del PSOE andaluz ha dejado claro que “el PSOE no ha pactado con Bildu y Pedro Sánchez no pacta con Otegi” y ha subrayado que “eso lo acuña la derecha”.

Ha defendido que España necesita un presupuesto y que el dinero que llega de Europa para afrontar la crisis del coronavirus “se note en las casas y las empresas, los autónomos, el pequeño comercio y sectores como la hostelería, la restauración o los feriantes, que tan mal lo pasan en esta pandemia, y, para que tengan apoyo económico, hace falta unos PGE”.

Díaz ha incidido en que “el objetivo del Gobierno de España es salvar vidas y la economía” y ha recordado que, en la anterior crisis, el país se hipotecó, salvó a bancos y la gente perdió sus casas y empleo. Ha subrayado que, en cambio, en estos momentos hay un Ejecutivo de izquierdas que tiene “la estrategia contraria” al PP y se centra en “salvar vidas, empleos y empresas”.

Ha asegurado que “Europa también cambia” y, frente a las políticas de austeridad con las que Rajoy y su Gobierno del PP iba a Bruselas, Pedro Sánchez acude con política de expansión del gasto para salvar a la gente. “En los primeros Consejos de Europa en la pandemia hubo tiranteces con países del norte que no querían esas políticas de expansión del gasto, y la posición del Gobierno de España en Bruselas ha sido fundamental de proteger a la gente y ser útil a las personas”, ha apuntado.

Según Susana Díaz, aquella crisis anterior y las medidas de austeridad de entonces fueron fundamentales “para alejar a la gente de política” y ha confiado en que, ahora, con una gestión en España que “nos permite ser los primeros en Europa con plan de vacunación ante el coronavirus junto a Alemania” e iniciativas como el apoyo al empleo a través de los ERTE, “la gente confíe” más en la política y los políticos.

La responsable regional socialista ha achacado las posiciones del vicepresidente Pablo Iglesias en cuestiones como la izquierda abertzale o las políticas antidesahucios al “ruido” habitual de los gobiernos de coalición, que, en su opinión, “ahora no es necesario y se utiliza por la derecha para tapar la falta de generosidad de Casado con los españoles”. “Lo normal es negociar dentro del Gobierno o entre partidos, pero no me escandalizo porque tendrá solución”, ha afirmado, y ha remarcado que “me quedo con que el ruido sea por el bienestar de la gente”.

Susana Díaz ha denunciado que en el Gobierno de coalición de Andalucía, con Moreno Bonilla al frente y apoyado en la ultraderecha de Vox, “sólo hay ruido por sillones y cargos” y ha criticado que esto “no mejora la vida de las personas”. Ha garantizado que el PSOE andaluz está centrado “en la que está cayendo en España y en Andalucía” por la crisis sanitaria, económica, social y laboral ocasionada por la pandemia, y ha incidido en la precaria situación de la comunidad y la mala gestión de Moreno Bonilla y su Gobierno, que continúan sin solventar el colapso de la Atención Primaria y que está provocando que la campaña de vacunación de la gripe sufra interrupciones por desabastecimiento en los centros de salud. En estas cuestiones está centrada la secretaria general del PSOE andaluz, según ha insistido, recordando que la militancia “hablará cuando lleguen las primarias” sobre el partido.

En relación a las dificultades migratorias en Canarias, Díaz ha criticado que “se está tapando que la posición de la ultraderecha es la misma que la de Salvini” y ha calificado de “brutal e inhumano” que Vox pida que Salvamento Marítimo “deje a seres humanos en el mar”. Ha mostrado su apoyo al Gobierno canario y ha defendido la negociación y el control de los flujos migratorios “en origen”, confiando en la capacidad del ministro Marlaska. “Europa tendrá que presionar también y se encontrará una salida”, ha considerado, y ha reiterado que “la solución no es dejar a gente morir en alta mar ni, como Casado, ir a incendiar a los campamentos en Canarias. Todas fuerzas políticas pueden ayudar en la labor diplomática”, ha señalado. Ha reivindicado la colaboración entre comunidades autónomas en esta materia porque “las fronteras nos protegen a todos y son responsabilidad de todos. Formamos parte de un gran país y todos tenemos responsabilidad compartida”, ha concluido.