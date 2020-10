Díaz: “Los ciudadanos deben cumplir con su responsabilidad pero Moreno Bonilla debe cumplir con la suya: aumentar el número de rastreadores, reforzar los centros de salud y hospitalarios, aumentar las plantillas de sanitarios y realizar test PCR en menos de 12 horas”

La secretaria general del PSOE-A critica que Moreno Bonilla “llega tarde y mal” no ha habido anticipación y “si las medidas hoy son tan duras es porque el gobierno de andaluz no ha hecho su trabajo”

Díaz lamenta que desde que Moreno Bonilla gestiona el mando único el número de contagios en Andalucía “se ha disparado un 615%”. Por eso, anuncia que pedirá que el presidente comparezca de forma urgente en el Parlamento andaluz.

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha mostrado su reconocimiento y apoyo a los familiares y allegados de las 2.386 personas que han fallecido por Covid en Andalucía, así como su solidaridad con las personas confinadas, con los hospitalizados y con los que luchan por su vida en la UCI. Díaz también ha querido trasladar un mensaje de reconocimiento a los sanitarios andaluces, “1.700 sanitarios están ahora mismo contagiados o en confinamiento en Andalucía” y ha recordado que han sido 13.000 los que han estado afectados por el virus durante toda la pandemia. Susana Díaz ha pedido “refuerzos para los sanitarios, porque están agotados y exhaustos, necesitan más medios materiales y humanos”.

Díaz ha manifestado que desde el PSOE de Andalucía “apoyamos las medidas del gobierno andaluz, pero no les damos un cheque en blanco” y ha pedido que “la responsabilidad no vaya solo a los hombros de los andaluces, porque aunque es necesario la responsabilidad de los ciudadanos y pedimos el cumplimiento estricto de las normas, “no todo recae en ellos, también el gobierno andaluz debe cumplir”. Para ello, debe aumentar el número de rastreadores, abrir los centros de salud y reforzar los hospitalarios, aumentar las plantillas de sanitarios y realizar muchos más test PCR y en menos de 12 horas. “Si no, el esfuerzo de familias y empresarios, no habrá servido para nada” ha afirmado. El combate de la pandemia “debe ir en dos frentes”, el ciudadano y el del gobierno andaluz, ha manifestado Díaz.

Así, la secretaria general del PSOE de Andalucía ha lamentado que Moreno Bonilla “ha llegado tarde”, y se ha preguntado “por qué la semana pasada durante el Debate del Estado de la Comunidad, no se planteó la realidad de lo que estábamos viviendo”. Díaz ha dejado claro que “con 307 personas” rastreando en Andalucía “no se puede controlar el contagio de más de 8 millones y medio de andaluces”.

“Han llegado tarde, no ha habido anticipación, y si las medidas hoy son tan duras es porque el gobierno de Moreno Bonilla no ha hecho su trabajo” ha lamentado Díaz. “Dijeron que se estaba doblegando la curva de la segunda ola y hace tan solo 24 horas no se planteaban el cierre perimetral de Andalucía”, ha recordado. Díaz ha criticado que el vicepresidente Marín la llamara tan solo 15 minutos antes de dar a conocer públicamente las medidas que iban a poner en marcha y que “a algunos alcaldes los llamaron diez minutos antes y a otros ni los llamaron”.

“Moreno Bonilla ha dado falsas esperanzas a la gente, a los empresarios, a la hostelería y nadie se imaginaba que las medidas iban a ser tan restrictivas”, por eso tenía que haber dicho “desde el primer momento cuál era la realidad, explicar la verdad y abandonar el autobombo”. Díaz ha recordado que desde que Moreno Bonilla gestiona el mando único el número de contagios “se ha disparado un 615%”. Por eso, Díaz ha anunciado que pedirá que Moreno Bonilla comparezca de forma urgente en el Parlamento andaluz para explicar todas las medidas adoptadas y ofrezca datos sobre la realidad que estamos viviendo. La gente tiene derecho a saber en boca de su presidente qué ocurre realmente en Andalucía y “cuál es la realidad de los 449 municipios confinados”. Además, le exige que acuda al Parlamento cada 15 días para que dé cuenta de la evolución de la pandemia y la efectividad de las medidas.

Susana Díaz ha reiterado que el PSOE de Andalucía va a estar siempre “apoyando y arrimando el hombro” pero esa lealtad debe ser de ida y vuelta. “Vamos a hacer todos un esfuerzo enorme, toda la sociedad, pero hace falta que el gobierno andaluz haga su trabajo” ha concluido.