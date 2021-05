«Que se nos regule mediante código fuente o algoritmos secretos es algo que jamás debe permitirse en un Estado social, democrático y de derecho». Civio (organización sin ánimo de lucro que lucha contra la opacidad en las administraciones públicas).

¿Podemos tener la más mínima confianza en un Estado, en apariencia soberano, que permite la ‘ingeniería social’ por parte de otro extranjero, ni perteneciente a la UE, con su prelación de noticias de Google o mediante el bucle de Facebook, bombardeándonos a diario con ambos a través de los móviles en pos de una derechización social? Prueben a hacer una selección de youtubers considerados ‘de izquierdas’, aunque no se adscriban ustedes a esta ideología. Verán que casi no les reenvían a otros influencers políticos de su misma cuerda. Por el contrario, tras los conmilitones del cafre neoliberalismo o de las posiciones ultras más casposas, la red de la carcundia no para de desplegarse… ¿Esto no es una injerencia gravísima en la colectividad, o es que los súbditos – que no ciudadanos – estamos condenados a pagar con nuestros impuestos una incompetente contrainteligencia, y unos politicastros de pena?

El tándem Biden-Trump, o cualesquiera de demócratas vs republicanos, es como si aquí sólo pudiese elegirse entre extrema derecha ‘progre’ o fascismo ordoliberalista a lo Pinochet. Así se van creando ‘estados de opinión’ fraudulentos para solapar o minimizar hasta crímenes contra la humanidad, crear programadas cámaras de eco por sistema, y condicionarnos a todos cognitivamente. El problema de la ‘ingeniería social’ consiste en que posee un carácter performativo: amparada en datos falsos o tendenciosos termina por crear la horrenda realidad que supuestamente trataba de combatir. Ni Goebbels o Lavrenti Beria hubiesen soñado un paraíso de brutalidad semejante para instrumentar a las masas. Y esto con la complicidad de los gobiernos estatales y autonómicos, tanto por ineptitud como por idiocia.

¿Que los nazisionistas prosiguen el genocidio palestino en Cisjordania y Gaza? Con la ayuda de los cibertentáculos del Tío Sam puede relativizarse sin problema, y el último exterminio, niños y mujeres embarazadas incluidos, se olvida al poco. Los que se defienden con cohetitos artesanales desde el campo de concentración a cielo abierto más grande del mundo, con una densidad de población mayor que Hong-Kong, la Franja de Gaza, pasan a ser considerados un actor bélico en paridad con los imperialistas de $ión, Estado fabricante de armas nucleares, de las que dispone por centenares, aparte de químicas, bio-bacteriológicas, de racimo, etc.

¿Que el gobierno de un Estado-títere de EEUU, Colombia, asesina indiscriminadamente en las calles a indefensos manifestantes, les tortura, viola, y mata periodistas y activistas sociales con total impunidad? Ahí está la red de Google yanqui cual 7º de caballería, a golpe de algoritmos comecocos, para visibilizar que nuestra única preocupación debe consistir en la situación de Venezuela, Cuba y Nicaragua… ¿quién puede dudarlo con las penurias que atraviesan sus habitantes? El hecho de que estos sean víctimas de ilegítimas sanciones y bloqueos bárbaros por parte de los artífices de la factoría jolivudiense no influye, claro.

Por el contrario, el nuevo corte de pelo de un vicepresidente dimisionario – por sus gilipolleces sexistas de años -, que le da el aspecto de una señora lesbiana algo ajada, se convierte en un asunto trascendental… ¿Y cómo debemos considerar la intrusión de unos miles de chavales escolares magrebíes en Ceuta? Obviamente, con la maquinita de Langley&Cía de Yanquilandia se torna un asunto de mayor alcance histórico que la Operación Barbarroja, o las invasiones de Atila y Tamerlán. Nadie se pone a considerar, dado el envejecimiento poblacional en el E. español del cual advirtió en su día el FMI – un grupo antisistema, no hay duda -, que para el 2020 harían falta ¡¡¡cinco millones!!! de nuevos cotizantes. Sin savia joven para reemplazar a la mano de obra caduca se hace imposible sufragar pensiones, sueldos de funcionarios y los servicios sociales básicos. Ahora se precisan, con los datos actualizados y dada una emigración autóctona y un vaciamiento del Agro que no cesa, ¡¡¡siete millones!!! de inmigrantes. Abuelos, currelas subempleados por temporada y precarizados en general, parados, empleados públicos, partidócratas ridículos, aburridos diletantes internautas… ¿quién habéis pensado que va a pagar los intereses de la deuda pública creciente para sostener la administración estatal…? ¿El moro pasiego de tapadillo Abascal montando a caballito mientras vocea sus sandeces, o las melopeas demagógicas del máster por Harvardaravaca Casado, almitas de cántaro?

Queridos progres y ‘progresas’ cañís guardianes de las esencias, el día que os dejasteis querer tanto por la ‘justicia penal de autor’ con la ilegítima Ley Viogen, por parte de un ‘tribunal’ sólo de nombre, el Constitucional, y permitisteis la discriminación de la mitad de la población de sexo masculino con favoritismos hembristas a la carta, os colocasteis una soga que os apretará en paulatina asfixia, por haber provocado una estéril guerra de sexos. Tantas familias habéis destruido con vuestra abyecta androfobia tan bien coordinada, que nos tememos que los pensionazos no os van a dar ni para la décima parte de los guardaespaldas el día de mañana. Aunque siempre, para evitar cruzaros con los que habéis dinamitado sus vidas, podréis emigrar a EEUU con alguna poltrona, como aquellas cínicas impresentables, la Aído y la Pajín. De verdad, no os envidiamos… A este paso, visto el bochorno para la sedicente ‘izquierda’ centralista en los resultados autonómicos de Madrid, jacobina huérfana sin una mínima autocrítica seria, en las próximas elecciones andaluzas y en las Generales os aguarda una pasada por la piedra que tomareis por baladí el desplome de la UCD o de Ciudadanos. Vamos, que con estos mimbres presagiamos que no obtendréis mayoría ni en Marinaleda…

Tal vez una remodelación ministerial donde las más tóxicas ‘feminazis’ – Esther Vilar dixit – se vayan cuanto antes a paseo (pensamos en la Pija-aparte Montero o en la Comeniños Calvo, entre otras zopencas del estilo de las hembrosupremacistas Belarra, fámula de la resentida profesional Irene, o esa Yolanda Díaz nominada a dedazo por el fracasado exmacho-alfa), os evitase las próximas debacles sin precedentes en los sufragios… Sin embargo, perseveraréis en vuestros errores de décadas de los que sois cómplices, y que os han conducido a vuestra miseria actual, donde la Reacción nazional-catolicista que se ceba con el contribuyente, así comulgue éste con sus rancias pamemas o no, avizora que no podréis contener la hemorragia creciente en votos.

Pero tranquilos, estrategas de salón vip de hotel a cargo de la hacienda pública, seguro que sabrán premiaros con alguna ‘puerta giratoria’… Y por el Pueblo decepcionado y conducido a la postración y ruina no os preocupéis: en el País de los idiotas – en el sentido heládico – todos seremos felices.

Al-Hakam Morilla Rodríguez, Coordinador de Liberación Andaluza. Cuenta de twitter bloqueada por la censura: @lascultura. Nueva: @liberacionan