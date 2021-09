Como informamos en septiembre de 2018, el desajuste existente entre los modelos tradicionales de estimación de voto empleados por el CIS hasta julio de 2018 aconsejaba que el Departamento de Investigación iniciara un programa de optimización de los modelos de estimación que recogiera de forma válida y fiable la nueva diversidad política existente en España. Los hechos demostraban que, aunque los modelos tradicionales habían sido apropiados para sistemas de competición básicamente bipartidistas, no reflejaban adecuadamente la realidad empírica multipartidista que había emergido tras las elecciones

de 2015.



De acuerdo con los criterios habituales en la actividad científica, el diseño y testado de los nuevos modelos de estimación de voto se efectuó de forma trasparente y pública, permitiendo a los especialistas en investigación social que así lo deseaban aportar sus contribuciones en un debate alejado de intereses particulares, o focos mediáticos. El CIS agradece todas las contribuciones y consideraciones metodológicas de los investigadores que han propuesto, con buena voluntad, líneas de mejora y optimización en los procesos de medición.



Durante el período transcurrido desde entonces, con el fin de no confundir a la opinión pública hemos ofrecido datos brutos directos de intención de voto declarados. En ese período de tiempo se constató que el modelo de estimación que mostraba una mayor robustez, aún en condiciones de alta volatilidad y variabilidad en el número de partidos concurrentes, es el que se corresponde con la lógica del diseño V108. Diseño que se ha documentado de forma detallada en los diversos momentos de su testado empírico en las últimas encuestas pre y postelectorales del CIS.



Es preciso aclarar que desde septiembre de 2018 el CIS no ha modificado varias veces los modelos de estimación de voto, como algunos han sostenido erróneamente, sino que solo ha habido dos variaciones sustantivas en la presentación de los datos. Una de ellas ha consistido en la presentación bruta directa de los datos, tal como los expresaban los encuestados directamente, aportando con rapidez y transparencia toda la información sociológica obtenida, para que cualquiera pudiera efectuar estimaciones propias, si así lo deseaba. Y la otra ha consistido en la presentación de los datos ponderados de acuerdo con los nuevos enfoques que han terminado concretándose en el modelo V108. Modelo que desde enero 2020 hemos incorporado a la práctica del CIS de manera permanente, con los ajustes y adecuaciones que han venido aconsejadas por los procesos de verificación, contraste y testado de este modelo y que son propios de la investigación científica.



El modelo V108 se incorpora a los ya existentes en el CIS y se utiliza para establecer la serie de monitorización de tendencias en el comportamiento electoral que se ha iniciado desde el barómetro de enero 2020. Lógicamente, se trata de un modelo sometido a eventuales verificaciones y contrastes empíricos ulteriores, propios de una realidad sociológica cambiante, cuya intensidad y dinamismo exige las correspondientes adecuaciones empíricas y metodológicas que procedan en función de los nuevos cambios y tendencias que puedan producirse en las realidades sociopolíticas que se estudian.



Este modelo en ningún caso aspira a representar un “paradigma anticipado de estimación de voto”. Evidentemente la aplicación de modelos diferentes puede dar lugar a resultados también diferentes. Dado el carácter público de los datos del CIS y la amplia cantidad de informaciones empíricas que se aportan, los investigadores pueden producir y difundir bajo su responsabilidad los modelos y estimaciones que consideren más convenientes.

CIS Estudio nº 3334. Barómetro de septiembre 2021 ESTIMACIÓN DE VOTO



 Como consecuencia del efecto de redondeo del segundo decimal el sumatorio puede no ser exactamente 100.

 En el caso particular de PRC se ha ajustado los decimales a 0,1% como resultado total de la estimación.

Avance de resultados del estudio 3334 Barómetro de septiembre 2021

Se presenta el avance provisional de resultados del estudio 3334, Barómetro de septiembre 2021: