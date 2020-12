Starzplay, el servicio internacional premium de streaming de Starz, anuncia la adquisición de la serie limitada de la adaptación de “The Stand” de Stephen King para su distribución internacional a través de su huella global y tendrá su estreno en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Latinoamérica, Luxemburgo, Países Bajos, España, Suiza y Reino Unido el domingo 3 de enero de 2021.

“The Stand” es la visión apocalíptica de Stephen King de un mundo diezmado por una plaga y envuelto en una lucha elemental entre el bien y el mal. El destino de la humanidad recae sobre los frágiles hombros de la Madre Abagail (Whoopi Goldberg) de 108 años de edad y un puñado de supervivientes. Sus peores pesadillas se encarnan en un hombre con una sonrisa letal y poderes indescriptibles: Randall Flagg (Alexander Skarsgård), el Hombre Oscuro. “The Stand” will close with a new coda written by the famed author himself for this current adaptation. “The Stand” cerrará con un desenlace nuevo escrito por el famoso autor para la adaptación actual.

Además de Whoopi Goldberg y Alexander Skarsgård, la serie también presenta a James Marsden (“Mrs. America”, “Dead to Me”), Odessa Young, Jovan Adepo, Amber Heard (Aquaman), Owen Teague, Henry Zaga (The New Mutants), Brad William Henke (“Manhunt”, “Orange is the New Black”), Irene Bedard, Nat Wolff (Death Note, Paper Towns), Eion Bailey, Heather Graham, Katherine McNamara (“Arrow”, Maze Runner: The Death Cure), Fiona Dourif, Natalie Martinez (Death Race), Hamish Linklater, Daniel Sunjata (The Dark Knight Rises) y Greg Kinnear.

La serie está producida por CBS Studios y distribuida internacionalmente por ViacomCBS Global Distribution Group. Benjamin Cavell es el showrunner y productor ejecutivo junto con Taylor Elmore, Will Weiske, Jimmy Miller, Roy Lee y Richard P. Rubinstein. Josh Boone es el director y productor ejecutivo del episodio de estreno y final de la serie. Jake Braver, Jill Killington, Owen King, Knate Lee y Stephen Welke son productores.

Los suscriptores de Starzplay tienen acceso a una programación exclusiva de las series Originales de STARZ como todo el Universo “Power”, incluyendo el explosivo “Power Book II: Ghost” protagonizado por Mary J. Blige, que se estrenan el mismo día de su lanzamiento en los Estados Unidos; series nominadas al Emmy® 2020 como la comedia milenaria “Ramy” del cómico musulmán-americano Ramy Youssef, el drama romántico moderno “Normal People”, la dramática serie de género “The Great”, protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult, y la galardonada serie “The Act”, protagonizada por la ganadora del Oscar® Patricia Arquette y Joey King; además de un catálogo de películas de gran éxito con miles de títulos.

